Удари по Ірану показали, як швидко можна досягти миру, - посол США Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що американські удари по Ірану продемонстрували, як за короткий час можна досягти миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

"Ці дії показали, як за допомогою високоточних ударів по військових об’єктах можна досягти миру через силу", – сказав він, додавши, що окрім Ірану, у світі є інші конфлікти, і місія президента Дональда Трампа полягає у миротворчості.

"Рішучі дії і американська здатність діяти нагадали всім, чому ми всі маємо інвестувати більше в нашу оборону", – зазначив Вітакер.

За його словами, завдяки американським ударам по Ірану Близький Схід може стати більш безпечним регіоном, ніж десятиліття перед цим.

Удари США по Ірану

Нагадаємо, США атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

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