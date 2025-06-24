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Новости США нанесли удары по ядерных объектам Ирана
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Удары по Ирану показали, как быстро можно достичь мира, - посол США Уитакер

Мэтью Витакер об ударах по Ирану

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что американские удары по США продемонстрировали, как за короткое время можно достичь мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

"Эти действия показали, как с помощью высокоточных ударов по военным объектам можно достичь мира через силу", - сказал он, добавив, что кроме Ирана, в мире есть другие конфликты, и миссия президента Дональда Трампа заключается в миротворчестве.

"Решительные действия и американская способность действовать напомнили всем, почему мы все должны инвестировать больше в нашу оборону", - отметил Уитакер.

По его словам, благодаря американским ударам по Ирану Ближний Восток может стать более безопасным регионом, чем десятилетия перед этим.

Удары США по Ирану

Напомним, США атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.

Читайте также: США оказали миру большую услугу, бомбардировав ядерные объекты Ирана, - Рубио

Автор: 

Иран (2045) США (27331) Уитакер Мэтью (7)


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Топ комментарии
+3
А мир там точно вже досягнено?
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24.06.2025 13:57 Ответить
+3
Розкажи Чубчику де мацква знаходиться.
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24.06.2025 13:58 Ответить
+3
так ****...те по раше
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24.06.2025 13:59 Ответить
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Піф - пах - і в дамках
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24.06.2025 13:56 Ответить
В тебе є карти?
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24.06.2025 13:58 Ответить
Так і знав, що ти хрен відрізняєш шашки від дурака, яким і являєшся
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24.06.2025 14:12 Ответить
В поРаше гуугл отключили!Вот и всё!а то што номер тип Италии спецом питухи порашские используют и не только Италии!ГОВНО И В АФРИКЕ ГОВНО!!!
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24.06.2025 16:09 Ответить
Що таке шашка?))
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24.06.2025 17:42 Ответить
Гугл в помощь
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24.06.2025 15:40 Ответить
А мир там точно вже досягнено?
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24.06.2025 13:57 Ответить
Можливо не досягнуто зараз, Іран великий. Але коли у тебе є чим наносити удари - то це зовсім інша ситуація. Тоді можна і умови висувати
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24.06.2025 13:59 Ответить
Розкажи Чубчику де мацква знаходиться.
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24.06.2025 13:58 Ответить
так ****...те по раше
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24.06.2025 13:59 Ответить
У Раши, как и у страны Чучхе имеется ядерна сброя и средства её доставки прямо до Пентагона, проверить на себе долетит ли или сработает -дурных нет
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24.06.2025 16:00 Ответить
То тепер шарахнуть по рашці?
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24.06.2025 14:00 Ответить
Про який мир воно меле? Руда мавпа спершу заявив про кінець війни, а зараз роздуває щоки та каже шо режим тиші оба нарушили! І "Американьські удари по США" це троха стьомно!
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24.06.2025 14:00 Ответить
"американські удари по США"? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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24.06.2025 14:09 Ответить
Моментально мирну угоду підписали! А куда мали діватися!
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24.06.2025 14:11 Ответить
Трумп хоче на Каліфорнію напасти
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24.06.2025 14:33 Ответить
О святий Піз дьож!
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24.06.2025 14:09 Ответить
а там уже точно мир???
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24.06.2025 14:16 Ответить
І які докази того, що "ядерна програма Ірану знищена"?
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24.06.2025 14:27 Ответить
американські удари по США... це як?
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24.06.2025 14:32 Ответить
А де мир?
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24.06.2025 15:12 Ответить
Який догадливий посол! Можете те саме зробити ще заради одного миру. Даю адресу -рашистська терористична федерація.
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24.06.2025 15:14 Ответить
МИР .ЗА ДОПОМОГО СИЛИ НАЗИВАЄТЬСЯ НАСИЛЬСТВО (Д..**** ПЛЯТЬ)
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24.06.2025 15:29 Ответить
То тепер США будуть бомбити Україну, я так розумію?
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24.06.2025 15:41 Ответить
Гарний приклад ! Тепер його треба далі продовжувати! Миру всім!
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24.06.2025 15:46 Ответить
 
 