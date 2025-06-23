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Новости США нанесли удары по ядерных объектам Ирана
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США оказали миру большую услугу, бомбардировав ядерные объекты Ирана, - Рубио

Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США оказали миру "большую услугу", разбомбив ключевые объекты ядерной программы Ирана.

Об этом глава американской дипломатии сказал в эфире Fox News, передает Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Госдепа заявил, что Иран имеет "все необходимое для создания ядерного оружия", включая достаточное количество обогащенного урана, "чтобы сделать по меньшей мере девять или десять бомб".

"Они утверждают, что имеют космическую программу. Но это не космическая программа. Иран не собирается лететь на Луну. Они имеют так называемую космическую программу, потому что пытаются создать межконтинентальные баллистические ракеты - дальнобойные ракеты, которые однажды могут достичь США", - сказал дипломат.

Рубио отметил, что США "оказали миру большую услугу", бомбардируя ядерные объекты Ирана.

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Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.

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Автор: 

Иран (2041) США (27316) Рубио Марко (233)


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Топ комментарии
+20
а не були б сша так ласкаві зробити світу велику послугу, розбомбивши ключові об'єкти ядерної програми друга владіміра? чи ето другое??
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23.06.2025 01:41 Ответить
+12
Услуга не миру, а Израилю. И как обычно за счёт американских налогоплательщиков и их жизней.
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23.06.2025 02:28 Ответить
+8
Хвороблива пиха приведе до краху держави, таварісч Рубіо.
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23.06.2025 01:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Хвороблива пиха приведе до краху держави, таварісч Рубіо.
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23.06.2025 01:39 Ответить
а не були б сша так ласкаві зробити світу велику послугу, розбомбивши ключові об'єкти ядерної програми друга владіміра? чи ето другое??
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23.06.2025 01:41 Ответить
Будєт атвєка, і шо далі?
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23.06.2025 06:37 Ответить
Fiat justitia et pereat mundus!
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23.06.2025 08:41 Ответить
Тому відносно кацапетівки "велику послугу" вони не робитимуть, бо то другоє.
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23.06.2025 09:34 Ответить
Ото тому Рубіо треба звернути уваґу на себе, на комуняк на Куба. Латіно люди чемні і веселі, цє я кажу зі особисто досвіду візітінґ ЮС оф А.
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23.06.2025 01:47 Ответить
Вже зроблена послуга нічого не варта.
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23.06.2025 01:53 Ответить
Да именно так. Есть ещё похожая пословица -- типа ты никогда не лучше/ценнее чем твоя последняя зарплата.
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23.06.2025 02:26 Ответить
Ще невідомо, чи взагалі ці удари були результативними.

Якщо так - то слова рубіо набудуть бодай мінімальної цінності. Якщо ж удар був "у штангу", це буде не послуга світові, а ще 1 крок до 3-ї світової, куди трамп і ко нас впевнено ведуть.
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23.06.2025 01:54 Ответить
Услуга не миру, а Израилю. И как обычно за счёт американских налогоплательщиков и их жизней.
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23.06.2025 02:28 Ответить
а можете зробити послугу
-смоктати не в хвуйла,
а в мене??
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23.06.2025 03:55 Ответить
тепер я зрозумів, що мається на увазі під фразою "економіка услуг" (service economics), яка змінила "економіку індустріалізації"

це економіка ракетних, бомбових і мінно-вибухових услуг
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23.06.2025 04:44 Ответить
США великі засранці,Ізраїль зробив "брудну" роботу,а руда сувора примазується.
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23.06.2025 05:55 Ответить
Аналіз ізраїльських військових спеціалістів показав, що ядерний об'єкт Ірану Fordow був пошкоджений ударом США , але не був повністю знищений. Іран, ймовірно, перемістив з об'єкта обладнання, включаючи уран. (по темі див. пов. 22.‎06.‎2025 ГЗМ).
ГЗМ tZE inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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23.06.2025 06:44 Ответить
22.‎06.‎2025 ГЗМ

Іранське керівництво прийняло рішення про розгортання ще одного об'єкту для робіт по збагаченню урану на об'єкті «Karkas Mountains». Він розташований (33.455836° 51.800738°) трохи південніше від ядерного реактора в Натанзі та розміщений приблизно на 100 метрів нижче самої гори, що на 9-21 метри глибше за Fordow і перевищує глибину ураження найпотужнішої зброї для знищення бункерів, що є в арсеналі США. Зона прикрита позиціями ППО (32.5869, 51.70311)
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23.06.2025 06:46 Ответить
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23.06.2025 07:41 Ответить
Да,да,это вы себе услугу сделали,после Обамы и всех последующих инфантильных белодомовцев ваша страна должна восстанавливать свой авторитет,а это можно сделать только военной мощью на голову очередного диктаторского режима.
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23.06.2025 07:47 Ответить
Раз сам рубіо так сказав, значить так воно і є. Ну не може чубчик зробити щось не правильно...Єдине, а не повториться 11 вересня? Чалмоголові такі...
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23.06.2025 08:41 Ответить
Треба ще одну послугу світу зробити! І ви знаєте кого і за що!
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23.06.2025 09:04 Ответить
Хуьло дуже розраховував отримати балістичні ракети від Ірану, але Іран не дав - самому треба Ізраїль обстрілювати. Спасибі Ізраїлю, що взяв удар на себе.
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23.06.2025 09:28 Ответить
Зробіть,СЩА, ще одну послугу світові.Знищить ерефію.Чи слабо?Краще бомбити розбомблений Іран,а не друга володю.♥️🇺🇦♥️
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23.06.2025 09:31 Ответить
Зробіть ще послугу для всього світу оберіть адекватного президента США і заберіть до Голлівуду акторів-аматорів з України бо ми самі не впораємось.
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23.06.2025 10:27 Ответить
 
 