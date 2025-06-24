Я незадоволений Іраном, і особливо незадоволений Ізраїлем, вони порушили перемир’я, - Трамп (оновлено)

Президент США Дональд Трамп стверджує, що і Іран, і Ізраїль порушили перемир’я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Ізраїль та Іран порушили режим припинення вогню...Я не задоволений Ізраїлем, не задоволений Іраном. Але ДУЖЕ незадоволений Ізраїлем", - заявив Трамп.

Він також стверджує, що Іран ніколи не відновить свою ядерну програму.

"Ядерні потужності Ірану вичерпані", - наголосив він.

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"Ізраїль має заспокоїтися", - додав Трамп.

Окрім того, Трамп заявив, що Ізраїль та Іран "не знають, що, чорт забирай, роблять".

"Я не впевнений, що іранці навмисно запустили ракету сьогодні вранці по Ізраїлю", - наголосив президент США.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню. Втім, вранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.

Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.