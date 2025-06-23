УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10186 відвідувачів онлайн
Новини США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану
2 193 36

Гроссі закликав припинити війну в Ірані, щоб інспектори МАГАТЕ були допущені на ядерні об’єкти

Гроссі про Іран

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вважає за необхідне припинити воєнні дії в Ірані, щоб Тегеран міг допустити інспекторів на об'єкти ядерної програми.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Гроссі заявив у неділю на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН.

"Інспектори МАГАТЕ перебувають в Ірані й повинні виконувати свою роботу. Для цього необхідно припинити воєнні дії, щоб Іран міг допустити групи інспекторів на об'єкти за необхідних умов безпеки та охорони", – сказав гендиректор МАГАТЕ.

За словами Гроссі, необхідно "повернутися за стіл переговорів і дозволити інспекторам МАГАТЕ, хранителям Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, повернутися на ядерні об'єкти Ірану, аби прозвітувати про запаси урану, особливо, зокрема, щодо 400 кг збагачених до 60%".

Гроссі наголосив, що особисто готовий негайно виїхати й провести переговори з усіма відповідними сторонами, "щоб допомогти забезпечити захист ядерних об'єктів і подальше мирне використання ядерних технологій відповідно до мандату МАГАТЕ". Агентство також може відрядити до Ірану експертів з ядерної безпеки та захищеності.

Гендиректор попередив про серйозні загрози для глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї у зв’язку з ударами США.

"Режим нерозповсюдження, що понад півстоліття був основою міжнародної безпеки, опинився під загрозою. Події в Ірані, зокрема нічні бомбардування, ще більше загострили ситуацію", – зазначив він.

На думку Гроссі, світ має невелике вікно можливостей для повернення до дипломатії. Інакше конфлікт може набути безпрецедентних масштабів.

Очільник МАГАТЕ поінформував членів РБ, що на основі наявної інформації зафіксовано серйозні ушкодження на ключових іранських ядерних об’єктах:

  • на заводі у Фордо, де Іран збагачує уран до 60%, утворилися воронки внаслідок застосування США боєприпасів, здатних пробивати ґрунт на велику глибину. Масштаб пошкоджень у підземних спорудах поки що не встановлено.
  • на ядерному об’єкті в Есфагані вражено додаткові будівлі, зокрема пов’язані з процесом конверсії урану. Також зазнали ударів входи до тунелів, де зберігалися збагачені матеріали.
  • на об’єкті в Натанзі знову вражено установку зі збагачення палива.

Іран повідомив МАГАТЕ, що рівень радіації за межами об’єктів не змінився.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран на Радбезі ООН пригрозив відповіддю на удари США та Ізраїлю

Удари США по Ірану

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

Автор: 

