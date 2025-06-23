США зробили світу велику послугу, бомбардувавши ядерні об’єкти Ірану, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США зробили світові "велику послугу", бомбардувавши ключові об’єкти ядерної програми Ірану.

Про це глава американської дипломатії сказав в ефірі Fox News, передає Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Держдепу заявив, що Іран має "все необхідне для створення ядерної зброї", включаючи достатню кількість збагаченого урану, "щоб зробити щонайменше дев'ять або десять бомб".

"Вони стверджують, що мають космічну програму. Але це не космічна програма. Іран не збирається летіти на Місяць. Вони мають так звану космічну програму, бо намагаються створити міжконтинентальні балістичні ракети – далекобійні ракети, які одного дня можуть досягти США", - сказав дипломат.

Рубіо зазначив, що США "зробили світу велику послугу", бомбардуючи ядерні об'єкти Ірану.

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Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

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