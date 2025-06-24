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Новости Прекращение огня между Израилем и Ираном
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Я недоволен Ираном, и особенно недоволен Израилем, они нарушили перемирие, - Трамп (обновлено)

президент сша дональд трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что и Иран, и Израиль нарушили перемирие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня... Я не доволен Израилем, не доволен Ираном. Но ОЧЕНЬ недоволен Израилем", - заявил Трамп.

Он также утверждает, что Иран никогда не возобновит свою ядерную программу.

"Ядерные мощности Ирана исчерпаны", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удары по Ирану показали, как быстро можно достичь мира, - посол США Уитакер

"Израиль должен успокоиться", – добавил Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что Израиль и Иран "не знают, что, черт возьми, делают".

"Я не уверен, что иранцы намеренно запустили ракету сегодня утром по Израилю", - подчеркнул президент США.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Впрочем, утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.

Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.

Автор: 

Израиль (2066) Иран (2045) Трамп Дональд (5849)


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Топ комментарии
+39
зате завжди задоволений ******. куколд рудий
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24.06.2025 14:00 Ответить
+35
Метатель блискавок лайна
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24.06.2025 14:13 Ответить
+31
Миротворець століття
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24.06.2025 13:59 Ответить
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Миротворець століття
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24.06.2025 13:59 Ответить
*3,14здоболець століття
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24.06.2025 14:03 Ответить
Метатель блискавок лайна
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24.06.2025 14:13 Ответить
переговірник епохи!
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24.06.2025 14:34 Ответить
"а ты кто такой" - ну классика же! Миротворец Хренов.
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24.06.2025 15:21 Ответить
трампон (косит под дурачка) - он ТУПОЙ агент кремля - только полные дебилы не видят что Краснов действует по максимальным указивкам путлера и кремлядей..
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24.06.2025 17:10 Ответить
""Я не уверен, что иранцы намеренно запустили ракету сегодня утром по Израилю"- вот и со мной так бывает, запущу куда то ракету и понимаю, случайно!!!
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24.06.2025 17:46 Ответить
Боже, як я хочу виматюкатись!!!
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24.06.2025 13:59 Ответить
Не стримуйте себе!
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24.06.2025 14:18 Ответить
Не стримуй себе - нас мільйони
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24.06.2025 14:35 Ответить
+ Так, Ви не один такий:

Отже, народ, я стримую себе. Мені дуже хочеться матюкатися, але я тримаюся з усіх сил. Так, ви все вірно зрозуміли - я таки прослухав інтерв'ю цієї мерзенної zеленої мокриці для Sky News. Усі 35 з половиною хвилин. Та там що не слово - то провокація, підлість і цинізм. Ну, хіба, коли про путіна щось каже зневажливо чи вороже... Але там уже нещиро...

До мого попереднього тексту, чим він таки має роздраконити, розізлити Трампа й підштовхнути його назад в обійми до пуйла.

"Так, я збираюсь. Я не знаю, як буде - скажу вам відверто. Команда працює над цим. Так, ми збираємось зустрітись"
"Я не знаю, які відносини у Трампа з Путіним… Є різні сигнали щодо цього. І я впевнений, що президент Трамп розуміє: українці є союзниками Америки. А справжнім екзистенційним ворогом Америки є Росія. Вони можуть бути партнерами на короткий час, але вони ніколи не будуть друзями"

Від адміністрації Трампа вже купу разів різними каналами, включаючи Єрмака, передавали вимогу припинити коментування американської політики й ставити Трампа перед фактом або зачіпати неприємні для нього питання напередодні прогнозованих зустрічей, інакше вони не відбудуться, а ставлення американської сторони різко погіршиться.

Я навіть не сумніваюся, що він зараз не по тупості (що є того не віднімеш), а цілком свідомо й умисно підколює Трампа й викликає в нього гнів і злобу. В москві аплодують свому Буратінє...
===
Там мене ще багато що зачепило. Але коли цей кінчений покидьок став зверхньо повчати, що країни НАТО повинні підвищити видатки на оборону не до 5%, а значно більше, я вже не зміг стриматися й озвучив усе, що про це ... думаю.

