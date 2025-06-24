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Новости Прекращение огня между Израилем и Ираном
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Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ (обновлено)

іран

Утром 24 июня, уже после официального вступления в силу так называемого перемирия между Израилем и Ираном, Иран запустил ракеты в сторону Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Недавно на севере Израиля зазвучали сирены после того, как были обнаружены ракеты, запущенные из Ирана в сторону Государства Израиль", - информирует Армия обороны Израиля.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич написал в соцсети, что Тегеран задрожит.

О каком количестве ракет идет речь - пока не указывается.

Впоследствии стало известно, что Израиль ответит ударами по Тегерану после нарушения перемирия.

Министр обороны Израиля поручил ЦАХАЛу нанести "интенсивные удары" по объектам режима в центре Тегерана в ответ на ракетный обстрел со стороны Ирана, который считается нарушением режима прекращения огня.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Впрочем, утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.

Позже Трамп сообщил, что перемирие между Израилем и Ираном уже началось и призвал не нарушать его.

Автор: 

Израиль (2066) Иран (2043) перемирие (1689)


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Топ комментарии
+22
хіба є сумніви у тому, шо рудий донні звичайний піZдабол, якого ще трафила деменція?
Ізраїлю варто готуватися до тривалої війни та численних терористичних атак
Наснаги та вдачі!
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24.06.2025 10:56 Ответить
+19
Потрібні яйця для Трампа. Не курячі. Ну і мізки.
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24.06.2025 11:27 Ответить
+16
Інформація 5-годинної давності. А після обстрілу ситуація змінилася. Відданий наказ завдати удару по Тегерану. Без обмежень. Якщо не через мізки, то через биту дупу має дійти, що угода обов'язкова для обох сторін, а не для однієї
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24.06.2025 11:07 Ответить
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Потрібен ще один рейд Б-2.
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24.06.2025 10:55 Ответить
Потрібні яйця для Трампа. Не курячі. Ну і мізки.
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24.06.2025 11:27 Ответить
Нічого воно не міняло.Воно таке було завжди
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24.06.2025 16:15 Ответить
хіба є сумніви у тому, шо рудий донні звичайний піZдабол, якого ще трафила деменція?
Ізраїлю варто готуватися до тривалої війни та численних терористичних атак
Наснаги та вдачі!
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24.06.2025 10:56 Ответить
США також 11 вересня здадуться забавлянкою.
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24.06.2025 11:18 Ответить
Це пов'язано з трампанутим, він війну закінчив, а це так, мабуть вони раніше були випущені, десь блукали
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24.06.2025 10:56 Ответить
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24.06.2025 13:38 Ответить
драп-миротворець обісрався черговий раз.
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24.06.2025 10:58 Ответить
Офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу офіційно оголосив про припинення вогню з Іраном.
Джерело: https://censor.net/ua/n3559590
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24.06.2025 10:58 Ответить
Інформація 5-годинної давності. А після обстрілу ситуація змінилася. Відданий наказ завдати удару по Тегерану. Без обмежень. Якщо не через мізки, то через биту дупу має дійти, що угода обов'язкова для обох сторін, а не для однієї
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24.06.2025 11:07 Ответить
Ваня, пошел в шопу.
Мнение лахтинских бригадников мне не интересно.
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24.06.2025 11:12 Ответить
допоки Ізраїль не забаранить в нуль режим аятол - спокою Ізраїлю не буде
а як забаранить, то й нам буде легше
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24.06.2025 11:13 Ответить
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24.06.2025 11:15 Ответить
🙏
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24.06.2025 11:17 Ответить
Там не буде миру ніколи
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24.06.2025 11:01 Ответить
ось і казочці кінець,, а хто слухав - Довбойоб!,),
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24.06.2025 11:01 Ответить
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24.06.2025 11:02 Ответить
Трампуля ???
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24.06.2025 11:02 Ответить
...цирк *****!!!
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24.06.2025 11:05 Ответить
