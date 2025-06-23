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Новини США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану
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Іран на Радбезі ООН пригрозив відповіддю на удари США та Ізраїлю

Радбез ООН

Постпред Ірану при ООН Амір-Саїд Іравані заявив, що Тегеран визначать характер і масштаб відповіді на обстріли з боку США та Ізраїлю.

Про це він сказав в неділю, 22 червня, на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Іравані звинуватив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у "черговому втягуванні США у чергову витратну та безпідставну війну", назвавши його "воєнним злочинцем, який перебуває в міжнародному розшуку".

Він також сказав, що Вашингтон "безвідповідально пожертвував власною безпекою заради захисту Нетаньягу".

Читайте також: Парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки: Рубіо назвав це "економічним самогубством"

Під час виступу представник Ірану заявив "про законне право Тегерану на самооборону".

Окрім цього, він заявив, що Іран нібито готувався до нового раунду дипломатичних контактів зі США 15 червня, проте Ізраїль завдав удару за два дні до цього.

Повідомляється, що Іран закликав Раду Безпеки ООН "негайно відреагувати" на дії США та Ізраїлю, заявивши, що бездіяльність органу може "поставити під сумнів його авторитет та актуальність".

Нагадаємо, що у неділю, 22 червня, Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання для обговорення ударів США по ядерних об’єктах Ірану.

Читайте також: Радбез ООН зібрався на екстрене засідання через атаку США по ядерних об’єктах Ірану

Удари США по Ірану 

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

Читайте також: США зробили світу велику послугу, бомбардувавши ядерні об’єкти Ірану, - Рубіо

Автор: 

Ізраїль (1793) Іран (2296) США (23598) Радбез ООН (876)