Це та істота, яка, знаючи, що буде вторгнення, гнусавила, що "я міг би збільшити видатки на армію вдвічі, але тоді ми не зможемо будувати дороги..." Це той, хто зруйнував усі оборонні програми, довів ЗСУ до некомплекту в 60%, а вже під час війни мародерить на всьому, що тільки можна вкрасти чи розбазарити. Це той, хто замість дронів проплачує "вавині тисячі" й хечбеки. Урешті решт це той альфонс, який свої видатки на оборону витягує виключно завдяки зарубіжній допомозі, повчає країни НАТО, як їм свою власну оборону фінансувати...

А що? Все вірно. В нього ж завдання не лише США, але й європейців демотивувати в підтримці України. І я вам скажу: цей зуміє!
https://t.me/Chornovil_official/26791
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24.06.2025 15:26 Ответить
поедь до своего володьки он тебя удовлетворит, поводит тебе по губам как ты любишь
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24.06.2025 13:59 Ответить
зате завжди задоволений ******. куколд рудий
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24.06.2025 14:00 Ответить
Ех...Премія миру знов факанула рудому.
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24.06.2025 14:01 Ответить
Накажи! - шоб другим неповадно було - почни знову з Ірану
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24.06.2025 14:01 Ответить
Не послухали?
Реакція? Це тільки невдоволення.
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24.06.2025 14:01 Ответить
дeBil ***....
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24.06.2025 14:02 Ответить
Короче, Баба Яга против! Как там по-английски "потужно" и "незламно"?
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24.06.2025 14:03 Ответить
все вірно!
у всьому винні україна та ізраіїль!
ізраїль, взагалі, клав свій кошерний на руду гриву доні!
а, нобелівська премія миру, так поруч пропливає....
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24.06.2025 14:03 Ответить
ти розпитай всіх чи хтось задоволений трампом
а особливо розпитай союзників
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24.06.2025 14:03 Ответить
Краще про то спитати у Трумпового лікаря...
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24.06.2025 20:39 Ответить
какие у тебя козыри? лидор???
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24.06.2025 14:04 Ответить
Цей цирк вже починає набридати! Не дуже здоровий Байден вів себе більш гідно та адекватно...
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24.06.2025 14:04 Ответить
+100500.
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24.06.2025 14:19 Ответить
Nu Baiden bil prosta star , a etat iesho i debil i prodazhen !
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24.06.2025 14:28 Ответить
на цю пику вже блювотний рефлекс
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24.06.2025 14:04 Ответить
Ох рудий і хворий..!
Іран зранку вдарив ракетами- а винуватий Ізраїль..?!
Це вже в Трампа явна " біполярочка"..!!!
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24.06.2025 14:04 Ответить
.. Іран і український лайнер захерачив , мабуть теж не навмисно ..
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24.06.2025 15:44 Ответить
Та ніт... Це вже давно не біполярочка - тут усе дуже запущено. Тут якась [прогресуюча] фрагментація особистості.
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24.06.2025 20:43 Ответить
Голубь міра *******.
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24.06.2025 14:05 Ответить
😂😂😂
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24.06.2025 14:16 Ответить
От тільки бичити на Ізраіль він не буде. А отже процес роздачі всім сестрам по кульчикам(всем сестрам по серьгам) продовжиться
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24.06.2025 14:05 Ответить
Порушили перемир'я, яке ти видумав в своїй чубатій макитрі і "офиціальним документом" видав в своїй кишеньковій соц-мережі.
При чому навряд чи взагалі довів це до відома сторін, яки вже примирив в своїй уяві.
Номелевську премію миру цьому пану!
Миротворець тисячоліття!
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24.06.2025 14:07 Ответить
Гомелівська премія миру, не менше)) особливо після обнімашек ригорича з келогом)
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24.06.2025 14:18 Ответить
Деда, всем побоку на тебя и твою типа супер державу. Уже все всё поняли. Король голый!
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24.06.2025 14:07 Ответить
"-А ще якби я зараз був президентом, а не Байден, то був би мир, а наші B-2 не полетіли б бомбити Іран.
-Так ви ж зараз президент, а не Байден.
-Хіба ? А, ну так, я. Я відправив В-2 бомбити Іран, тому що Америка наймогутніша !
-Так ви ж казали, що якби ви були президентом, B-2 не полетіли би ?
-Коли я таке казав ?
-Так ось тільки ж, хвилину тому.
-Хіба я таке казав ? Не пригадую."
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24.06.2025 14:11 Ответить
тріпло та балаболка
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24.06.2025 14:12 Ответить
"Трампомир"я" іде по планеті!
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24.06.2025 14:12 Ответить
надо срочно виткофу поехать в Иран, пусть там обнимается и договаривается.

