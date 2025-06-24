Я недоволен Ираном, и особенно недоволен Израилем, они нарушили перемирие, - Трамп (обновлено)

Президент США Дональд Трамп утверждает, что и Иран, и Израиль нарушили перемирие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня... Я не доволен Израилем, не доволен Ираном. Но ОЧЕНЬ недоволен Израилем", - заявил Трамп.

Он также утверждает, что Иран никогда не возобновит свою ядерную программу.

"Ядерные мощности Ирана исчерпаны", - подчеркнул он.

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"Израиль должен успокоиться", – добавил Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что Израиль и Иран "не знают, что, черт возьми, делают".

"Я не уверен, что иранцы намеренно запустили ракету сегодня утром по Израилю", - подчеркнул президент США.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Впрочем, утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.

Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.