Іран (2296) МАГАТЕ (752) Гроссі Рафаель (318)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
Вирішив очолити світовий рейтинг клоунів?
Тут зараз жорстка конкуренція.
показати весь коментар
23.06.2025 07:46 Відповісти
+21
- "Астанавитесь,я не успеваю пересчитывать хабари от аятолл".
показати весь коментар
23.06.2025 07:43 Відповісти
+16
показати весь коментар
23.06.2025 07:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- "Астанавитесь,я не успеваю пересчитывать хабари от аятолл".
показати весь коментар
23.06.2025 07:43 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2025 07:44 Відповісти
🤬🤮********** підстилка
показати весь коментар
23.06.2025 08:07 Відповісти
Вирішив очолити світовий рейтинг клоунів?
Тут зараз жорстка конкуренція.
показати весь коментар
23.06.2025 07:46 Відповісти
Ще одні «демократично» послали серьйозну організацію.
показати весь коментар
23.06.2025 07:52 Відповісти
Йому до демократа, як ***** до людини.
Гросі продажне чмо на підтанцьовках раісії
показати весь коментар
23.06.2025 09:16 Відповісти
І мєтод знаєш?
показати весь коментар
23.06.2025 08:02 Відповісти
Вони на такій муйні не дітають.
показати весь коментар
23.06.2025 08:54 Відповісти
А, ти просто ропіНдєть?...
показати весь коментар
23.06.2025 08:55 Відповісти
Ваня, а почему ты "Агент Герпес"?
Назови себя - Агент Гоноккок, Мистер Бледная Спирохета, Товарищ Триппер, Сеньор Опарыш...
Много разных хороших названий, выбирай любое
показати весь коментар
23.06.2025 08:04 Відповісти
Я работаю в команде ликвидаторов лахтинской агентуры. Снайпером!
Ты у меня на прицеле, Хер Пес. Или ты более привык к обращению Пёсий Хер?
показати весь коментар
23.06.2025 08:15 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2025 08:15 Відповісти
Подивіться на це фото. Ну хіба можна не дослухатися до його закликів? Все. Війні кінець.
показати весь коментар
23.06.2025 08:00 Відповісти
Хранителі договору..так он хто вони..
показати весь коментар
23.06.2025 08:00 Відповісти
Тобто раніше оце імпотентне МАГАТЕ чомусь не перевіряло Іран а тепер вирішило перевірити...просто продажна дупа Гросі теж має свою ціну...
показати весь коментар
23.06.2025 08:08 Відповісти
Зачем прекращать? Лезьте туда, если хотите. И ждите там GBU-57.
показати весь коментар
23.06.2025 08:12 Відповісти
Та хто ж тебе ідіот туди пустить, донерозпосюджувавсь, їдь подонок "нерозповсюдженням" займись на Урал, в Димону, КНДР з КНР там центрофуги гудуть 24/7
показати весь коментар
23.06.2025 08:15 Відповісти
Його інспекторів навіть на ЗАЕС на прив'язі тримають, про що він меле?
показати весь коментар
23.06.2025 09:09 Відповісти
"Перестаньте знищувати іранський ядерний потенціал і дайте нам його порахувати щоб далі роками отримувати гроші від Заходу за беззмістовне звітування заради звітування і паралельно харчуватись в аятол і столоватись у русні!" - чи то хрюкнув Грося чи то грюкнув Хрьося.
показати весь коментар
23.06.2025 08:21 Відповісти
Цікаво, в при застосуванні ядерної зброї також буде вимагати припинення війни для заміру рівня радіації??? І на випадок чого буде казати, що досить вже користуватись ядерною зброєю???
показати весь коментар
23.06.2025 08:27 Відповісти
Тепер вже нехай йдуть в ж_ _у! Як допустили збагаченя 60%, коли для застосування на АЕС потрібно до 7%?
показати весь коментар
23.06.2025 08:28 Відповісти
Для застосування на АЕС достатньо 3,5 %.
показати весь коментар
23.06.2025 08:42 Відповісти
Дякую за уточнення.
показати весь коментар
23.06.2025 09:19 Відповісти
"Допровірявся" вже на ЗАЕС взасос з кацапами.
показати весь коментар
23.06.2025 08:49 Відповісти
Ти вже наперевірявся, вистачить! Їдь на сосію і там перевіряй!
показати весь коментар
23.06.2025 08:59 Відповісти
плять.рашистський контролер МАГАТЕ -"ГРОСЯ"
показати весь коментар
23.06.2025 09:19 Відповісти
А може МАГАТЕ треба зайнятися питанням куди поділися 400 кг збагаченого урану?
показати весь коментар
23.06.2025 09:23 Відповісти
Аффуєть! Не стріляйте - мені треба собачку вигуляти...
показати весь коментар
23.06.2025 09:54 Відповісти
Нарешті ... Демократія вдарила кулаком по столу ! Зробив це Трамп, Нетаньягу чи хтось інший - яка різниця ! Головне, Демократії ОСТОГИДІЛО вмовляти злочинців бути ввічливими. І одразу в таборі демократів з'являються ЛІБЕРАЛИ ! НіЗЗя зі злочинцями поводитись так, треба до їх психології шукати м'які та більш ДЕМОКРАТИЧНІ шляхи. До ЗЛОЧИНЦІВ людяність ? ! Ха-ха ! Щоб завтра мирно лежати у могилі ??? Яку закопують все ті ж Злочинці.
показати весь коментар
23.06.2025 10:03 Відповісти
Дійсно рідкісний довбодятел!!! Треба щоб він ще ніжкою тупнув!!!!
показати весь коментар
23.06.2025 11:22 Відповісти
 
 