Трамп поговорив телефоном з Нетаньягу: Ізраїль розвертає літаки додому. Ніхто не постраждає

Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели телефонну розмову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Ізраїль не збирається атакувати Іран. Усі літаки розвернуться та вирушать додому. Ніхто не постраждає", - зазначив він.

Читайте також: Я незадоволений Іраном, і особливо незадоволений Ізраїлем, вони порушили перемир’я, - Трамп (оновлено)

Втім, повідомляється, що Ізраїль таки атакував іранський радар. Окрім того, у кількох містах Ірану повідомляють про вибухи.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню. Втім, вранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.

Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.