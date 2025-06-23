Іран на Радбезі ООН пригрозив відповіддю на удари США та Ізраїлю
Постпред Ірану при ООН Амір-Саїд Іравані заявив, що Тегеран визначать характер і масштаб відповіді на обстріли з боку США та Ізраїлю.
Про це він сказав в неділю, 22 червня, на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Іравані звинуватив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у "черговому втягуванні США у чергову витратну та безпідставну війну", назвавши його "воєнним злочинцем, який перебуває в міжнародному розшуку".
Він також сказав, що Вашингтон "безвідповідально пожертвував власною безпекою заради захисту Нетаньягу".
Під час виступу представник Ірану заявив "про законне право Тегерану на самооборону".
Окрім цього, він заявив, що Іран нібито готувався до нового раунду дипломатичних контактів зі США 15 червня, проте Ізраїль завдав удару за два дні до цього.
Повідомляється, що Іран закликав Раду Безпеки ООН "негайно відреагувати" на дії США та Ізраїлю, заявивши, що бездіяльність органу може "поставити під сумнів його авторитет та актуальність".
Нагадаємо, що у неділю, 22 червня, Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання для обговорення ударів США по ядерних об’єктах Ірану.
Удари США по Ірану
Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.
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З такими словами іранські військові виступили в неділю, 22 червня, після ударів США по ядерним об'єктам країни.
Парламент Ірану постановив закрити протоку.
Остаточне рішення має прийняти Вищий рада національної безпеки. Формально його очолює президент Ірану, але фактично - верховний лідер аятола Алі Хаменеї.
У кацапів прислів"я є - "Не можешь срать - не мучай жопу...". Те саме я й тобі сказать можу... Не можеш довести свою правоту - не лізь сперечаться...
До речі, "розумако сопливий" - я не тільки "ірано-іракську війну" пам"ятаю - я про путч Піночета, в Чілі, сам в газетах читав... Бо вже в школі вчився... Тільки не пробуй зараз триндіть про мій вік - на відміну від тебе, у мене більше знань, ніж у тебе... Ти сам це довів - я навіть не старався тобі щось доводить...
А чорнильниці та промокашки я лише бачив - наш клас був першим, який був переведений на "кулькові" ручки... Їх ще тоді в продажу майже не було - вчителька перед уроками роздавала в класі, а після них - збирала.
Не "сучи ногами" - "Молодість - річ, що швидко минає... Правда, мудрість не завжди її замінює..." Це - саме про тебе...
А чим пишаєшся ТИ? Тим, що прийшов на форум, і "накидаєш лайно на вентилятор..."?!
Перефразую його, у відповідності до тебе - "З дурними гімноплюями" - по-хамському...".
І так, шахеди чиї?
Джерело: https://censor.net/ua/n3559335
значить знов будуть хєрачити балістикою по містам куди попадуть.
А серйозно - якби було чим - мовчали-б, і "мстили" мовчки... Наступні удари ізраїльських ВПС - по підприємствах з випуску "шахєдів"... А флоту США варто приділить увагу островам у Ормузській протоці... Чим уразливі військові об"єкти на островах - сховаться нема куди... Острів Зміїний, кацапів, у цьому переконав...
Щодо Ормузької потоки, то якщо аятоли почнуть її блокувати, то там і особливої участі США не знадобиться - араби самі все зроблять.
Президент Дональд Трамп заявив, що іранські об'єкти зі збагачення урану були «повністю і повністю знищені» після авіаударів цими вихідними, але США, схоже, стримали свої найпотужніші бомби проти одного з трьох об'єктів, що брали участь в операції, що викликає питання про те, чи завершили вони роботу.
В Ісфахані, де, за словами американського чиновника, під землею зберігається майже 60% іранських запасів вже збагаченого ядерного матеріалу, американський підводний човен завдав удару крилатими ракетами "Томагавк", повідомив у неділю голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн .
Але на відміну від двох інших іранських об'єктів, які були атаковані під час операції, бомбардувальники B-2 не скидали масивні бомби для знищення бункерів на об'єкт в Ісфахані, повідомили CNN кілька джерел. За словами Джеффрі Льюїса, експерта з питань зброї та професора Інституту міжнародних досліджень Міддлбері, який уважно вивчив комерційні супутникові знімки місць ударів, пошкодження об'єкта, ймовірно, обмежуються наземними конструкціями.
Навіть якби США успішно знищили іранський об'єкт у Фордоу - ще один підземний об'єкт, де розміщувалися центрифуги, необхідні для збагачення урану, по якому США вдарили 12 руйнівниками бункерів, - очевидне збереження Ісфахана викликало питання про те, чи досяг Трамп своєї заявленої мети «зупинити ядерну загрозу, яку становить держава-спонсор тероризму номер один у світі».
«Це неповний удар», - сказав Льюїс. «Якщо це все, що залишилося, то ось що залишилося: весь запас 60% урану, який зберігався в Ісфахані в тунелях, що залишилися недоторканими».
За даними Інституту науки та міжнародної безпеки, який проаналізував зображення, супутниковий знімок, зроблений Airbus, показує значні пошкодження об'єкта в Ісфахані та ознаки того, що підземна частина об'єкта була уражена. Але на об'єкті є шари тунелів, тому неясно, наскільки далеко сягають пошкодження. Коли до офісу міністра оборони Піта Хегсета звернулися за коментарем, вони повідомили CNN: «Наразі нам немає нічого додаткового, чим би ми могли поділитися».
