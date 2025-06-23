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Новини США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану
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США зробили світу велику послугу, бомбардувавши ядерні об’єкти Ірану, - Рубіо

Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США зробили світові "велику послугу", бомбардувавши ключові об’єкти ядерної програми Ірану.

Про це глава американської дипломатії сказав в ефірі Fox News, передає Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Держдепу заявив, що Іран має "все необхідне для створення ядерної зброї", включаючи достатню кількість збагаченого урану, "щоб зробити щонайменше дев'ять або десять бомб".

"Вони стверджують, що мають космічну програму. Але це не космічна програма. Іран не збирається летіти на Місяць. Вони мають так звану космічну програму, бо намагаються створити міжконтинентальні балістичні ракети – далекобійні ракети, які одного дня можуть досягти США", - сказав дипломат.

Рубіо зазначив, що США "зробили світу велику послугу", бомбардуючи ядерні об'єкти Ірану.

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Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

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Автор: 

Іран (2296) США (23598) Рубіо Марко (238)


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Топ коментарі
+20
а не були б сша так ласкаві зробити світу велику послугу, розбомбивши ключові об'єкти ядерної програми друга владіміра? чи ето другое??
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23.06.2025 01:41 Відповісти
+12
Услуга не миру, а Израилю. И как обычно за счёт американских налогоплательщиков и их жизней.
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23.06.2025 02:28 Відповісти
+8
Хвороблива пиха приведе до краху держави, таварісч Рубіо.
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23.06.2025 01:39 Відповісти
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Хвороблива пиха приведе до краху держави, таварісч Рубіо.
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23.06.2025 01:39 Відповісти
а не були б сша так ласкаві зробити світу велику послугу, розбомбивши ключові об'єкти ядерної програми друга владіміра? чи ето другое??
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23.06.2025 01:41 Відповісти
Будєт атвєка, і шо далі?
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23.06.2025 06:37 Відповісти
Fiat justitia et pereat mundus!
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23.06.2025 08:41 Відповісти
Тому відносно кацапетівки "велику послугу" вони не робитимуть, бо то другоє.
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23.06.2025 09:34 Відповісти
Ото тому Рубіо треба звернути уваґу на себе, на комуняк на Куба. Латіно люди чемні і веселі, цє я кажу зі особисто досвіду візітінґ ЮС оф А.
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23.06.2025 01:47 Відповісти
Вже зроблена послуга нічого не варта.
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23.06.2025 01:53 Відповісти
Да именно так. Есть ещё похожая пословица -- типа ты никогда не лучше/ценнее чем твоя последняя зарплата.
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23.06.2025 02:26 Відповісти
Ще невідомо, чи взагалі ці удари були результативними.

Якщо так - то слова рубіо набудуть бодай мінімальної цінності. Якщо ж удар був "у штангу", це буде не послуга світові, а ще 1 крок до 3-ї світової, куди трамп і ко нас впевнено ведуть.
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23.06.2025 01:54 Відповісти
Услуга не миру, а Израилю. И как обычно за счёт американских налогоплательщиков и их жизней.
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23.06.2025 02:28 Відповісти
а можете зробити послугу
-смоктати не в хвуйла,
а в мене??
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23.06.2025 03:55 Відповісти
тепер я зрозумів, що мається на увазі під фразою "економіка услуг" (service economics), яка змінила "економіку індустріалізації"

це економіка ракетних, бомбових і мінно-вибухових услуг
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23.06.2025 04:44 Відповісти
США великі засранці,Ізраїль зробив "брудну" роботу,а руда сувора примазується.
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23.06.2025 05:55 Відповісти
Аналіз ізраїльських військових спеціалістів показав, що ядерний об'єкт Ірану Fordow був пошкоджений ударом США , але не був повністю знищений. Іран, ймовірно, перемістив з об'єкта обладнання, включаючи уран. (по темі див. пов. 22.‎06.‎2025 ГЗМ).
ГЗМ tZE inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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23.06.2025 06:44 Відповісти
22.‎06.‎2025 ГЗМ

Іранське керівництво прийняло рішення про розгортання ще одного об'єкту для робіт по збагаченню урану на об'єкті «Karkas Mountains». Він розташований (33.455836° 51.800738°) трохи південніше від ядерного реактора в Натанзі та розміщений приблизно на 100 метрів нижче самої гори, що на 9-21 метри глибше за Fordow і перевищує глибину ураження найпотужнішої зброї для знищення бункерів, що є в арсеналі США. Зона прикрита позиціями ППО (32.5869, 51.70311)
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23.06.2025 06:46 Відповісти
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23.06.2025 07:41 Відповісти
Да,да,это вы себе услугу сделали,после Обамы и всех последующих инфантильных белодомовцев ваша страна должна восстанавливать свой авторитет,а это можно сделать только военной мощью на голову очередного диктаторского режима.
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23.06.2025 07:47 Відповісти
Раз сам рубіо так сказав, значить так воно і є. Ну не може чубчик зробити щось не правильно...Єдине, а не повториться 11 вересня? Чалмоголові такі...
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23.06.2025 08:41 Відповісти
Треба ще одну послугу світу зробити! І ви знаєте кого і за що!
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23.06.2025 09:04 Відповісти
Хуьло дуже розраховував отримати балістичні ракети від Ірану, але Іран не дав - самому треба Ізраїль обстрілювати. Спасибі Ізраїлю, що взяв удар на себе.
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23.06.2025 09:28 Відповісти
Зробіть,СЩА, ще одну послугу світові.Знищить ерефію.Чи слабо?Краще бомбити розбомблений Іран,а не друга володю.♥️🇺🇦♥️
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23.06.2025 09:31 Відповісти
Зробіть ще послугу для всього світу оберіть адекватного президента США і заберіть до Голлівуду акторів-аматорів з України бо ми самі не впораємось.
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23.06.2025 10:27 Відповісти
 
 