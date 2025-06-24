Трамп поговорил по телефону с Нетаньяху: Израиль разворачивает самолеты домой. Никто не пострадает

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Израиль не собирается атаковать Иран. Все самолеты развернутся и отправятся домой. Никто не пострадает", - отметил он.

Читайте также: Я недоволен Ираном, и особенно недоволен Израилем, они нарушили перемирие, - Трамп (обновлено)

Впрочем, сообщается, что Израиль таки атаковал иранский радар. Кроме того, в нескольких городах Ирана сообщают о взрывах.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Впрочем, утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.

Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.