Трамп поговорив телефоном з Нетаньягу: Ізраїль розвертає літаки додому. Ніхто не постраждає
Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели телефонну розмову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
"Ізраїль не збирається атакувати Іран. Усі літаки розвернуться та вирушать додому. Ніхто не постраждає", - зазначив він.
Втім, повідомляється, що Ізраїль таки атакував іранський радар. Окрім того, у кількох містах Ірану повідомляють про вибухи.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню. Втім, вранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.
Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.
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- Все хлопці, розвертаємо літаки до дому.
моделюємо:
купа підрозділів, кожний зі своїм ризиком і відповідальністю, виконує роботу.
вся інфа збирається у якомусь центрі. аналізується.
купа високих чинів приймає рішення.
у підсумку, формується план. літаки заправляються, заряджаються. екіпажи отримують завдання.
все це у суворій секретності!
і тут дзвонить рудий скоморох і каже: бібі відміни наказ. заверни самолі.
і бібі такий: всім стояти, повертаємо.
так працює військова машина держави, що 70 років у війні проти всіх?
А тобі вдалося же розвернути!
який сенс у накаляканому?
і, як це відноситься до написаного мною?
Тому деталізувати не буду.
Тільки буду наголошувати для тих, хто це розуміє.
Отак треба в дипломатію!
Боюсь, Трумпу доведеться відчути, як на нього кладуть великий, довгий, товстий, обрізаний ЙУХ.