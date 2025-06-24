Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ (обновлено)
Утром 24 июня, уже после официального вступления в силу так называемого перемирия между Израилем и Ираном, Иран запустил ракеты в сторону Израиля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
"Недавно на севере Израиля зазвучали сирены после того, как были обнаружены ракеты, запущенные из Ирана в сторону Государства Израиль", - информирует Армия обороны Израиля.
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич написал в соцсети, что Тегеран задрожит.
О каком количестве ракет идет речь - пока не указывается.
Впоследствии стало известно, что Израиль ответит ударами по Тегерану после нарушения перемирия.
Министр обороны Израиля поручил ЦАХАЛу нанести "интенсивные удары" по объектам режима в центре Тегерана в ответ на ракетный обстрел со стороны Ирана, который считается нарушением режима прекращения огня.
Напомним, ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Впрочем, утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.
Позже Трамп сообщил, что перемирие между Израилем и Ираном уже началось и призвал не нарушать его.
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Ізраїлю варто готуватися до тривалої війни та численних терористичних атак
Наснаги та вдачі!
Джерело: https://censor.net/ua/n3559590
Мнение лахтинских бригадников мне не интересно.
а як забаранить, то й нам буде легше
бляха, от заразна хрінь...
... придумати нікому не потрібний товар і агресивно його впарювати
нет кацапам.
Ізраїль НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ. У вас зараз окно використав яке ви зробити Світ кращів та надасте можливість своім дітям, онукам та праонукам спажи спокійно. І всіма отіма стурбованностями та нотами різного пошибу цапів та 3,14дорасів на кшалт гетеррішей з орбанами, московитів і кітайозами тощо треба підтиратися та повертати ім у використаному вигляді.
Цахал ФОРЕВА!
гатити по Ізраілю, так як для росіі війна між ними вигідна тим ,
що нафта йде вверх !!
Виходить ракети випустив хтось , хто не зацікавлений в мирі на Близькому сході .
Немає яєць та авторитету- об тебе будуть витирати ноги...