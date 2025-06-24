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Новини Припинення вогню між Ізраїлем та Іраном
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Ізраїль офіційно погодився на пропозицію Трампа про припинення вогню з Іраном

Ізраїль оголосив про припинення вогню з Іраном

Офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу офіційно оголосив про припинення вогню з Іраном.

Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

Нетаньяху заявив, що Ізраїль досяг своєї мети "усунути іранську ядерну загрозу та загрозу балістичних ракет".

В Офісі прем'єра додали, що Ізраїль рішуче відповість на будь-які порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном вже офіційно набуло чинності.

Також дивіться: Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами, є загиблі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Ізраїль (1794) Іран (2297) Нетаньягу Беньямін (186) припинення вогню (301)


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Топ коментарі
+7
А як же знищення влади аятол ? Трамп - ти знову під хутина працюєш?
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24.06.2025 09:34 Відповісти
+6
О як - значить перед припиненням вогню треба добряче побомбити, оце новина. Але от у нашому випадку любі друзі наполегливо тарабанять - можна не бомбити москалів і вони захочуть припиняти вогонь.
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24.06.2025 09:41 Відповісти
+3
Ось вже відповіли зранку
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24.06.2025 09:46 Відповісти
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Іран теж вже заїбався воювати?
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24.06.2025 09:33 Відповісти
будь який гопнік, як отримає піздюліну, відразу, за мір ва всьом мірє!
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24.06.2025 09:37 Відповісти
Бібі Нетаньяху готовий на переговори тільки в випадку, коли відчуває іранський статевий член в своєму анусі. Шлях до мозку Нетаньяху виключно через анус.
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24.06.2025 11:18 Відповісти
А як же знищення влади аятол ? Трамп - ти знову під хутина працюєш?
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24.06.2025 09:34 Відповісти
Спокійно, все буде.
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24.06.2025 09:44 Відповісти
Вбивство аятолли може призвести до вибуху всього арабського світу і початку масштабної регіональної війни на релігійній основі. Не думаю, що хтось цього хоче...
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24.06.2025 10:14 Відповісти
то, як раз, увесь цивілізований арабський світ вважає хомейні, гітлером арабії, що хоче всіх поработити.
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24.06.2025 10:36 Відповісти
Підтримка ****** на рівні 10%, 90% проти. Ліваки в США вийшли на мітинг проти того що б США втручалися і бомбили Іран, так тут же були відп*здовані в груди більшою толпою іранців ))) Яка війна?
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24.06.2025 12:05 Відповісти
Та походу це ти від ***** працюєшь. 20 років США погрожувала знищити ядерну программу Ірану. І байда, і обама, і всі, всі, всі. А знищив її ТРАМП за декілька днів ))))
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24.06.2025 12:03 Відповісти
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24.06.2025 12:26 Відповісти
оце, я понімаю
от і друга нобелівська премія намалювалась.
"за досягнення в ядерній фізиці"!
ну, хіба геніальний доні, не вєліколєпний?
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24.06.2025 09:35 Відповісти
Нетаньяху https://t.me/ClashReport/49165 заявив, що Ізраїль досяг своєї мети "усунути іранську ядерну загрозу та загрозу балістичних ракет". И что? Все угрозы ликвидировали, так чего мириться?
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24.06.2025 09:37 Відповісти
О як - значить перед припиненням вогню треба добряче побомбити, оце новина. Але от у нашому випадку любі друзі наполегливо тарабанять - можна не бомбити москалів і вони захочуть припиняти вогонь.
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24.06.2025 09:41 Відповісти
Типу Іран тепер не хоче знищення Ізраелю і визнає його як державу, і всі будуть жити у мирі і согласії . Щось мало в це віриться
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24.06.2025 09:41 Відповісти
Мир,дружба, жвачка, маца!
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24.06.2025 11:19 Відповісти
Розумію Нетаньягу. Проте Хаменеї ще вкусить Ізраїль. Не своєю бомбою так кацапською. Сподіваюсь що помиляюсь.
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24.06.2025 09:43 Відповісти
Ну і що? А де офіційна заява ірану?
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24.06.2025 09:43 Відповісти
Ось вже відповіли зранку
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24.06.2025 09:46 Відповісти
У висєрі тампона в Truth Social написано:

Ізраїль та Іран повністю домовилися про повне і всеосяжне ПЕРЕМИР'Я (приблизно через 6 годин, коли обидві сторони завершать свої поточні, фінальні місії). Перемир'я триватиме 12 годин, після чого Війну офіційно вважатимуть ЗАВЕРШЕНОЮ. Іран почне перемир'я першим, Ізраїль приєднається через 12 годин, і через 24 години світ офіційно засвідчить завершення «12-денної війни».

