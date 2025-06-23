Гросси призвал прекратить войну в Иране, чтобы инспекторы МАГАТЭ были допущены на ядерные объекты

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает необходимым прекратить военные действия в Иране, чтобы Тегеран мог допустить инспекторов на объекты ядерной программы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Гросси заявил в воскресенье на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

"Инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране и должны выполнять свою работу. Для этого необходимо прекратить военные действия, чтобы Иран мог допустить группы инспекторов на объекты при необходимых условиях безопасности и охраны", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

По словам Гросси, необходимо "вернуться за стол переговоров и позволить инспекторам МАГАТЭ, хранителям Договора о нераспространении ядерного оружия, вернуться на ядерные объекты Ирана, чтобы отчитаться о запасах урана, особенно, в частности, по 400 кг обогащенных до 60%".

Гросси подчеркнул, что лично готов немедленно выехать и провести переговоры со всеми соответствующими сторонами, "чтобы помочь обеспечить защиту ядерных объектов и дальнейшее мирное использование ядерных технологий в соответствии с мандатом МАГАТЭ". Агентство также может отправить в Иран экспертов по ядерной безопасности и защищенности.

Гендиректор предупредил о серьезных угрозах для глобального режима нераспространения ядерного оружия в связи с ударами США.

"Режим нераспространения, который более полувека был основой международной безопасности, оказался под угрозой. События в Иране, в частности ночные бомбардировки, еще больше обострили ситуацию", - отметил он.

По мнению Гросси, мир имеет небольшое окно возможностей для возвращения к дипломатии. Иначе конфликт может приобрести беспрецедентные масштабы.

Глава МАГАТЭ проинформировал членов СБ, что на основе имеющейся информации зафиксированы серьезные повреждения на ключевых иранских ядерных объектах:

на заводе в Фордо, где Иран обогащает уран до 60%, образовались воронки в результате применения США боеприпасов, способных пробивать грунт на большую глубину. Масштаб повреждений в подземных сооружениях пока не установлен.

на ядерном объекте в Эсфагане поражены дополнительные здания, в частности связанные с процессом конверсии урана. Также подверглись ударам входы в тоннели, где хранились обогащенные материалы.

на объекте в Натанзе снова поражена установка по обогащению топлива.

Иран сообщил МАГАТЭ, что уровень радиации за пределами объектов не изменился.

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Удары США по Ирану

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.