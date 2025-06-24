УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7156 відвідувачів онлайн
Новини Припинення вогню між Ізраїлем та Іраном
7 621 50

Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь (оновлено)

іран

Зранку 24 червня, вже після офіційного набрання чинності так званого перемир’я між Ізраїлем та Іраном, Іран запустив ракети у бік Ізраїлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Нещодавно на півночі Ізраїлю залунали сирени після того, як було виявлено ракети, запущені з Ірану в бік Держави Ізраїль", - інформує Армія оборони Ізраїлю.

Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич написав у соцмережі, що Тегеран затремтить.

Про яку кількість ракет ідеться - наразі не зазначається.

Згодом стало відомо, що Ізраїль відповість ударами по Тегерану після порушення перемирʼя.

Міністр оборони Ізраїлю доручив ЦАХАЛу завдати "інтенсивних ударів" по об’єктах режиму в центрі Тегерана у відповідь на ракетний обстріл з боку Ірану, який вважається порушенням режиму припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль офіційно погодився на пропозицію Трампа про припинення вогню з Іраном

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню. Втім, вранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.

Пізніше Трамп повідомив, що перемир’я між Ізраїлем та Іраном вже розпочалося та закликав не порушувати його.

Автор: 

Ізраїль (1794) Іран (2297) перемир’я (996)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
хіба є сумніви у тому, шо рудий донні звичайний піZдабол, якого ще трафила деменція?
Ізраїлю варто готуватися до тривалої війни та численних терористичних атак
Наснаги та вдачі!
показати весь коментар
24.06.2025 10:56 Відповісти
+19
Потрібні яйця для Трампа. Не курячі. Ну і мізки.
показати весь коментар
24.06.2025 11:27 Відповісти
+16
Інформація 5-годинної давності. А після обстрілу ситуація змінилася. Відданий наказ завдати удару по Тегерану. Без обмежень. Якщо не через мізки, то через биту дупу має дійти, що угода обов'язкова для обох сторін, а не для однієї
показати весь коментар
24.06.2025 11:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібен ще один рейд Б-2.
показати весь коментар
24.06.2025 10:55 Відповісти
Потрібні яйця для Трампа. Не курячі. Ну і мізки.
показати весь коментар
24.06.2025 11:27 Відповісти
Нічого воно не міняло.Воно таке було завжди
показати весь коментар
24.06.2025 16:15 Відповісти
хіба є сумніви у тому, шо рудий донні звичайний піZдабол, якого ще трафила деменція?
Ізраїлю варто готуватися до тривалої війни та численних терористичних атак
Наснаги та вдачі!
показати весь коментар
24.06.2025 10:56 Відповісти
США також 11 вересня здадуться забавлянкою.
показати весь коментар
24.06.2025 11:18 Відповісти
Це пов'язано з трампанутим, він війну закінчив, а це так, мабуть вони раніше були випущені, десь блукали
показати весь коментар
24.06.2025 10:56 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2025 13:38 Відповісти
драп-миротворець обісрався черговий раз.
показати весь коментар
24.06.2025 10:58 Відповісти
Офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу офіційно оголосив про припинення вогню з Іраном.
Джерело: https://censor.net/ua/n3559590
показати весь коментар
24.06.2025 10:58 Відповісти
Інформація 5-годинної давності. А після обстрілу ситуація змінилася. Відданий наказ завдати удару по Тегерану. Без обмежень. Якщо не через мізки, то через биту дупу має дійти, що угода обов'язкова для обох сторін, а не для однієї
показати весь коментар
24.06.2025 11:07 Відповісти
Ваня, пошел в шопу.
Мнение лахтинских бригадников мне не интересно.
показати весь коментар
24.06.2025 11:12 Відповісти
допоки Ізраїль не забаранить в нуль режим аятол - спокою Ізраїлю не буде
а як забаранить, то й нам буде легше
показати весь коментар
24.06.2025 11:13 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2025 11:15 Відповісти
🙏
показати весь коментар
24.06.2025 11:17 Відповісти
Там не буде миру ніколи
показати весь коментар
24.06.2025 11:01 Відповісти
ось і казочці кінець,, а хто слухав - Довбойоб!,),
показати весь коментар
24.06.2025 11:01 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2025 11:02 Відповісти
Трампуля ???
показати весь коментар
24.06.2025 11:02 Відповісти
