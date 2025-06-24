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Новини США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану
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Удари по Ірану показали, як швидко можна досягти миру, - посол США Вітакер

Метью Вітакер про удари по Ірану

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що американські удари по Ірану продемонстрували, як за короткий час можна досягти миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

"Ці дії показали, як за допомогою високоточних ударів по військових об’єктах можна досягти миру через силу", – сказав він, додавши, що окрім Ірану, у світі є інші конфлікти, і місія президента Дональда Трампа полягає у миротворчості.

"Рішучі дії і американська здатність діяти нагадали всім, чому ми всі маємо інвестувати більше в нашу оборону", – зазначив Вітакер.

За його словами, завдяки американським ударам по Ірану Близький Схід може стати більш безпечним регіоном, ніж десятиліття перед цим.

Удари США по Ірану

Нагадаємо, США атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

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Автор: 

Іран (2297) США (23613) Вітакер Метью (6)


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Топ коментарі
+3
А мир там точно вже досягнено?
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24.06.2025 13:57 Відповісти
+3
Розкажи Чубчику де мацква знаходиться.
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24.06.2025 13:58 Відповісти
+3
так ****...те по раше
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24.06.2025 13:59 Відповісти
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Піф - пах - і в дамках
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24.06.2025 13:56 Відповісти
В тебе є карти?
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24.06.2025 13:58 Відповісти
Так і знав, що ти хрен відрізняєш шашки від дурака, яким і являєшся
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24.06.2025 14:12 Відповісти
В поРаше гуугл отключили!Вот и всё!а то што номер тип Италии спецом питухи порашские используют и не только Италии!ГОВНО И В АФРИКЕ ГОВНО!!!
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24.06.2025 16:09 Відповісти
Що таке шашка?))
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24.06.2025 17:42 Відповісти
Гугл в помощь
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24.06.2025 15:40 Відповісти
А мир там точно вже досягнено?
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24.06.2025 13:57 Відповісти
Можливо не досягнуто зараз, Іран великий. Але коли у тебе є чим наносити удари - то це зовсім інша ситуація. Тоді можна і умови висувати
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24.06.2025 13:59 Відповісти
Розкажи Чубчику де мацква знаходиться.
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24.06.2025 13:58 Відповісти
так ****...те по раше
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24.06.2025 13:59 Відповісти
У Раши, как и у страны Чучхе имеется ядерна сброя и средства её доставки прямо до Пентагона, проверить на себе долетит ли или сработает -дурных нет
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24.06.2025 16:00 Відповісти
То тепер шарахнуть по рашці?
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24.06.2025 14:00 Відповісти
Про який мир воно меле? Руда мавпа спершу заявив про кінець війни, а зараз роздуває щоки та каже шо режим тиші оба нарушили! І "Американьські удари по США" це троха стьомно!
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24.06.2025 14:00 Відповісти
"американські удари по США"? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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24.06.2025 14:09 Відповісти
Моментально мирну угоду підписали! А куда мали діватися!
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24.06.2025 14:11 Відповісти
Трумп хоче на Каліфорнію напасти
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24.06.2025 14:33 Відповісти
О святий Піз дьож!
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24.06.2025 14:09 Відповісти
а там уже точно мир???
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24.06.2025 14:16 Відповісти
І які докази того, що "ядерна програма Ірану знищена"?
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24.06.2025 14:27 Відповісти
американські удари по США... це як?
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24.06.2025 14:32 Відповісти
А де мир?
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24.06.2025 15:12 Відповісти
Який догадливий посол! Можете те саме зробити ще заради одного миру. Даю адресу -рашистська терористична федерація.
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24.06.2025 15:14 Відповісти
МИР .ЗА ДОПОМОГО СИЛИ НАЗИВАЄТЬСЯ НАСИЛЬСТВО (Д..**** ПЛЯТЬ)
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24.06.2025 15:29 Відповісти
То тепер США будуть бомбити Україну, я так розумію?
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24.06.2025 15:41 Відповісти
Гарний приклад ! Тепер його треба далі продовжувати! Миру всім!
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24.06.2025 15:46 Відповісти
 
 