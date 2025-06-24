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Новости Прекращение огня между Израилем и Ираном
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Трамп говорит, что перемирие между Израилем и Ираном уже началось: Пожалуйста, не нарушайте его.

президент США Трамп

Перемирие между Израилем и Ираном уже официально вступило в силу.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети truth social, информирует Цензор.НЕТ.

"Пожалуйста, не нарушайте его", - призвал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия войны между Израилем и Ираном: В Персидском заливе образовалась пробка из 1000 судов

Напомним, ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Впрочем, утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.

Автор: 

Израиль (2066) Иран (2043) Трамп Дональд (5849) прекращения огня (301)


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Топ комментарии
+21
Рушники бородаті в..ли по Ізраїлю балістікою на знак початку цього перемірря.
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24.06.2025 08:41 Ответить
+13
За що цей неук не візьмется кругом провал ,головне що себе не перестає хвалити ,що тоді дивуватись Україні яка обрала проросійського клоуна , коли в США країна сталої декмократії обирають таке чудо.
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24.06.2025 08:51 Ответить
+12
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24.06.2025 08:52 Ответить
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24.06.2025 08:40 Ответить
Наймиролюбивіший президент США Трамп послав 6(шість) миролюбивих бомбардувальників які скинули на Іран 14(чотирнадцять) мироносних 13-ти тонних бомби. За такі зусилля по встановленню миру- голуба миру треба засунути в ср-ку Трампу.
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24.06.2025 12:03 Ответить
Рушники бородаті в..ли по Ізраїлю балістікою на знак початку цього перемірря.
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24.06.2025 08:41 Ответить
Євреї не відстануть. Буде пуйлове премирья як в Україні. Єрунда, головне ружий дурачок лапшу на вуха своїм виборцям накидав.
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24.06.2025 08:59 Ответить
То квіть і поаітряні поцілунки.
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24.06.2025 08:59 Ответить
Трампу в знак солідарності з Ізраїлем давно пора зробити ритуал обрізання. Прямо в Оральному кабінеті перед камерами тележурналістів.
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24.06.2025 11:11 Ответить
Будьласочка
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24.06.2025 08:41 Ответить
Та да! Або Ізраїль це проковтне і оближеться, або Трамп наковтається з двох сторін і теж оближеться. Я ставлю на Трампа. Ізраїль відповість, або його арабські сусіди його просто знищать.
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24.06.2025 09:18 Ответить
На коліна ще стань...
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24.06.2025 08:41 Ответить
Хотелось вставить картинку " Ай ай, кто это сделал", но уже не смешно от всего происходящего.
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24.06.2025 08:41 Ответить
Може якась країна не знає?
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24.06.2025 08:42 Ответить
Знає. Чебурєкі спеціально завдали ракетного удару по Ізраілю за пару годин до вступу перемир'я в силу, щоб по-перше залишити за собою останьнє слово, а по-друге - щоб принизити Ізраіль.
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24.06.2025 09:31 Ответить
трампон-победоносец )))
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24.06.2025 08:42 Ответить
Трампон-всякудурнюносець.
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24.06.2025 09:19 Ответить
а як же перемир'я зі штатами ? рижий дурник думає, що йому то з рук зпустять
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24.06.2025 08:47 Ответить
За що цей неук не візьмется кругом провал ,головне що себе не перестає хвалити ,що тоді дивуватись Україні яка обрала проросійського клоуна , коли в США країна сталої декмократії обирають таке чудо.
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24.06.2025 08:51 Ответить
У США теж є свої 73 %.
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24.06.2025 11:46 Ответить
А, ну так, всі просто прєкратілі стрєлять. А у нас з рашкою взагалі вже давно повним ходом йдуть мирні переговори. Тільки от ***** іноді бомбить Україну, що дуже засмучує старого доброго Донні.
Маразматик, ***...
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24.06.2025 08:52 Ответить
Я зрозумів - світу кранти. Планетою рулять олігофрени.

ТИ БЛ перевірив що ядерна зброя знищена?
А якщо матеріали встигли вивести?
А якщо потім тобі вдарять по Нью-Йорку?