...цирк *****!!!
показати весь коментар
24.06.2025 11:05 Відповісти
Це вже "перемир"я", чи ще ні? Здається, ми на порозі нового словесного терміну в дипломатії - "Трампомир"я".... Це коли триндять про мир, а війна продовжується незалежно від декларування "хотєлок"...
показати весь коментар
24.06.2025 11:08 Відповісти
рудий так хоче премію миру аж сциться та "бачить мир в очах *****"
бляха, от заразна хрінь...
показати весь коментар
24.06.2025 11:21 Відповісти
Шо он хочет мыра, это уже до жопы, наш мир пошел в р@зебас!!
показати весь коментар
24.06.2025 11:26 Відповісти
Це типовий хайп - агресивний маркетинг - Трампо-маркетинг...
... придумати нікому не потрібний товар і агресивно його впарювати
показати весь коментар
24.06.2025 12:15 Відповісти
руда, обіссяна мавпа вже "нє скучаєт а смотріт амєріканскій футбол"?
показати весь коментар
24.06.2025 11:09 Відповісти
хто тільки не макав тампона в горщик з гівном!
показати весь коментар
24.06.2025 11:12 Відповісти
Чингачгуки с племени ням ням
показати весь коментар
24.06.2025 11:30 Відповісти
Домовитись з їб...нитим диктаторами нажаль можна лише усунувши їх від влади, тому що навіть якщо сам диктатор під на мир, частині його оточення потрібна війна для збереження свого впливу, тому вони будуть всіляко роздмухувати вогонь, навіть роблячи замахи і потім їх усуваючи.
показати весь коментар
24.06.2025 11:21 Відповісти
А кому же это выгодно? Полотенцам?
нет кацапам.
показати весь коментар
24.06.2025 11:21 Відповісти
Трамно то це вже перемірря яке ти вже провозгласив чи не ні? ти дав Ірану ще 2 тиждня чи 24 години?
Ізраїль НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ. У вас зараз окно використав яке ви зробити Світ кращів та надасте можливість своім дітям, онукам та праонукам спажи спокійно. І всіма отіма стурбованностями та нотами різного пошибу цапів та 3,14дорасів на кшалт гетеррішей з орбанами, московитів і кітайозами тощо треба підтиратися та повертати ім у використаному вигляді.
Цахал ФОРЕВА!
показати весь коментар
24.06.2025 11:22 Відповісти
Тампон -Импотент!
показати весь коментар
24.06.2025 11:24 Відповісти
Спочатку за вком а потім і ........
показати весь коментар
24.06.2025 11:51 Відповісти
У трампа в голові вже війна с іраном закінчена, ой щось це мені дуже нагадує..
показати весь коментар
24.06.2025 11:28 Відповісти
Вчора кремлівський вибл@док дав добро Ірану
гатити по Ізраілю, так як для росіі війна між ними вигідна тим ,
що нафта йде вверх !!
показати весь коментар
24.06.2025 11:34 Відповісти
значить з режимом в тегерані не все так добре і без продовження війни він і дійсно ризикує рухнути.
показати весь коментар
24.06.2025 11:36 Відповісти
Коли бреше звичайна людина то - брехун, а коли політик, то це віртуоз свого слова.
показати весь коментар
24.06.2025 11:37 Відповісти
І як в совдеповській пісні - дає нєдєлі только дає нєдєлі... Доні гандоні...
показати весь коментар
24.06.2025 11:50 Відповісти
Знову рудого мародера обісцяли привселюдно.
показати весь коментар
24.06.2025 11:52 Відповісти
Від бога переговірник
показати весь коментар
24.06.2025 11:55 Відповісти
В Ірані заявили що ракет не запускали . ЦАХАЛ заявив що 2 ракети було випущено - ймовірно з території Ірану .
Виходить ракети випустив хтось , хто не зацікавлений в мирі на Близькому сході .
показати весь коментар
24.06.2025 11:59 Відповісти
Навряд чи взагалі ці ракети є , є тільки безмежне бажання нищити людей.
показати весь коментар
24.06.2025 12:14 Відповісти
Найбільш зацікавленим у війні з Іраном був Бібі, бо йому загрожує відставка і суд. Тому це й почалося. Саме він і зацікавлений у продовженні війни більш за усе.
показати весь коментар
24.06.2025 12:31 Відповісти
Іранські рушники публічно послали " миротворця" Трампа...!
Немає яєць та авторитету- об тебе будуть витирати ноги...
показати весь коментар
24.06.2025 12:00 Відповісти
Так Трамп же сказав "перемир'я"!???
показати весь коментар
24.06.2025 12:02 Відповісти
Руде одоробло скинуло бомби на Іран. Вчора написав «Я миротворєц! Пусть сігда будєт сонце! Міру-мір! Канєц вайнє! Сторони помирились». Воно живе у королевстві брехунів і невігласів!
показати весь коментар
24.06.2025 12:03 Відповісти
Аятола відкопав завалені тонелі з ракетами?
показати весь коментар
24.06.2025 12:28 Відповісти
Дивне в них перемирʼя...
показати весь коментар
24.06.2025 12:53 Відповісти
 
 