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Топ коментарі
+21
У Радбезі незаконно сидить найбільший агресор і терорист світу - росія і щось там вирішує. Цирк, а не ООН. Абсолютно непотрібна організація, яка нічого не вирішує.
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23.06.2025 03:15 Відповісти
+18
Це якийсь вже маразм. Терористи які бомбили цивільні міста і різали голови цивільним людям вимагають дотримуватись якихось законів
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23.06.2025 02:45 Відповісти
+13
Да зітріть вже цих полотенцеголових терористів в попіл. А з ними і ***** і Ина які тероризують світ вже пів століття
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23.06.2025 02:43 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Влада Ірану знову пригрозила закрити Ормузьку протоку, через яку проходить 20% світової торгівлі нафтою і до 30% світових постачань зрідженого природного газу.
З такими словами іранські військові виступили в неділю, 22 червня, після ударів США по ядерним об'єктам країни.
Парламент Ірану постановив закрити протоку.
Остаточне рішення має прийняти Вищий рада національної безпеки. Формально його очолює президент Ірану, але фактично - верховний лідер аятола Алі Хаменеї.
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23.06.2025 02:17 Відповісти
І чим закривати будуть?
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23.06.2025 02:59 Відповісти
Так в цьому-то великої проблеми немає... Основний фарватер іде через іранські територіальні води. Там - острівна система, що належить Ірану. А на них розвернуті ракетні бази КВІР. Без їх знищення та ліввідації баз на узбережжі - не обійтися... А це вже широкомасштабна війна, а не "точкові удари"...
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23.06.2025 04:27 Відповісти
Основний форватор іде через Оман якраз
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23.06.2025 04:34 Відповісти
Судячи по "форватору", ти - "великий геополітик"...
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23.06.2025 05:18 Відповісти
Не вводь людей в оману, перевір себе для початку та відкрий мапу. А ще є такий ресурс https://www.ships.com.ua/ Можна дивитись в реальному часі.
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23.06.2025 08:05 Відповісти
Ну так виклади заперечення...
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23.06.2025 08:31 Відповісти
Мапу подивись для початку, а потім вже дуйся. Самий розумний? І не треба ніяких ракет Ірану. Мінні загородження ефективніше та дешевше.
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23.06.2025 09:16 Відповісти
А самі як плавать будуть? І пропускать танкери своїх союзників, і торгових партнерів? Мінні загородження на воді мають особливість - їх не можна ні розрядить, ні знять. Тільки підривать на місці. Чи ти "кіна надивився" - "Пірати ХХ століття" ? Там мінні загородження виставляють за кілька хвилин - за допомогою простого коловорота...
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23.06.2025 09:58 Відповісти
Плаває тільки г-но. А Китай нехай відчує теж наслідки, якщо не хоче вплинути на чалмоголових, їм підвищення цін на нафту не дуже добре.
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23.06.2025 13:02 Відповісти
Я тобі "на пальцях", лише пояснив, чому Ірану "не з руки" ставить у Ормузській протоці, мінні "завіси"...
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23.06.2025 13:06 Відповісти
До цього вони розставляли міни, а зараз чомусь ні?
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23.06.2025 15:54 Відповісти
Де саме, коли, і для чого?
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23.06.2025 15:59 Відповісти
Хоча б під час Ірано-Іракської війни. Ну тебе тоді ще на світі мабуть не було
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23.06.2025 16:59 Відповісти
Слідкуй за СВОЇМ віком... Я не тільки її пам"ятаю... Але ти тки "тупуватий"... Я запитав: "Де саме, клоли, та для чого?". Ти відповів лише на питання "коли"? А де відповідь на решту запитання?
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23.06.2025 17:20 Відповісти
Розумнику, чому ти не в Академії Генштабу?
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23.06.2025 21:21 Відповісти
Це ВСЕ, що ти з себе здатен "видушить"? Я не в Академії Генштабу по тій причині, що закінчив іншу академію, спеціалізовану... І мабуть, ще тоді, коли ти у свого батька в яйцях плавав... А військову професійну освіту отримував, коли твій батько, на "камчатці", горобцям дулі тикав...
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23.06.2025 21:32 Відповісти
Небо в клітину, друзі в стрічку...
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23.06.2025 23:24 Відповісти
От-от.... А а тобі - "палата з м"якими стінами...
У кацапів прислів"я є - "Не можешь срать - не мучай жопу...". Те саме я й тобі сказать можу... Не можеш довести свою правоту - не лізь сперечаться...
До речі, "розумако сопливий" - я не тільки "ірано-іракську війну" пам"ятаю - я про путч Піночета, в Чілі, сам в газетах читав... Бо вже в школі вчився... Тільки не пробуй зараз триндіть про мій вік - на відміну від тебе, у мене більше знань, ніж у тебе... Ти сам це довів - я навіть не старався тобі щось доводить...
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24.06.2025 06:08 Відповісти
Воно вже в школі вчилося - які ми дорослі та розумні. Може ще згадаєш про чорнильниці та промакашки? Про Піночета пам'ятає, а про Луїса Корволана?
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24.06.2025 08:20 Відповісти
Ідіоте! Не "Корволана", а "Корвалана"... Я навіть знаю, на кого його обміняли - на дисидента Буковського...
А чорнильниці та промокашки я лише бачив - наш клас був першим, який був переведений на "кулькові" ручки... Їх ще тоді в продажу майже не було - вчителька перед уроками роздавала в класі, а після них - збирала.
