Трамп говорит, что перемирие между Израилем и Ираном уже началось: Пожалуйста, не нарушайте его.
Перемирие между Израилем и Ираном уже официально вступило в силу.
Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети truth social, информирует Цензор.НЕТ.
"Пожалуйста, не нарушайте его", - призвал он.
Напомним, ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Впрочем, утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.
Топ комментарии
+21 Старый зольдат
показать весь комментарий24.06.2025 08:41 Ответить Ссылка
+13 Володимир Омельянов
показать весь комментарий24.06.2025 08:51 Ответить Ссылка
+12 Vsevolod Marchenko #551075
показать весь комментарий24.06.2025 08:52 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Маразматик, ***...
ТИ БЛ перевірив що ядерна зброя знищена?
А якщо матеріали встигли вивести?
А якщо потім тобі вдарять по Нью-Йорку?
ОЛІГОФРЕН
А от цікаво хто ж наобирав до керма держав оціх олігофренів?
Розумні люди чи олігофрени?
навіщо ображати людей, на тяжке генетичне захворювання, що не лікується?
вони не винні!!!
це він і до пуйла так говорить мабуть) типу - ну вольодя, ну харош. ну стоп..
а то як гримну, як напишу якийсь грізний твіт!
ви бачили реакцію пересічних американців на повідомлення про атаку ірану?
суцільна істерика!
колективний тупий жирний піндос вважає, що наявність ядерної бомби у країни терориста, краще ніж бомбити його до того.
"ліш би нє било вайни" волають уставшиє от вайни амерікоси.
подивіться. дуже повчально!
не має значення трамп чи байден!
хто б міг подумати, що я своїми очами побачу прогнівший капіталізм....
"Будь ласка, не порушуйте його", - закликав Трамп".
Лише для шобли він "трампон",а вимагає від нього з неба зірок.
Завдання козиря: обнулити підтримку США,а потім ЄС.
а ізраіль та іран знають що почалося? а то вони один одного ракетами херячать
Це якийсь кончений, дегенеративний СЮР!!!
На нього вже ніхто не реагує, а він продовжує надувати щоки. Америка прокинься, бо скоро забудеш про свою велич і станете посміховиськом