Тобто іран просто закінчував свої поточні, фінальні місії.
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24.06.2025 10:22 Відповісти
шось схоже як на палігоні ). У мене ще 5 патронів залишилось, зазар достріляю і поїдемо
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24.06.2025 10:52 Відповісти
Вони і самі в це не вірять, але перечити Трумпу поки що не хочуть
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24.06.2025 09:45 Відповісти
😊 Тобто відповіді за 8 убієнних не буде? Цікаво! Бібі вибрав політичне самогубство.
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24.06.2025 09:46 Відповісти
Це точно, треба ж до останнього ізраїльтянина, як це у махрових поцрийотів
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24.06.2025 09:52 Відповісти
Воно так і буде, якщо євреї перестануть відповідати ударом на удар.
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24.06.2025 09:55 Відповісти
А тепер спрогнозуємо розвиток подій. Іран відмовиться від ядерки, з нього знімуть санкції (ну, в плані нафти - адже Трампу потрібна максимально низька ціна на неї). Отримавши гроші за нафту, в Ірані відновлять виробництво балістичних ракет, причому з врахуванням досвіду отриманого нині (як в плані їх характеристик, так і щодо вимог до захищеності виробництв).
Потім починається відлік ....5...4...3...2...1..... "Ізраїль потрібно знищити!", "США-зло!", "Ми робимо ядерну зброю!!!!"
І залишиться лише два питання - на яку глибину вони зариють нові ядерні об'єкти, і чи розробляють в США зараз бомби, що пробивають 100-200 метрів граніту.

Ще ніколи Трамп не вирішував проблеми. Увесь перший строк він їх відкладав в спадок та поглиблював. Нинішня криза з Іраном, чи з КНДР як приклад. Не бачу жодної причини, чому це не повториться.
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24.06.2025 09:49 Відповісти
Ага, вилізайте з укриттів.
Цей теж на краснова працює
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24.06.2025 09:50 Відповісти
Зробили, що хотіли, а тепер хочуть уникнути втягування у тривалий і відносно безнадійний (з точки зору витрат людей і фінансів) конфлікт.

Бажання зрозуміле, залишається одне питання : чи Іран їм такий шанс подарує ? Якщо Іран погодиться, режим хитне - люди будуть невдоволені, що країну згвалтували і аятолли не змогли захистити. Тому Ірану вигідніше почати тривалий збройний конфлікт - по-перше, покажуть, що бʼються за свої переконання, по-друге, втягнуть США / Ізраїль у велику проблему. 90 мільйонів населення просто так не завалиш, тим більше, коли тобі допомагатимуть Китай і росія.

Але Україні тут обидва варіанти вигідні - наразі Ірану точно не до поставок зброї росіянам. Так що респект Ізраїлю.
Хоча шкода, що не добивають (поки) іранський режим.
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24.06.2025 09:57 Відповісти
Дуже прикро. Навіть якщо загроза ядерного удару по Ізраілю відтермувалась то ракети ніхто не відмінив. Бо режим аятол залишився. А це і є двигуном ненависті до сусідів. Тобто, не знищили причину.
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24.06.2025 10:02 Відповісти
Краще поганий мир, ніж добра війна......
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24.06.2025 10:08 Відповісти
Бібі і так повезло із Трампом, при будь-якому іншому президентові він із своєю операцією був би відправлений далеко нах. Праве крило задоволене, внутрішні питання так само відкинуті на другий план, бо "вічна війна із ворогами", правління продовжене, тюрма відтермінована.
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24.06.2025 10:28 Відповісти
 
 