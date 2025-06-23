Гроссі закликав припинити війну в Ірані, щоб інспектори МАГАТЕ були допущені на ядерні об’єкти

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вважає за необхідне припинити воєнні дії в Ірані, щоб Тегеран міг допустити інспекторів на об'єкти ядерної програми.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Гроссі заявив у неділю на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН.

"Інспектори МАГАТЕ перебувають в Ірані й повинні виконувати свою роботу. Для цього необхідно припинити воєнні дії, щоб Іран міг допустити групи інспекторів на об'єкти за необхідних умов безпеки та охорони", – сказав гендиректор МАГАТЕ.

За словами Гроссі, необхідно "повернутися за стіл переговорів і дозволити інспекторам МАГАТЕ, хранителям Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, повернутися на ядерні об'єкти Ірану, аби прозвітувати про запаси урану, особливо, зокрема, щодо 400 кг збагачених до 60%".

Гроссі наголосив, що особисто готовий негайно виїхати й провести переговори з усіма відповідними сторонами, "щоб допомогти забезпечити захист ядерних об'єктів і подальше мирне використання ядерних технологій відповідно до мандату МАГАТЕ". Агентство також може відрядити до Ірану експертів з ядерної безпеки та захищеності.

Гендиректор попередив про серйозні загрози для глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї у зв’язку з ударами США.

"Режим нерозповсюдження, що понад півстоліття був основою міжнародної безпеки, опинився під загрозою. Події в Ірані, зокрема нічні бомбардування, ще більше загострили ситуацію", – зазначив він.

На думку Гроссі, світ має невелике вікно можливостей для повернення до дипломатії. Інакше конфлікт може набути безпрецедентних масштабів.

Очільник МАГАТЕ поінформував членів РБ, що на основі наявної інформації зафіксовано серйозні ушкодження на ключових іранських ядерних об’єктах:

на заводі у Фордо, де Іран збагачує уран до 60%, утворилися воронки внаслідок застосування США боєприпасів, здатних пробивати ґрунт на велику глибину. Масштаб пошкоджень у підземних спорудах поки що не встановлено.

на ядерному об’єкті в Есфагані вражено додаткові будівлі, зокрема пов’язані з процесом конверсії урану. Також зазнали ударів входи до тунелів, де зберігалися збагачені матеріали.

на об’єкті в Натанзі знову вражено установку зі збагачення палива.

Іран повідомив МАГАТЕ, що рівень радіації за межами об’єктів не змінився.

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Удари США по Ірану

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.