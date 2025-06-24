Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь (оновлено)

Зранку 24 червня, вже після офіційного набрання чинності так званого перемир’я між Ізраїлем та Іраном, Іран запустив ракети у бік Ізраїлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Нещодавно на півночі Ізраїлю залунали сирени після того, як було виявлено ракети, запущені з Ірану в бік Держави Ізраїль", - інформує Армія оборони Ізраїлю.

Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич написав у соцмережі, що Тегеран затремтить.

Про яку кількість ракет ідеться - наразі не зазначається.

Згодом стало відомо, що Ізраїль відповість ударами по Тегерану після порушення перемирʼя.

Міністр оборони Ізраїлю доручив ЦАХАЛу завдати "інтенсивних ударів" по об’єктах режиму в центрі Тегерана у відповідь на ракетний обстріл з боку Ірану, який вважається порушенням режиму припинення вогню.

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Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню. Втім, вранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.

Пізніше Трамп повідомив, що перемир’я між Ізраїлем та Іраном вже розпочалося та закликав не порушувати його.