Трамп говорит, что перемирие между Израилем и Ираном уже началось: Пожалуйста, не нарушайте его.

Перемирие между Израилем и Ираном уже официально вступило в силу.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети truth social, информирует Цензор.НЕТ.

"Пожалуйста, не нарушайте его", - призвал он.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Впрочем, утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.