Не "сучи ногами" - "Молодість - річ, що швидко минає... Правда, мудрість не завжди її замінює..." Це - саме про тебе...
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24.06.2025 08:53 Відповісти
Молодець, вікіпедія допомогла? Академія "Владімірський централ" на тебе все ж залишила печатку.
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24.06.2025 16:16 Відповісти
Славіку... Ти точно "головою бахнувся"... Ну, я тобі не лікар... Я юрист, а не дипломований психіатр. (Хоча й вивчав, у свій час, судову психіатрію).
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24.06.2025 16:25 Відповісти
Яріку, краще б ти свою професію не афішував - це просто смішно. Куди не ступиш або г... або юрист.
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24.06.2025 16:55 Відповісти
Славіку... Уявляєш - а я своєю професією пишаюся... Ходжу по місту, люди вітаються... Якось пройшов з дочкою - так вона сказала: "Здається, тебе півміста знає...". Кажу: "Значить, вважають ЛЮДИНОЮ... Був-би СВИНЕЮ - то і уваги-б не звертали...".Недавно телефонував батько колишнього клієнта - я йому допоміг отримать виплати - бо син загинув на фронті. Дякував за допомогу його сім"ї... А я його й не пам"ятаю - виявляється, я його сину допоміг, років п"ятнадцять тому, з роботою. І батько випадково знайшов мою візитку, в документах сина...
А чим пишаєшся ТИ? Тим, що прийшов на форум, і "накидаєш лайно на вентилятор..."?!
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24.06.2025 18:22 Відповісти
Значить, Яріку, ти в нас біла ворона. Таких серед вашої касти дуже мало. Мене люди не бачать, але ніхто скарги не написав, незадоволених громадян немає. Часто доводиться консультувати з деяких юридичних питань, тому що люди не можуть цієї допомоги отримати, бо не всюди є вторинна допомога, а на адвокатів грошей у ВПО немає. Може ще пісюнами будемо мірятись?
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24.06.2025 19:38 Відповісти
З ким мені "міряться"? З "пацаном, що має брудний зад і рот"? Робить мені нічого... Ти просто "черговий "гімноплюй", який хотів "випендриться" і "заявить про себе" на "Цензорі", та "отримав по носі"... "Гуляй, ВАСЯ...".
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24.06.2025 19:52 Відповісти
Як і всі юристи - ти саме звичайне хамло. Лайно ти Ярік.
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24.06.2025 20:18 Відповісти
Колись один з можновладців Європи сказав: "З Богом говорю латиною, з друзями - французською, з коханими - італійською, з ворогами - німецькою..."
Перефразую його, у відповідності до тебе - "З дурними гімноплюями" - по-хамському...".
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24.06.2025 20:23 Відповісти
Типова поведінка кацапа. Що, яріку, гени мабуть дають своє? Addio, idiota.
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24.06.2025 20:53 Відповісти
"Скисло молоко у курда - він на весь світ образився...". "Попутного вітру!"...
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24.06.2025 20:55 Відповісти
Пам'ятаєш, у Пушкіна: "Було в батька три сини. Старший розумний був дитина. Середній син і так, і сяк. Молодший зовсім був дурним, але став юристом потім.
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25.06.2025 13:32 Відповісти
Ну, що тобі сказать? "ГІМНОПЛЮЙ" - ти і є "ГІМНОПЛЮЙ"... Інтелекту не вистачає - а от гімном плюваться навчений...
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25.06.2025 13:35 Відповісти
До чмошника не дійшло ще? І на хєра ти притягнув до свого ніку Холодний Яр - яке ти відношення до цього маєш? Ти там служив?
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25.06.2025 14:57 Відповісти
Щось окрім Гівноплюя в тебе є в словнику?
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25.06.2025 15:03 Відповісти
Для тебе - НІ... Бо ти нічого іншого не заслуговуєш...
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25.06.2025 15:05 Відповісти
Так нахєра, ти гнидо сракокодупа, під Холодний Яр свій нік причепив, я щось не почув?
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25.06.2025 17:10 Відповісти
Гімноплюям - .............................
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25.06.2025 17:48 Відповісти
І ті ракетні бази винесуть з повітря. Тому що якщо почне рости ціна на нафту, то навіть терпіли з Європи на тусу заглянуть. А ще дорога нафта НЕ вигідна китайцям.
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23.06.2025 08:31 Відповісти
це вже вони явно з відчаю перегнули, перекриють вони - за такі гроші - під "20% світової торгівлі нафтою" - по тим макакам полетить така "демократія" що пів того ірану протокою стане
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23.06.2025 03:46 Відповісти
Взяти би всіх тих політиків,дипломатів,озброїти кожного по останньому слову,от як захочуть,хоч ядерною зброєю,і закрити в одному приміщенні,і хай воюють.
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23.06.2025 02:23 Відповісти
Да зітріть вже цих полотенцеголових терористів в попіл. А з ними і ***** і Ина які тероризують світ вже пів століття
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23.06.2025 02:43 Відповісти
Це якийсь вже маразм. Терористи які бомбили цивільні міста і різали голови цивільним людям вимагають дотримуватись якихось законів
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23.06.2025 02:45 Відповісти
А де різали голови? Конкретно.Іі коли бомбили? Ось іранських вчених Ізраїль вбиває з 2007 року, це так. Чиста по закону хер поймі какому. І бомбив Іран.....
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23.06.2025 06:23 Відповісти
Ірак бомбили у 80-х, наприклад... І там реально багато по цивільних прилітало.

