США оказали миру большую услугу, бомбардировав ядерные объекты Ирана, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США оказали миру "большую услугу", разбомбив ключевые объекты ядерной программы Ирана.
Об этом глава американской дипломатии сказал в эфире Fox News, передает Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.
Глава Госдепа заявил, что Иран имеет "все необходимое для создания ядерного оружия", включая достаточное количество обогащенного урана, "чтобы сделать по меньшей мере девять или десять бомб".
"Они утверждают, что имеют космическую программу. Но это не космическая программа. Иран не собирается лететь на Луну. Они имеют так называемую космическую программу, потому что пытаются создать межконтинентальные баллистические ракеты - дальнобойные ракеты, которые однажды могут достичь США", - сказал дипломат.
Рубио отметил, что США "оказали миру большую услугу", бомбардируя ядерные объекты Ирана.
Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.
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Якщо так - то слова рубіо набудуть бодай мінімальної цінності. Якщо ж удар був "у штангу", це буде не послуга світові, а ще 1 крок до 3-ї світової, куди трамп і ко нас впевнено ведуть.
-смоктати не в хвуйла,
а в мене??
це економіка ракетних, бомбових і мінно-вибухових услуг
ГЗМ tZE inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Іранське керівництво прийняло рішення про розгортання ще одного об'єкту для робіт по збагаченню урану на об'єкті «Karkas Mountains». Він розташований (33.455836° 51.800738°) трохи південніше від ядерного реактора в Натанзі та розміщений приблизно на 100 метрів нижче самої гори, що на 9-21 метри глибше за Fordow і перевищує глибину ураження найпотужнішої зброї для знищення бункерів, що є в арсеналі США. Зона прикрита позиціями ППО (32.5869, 51.70311)