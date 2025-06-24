Я незадоволений Іраном, і особливо незадоволений Ізраїлем, вони порушили перемир’я, - Трамп (оновлено)
Президент США Дональд Трамп стверджує, що і Іран, і Ізраїль порушили перемир’я.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
"Ізраїль та Іран порушили режим припинення вогню...Я не задоволений Ізраїлем, не задоволений Іраном. Але ДУЖЕ незадоволений Ізраїлем", - заявив Трамп.
Він також стверджує, що Іран ніколи не відновить свою ядерну програму.
"Ядерні потужності Ірану вичерпані", - наголосив він.
"Ізраїль має заспокоїтися", - додав Трамп.
Окрім того, Трамп заявив, що Ізраїль та Іран "не знають, що, чорт забирай, роблять".
"Я не впевнений, що іранці навмисно запустили ракету сьогодні вранці по Ізраїлю", - наголосив президент США.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню. Втім, вранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.
Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.
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блискавоклайна
Отже, народ, я стримую себе. Мені дуже хочеться матюкатися, але я тримаюся з усіх сил. Так, ви все вірно зрозуміли - я таки прослухав інтерв'ю цієї мерзенної zеленої мокриці для Sky News. Усі 35 з половиною хвилин. Та там що не слово - то провокація, підлість і цинізм. Ну, хіба, коли про путіна щось каже зневажливо чи вороже... Але там уже нещиро...
До мого попереднього тексту, чим він таки має роздраконити, розізлити Трампа й підштовхнути його назад в обійми до пуйла.
"Так, я збираюсь. Я не знаю, як буде - скажу вам відверто. Команда працює над цим. Так, ми збираємось зустрітись"
"Я не знаю, які відносини у Трампа з Путіним… Є різні сигнали щодо цього. І я впевнений, що президент Трамп розуміє: українці є союзниками Америки. А справжнім екзистенційним ворогом Америки є Росія. Вони можуть бути партнерами на короткий час, але вони ніколи не будуть друзями"
Від адміністрації Трампа вже купу разів різними каналами, включаючи Єрмака, передавали вимогу припинити коментування американської політики й ставити Трампа перед фактом або зачіпати неприємні для нього питання напередодні прогнозованих зустрічей, інакше вони не відбудуться, а ставлення американської сторони різко погіршиться.
Я навіть не сумніваюся, що він зараз не по тупості (що є того не віднімеш), а цілком свідомо й умисно підколює Трампа й викликає в нього гнів і злобу. В москві аплодують свому Буратінє...
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Там мене ще багато що зачепило. Але коли цей кінчений покидьок став зверхньо повчати, що країни НАТО повинні підвищити видатки на оборону не до 5%, а значно більше, я вже не зміг стриматися й озвучив усе, що про це ... думаю.
Це та істота, яка, знаючи, що буде вторгнення, гнусавила, що "я міг би збільшити видатки на армію вдвічі, але тоді ми не зможемо будувати дороги..." Це той, хто зруйнував усі оборонні програми, довів ЗСУ до некомплекту в 60%, а вже під час війни мародерить на всьому, що тільки можна вкрасти чи розбазарити. Це той, хто замість дронів проплачує "вавині тисячі" й хечбеки. Урешті решт це той альфонс, який свої видатки на оборону витягує виключно завдяки зарубіжній допомозі, повчає країни НАТО, як їм свою власну оборону фінансувати...
А що? Все вірно. В нього ж завдання не лише США, але й європейців демотивувати в підтримці України. І я вам скажу: цей зуміє!
https://t.me/Chornovil_official/26791
Реакція? Це тільки невдоволення.
у всьому винні україна та ізраіїль!
ізраїль, взагалі, клав свій кошерний на руду гриву доні!
а, нобелівська премія миру, так поруч пропливає....
а особливо розпитай союзників
Іран зранку вдарив ракетами- а винуватий Ізраїль..?!
Це вже в Трампа явна " біполярочка"..!!!
При чому навряд чи взагалі довів це до відома сторін, яки вже примирив в своїй уяві.
Номелевську премію миру цьому пану!
Миротворець тисячоліття!
-Так ви ж зараз президент, а не Байден.
-Хіба ? А, ну так, я. Я відправив В-2 бомбити Іран, тому що Америка наймогутніша !
-Так ви ж казали, що якби ви були президентом, B-2 не полетіли би ?
-Коли я таке казав ?
-Так ось тільки ж, хвилину тому.
-Хіба я таке казав ? Не пригадую."
.... или СЛАБО, очко жим жим ?
То би дійсно було дуже файно.
І цей дибіл керує США 🤦🤦🤦
не на посту Президента
такоі могутньої країни , як США ,
а на стаціонарному відділенні психлікарні !!
Тим часом, ізраїльські ЗМІ повідомляють про вибухи в Тегерані.
Вовочка хороший, с ним можно иметь дело.
Точно также он не доволен Украиной, когда та дает пиндюлей россиянам.
Типа это нагнетает.
А то, что пуйло не заключил перемирие и водит за нос или за ... Трампа, это ничего.
Психічний розлад набирає обертів
це не з трампом щось не так, це світ не такий йому трапився. Нобелівку цьому недооціненому генію!
путлєр - союзник ірану..
тому ніззя бомбити рабсію..
і.. ніззя бомбити іран..
вони ж всі як один молоді кошерні комсомольці в соку..
путлєр хло кабаєвічь живєє всєх живих
брєжнєва особливо..
він так бажає трумпу премію миру..
а все ніяк..
80% израильтян считают Трампа лучшим президентом США....
А найдутся идиоты, которые сделают вид что этого не знают ?????