І так, шахеди чиї?
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23.06.2025 08:31 Відповісти
Насчёт Ирака в 80-е - не забывайте, что ту войну начал Саддам Хусейн.
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23.06.2025 08:54 Відповісти
Ага, але по ходу війни там обоє-рябоє були - що одні, що інші валили по цивільних...
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23.06.2025 09:20 Відповісти
І тоді срср був на стороні Іраку
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23.06.2025 17:00 Відповісти
Іран на Радбезі ООН пригрозив відповіддю на удари США та Ізраїлю
Джерело: https://censor.net/ua/n3559335

значить знов будуть хєрачити балістикою по містам куди попадуть.
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23.06.2025 02:51 Відповісти
Тобто, будуть робити те що робили завжди. Так це не відповідь. Це звичайні дії терористичного іранського режиму
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23.06.2025 03:01 Відповісти
так. Іран калькує дії расії, там лавров їх днями консультував.
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23.06.2025 03:18 Відповісти
"Будем мстить!... И "мстя" наша будет страшна и ужасна...".
А серйозно - якби було чим - мовчали-б, і "мстили" мовчки... Наступні удари ізраїльських ВПС - по підприємствах з випуску "шахєдів"... А флоту США варто приділить увагу островам у Ормузській протоці... Чим уразливі військові об"єкти на островах - сховаться нема куди... Острів Зміїний, кацапів, у цьому переконав...
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23.06.2025 06:44 Відповісти
завод шахедів у Есфахані (ось тут - 32°37'22.7"N 51°41'37.1"E) ізраільтяни розхєрачили ще минулого тижня.
Щодо Ормузької потоки, то якщо аятоли почнуть її блокувати, то там і особливої участі США не знадобиться - араби самі все зроблять.
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23.06.2025 14:20 Відповісти
Ну, я ж тобі не Милославський (з фільму "Иван васильевич меняет профессию"). Я не буду дорікать "передчасним" взяттям Казані...
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23.06.2025 14:27 Відповісти
Глибоке занепокоєння іранським фашистам вже висловили?
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23.06.2025 02:54 Відповісти
Тримайте мене семеро і ще один за ноги.
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23.06.2025 03:00 Відповісти
У Радбезі незаконно сидить найбільший агресор і терорист світу - росія і щось там вирішує. Цирк, а не ООН. Абсолютно непотрібна організація, яка нічого не вирішує.
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23.06.2025 03:15 Відповісти
хах, це сюр якийсь - бруднодупий релігійний фанатик, котрий ще вчора із задоволенням всім іноверцям голови повідрізав би і підірвався, сьогодні офіційно розповідає що бомбу зря йому разбомбілі - буде мстіть
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23.06.2025 03:16 Відповісти
Попередні оцінки викликають питання щодо того, чи знищили США основну частину збагаченого іранського ядерного матеріалу, аналіз Джеффрі Льюїса, експерта з питань зброї та професора Інституту міжнародних досліджень Міддлбері, який уважно вивчив комерційні супутникові знімки місць ударів, пошкодження об'єкта, ймовірно, обмежуються наземними конструкціями - CNN
Президент Дональд Трамп заявив, що іранські об'єкти зі збагачення урану були «повністю і повністю знищені» після авіаударів цими вихідними, але США, схоже, стримали свої найпотужніші бомби проти одного з трьох об'єктів, що брали участь в операції, що викликає питання про те, чи завершили вони роботу.
В Ісфахані, де, за словами американського чиновника, під землею зберігається майже 60% іранських запасів вже збагаченого ядерного матеріалу, американський підводний човен завдав удару крилатими ракетами "Томагавк", повідомив у неділю голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн .
Але на відміну від двох інших іранських об'єктів, які були атаковані під час операції, бомбардувальники B-2 не скидали масивні бомби для знищення бункерів на об'єкт в Ісфахані, повідомили CNN кілька джерел. За словами Джеффрі Льюїса, експерта з питань зброї та професора Інституту міжнародних досліджень Міддлбері, який уважно вивчив комерційні супутникові знімки місць ударів, пошкодження об'єкта, ймовірно, обмежуються наземними конструкціями.
Навіть якби США успішно знищили іранський об'єкт у Фордоу - ще один підземний об'єкт, де розміщувалися центрифуги, необхідні для збагачення урану, по якому США вдарили 12 руйнівниками бункерів, - очевидне збереження Ісфахана викликало питання про те, чи досяг Трамп своєї заявленої мети «зупинити ядерну загрозу, яку становить держава-спонсор тероризму номер один у світі».

