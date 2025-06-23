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Новости США нанесли удары по ядерных объектам Ирана
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Гросси призвал прекратить войну в Иране, чтобы инспекторы МАГАТЭ были допущены на ядерные объекты

Гросси об Иране

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает необходимым прекратить военные действия в Иране, чтобы Тегеран мог допустить инспекторов на объекты ядерной программы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Гросси заявил в воскресенье на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

"Инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране и должны выполнять свою работу. Для этого необходимо прекратить военные действия, чтобы Иран мог допустить группы инспекторов на объекты при необходимых условиях безопасности и охраны", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

По словам Гросси, необходимо "вернуться за стол переговоров и позволить инспекторам МАГАТЭ, хранителям Договора о нераспространении ядерного оружия, вернуться на ядерные объекты Ирана, чтобы отчитаться о запасах урана, особенно, в частности, по 400 кг обогащенных до 60%".

Гросси подчеркнул, что лично готов немедленно выехать и провести переговоры со всеми соответствующими сторонами, "чтобы помочь обеспечить защиту ядерных объектов и дальнейшее мирное использование ядерных технологий в соответствии с мандатом МАГАТЭ". Агентство также может отправить в Иран экспертов по ядерной безопасности и защищенности.

Гендиректор предупредил о серьезных угрозах для глобального режима нераспространения ядерного оружия в связи с ударами США.

"Режим нераспространения, который более полувека был основой международной безопасности, оказался под угрозой. События в Иране, в частности ночные бомбардировки, еще больше обострили ситуацию", - отметил он.

По мнению Гросси, мир имеет небольшое окно возможностей для возвращения к дипломатии. Иначе конфликт может приобрести беспрецедентные масштабы.

Глава МАГАТЭ проинформировал членов СБ, что на основе имеющейся информации зафиксированы серьезные повреждения на ключевых иранских ядерных объектах:

  • на заводе в Фордо, где Иран обогащает уран до 60%, образовались воронки в результате применения США боеприпасов, способных пробивать грунт на большую глубину. Масштаб повреждений в подземных сооружениях пока не установлен.
  • на ядерном объекте в Эсфагане поражены дополнительные здания, в частности связанные с процессом конверсии урана. Также подверглись ударам входы в тоннели, где хранились обогащенные материалы.
  • на объекте в Натанзе снова поражена установка по обогащению топлива.

Иран сообщил МАГАТЭ, что уровень радиации за пределами объектов не изменился.

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Удары США по Ирану

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.

Автор: 

Иран (2041) МАГАТЭ (424) Рафаэль Гросси (196)


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Топ комментарии
+26
Вирішив очолити світовий рейтинг клоунів?
Тут зараз жорстка конкуренція.
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23.06.2025 07:46 Ответить
+21
- "Астанавитесь,я не успеваю пересчитывать хабари от аятолл".
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23.06.2025 07:43 Ответить
+16
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23.06.2025 07:44 Ответить
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- "Астанавитесь,я не успеваю пересчитывать хабари от аятолл".
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23.06.2025 07:43 Ответить
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23.06.2025 07:44 Ответить
🤬🤮********** підстилка
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23.06.2025 08:07 Ответить
Вирішив очолити світовий рейтинг клоунів?
Тут зараз жорстка конкуренція.
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23.06.2025 07:46 Ответить
Ще одні «демократично» послали серьйозну організацію.
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23.06.2025 07:52 Ответить
Йому до демократа, як ***** до людини.
Гросі продажне чмо на підтанцьовках раісії
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23.06.2025 09:16 Ответить
І мєтод знаєш?
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23.06.2025 08:02 Ответить
Вони на такій муйні не дітають.
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23.06.2025 08:54 Ответить
А, ти просто ропіНдєть?...
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23.06.2025 08:55 Ответить
Ваня, а почему ты "Агент Герпес"?
Назови себя - Агент Гоноккок, Мистер Бледная Спирохета, Товарищ Триппер, Сеньор Опарыш...
Много разных хороших названий, выбирай любое
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23.06.2025 08:04 Ответить
Я работаю в команде ликвидаторов лахтинской агентуры. Снайпером!
Ты у меня на прицеле, Хер Пес. Или ты более привык к обращению Пёсий Хер?
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23.06.2025 08:15 Ответить
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23.06.2025 08:15 Ответить
Подивіться на це фото. Ну хіба можна не дослухатися до його закликів? Все. Війні кінець.
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23.06.2025 08:00 Ответить
Хранителі договору..так он хто вони..
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23.06.2025 08:00 Ответить
Тобто раніше оце імпотентне МАГАТЕ чомусь не перевіряло Іран а тепер вирішило перевірити...просто продажна дупа Гросі теж має свою ціну...
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23.06.2025 08:08 Ответить
Зачем прекращать? Лезьте туда, если хотите. И ждите там GBU-57.
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23.06.2025 08:12 Ответить
Та хто ж тебе ідіот туди пустить, донерозпосюджувавсь, їдь подонок "нерозповсюдженням" займись на Урал, в Димону, КНДР з КНР там центрофуги гудуть 24/7
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23.06.2025 08:15 Ответить
Його інспекторів навіть на ЗАЕС на прив'язі тримають, про що він меле?
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23.06.2025 09:09 Ответить
"Перестаньте знищувати іранський ядерний потенціал і дайте нам його порахувати щоб далі роками отримувати гроші від Заходу за беззмістовне звітування заради звітування і паралельно харчуватись в аятол і столоватись у русні!" - чи то хрюкнув Грося чи то грюкнув Хрьося.
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23.06.2025 08:21 Ответить
Цікаво, в при застосуванні ядерної зброї також буде вимагати припинення війни для заміру рівня радіації??? І на випадок чого буде казати, що досить вже користуватись ядерною зброєю???
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23.06.2025 08:27 Ответить
Тепер вже нехай йдуть в ж_ _у! Як допустили збагаченя 60%, коли для застосування на АЕС потрібно до 7%?
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23.06.2025 08:28 Ответить
Для застосування на АЕС достатньо 3,5 %.
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23.06.2025 08:42 Ответить
Дякую за уточнення.
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23.06.2025 09:19 Ответить
"Допровірявся" вже на ЗАЕС взасос з кацапами.
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23.06.2025 08:49 Ответить
Ти вже наперевірявся, вистачить! Їдь на сосію і там перевіряй!
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23.06.2025 08:59 Ответить
плять.рашистський контролер МАГАТЕ -"ГРОСЯ"
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23.06.2025 09:19 Ответить
А може МАГАТЕ треба зайнятися питанням куди поділися 400 кг збагаченого урану?
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23.06.2025 09:23 Ответить
Аффуєть! Не стріляйте - мені треба собачку вигуляти...
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23.06.2025 09:54 Ответить
Нарешті ... Демократія вдарила кулаком по столу ! Зробив це Трамп, Нетаньягу чи хтось інший - яка різниця ! Головне, Демократії ОСТОГИДІЛО вмовляти злочинців бути ввічливими. І одразу в таборі демократів з'являються ЛІБЕРАЛИ ! НіЗЗя зі злочинцями поводитись так, треба до їх психології шукати м'які та більш ДЕМОКРАТИЧНІ шляхи. До ЗЛОЧИНЦІВ людяність ? ! Ха-ха ! Щоб завтра мирно лежати у могилі ??? Яку закопують все ті ж Злочинці.
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23.06.2025 10:03 Ответить
Дійсно рідкісний довбодятел!!! Треба щоб він ще ніжкою тупнув!!!!
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23.06.2025 11:22 Ответить
 
 