Віце-президент Джей Ді Венс заявив у неділю в програмі «This Week» на каналі ABC News, що адміністрація планує «працювати в найближчі тижні, щоб забезпечити певні дії з цим паливом, і це одне з питань, про які ми будемо вести переговори з іранцями».
«Ми знаємо, що вони більше не мають можливості перетворити цей запас високозбагаченого урану на уран збройового класу, і саме це було метою», - додав Ванс.
«Збагачення урану до рівня ядерної зброї - саме цьому президент поклав край минулої ночі».
Але кілька джерел, знайомих з останніми даними американської розвідки щодо обох об'єктів та цілями адміністрації Трампа під час завдавання ударів, повідомили CNN, що підземні об'єкти Ісфахана, які, ймовірно, залишаться неушкодженими, необхідно вирішити, щоб запобігти розробці Іраном ядерної зброї.
А в четвер орган ООН з нагляду за ядерною енергетикою заявив, що Іран будує новий завод збагачення урану в Ісфахані, який, за словами Тегерана, незабаром введе в експлуатацію.
«Іранці мають матеріали, вони все ще мають можливості виробляти центрифуги, і вони все ще мають принаймні один гігантський підземний центрифужний завод, де вони можуть встановити свої центрифуги», - додав Льюїс. «Тож це просто не зроблено».
Залишається незрозумілим, чому американські військові планувальники вирішили не використовувати в Ісфахані руйнівники бункерів - офіційно відомі як Масові Проникні Бомби, або MOP. Бомби призначені для проникнення глибоко під землю, і джерела стверджують, що тунелі під Ісфаханом навіть глибші, ніж у двох інших місцях.
Але ще до того, як було завдано ударів, деякі американські чиновники висловлювали гострі сумніви щодо того, чи здатні MOP взагалі зруйнувати глибші тунелі.
Хоча й виникли певні питання щодо того, чи здатні американські руйнувальники бункерів знищити підземні частини Фордоу, на яких була спрямована адміністрація під час планування операції, кілька джерел, знайомих з обговореннями, повідомили CNN, що ймовірність успішного виконання того ж завдання в Ісфахані є ще більшим питанням.
У Фордоу глибина об'єкта майже напевно вимагає кількох ракет-мільйонників, які вразять майже одне й те саме місце, що зазвичай було б складним завданням, якби не протиповітряна та протиракетна оборона Ірану, які функціонально не працюють, сказав один американський чиновник, знайомий з цим питанням.
Але «Ісфахан - це виклик», - повідомило CNN інше джерело, знайоме з останніми даними американської розвідки.
«Тунелі в Ісфахані просто такі глибокі», - сказав Льюїс. Муніципальний операційний комплекс (MOP) був розроблений для роботи на такому об'єкті, як Фордо. «Якщо вони закладуть щось глибше, нам доведеться або розробити нову бомбу, або використати ядерну зброю».
https://edition.cnn.com/2025/06/22/politics/iran-strike-analysis-raises-questions
Реєстрація: 22.06.2025
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Молодець Ваня з реєстрацією 1 годину тому.
Гарну аналітику навів. Гаряча, свіжа, прямо з анала товариша прапорщика.
У вас там не траур випадково? - "Якщо по них змогли, то й по нам теж зможуть..." Так?
На відміну від вас не сиджу у "телемарафоні" та не читаю "комсомоскальську правду" після опівдня.
А читаю світові ЗМІ та аналітику, та перевіряю факти на відміну від вас, вірячи все, що скаже Бібі... 😏
На ЦН відображається дата реєстрації та дата останнього заходу (у твоєму випадку і першого). Так що на технічний збій не кивай, його немає.
До речі, а все ж таки цікаво отримати інсайдерську інформацію з Лахти. Як у вас сприйняли бомбардування ядерних об'єктів Ірану? Які методички написали отці-командири?
Окрім без кінцевої мети та нової затяжної війни з повною невизначеністю та підтримки на плаву режиму ху&ла з високими цінами на вуглеводні ресурси, до ще більш довгострокового продовження агресії та стражданнями громадян проти України !?...
Відповіси 🦜Ара ?
"...Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые. Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН."
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А это заявление точно про американские удары по Ирану, а не про российские по Украине???
На официальный пресс-релиз МИД РФ?
Да товарищ прапорщик за это накажет тебя не только орально, но и анально!!!
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/2029109/
...А якщо шалун-ваня саме на такі... пустощі й розраховує?..
"Всё вздор, чего не знает Митрофанушка...".(фон Визин, "Недоросль" - 18 век...).
"Не читал, но осуждаю..." "изначально, фраза https://neolurk.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC анонимного члена Союза Писателей https://neolurk.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР, сказанная в отношении Б. Л. Пастернака. В общественном сознании крепко связана с событиями, развернувшимися в Союзе после публикации на Западе романа «Доктор Живаго» и присуждения Пастернаку Нобелевской премии по литературе...).
Тобто, ви - ДИКУНИ, які заперечують знання та вміння критично мислить, як такі...
Ось до чого доводять ці рушники.
- Чого не було? Були! Просто вони на старість усі лисіють і у їхніх козаків "оселедця" не видно!
А якщо серйозно, то ще в реєстрових списках козаків, які приймали участь у "Московському поході", є кілька імен юдеїв... Вони не були запорожцями Сагайдачного, а входили в склад загонів так званих "надвірних" козаків - тобто, тих, що стояли на службі місцевої польської влади та польських магнатів...
А з запорожцями було складніше - бо туди приймали тільки християн. Тому, для вступу до Січі, юдею треба було змінить віру. При хрещенні давалось нове, християнське ім"я, і "єврей" щезав...
Попрощайся з нами.