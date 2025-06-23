Иран на Совете Безопасности ООН пригрозил ответом на удары США и Израиля

Постпред Ирана при ООН Амир-Саид Иравани заявил, что Тегеран определят характер и масштаб ответа на обстрелы со стороны США и Израиля.

Об этом он сказал в воскресенье, 22 июня, на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Иравани обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в "очередном втягивании США в очередную затратную и безосновательную войну", назвав его "военным преступником, который находится в международном розыске".

Он также сказал, что Вашингтон "безответственно пожертвовал собственной безопасностью ради защиты Нетаньяху".

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Во время выступления представитель Ирана заявил "о законном праве Тегерана на самооборону".

Кроме этого, он заявил, что Иран якобы готовился к новому раунду дипломатических контактов с США 15 июня, однако Израиль нанес удар за два дня до этого.

Сообщается, что Иран призвал Совет Безопасности ООН "немедленно отреагировать" на действия США и Израиля, заявив, что бездействие органа может "поставить под сомнение его авторитет и актуальность".

Напомним, что в воскресенье, 22 июня, Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание для обсуждения ударов США по ядерным объектам Ирана.

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Удары США по Ирану

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.

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