.... или СЛАБО, очко жим жим ?
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24.06.2025 14:12 Ответить
пора діду робити мрт голови))))старе чмо
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24.06.2025 14:14 Ответить
Краше томографом ПО голові. Ну увесь демократичний світ хвилин на .. одну засмутиться та каци підуть стрибати Ля Хайм
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24.06.2025 15:16 Ответить
А тепер рудий перекине всю відповідальність на Ізраїль, Натаньяху тепер будуть казати про карти в овальному кабінеті?
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24.06.2025 14:16 Ответить
Та хер на тебе клали і іран і ізраіль.хуйло вже давно поклав .миротворець х@уев
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24.06.2025 14:17 Ответить
От аби туди ше москалі включилися і вони всі там одне одному горлянки перегризли.
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24.06.2025 14:19 Ответить
Ви змалювали ідеальну мрію Українців...
То би дійсно було дуже файно.
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24.06.2025 14:47 Ответить
- Я не невпевнений, що іранці навмисно запустили ракету по Ізраїлю 🤣🤣🤣
І цей дибіл керує США 🤦🤦🤦
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24.06.2025 14:24 Ответить
...вона - ракета сама зарядилась, навелась і ...політіла, як голуб миру з посланням ізраїльтянам про мир, жуйку дуже дуже убєдительна сказана...
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24.06.2025 15:00 Ответить
"За попередні 25 років ВСІ президенти США були довбойобами." (c) JD Vance, нинішній віце-президент.
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24.06.2025 14:25 Ответить
💁‍♂️Трамп заявив, що Ізраїль та Іран «не знають, що, бл*ть вони роблять».
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24.06.2025 14:27 Ответить
Так випив би димідролу з пургеном і заспокоївся б.
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24.06.2025 14:30 Ответить
Трамп хворий і птрібно лікуватися від нарцизисму і деменціі
не на посту Президента
такоі могутньої країни , як США ,
а на стаціонарному відділенні психлікарні !!
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24.06.2025 14:30 Ответить
псих лікарня не потрібна, будинок пристарілих...
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24.06.2025 14:33 Ответить
Можливо і так 😄
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24.06.2025 14:35 Ответить
никакой он не хворий(косит под дурачка) - он ТУПОЙ агент кремля - только полные дебилы не видят что Краснов действует по максимальным указивкам путлера и кремлядей
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24.06.2025 17:09 Ответить
США удар нанесли, цілей досягнули, тепер можна далі гратись в нейтралітет для дурників. Європі є чому повчитись.
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24.06.2025 14:32 Ответить
НУ СТАРИЧЁК **** ПО ВСЕМ И ПОРАШУ НЕЗАБУДЬ!ДОКАЖИ ЧТО У ТЕБЯ ЕЩЁ ЯЙЦА ЕСТЬ!!!А И КИТАЙ НЕЗАБУДЬ!!!!!
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24.06.2025 14:32 Ответить
Та не переживай так Доні. То діти в парку, що з них візьмеш.
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24.06.2025 14:35 Ответить
Незадоволений?… ну то хай обоє відмотлошать тебе з-заду!
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24.06.2025 14:36 Ответить
🇺🇸Ізраїль заявив, що проведете "символічну атаку" по Ірану, незважаючи на заклики Трампа.

Тим часом, ізраїльські ЗМІ повідомляють про вибухи в Тегерані.
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24.06.2025 14:37 Ответить
С таким Президентом США как то страшно за планету становится
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24.06.2025 14:41 Ответить
Рыжий голубь не доволен Израилем, но писает от пуйла.
Вовочка хороший, с ним можно иметь дело.
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24.06.2025 14:42 Ответить
Ще ніхто так не принижував Америку, як цей ************.
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24.06.2025 14:43 Ответить
діду, це тобі не Україні руки викручувати.
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24.06.2025 14:43 Ответить
Зеленский и Европа вцепились в ногу Трампа как маленькие собачки, которые хотят ее тра*нуть. Большая разница.
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24.06.2025 15:02 Ответить
Вас ******** с удовольствием будет трахать весь мир. В этом вопросе и с корейцами можно подружиться. На время секса
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24.06.2025 15:20 Ответить
Трамп не доволен Израилем, потому что тот нарушил перемирие.
Точно также он не доволен Украиной, когда та дает пиндюлей россиянам.
Типа это нагнетает.
А то, что пуйло не заключил перемирие и водит за нос или за ... Трампа, это ничего.
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24.06.2025 14:44 Ответить
Я Я Я Я - головка від х*я...
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24.06.2025 14:45 Ответить
Израиль сильная страна, которая ни перед кем не отчитывается, не ждет разрешения, никогда не просит. Только молча убивает врагов.
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24.06.2025 14:55 Ответить
Але за те Я дуже задоволен Собою!
Психічний розлад набирає обертів
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24.06.2025 14:59 Ответить
геній ! нобелівку йому ! у категорії "геній світу" чи "майстер угод" чи "має інтуіцію"