ОЛІГОФРЕН
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24.06.2025 08:52 Ответить
Ай яй яй, куди котиться цей світ під кіривництвом олігофренів!
А от цікаво хто ж наобирав до керма держав оціх олігофренів?
Розумні люди чи олігофрени?
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24.06.2025 09:22 Ответить
Мабуть людство дійшло до критичної маси по розумовим здібностям...
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24.06.2025 12:27 Ответить
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24.06.2025 08:52 Ответить
💯
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24.06.2025 08:53 Ответить
нууу.....
навіщо ображати людей, на тяжке генетичне захворювання, що не лікується?
вони не винні!!!
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24.06.2025 09:01 Ответить
Не чіпайте сонячних дітей, чи людей Вони безвредні...
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24.06.2025 09:08 Ответить
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24.06.2025 08:53 Ответить
"ну позязя!" так чи шо?
це він і до пуйла так говорить мабуть) типу - ну вольодя, ну харош. ну стоп..
а то як гримну, як напишу якийсь грізний твіт!
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24.06.2025 08:53 Ответить
А ще ножкою тупну...
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24.06.2025 09:09 Ответить
То же самое это чмо несло про "перемирие" между парашей и Украиной.
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24.06.2025 08:53 Ответить
трамп, то все зрозуміло!
ви бачили реакцію пересічних американців на повідомлення про атаку ірану?
суцільна істерика!
колективний тупий жирний піндос вважає, що наявність ядерної бомби у країни терориста, краще ніж бомбити його до того.
"ліш би нє било вайни" волають уставшиє от вайни амерікоси.
подивіться. дуже повчально!
не має значення трамп чи байден!
хто б міг подумати, що я своїми очами побачу прогнівший капіталізм....
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24.06.2025 08:55 Ответить
Отважніє гєрої всєгда сідят в кущах ! Євреї зробили всю чорну роботу, і тут раптово з'явився гєрой ВІЙНИ!
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24.06.2025 09:08 Ответить
Зараз поправлять полотенця на головах і почнуть не порушувати перемирʼя.
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24.06.2025 09:01 Ответить
Іран відповів так потужно, що нафта продемонструвала найбільше падіння за 5 років.
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24.06.2025 09:03 Ответить
так девальвувати слово президента США не зміг би навіть агент "Краснов"
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24.06.2025 09:05 Ответить
Долбень рудий, яке перемир'я? Сьогодні іранські довбойоби ударили по Бер Шеві, де загинуло щонайменше 8 людей. Так же ти падло і Україні пообіцяв, що закінчиш війну за 2 дні.
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24.06.2025 09:08 Ответить
Головне що війна закінчилась в його голові. Тепер він переключиться на інші питання, на канадських іммігрантів наприклад
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24.06.2025 13:38 Ответить
"Перемир'я між Ізраїлем та Іраном вже офіційно набуло чинності.
"Будь ласка, не порушуйте його", - закликав Трамп".
Лише для шобли він "трампон",а вимагає від нього з неба зірок.
Завдання козиря: обнулити підтримку США,а потім ЄС.
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24.06.2025 09:09 Ответить
я пачал піріміріє в сваєй галаве"

а ізраіль та іран знають що почалося? а то вони один одного ракетами херячать
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24.06.2025 09:10 Ответить
Містер Трампон ,та ви ж ГЕНІЙ! Тільки що ви продемонстрували чудовий спосіб як закінчити війну з тими хто погрожує ЯЗ. Будь ласка здобіть ДУБЛЬ-2 в бік федерашії( ви ж самі бачили висер мєдвєдьова). І тоді ,ви не повірите, ваш ГЕНІАЛЬНИЙ вислів ,закінчити війну за 24 години, стане реальністю .
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24.06.2025 09:11 Ответить
Так там новые подробности Индии и Пакистана! Не совсем все красиво, Пакистан на премию выдвигает, а Индия опять про воду говорит, - "не согласная Я"!
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24.06.2025 09:17 Ответить
А я двома руками за премію Трампу! Маю на увазі премію Дарвіна.
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24.06.2025 09:25 Ответить
Так и я не против. Пусть дедушка радуется, не за наш счет ведь банкет.
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24.06.2025 09:28 Ответить
Прочитавши заголовок,відкрив заради мемів )) (а їх мало ,трамп всім вже набрид )
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24.06.2025 09:26 Ответить
Вже почалось ? А кого ж тобі Іран зранку бомбив і жертви були
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24.06.2025 09:51 Ответить
З 13:00 Іран припиняє а з піночі Ізраїль.
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24.06.2025 10:25 Ответить
муділо живе в паралельному всесвіті
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24.06.2025 09:58 Ответить
Трамп ще не зробив останній крок. Він не погладив Хаменеї по спинці та не оголосив його класним хлопцем. А здРя. Хаменеї зачаївся і готовий відкусити руки Трампу з будь-якої нагоди. Акбар завжди Акбар. Тільки не Аллах для Хаменеї. Для піплу - ТАК !
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24.06.2025 09:59 Ответить
Ох вже це його "please" )))))))))))
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24.06.2025 10:12 Ответить
2 нобелівські премії відсипте цьому пану !
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24.06.2025 10:14 Ответить
Підар створив заварушку щоб виставити себе миротворцем - бо після вмовлянь путіна всі усвідомили що руде тако не здатне зупинити війну як він хвалився за 24 години. Легше розїбати затурканий Іран
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24.06.2025 10:24 Ответить
Не порушуйте, не заважайте старому нарцису-маразматику мріяти про Нобелівську премію.
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24.06.2025 10:35 Ответить
всі жінки в світі знають що без тампона і не туди і не сюди
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24.06.2025 11:06 Ответить
Це просто сюр.
Це якийсь кончений, дегенеративний СЮР!!!
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24.06.2025 11:08 Ответить
Сасать тампону ще два тижні!!!
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24.06.2025 11:30 Ответить
молодець трампуша, зараз нобеля тобі з картоплі вирізблю)
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24.06.2025 11:54 Ответить
Трампа на шнобелівську премію миру - за організацію найкоротшого в світі перемирʼя
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24.06.2025 12:25 Ответить
Мудак криворотий, як же він надоїв усім...
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24.06.2025 12:48 Ответить
Дайте вже йому Нобелівську премію і нехай чеше на пенсію, поки хоч трохи при пам'яті...
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24.06.2025 12:50 Ответить
Нафта по 67, трамп ще про мір будь ласка.
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24.06.2025 13:16 Ответить
Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь

На нього вже ніхто не реагує, а він продовжує надувати щоки. Америка прокинься, бо скоро забудеш про свою велич і станете посміховиськом
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24.06.2025 13:39 Ответить
 
 