«Це неповний удар», - сказав Льюїс. «Якщо це все, що залишилося, то ось що залишилося: весь запас 60% урану, який зберігався в Ісфахані в тунелях, що залишилися недоторканими».
За даними Інституту науки та міжнародної безпеки, який проаналізував зображення, супутниковий знімок, зроблений Airbus, показує значні пошкодження об'єкта в Ісфахані та ознаки того, що підземна частина об'єкта була уражена. Але на об'єкті є шари тунелів, тому неясно, наскільки далеко сягають пошкодження. Коли до офісу міністра оборони Піта Хегсета звернулися за коментарем, вони повідомили CNN: «Наразі нам немає нічого додаткового, чим би ми могли поділитися».
Віце-президент Джей Ді Венс заявив у неділю в програмі «This Week» на каналі ABC News, що адміністрація планує «працювати в найближчі тижні, щоб забезпечити певні дії з цим паливом, і це одне з питань, про які ми будемо вести переговори з іранцями».
«Ми знаємо, що вони більше не мають можливості перетворити цей запас високозбагаченого урану на уран збройового класу, і саме це було метою», - додав Ванс.
«Збагачення урану до рівня ядерної зброї - саме цьому президент поклав край минулої ночі».
Але кілька джерел, знайомих з останніми даними американської розвідки щодо обох об'єктів та цілями адміністрації Трампа під час завдавання ударів, повідомили CNN, що підземні об'єкти Ісфахана, які, ймовірно, залишаться неушкодженими, необхідно вирішити, щоб запобігти розробці Іраном ядерної зброї.
А в четвер орган ООН з нагляду за ядерною енергетикою заявив, що Іран будує новий завод збагачення урану в Ісфахані, який, за словами Тегерана, незабаром введе в експлуатацію.
«Іранці мають матеріали, вони все ще мають можливості виробляти центрифуги, і вони все ще мають принаймні один гігантський підземний центрифужний завод, де вони можуть встановити свої центрифуги», - додав Льюїс. «Тож це просто не зроблено».
Залишається незрозумілим, чому американські військові планувальники вирішили не використовувати в Ісфахані руйнівники бункерів - офіційно відомі як Масові Проникні Бомби, або MOP. Бомби призначені для проникнення глибоко під землю, і джерела стверджують, що тунелі під Ісфаханом навіть глибші, ніж у двох інших місцях.
Але ще до того, як було завдано ударів, деякі американські чиновники висловлювали гострі сумніви щодо того, чи здатні MOP взагалі зруйнувати глибші тунелі.
Хоча й виникли певні питання щодо того, чи здатні американські руйнувальники бункерів знищити підземні частини Фордоу, на яких була спрямована адміністрація під час планування операції, кілька джерел, знайомих з обговореннями, повідомили CNN, що ймовірність успішного виконання того ж завдання в Ісфахані є ще більшим питанням.
У Фордоу глибина об'єкта майже напевно вимагає кількох ракет-мільйонників, які вразять майже одне й те саме місце, що зазвичай було б складним завданням, якби не протиповітряна та протиракетна оборона Ірану, які функціонально не працюють, сказав один американський чиновник, знайомий з цим питанням.
Але «Ісфахан - це виклик», - повідомило CNN інше джерело, знайоме з останніми даними американської розвідки.
«Тунелі в Ісфахані просто такі глибокі», - сказав Льюїс. Муніципальний операційний комплекс (MOP) був розроблений для роботи на такому об'єкті, як Фордо. «Якщо вони закладуть щось глибше, нам доведеться або розробити нову бомбу, або використати ядерну зброю».
https://edition.cnn.com/2025/06/22/politics/iran-strike-analysis-raises-questions
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23.06.2025 03:33 Відповісти
Philip Od #609430
Реєстрація: 22.06.2025
______________________________________________________________
Молодець Ваня з реєстрацією 1 годину тому.
Гарну аналітику навів. Гаряча, свіжа, прямо з анала товариша прапорщика.
У вас там не траур випадково? - "Якщо по них змогли, то й по нам теж зможуть..." Так?
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23.06.2025 05:32 Відповісти
Я зареєстрований давно, чого відображається тільки остання дата входу в акаунт, не знаю.