це не з трампом щось не так, це світ не такий йому трапився. Нобелівку цьому недооціненому генію!
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24.06.2025 14:59 Ответить
Завдяки "красивому перемиррю" (fucking ceasefire) від трампона в Ізраїлі знов є загиблі від того , що бісноваті мулли так "помилилися" , що цілих 2 години запускали балістику ... Й тільки через те, що трамп вимагав від Ізраїлю не патрулювати небо Ірану , в якому ізраїльска авіація мала тотальну перевагу й усі запускателі ракет були самогубцями . Подавну більшість запусків винищували ліквідували йще до запуску ... А тут аятули утримали завдяки трампону цілих 2 години "вільних вправ" ...
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24.06.2025 15:00 Ответить
Усі у світі вже зрозуміли, хто такий трампонутий, так навіщо ви його слухаєте
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24.06.2025 15:08 Ответить
Слушна вам порада (мешканцям країни, я маю на увазі): законодавчо забороніть у себе носіння червоних картузів (made in China, звісно) з написом "MAGA".
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24.06.2025 15:46 Ответить
трумп - союзник путлєра..
путлєр - союзник ірану..
тому ніззя бомбити рабсію..
і.. ніззя бомбити іран..
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24.06.2025 16:01 Ответить
куди там братися рабсійським вождям..
вони ж всі як один молоді кошерні комсомольці в соку..
путлєр хло кабаєвічь живєє всєх живих
брєжнєва особливо..
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24.06.2025 15:52 Ответить
Тільки ху....ло і можете задовольнити
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24.06.2025 15:05 Ответить
"Ненавмисно запустили ракети...."- дебіл та ще і маразматичний неук...Щоб тобі ненавмисно та ракета прилетіла,тварюка руда
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24.06.2025 15:18 Ответить
"Ненавмистність" тривала цілих 2 години !
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24.06.2025 16:33 Ответить
зато доволен ботаксный, педофильный Шнырь в кремле....два козыря сошлись и работают...бенин Оманский Нарик проект Буратино и слабоумный нарцисс таМпон...
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24.06.2025 15:26 Ответить
Перший, хто ложив на Доні, був син Маска, коли витер об президентський стіл козу з носа. Ну а потім вже понеслось...
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24.06.2025 15:43 Ответить
особливо незадоволений напевно обама..
він так бажає трумпу премію миру..
а все ніяк..
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24.06.2025 15:57 Ответить
Починаючи з Кенеді,Америкою керують представники ОДНОГО покоління.Може досить?Пора закінчувати цей цирк.
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24.06.2025 16:03 Ответить
Дуже сподіваюся на хорошу пам'ять євреїв і їхню Тору, де "око за око і зуб за зуб" ніхто не відміняв. І це стосується не лише боргу Ірану, а й витівок Рудого Донні.
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24.06.2025 16:09 Ответить
Конечно помнят. Сейчас весь израиль Трампом обвешен.
80% израильтян считают Трампа лучшим президентом США....

А найдутся идиоты, которые сделают вид что этого не знают ?????

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24.06.2025 16:19 Ответить
Нууу... Від кохання до ненависті так близько... Іноді крок а іноді і одна бомба на голову.
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24.06.2025 16:24 Ответить
трамп: я незадоволений ізраїлем. іраном я також незадоволений. Але найбільше я незадоволений Україною.
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24.06.2025 16:10 Ответить
Ой сколько коментаторов, всем интересно что же там с Израилем и Ираном происходит... Напомню формулу - антитрампист = предатель Украины
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24.06.2025 16:17 Ответить
Трамп ,путлер ,зеленобок, і шо
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24.06.2025 16:26 Ответить
Доволен, не доволен. Или на йух, тупой рыжий дед!
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24.06.2025 18:27 Ответить
https://youtu.be/v3Xqvy1jqio
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24.06.2025 22:12 Ответить
 
 