Трамп каже, що перемир’я між Ізраїлем та Іраном вже розпочалося: Будь ласка, не порушуйте його
Перемир'я між Ізраїлем та Іраном вже офіційно набуло чинності.
Про це президент США Дональд Трамп повідомив у соцмережі truth social, інформує Цензор.НЕТ.
"Будь ласка, не порушуйте його", - закликав він.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню. Втім, вранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.
Топ коментарі
+21 Старый зольдат
показати весь коментар24.06.2025 08:41 Відповісти Посилання
+13 Володимир Омельянов
показати весь коментар24.06.2025 08:51 Відповісти Посилання
+12 Vsevolod Marchenko #551075
показати весь коментар24.06.2025 08:52 Відповісти Посилання
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Маразматик, ***...
ТИ БЛ перевірив що ядерна зброя знищена?
А якщо матеріали встигли вивести?
А якщо потім тобі вдарять по Нью-Йорку?
ОЛІГОФРЕН
А от цікаво хто ж наобирав до керма держав оціх олігофренів?
Розумні люди чи олігофрени?
навіщо ображати людей, на тяжке генетичне захворювання, що не лікується?
вони не винні!!!
це він і до пуйла так говорить мабуть) типу - ну вольодя, ну харош. ну стоп..
а то як гримну, як напишу якийсь грізний твіт!
ви бачили реакцію пересічних американців на повідомлення про атаку ірану?
суцільна істерика!
колективний тупий жирний піндос вважає, що наявність ядерної бомби у країни терориста, краще ніж бомбити його до того.
"ліш би нє било вайни" волають уставшиє от вайни амерікоси.
подивіться. дуже повчально!
не має значення трамп чи байден!
хто б міг подумати, що я своїми очами побачу прогнівший капіталізм....
"Будь ласка, не порушуйте його", - закликав Трамп".
Лише для шобли він "трампон",а вимагає від нього з неба зірок.
Завдання козиря: обнулити підтримку США,а потім ЄС.
а ізраіль та іран знають що почалося? а то вони один одного ракетами херячать
Це якийсь кончений, дегенеративний СЮР!!!
На нього вже ніхто не реагує, а він продовжує надувати щоки. Америка прокинься, бо скоро забудеш про свою велич і станете посміховиськом