На відміну від вас не сиджу у "телемарафоні" та не читаю "комсомоскальську правду" після опівдня.
А читаю світові ЗМІ та аналітику, та перевіряю факти на відміну від вас, вірячи все, що скаже Бібі... 😏
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23.06.2025 07:21 Відповісти
Ваня, не 3,14зди.
На ЦН відображається дата реєстрації та дата останнього заходу (у твоєму випадку і першого). Так що на технічний збій не кивай, його немає.
До речі, а все ж таки цікаво отримати інсайдерську інформацію з Лахти. Як у вас сприйняли бомбардування ядерних об'єктів Ірану? Які методички написали отці-командири?
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23.06.2025 07:39 Відповісти
🦜Ара, яку користь воно дало це показове бомбардування та хвацьке "Іран за 3 дні" "тільки, на відчепіться" Україні ?
Окрім без кінцевої мети та нової затяжної війни з повною невизначеністю та підтримки на плаву режиму ху&ла з високими цінами на вуглеводні ресурси, до ще більш довгострокового продовження агресії та стражданнями громадян проти України !?...

Відповіси 🦜Ара ?
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23.06.2025 08:39 Відповісти
Ваня, пошел в шопу, я с вашей командой не дискутирую. Нах послать могу, а дискуссии разводи с товарищами по бригаде
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23.06.2025 08:42 Відповісти
Ось й спалилися наша 🦜Арачка, виявилось "комсомоскаликом звичайним" ...
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23.06.2025 08:56 Відповісти
Кацапе! А ваші так давно літають... Заявление МИД России в связи с американскими ударами по территории Ирана.
"...Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые. Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН."
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А это заявление точно про американские удары по Ирану, а не про российские по Украине???
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23.06.2025 04:30 Відповісти
Ваня, ты на что говоришь "хня"...???
На официальный пресс-релиз МИД РФ?
Да товарищ прапорщик за это накажет тебя не только орально, но и анально!!!
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/2029109/
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23.06.2025 04:58 Відповісти

