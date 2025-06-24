Израиль официально согласился на предложение Трампа о прекращении огня с Ираном
Офис премьер-министра Беньямина Нетаньяху официально объявил о прекращении огня с Ираном.
Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
Нетаньяху заявил, что Израиль достиг своей цели "устранить иранскую ядерную угрозу и угрозу баллистических ракет".
В Офисе премьера добавили, что Израиль решительно ответит на любые нарушения режима прекращения огня.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие между Израилем и Ираном уже официально вступило в силу.
Топ комментарии
+7 Sophia-Maria Duglass #550966
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+6 Петрик Похмільський
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+3 Sergio Warman
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от і друга нобелівська премія намалювалась.
"за досягнення в ядерній фізиці"!
ну, хіба геніальний доні, не вєліколєпний?
Ізраїль та Іран повністю домовилися про повне і всеосяжне ПЕРЕМИР'Я (приблизно через 6 годин, коли обидві сторони завершать свої поточні, фінальні місії). Перемир'я триватиме 12 годин, після чого Війну офіційно вважатимуть ЗАВЕРШЕНОЮ. Іран почне перемир'я першим, Ізраїль приєднається через 12 годин, і через 24 години світ офіційно засвідчить завершення «12-денної війни».
Тобто іран просто закінчував свої поточні, фінальні місії.
Потім починається відлік ....5...4...3...2...1..... "Ізраїль потрібно знищити!", "США-зло!", "Ми робимо ядерну зброю!!!!"
І залишиться лише два питання - на яку глибину вони зариють нові ядерні об'єкти, і чи розробляють в США зараз бомби, що пробивають 100-200 метрів граніту.
Ще ніколи Трамп не вирішував проблеми. Увесь перший строк він їх відкладав в спадок та поглиблював. Нинішня криза з Іраном, чи з КНДР як приклад. Не бачу жодної причини, чому це не повториться.
Цей теж на краснова працює
Бажання зрозуміле, залишається одне питання : чи Іран їм такий шанс подарує ? Якщо Іран погодиться, режим хитне - люди будуть невдоволені, що країну згвалтували і аятолли не змогли захистити. Тому Ірану вигідніше почати тривалий збройний конфлікт - по-перше, покажуть, що бʼються за свої переконання, по-друге, втягнуть США / Ізраїль у велику проблему. 90 мільйонів населення просто так не завалиш, тим більше, коли тобі допомагатимуть Китай і росія.
Але Україні тут обидва варіанти вигідні - наразі Ірану точно не до поставок зброї росіянам. Так що респект Ізраїлю.
Хоча шкода, що не добивають (поки) іранський режим.