Це вже "перемир"я", чи ще ні? Здається, ми на порозі нового словесного терміну в дипломатії - "Трампомир"я".... Це коли триндять про мир, а війна продовжується незалежно від декларування "хотєлок"...
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24.06.2025 11:08 Ответить
рудий так хоче премію миру аж сциться та "бачить мир в очах *****"
бляха, от заразна хрінь...
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24.06.2025 11:21 Ответить
Шо он хочет мыра, это уже до жопы, наш мир пошел в р@зебас!!
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24.06.2025 11:26 Ответить
Це типовий хайп - агресивний маркетинг - Трампо-маркетинг...
... придумати нікому не потрібний товар і агресивно його впарювати
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24.06.2025 12:15 Ответить
руда, обіссяна мавпа вже "нє скучаєт а смотріт амєріканскій футбол"?
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24.06.2025 11:09 Ответить
хто тільки не макав тампона в горщик з гівном!
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24.06.2025 11:12 Ответить
Чингачгуки с племени ням ням
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24.06.2025 11:30 Ответить
Домовитись з їб...нитим диктаторами нажаль можна лише усунувши їх від влади, тому що навіть якщо сам диктатор під на мир, частині його оточення потрібна війна для збереження свого впливу, тому вони будуть всіляко роздмухувати вогонь, навіть роблячи замахи і потім їх усуваючи.
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24.06.2025 11:21 Ответить
А кому же это выгодно? Полотенцам?
нет кацапам.
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24.06.2025 11:21 Ответить
Трамно то це вже перемірря яке ти вже провозгласив чи не ні? ти дав Ірану ще 2 тиждня чи 24 години?
Ізраїль НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ. У вас зараз окно використав яке ви зробити Світ кращів та надасте можливість своім дітям, онукам та праонукам спажи спокійно. І всіма отіма стурбованностями та нотами різного пошибу цапів та 3,14дорасів на кшалт гетеррішей з орбанами, московитів і кітайозами тощо треба підтиратися та повертати ім у використаному вигляді.
Цахал ФОРЕВА!
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24.06.2025 11:22 Ответить
Тампон -Импотент!
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24.06.2025 11:24 Ответить
Спочатку за вком а потім і ........
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24.06.2025 11:51 Ответить
У трампа в голові вже війна с іраном закінчена, ой щось це мені дуже нагадує..
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24.06.2025 11:28 Ответить
Вчора кремлівський вибл@док дав добро Ірану
гатити по Ізраілю, так як для росіі війна між ними вигідна тим ,
що нафта йде вверх !!
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24.06.2025 11:34 Ответить
значить з режимом в тегерані не все так добре і без продовження війни він і дійсно ризикує рухнути.
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24.06.2025 11:36 Ответить
Коли бреше звичайна людина то - брехун, а коли політик, то це віртуоз свого слова.
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24.06.2025 11:37 Ответить
І як в совдеповській пісні - дає нєдєлі только дає нєдєлі... Доні гандоні...
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24.06.2025 11:50 Ответить
Знову рудого мародера обісцяли привселюдно.
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24.06.2025 11:52 Ответить
Від бога переговірник
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24.06.2025 11:55 Ответить
В Ірані заявили що ракет не запускали . ЦАХАЛ заявив що 2 ракети було випущено - ймовірно з території Ірану .
Виходить ракети випустив хтось , хто не зацікавлений в мирі на Близькому сході .
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24.06.2025 11:59 Ответить
Навряд чи взагалі ці ракети є , є тільки безмежне бажання нищити людей.
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24.06.2025 12:14 Ответить
Найбільш зацікавленим у війні з Іраном був Бібі, бо йому загрожує відставка і суд. Тому це й почалося. Саме він і зацікавлений у продовженні війни більш за усе.
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24.06.2025 12:31 Ответить
Іранські рушники публічно послали " миротворця" Трампа...!
Немає яєць та авторитету- об тебе будуть витирати ноги...
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24.06.2025 12:00 Ответить
Так Трамп же сказав "перемир'я"!???
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24.06.2025 12:02 Ответить
Руде одоробло скинуло бомби на Іран. Вчора написав «Я миротворєц! Пусть сігда будєт сонце! Міру-мір! Канєц вайнє! Сторони помирились». Воно живе у королевстві брехунів і невігласів!
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24.06.2025 12:03 Ответить
Аятола відкопав завалені тонелі з ракетами?
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24.06.2025 12:28 Ответить
Дивне в них перемирʼя...
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24.06.2025 12:53 Ответить
 
 