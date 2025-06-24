Трамп поговорил по телефону с Нетаньяху: Израиль разворачивает самолеты домой. Никто не пострадает
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
"Израиль не собирается атаковать Иран. Все самолеты развернутся и отправятся домой. Никто не пострадает", - отметил он.
Впрочем, сообщается, что Израиль таки атаковал иранский радар. Кроме того, в нескольких городах Ирана сообщают о взрывах.
Напомним, ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Впрочем, утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.
Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.
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- Все хлопці, розвертаємо літаки до дому.
моделюємо:
купа підрозділів, кожний зі своїм ризиком і відповідальністю, виконує роботу.
вся інфа збирається у якомусь центрі. аналізується.
купа високих чинів приймає рішення.
у підсумку, формується план. літаки заправляються, заряджаються. екіпажи отримують завдання.
все це у суворій секретності!
і тут дзвонить рудий скоморох і каже: бібі відміни наказ. заверни самолі.
і бібі такий: всім стояти, повертаємо.
так працює військова машина держави, що 70 років у війні проти всіх?
А тобі вдалося же розвернути!
який сенс у накаляканому?
і, як це відноситься до написаного мною?
Тому деталізувати не буду.
Тільки буду наголошувати для тих, хто це розуміє.
Отак треба в дипломатію!
Боюсь, Трумпу доведеться відчути, як на нього кладуть великий, довгий, товстий, обрізаний ЙУХ.