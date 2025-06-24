Удары по Ирану показали, как быстро можно достичь мира, - посол США Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что американские удары по США продемонстрировали, как за короткое время можно достичь мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

"Эти действия показали, как с помощью высокоточных ударов по военным объектам можно достичь мира через силу", - сказал он, добавив, что кроме Ирана, в мире есть другие конфликты, и миссия президента Дональда Трампа заключается в миротворчестве.

"Решительные действия и американская способность действовать напомнили всем, почему мы все должны инвестировать больше в нашу оборону", - отметил Уитакер.

По его словам, благодаря американским ударам по Ирану Ближний Восток может стать более безопасным регионом, чем десятилетия перед этим.

Удары США по Ирану

Напомним, США атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.

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