Ізраїль офіційно погодився на пропозицію Трампа про припинення вогню з Іраном

Офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу офіційно оголосив про припинення вогню з Іраном.

Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

Нетаньяху заявив, що Ізраїль досяг своєї мети "усунути іранську ядерну загрозу та загрозу балістичних ракет".

В Офісі прем'єра додали, що Ізраїль рішуче відповість на будь-які порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном вже офіційно набуло чинності.

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