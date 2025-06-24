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Новости Прекращение огня между Израилем и Ираном
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Трамп поговорил по телефону с Нетаньяху: Израиль разворачивает самолеты домой. Никто не пострадает

Трамп сделал заявление о красной линии в отношении переговоров Украины и РФ

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Израиль не собирается атаковать Иран. Все самолеты развернутся и отправятся домой. Никто не пострадает", - отметил он.

Читайте также: Я недоволен Ираном, и особенно недоволен Израилем, они нарушили перемирие, - Трамп (обновлено)

Впрочем, сообщается, что Израиль таки атаковал иранский радар. Кроме того, в нескольких городах Ирана сообщают о взрывах.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Впрочем, утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.

Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.

Автор: 

Израиль (2066) Иран (2045) Нетаньяху Биньямин (198) Трамп Дональд (5849)


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Топ комментарии
+13
Робимо відлік коли все накриється ******, і трамп знову обісреться!
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24.06.2025 14:47 Ответить
+6
как же ст@рому п/д@расу хочется быть голубем мира и получить премию
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24.06.2025 14:52 Ответить
+5
Руде ********* вже не знає, як вивернутись...
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24.06.2025 14:47 Ответить
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- Курли-курли, курли-курли...
- Все хлопці, розвертаємо літаки до дому.
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24.06.2025 14:45 Ответить
Де цей старий дебіл в червоній бейсболці ще не обіср-ся?
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24.06.2025 17:24 Ответить
Руде ********* вже не знає, як вивернутись...
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24.06.2025 14:47 Ответить
Робимо відлік коли все накриється ******, і трамп знову обісреться!
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24.06.2025 14:47 Ответить
То шо, ІзраЇль грає з трампом спільний спектакль «Дайте довбодятлу прємію міра»?
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24.06.2025 14:49 Ответить
...підозрюю, що і іран в цій грі спільній грі реслерів в клоунських нарядах
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24.06.2025 14:56 Ответить
МИРОТВОРЕЦЬ!
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24.06.2025 14:50 Ответить
как же ст@рому п/д@расу хочется быть голубем мира и получить премию
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24.06.2025 14:52 Ответить
А Ізраїль не вміє грати у гру "То не ми, гас там нема" , "Літаки, які літаки? То курди у горах знайшли".
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24.06.2025 14:54 Ответить
Це ж євреї, вони ще і не так вміють.
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24.06.2025 15:26 Ответить
давайте уявимо, що це правда.
моделюємо:
купа підрозділів, кожний зі своїм ризиком і відповідальністю, виконує роботу.
вся інфа збирається у якомусь центрі. аналізується.
купа високих чинів приймає рішення.
у підсумку, формується план. літаки заправляються, заряджаються. екіпажи отримують завдання.
все це у суворій секретності!
і тут дзвонить рудий скоморох і каже: бібі відміни наказ. заверни самолі.
і бібі такий: всім стояти, повертаємо.
так працює військова машина держави, що 70 років у війні проти всіх?
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24.06.2025 14:57 Ответить
а уяви собі Україну 2019-тому році...

А тобі вдалося же розвернути!
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24.06.2025 15:00 Ответить
у твоїй пісульки є зв'язок між словами?
який сенс у накаляканому?
і, як це відноситься до написаного мною?
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24.06.2025 15:07 Ответить
ну, я розумію, твоє ІQ на рівні середньостатистичного 73%зебіла не дозволяє провести пералель, аналогію "розвороту" ізраїльської авіації з розворотом України на шляху власного забезпечення себе вітчизняною зброєю з гальмуванням цього процесу з 2019-го року.
Тому деталізувати не буду.
Тільки буду наголошувати для тих, хто це розуміє.
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24.06.2025 15:35 Ответить
Мабуть вже скинути встигли, бо рахунок за горючі матеріали трампонутому не виставляють
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24.06.2025 14:57 Ответить
Втім, повідомляється, що Ізраїль таки атакував іранський радар. Окрім того, у кількох містах Ірану повідомляють про вибухи. Джерело: https://censor.net/ua/n3559663
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24.06.2025 15:02 Ответить
Аааааа...., якщо він зазначив, що "Ізраїль не збирається атакувати Іран. Усі літаки розвернуться та вирушать додому. Ніхто не постраждає", - то я зразу повірив...
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24.06.2025 14:58 Ответить
О!
Отак треба в дипломатію!
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24.06.2025 15:05 Ответить
Бібі і шабесгої
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24.06.2025 15:10 Ответить
Пацан сказав , пацан зробив , а можливо і ні .
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24.06.2025 15:14 Ответить
Каким телефоном?АЙФОНОМ?То это всё брехня!!!
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24.06.2025 16:00 Ответить
Просто пєрєстать стрєлять...
Боюсь, Трумпу доведеться відчути, як на нього кладуть великий, довгий, товстий, обрізаний ЙУХ.
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24.06.2025 16:30 Ответить
ПУТИНА!!!вы недописали!!!а так и будет!!!!
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24.06.2025 16:50 Ответить
***@н.й хитродупий миротворець.
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24.06.2025 22:10 Ответить
 
 