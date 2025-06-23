Іран на Радбезі ООН пригрозив відповіддю на удари США та Ізраїлю

Постпред Ірану при ООН Амір-Саїд Іравані заявив, що Тегеран визначать характер і масштаб відповіді на обстріли з боку США та Ізраїлю.

Про це він сказав в неділю, 22 червня, на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Іравані звинуватив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у "черговому втягуванні США у чергову витратну та безпідставну війну", назвавши його "воєнним злочинцем, який перебуває в міжнародному розшуку".

Він також сказав, що Вашингтон "безвідповідально пожертвував власною безпекою заради захисту Нетаньягу".

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Під час виступу представник Ірану заявив "про законне право Тегерану на самооборону".

Окрім цього, він заявив, що Іран нібито готувався до нового раунду дипломатичних контактів зі США 15 червня, проте Ізраїль завдав удару за два дні до цього.

Повідомляється, що Іран закликав Раду Безпеки ООН "негайно відреагувати" на дії США та Ізраїлю, заявивши, що бездіяльність органу може "поставити під сумнів його авторитет та актуальність".

Нагадаємо, що у неділю, 22 червня, Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання для обговорення ударів США по ядерних об’єктах Ірану.

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Удари США по Ірану

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

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