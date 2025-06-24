Трамп каже, що перемир’я між Ізраїлем та Іраном вже розпочалося: Будь ласка, не порушуйте його

Перемир'я між Ізраїлем та Іраном вже офіційно набуло чинності.

Про це президент США Дональд Трамп повідомив у соцмережі truth social, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь ласка, не порушуйте його", - закликав він.

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Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню. Втім, вранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.