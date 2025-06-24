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Новости Прекращение огня между Израилем и Ираном
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Израиль официально согласился на предложение Трампа о прекращении огня с Ираном

Израиль объявил о прекращении огня с Ираном

Офис премьер-министра Беньямина Нетаньяху официально объявил о прекращении огня с Ираном.

Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

Нетаньяху заявил, что Израиль достиг своей цели "устранить иранскую ядерную угрозу и угрозу баллистических ракет".

В Офисе премьера добавили, что Израиль решительно ответит на любые нарушения режима прекращения огня.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие между Израилем и Ираном уже официально вступило в силу.

Также смотрите: Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами, есть погибшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Израиль (2066) Иран (2043) прекращения огня (301)


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Топ комментарии
+7
А як же знищення влади аятол ? Трамп - ти знову під хутина працюєш?
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24.06.2025 09:34 Ответить
+6
О як - значить перед припиненням вогню треба добряче побомбити, оце новина. Але от у нашому випадку любі друзі наполегливо тарабанять - можна не бомбити москалів і вони захочуть припиняти вогонь.
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24.06.2025 09:41 Ответить
+3
Ось вже відповіли зранку
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24.06.2025 09:46 Ответить
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Іран теж вже заїбався воювати?
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24.06.2025 09:33 Ответить
будь який гопнік, як отримає піздюліну, відразу, за мір ва всьом мірє!
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24.06.2025 09:37 Ответить
Бібі Нетаньяху готовий на переговори тільки в випадку, коли відчуває іранський статевий член в своєму анусі. Шлях до мозку Нетаньяху виключно через анус.
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24.06.2025 11:18 Ответить
А як же знищення влади аятол ? Трамп - ти знову під хутина працюєш?
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24.06.2025 09:34 Ответить
Спокійно, все буде.
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24.06.2025 09:44 Ответить
Вбивство аятолли може призвести до вибуху всього арабського світу і початку масштабної регіональної війни на релігійній основі. Не думаю, що хтось цього хоче...
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24.06.2025 10:14 Ответить
то, як раз, увесь цивілізований арабський світ вважає хомейні, гітлером арабії, що хоче всіх поработити.
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24.06.2025 10:36 Ответить
Підтримка ****** на рівні 10%, 90% проти. Ліваки в США вийшли на мітинг проти того що б США втручалися і бомбили Іран, так тут же були відп*здовані в груди більшою толпою іранців ))) Яка війна?
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24.06.2025 12:05 Ответить
Та походу це ти від ***** працюєшь. 20 років США погрожувала знищити ядерну программу Ірану. І байда, і обама, і всі, всі, всі. А знищив її ТРАМП за декілька днів ))))
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24.06.2025 12:03 Ответить
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24.06.2025 12:26 Ответить
оце, я понімаю
от і друга нобелівська премія намалювалась.
"за досягнення в ядерній фізиці"!
ну, хіба геніальний доні, не вєліколєпний?
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24.06.2025 09:35 Ответить
Нетаньяху https://t.me/ClashReport/49165 заявив, що Ізраїль досяг своєї мети "усунути іранську ядерну загрозу та загрозу балістичних ракет". И что? Все угрозы ликвидировали, так чего мириться?
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24.06.2025 09:37 Ответить
О як - значить перед припиненням вогню треба добряче побомбити, оце новина. Але от у нашому випадку любі друзі наполегливо тарабанять - можна не бомбити москалів і вони захочуть припиняти вогонь.
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24.06.2025 09:41 Ответить
Типу Іран тепер не хоче знищення Ізраелю і визнає його як державу, і всі будуть жити у мирі і согласії . Щось мало в це віриться
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24.06.2025 09:41 Ответить
Мир,дружба, жвачка, маца!
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24.06.2025 11:19 Ответить
Розумію Нетаньягу. Проте Хаменеї ще вкусить Ізраїль. Не своєю бомбою так кацапською. Сподіваюсь що помиляюсь.
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24.06.2025 09:43 Ответить
Ну і що? А де офіційна заява ірану?
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24.06.2025 09:43 Ответить
Ось вже відповіли зранку
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24.06.2025 09:46 Ответить
У висєрі тампона в Truth Social написано:

Ізраїль та Іран повністю домовилися про повне і всеосяжне ПЕРЕМИР'Я (приблизно через 6 годин, коли обидві сторони завершать свої поточні, фінальні місії). Перемир'я триватиме 12 годин, після чого Війну офіційно вважатимуть ЗАВЕРШЕНОЮ. Іран почне перемир'я першим, Ізраїль приєднається через 12 годин, і через 24 години світ офіційно засвідчить завершення «12-денної війни».

