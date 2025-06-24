Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ (обновлено)

Утром 24 июня, уже после официального вступления в силу так называемого перемирия между Израилем и Ираном, Иран запустил ракеты в сторону Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Недавно на севере Израиля зазвучали сирены после того, как были обнаружены ракеты, запущенные из Ирана в сторону Государства Израиль", - информирует Армия обороны Израиля.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич написал в соцсети, что Тегеран задрожит.

О каком количестве ракет идет речь - пока не указывается.

Впоследствии стало известно, что Израиль ответит ударами по Тегерану после нарушения перемирия.

Министр обороны Израиля поручил ЦАХАЛу нанести "интенсивные удары" по объектам режима в центре Тегерана в ответ на ракетный обстрел со стороны Ирана, который считается нарушением режима прекращения огня.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Впрочем, утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.

Позже Трамп сообщил, что перемирие между Израилем и Ираном уже началось и призвал не нарушать его.