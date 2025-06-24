Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь (оновлено)
Зранку 24 червня, вже після офіційного набрання чинності так званого перемир’я між Ізраїлем та Іраном, Іран запустив ракети у бік Ізраїлю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
"Нещодавно на півночі Ізраїлю залунали сирени після того, як було виявлено ракети, запущені з Ірану в бік Держави Ізраїль", - інформує Армія оборони Ізраїлю.
Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич написав у соцмережі, що Тегеран затремтить.
Про яку кількість ракет ідеться - наразі не зазначається.
Згодом стало відомо, що Ізраїль відповість ударами по Тегерану після порушення перемирʼя.
Міністр оборони Ізраїлю доручив ЦАХАЛу завдати "інтенсивних ударів" по об’єктах режиму в центрі Тегерана у відповідь на ракетний обстріл з боку Ірану, який вважається порушенням режиму припинення вогню.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню. Втім, вранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.
Пізніше Трамп повідомив, що перемир’я між Ізраїлем та Іраном вже розпочалося та закликав не порушувати його.
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Ізраїлю варто готуватися до тривалої війни та численних терористичних атак
Наснаги та вдачі!
Джерело: https://censor.net/ua/n3559590
Мнение лахтинских бригадников мне не интересно.
а як забаранить, то й нам буде легше
бляха, от заразна хрінь...
... придумати нікому не потрібний товар і агресивно його впарювати
нет кацапам.
Ізраїль НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ. У вас зараз окно використав яке ви зробити Світ кращів та надасте можливість своім дітям, онукам та праонукам спажи спокійно. І всіма отіма стурбованностями та нотами різного пошибу цапів та 3,14дорасів на кшалт гетеррішей з орбанами, московитів і кітайозами тощо треба підтиратися та повертати ім у використаному вигляді.
Цахал ФОРЕВА!
гатити по Ізраілю, так як для росіі війна між ними вигідна тим ,
що нафта йде вверх !!
Виходить ракети випустив хтось , хто не зацікавлений в мирі на Близькому сході .
Немає яєць та авторитету- об тебе будуть витирати ноги...