Тобто іран просто закінчував свої поточні, фінальні місії.
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24.06.2025 10:22 Ответить
шось схоже як на палігоні ). У мене ще 5 патронів залишилось, зазар достріляю і поїдемо
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24.06.2025 10:52 Ответить
Вони і самі в це не вірять, але перечити Трумпу поки що не хочуть
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24.06.2025 09:45 Ответить
😊 Тобто відповіді за 8 убієнних не буде? Цікаво! Бібі вибрав політичне самогубство.
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24.06.2025 09:46 Ответить
Це точно, треба ж до останнього ізраїльтянина, як це у махрових поцрийотів
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24.06.2025 09:52 Ответить
Воно так і буде, якщо євреї перестануть відповідати ударом на удар.
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24.06.2025 09:55 Ответить
А тепер спрогнозуємо розвиток подій. Іран відмовиться від ядерки, з нього знімуть санкції (ну, в плані нафти - адже Трампу потрібна максимально низька ціна на неї). Отримавши гроші за нафту, в Ірані відновлять виробництво балістичних ракет, причому з врахуванням досвіду отриманого нині (як в плані їх характеристик, так і щодо вимог до захищеності виробництв).
Потім починається відлік ....5...4...3...2...1..... "Ізраїль потрібно знищити!", "США-зло!", "Ми робимо ядерну зброю!!!!"
І залишиться лише два питання - на яку глибину вони зариють нові ядерні об'єкти, і чи розробляють в США зараз бомби, що пробивають 100-200 метрів граніту.

Ще ніколи Трамп не вирішував проблеми. Увесь перший строк він їх відкладав в спадок та поглиблював. Нинішня криза з Іраном, чи з КНДР як приклад. Не бачу жодної причини, чому це не повториться.
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24.06.2025 09:49 Ответить
Ага, вилізайте з укриттів.
Цей теж на краснова працює
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24.06.2025 09:50 Ответить
Зробили, що хотіли, а тепер хочуть уникнути втягування у тривалий і відносно безнадійний (з точки зору витрат людей і фінансів) конфлікт.

Бажання зрозуміле, залишається одне питання : чи Іран їм такий шанс подарує ? Якщо Іран погодиться, режим хитне - люди будуть невдоволені, що країну згвалтували і аятолли не змогли захистити. Тому Ірану вигідніше почати тривалий збройний конфлікт - по-перше, покажуть, що бʼються за свої переконання, по-друге, втягнуть США / Ізраїль у велику проблему. 90 мільйонів населення просто так не завалиш, тим більше, коли тобі допомагатимуть Китай і росія.

Але Україні тут обидва варіанти вигідні - наразі Ірану точно не до поставок зброї росіянам. Так що респект Ізраїлю.
Хоча шкода, що не добивають (поки) іранський режим.
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24.06.2025 09:57 Ответить
Дуже прикро. Навіть якщо загроза ядерного удару по Ізраілю відтермувалась то ракети ніхто не відмінив. Бо режим аятол залишився. А це і є двигуном ненависті до сусідів. Тобто, не знищили причину.
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24.06.2025 10:02 Ответить
Краще поганий мир, ніж добра війна......
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24.06.2025 10:08 Ответить
Бібі і так повезло із Трампом, при будь-якому іншому президентові він із своєю операцією був би відправлений далеко нах. Праве крило задоволене, внутрішні питання так само відкинуті на другий план, бо "вічна війна із ворогами", правління продовжене, тюрма відтермінована.
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24.06.2025 10:28 Ответить
 
 