...А якщо шалун-ваня саме на такі... пустощі й розраховує?..
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23.06.2025 20:31 Відповісти
Так я ж кажу, що ти - КАЦАП!!! Бо тільки кацапи вважають тих, хто "читав і знає" - "ботанами"... І це - століття "зворотньої селекції".
"Всё вздор, чего не знает Митрофанушка...".(фон Визин, "Недоросль" - 18 век...).
"Не читал, но осуждаю..." "изначально, фраза https://neolurk.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC анонимного члена Союза Писателей https://neolurk.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР, сказанная в отношении Б. Л. Пастернака. В общественном сознании крепко связана с событиями, развернувшимися в Союзе после публикации на Западе романа «Доктор Живаго» и присуждения Пастернаку Нобелевской премии по литературе...).
Тобто, ви - ДИКУНИ, які заперечують знання та вміння критично мислить, як такі...
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23.06.2025 05:35 Відповісти
Я за тебе радий... "Бухание" - ще одна характерна ознака кацапа. У мене питання - ти "бухаєш" сам, чи з куратором? Бо якщо сам , ти, по-перше, нанесеш образу куратору, а по-друге, тобі він гроші платить не за "бухання", а за коментарі... А ти, "набухавшись", писатимеш таку "белиберду", що ще більше себе "нижче плінтуса опустиш" в очах читачів "Цензора"... І тоді, цілком реально, виникне питання: "А зачем тебе платят деньги из бюджета "матушки-Рассии"?!!!
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23.06.2025 06:34 Відповісти
Їх шо рушники на головах позбавили мозоку?
Ось до чого доводять ці рушники.
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23.06.2025 06:09 Відповісти
Не дивно... У вас, "на Маскве", мусульман уже більше, ніж християн. Скоро прийдеться на храмах зробить "перестановку" головного символу - хреста. У вас, на Кацапії, він має характерну ознаку - ісламський півмісяць у його нижній частині. Скоро треба буде їх місцями мінять - "півмісяць" перенести на вершину, а хрест - опустить вниз...
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23.06.2025 07:37 Відповісти
Вони просто хрест перевернуть, їм не звикати.
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23.06.2025 09:26 Відповісти
Україну, якщо захоче ядерку, ********* у кам'яний вік. Бо дикуни і терористи, ще носять середньовічні вишиванки та займаються, якказав Буданов, терором у Африці, підривають по світу газопроводи.
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23.06.2025 06:30 Відповісти
Де це я? Наче вчора був в Україні...А зараз прокинувся і наче в Ізраїлі...
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23.06.2025 06:38 Відповісти
- Куме! А чого серед козаків не було жидів?
- Чого не було? Були! Просто вони на старість усі лисіють і у їхніх козаків "оселедця" не видно!

А якщо серйозно, то ще в реєстрових списках козаків, які приймали участь у "Московському поході", є кілька імен юдеїв... Вони не були запорожцями Сагайдачного, а входили в склад загонів так званих "надвірних" козаків - тобто, тих, що стояли на службі місцевої польської влади та польських магнатів...
А з запорожцями було складніше - бо туди приймали тільки християн. Тому, для вступу до Січі, юдею треба було змінить віру. При хрещенні давалось нове, християнське ім"я, і "єврей" щезав...
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23.06.2025 06:56 Відповісти
От тут ти і "спалився", ваня-із-зажопінска.
Попрощайся з нами.
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23.06.2025 20:36 Відповісти
Закатайте Іран у асфальт, а далі КНДР з хом'яком!!!
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23.06.2025 11:17 Відповісти
І недодержаву козлорилію не забудьте.
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23.06.2025 11:42 Відповісти
 
 