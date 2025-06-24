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Новини Припинення вогню між Ізраїлем та Іраном
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Трамп поговорив телефоном з Нетаньягу: Ізраїль розвертає літаки додому. Ніхто не постраждає

Трамп зробив заяву про червону лінію щодо переговорів України та РФ

Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели телефонну розмову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Ізраїль не збирається атакувати Іран. Усі літаки розвернуться та вирушать додому. Ніхто не постраждає", - зазначив він.

Читайте також: Я незадоволений Іраном, і особливо незадоволений Ізраїлем, вони порушили перемир’я, - Трамп (оновлено)

Втім, повідомляється, що Ізраїль таки атакував іранський радар. Окрім того, у кількох містах Ірану повідомляють про вибухи. 

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню. Втім, вранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.

Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.

Автор: 

Ізраїль (1794) Іран (2297) Нетаньягу Беньямін (186) Трамп Дональд (6314)


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Топ коментарі
+13
Робимо відлік коли все накриється ******, і трамп знову обісреться!
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24.06.2025 14:47 Відповісти
+6
как же ст@рому п/д@расу хочется быть голубем мира и получить премию
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24.06.2025 14:52 Відповісти
+5
Руде ********* вже не знає, як вивернутись...
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24.06.2025 14:47 Відповісти
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- Курли-курли, курли-курли...
- Все хлопці, розвертаємо літаки до дому.
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24.06.2025 14:45 Відповісти
Де цей старий дебіл в червоній бейсболці ще не обіср-ся?
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24.06.2025 17:24 Відповісти
Руде ********* вже не знає, як вивернутись...
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24.06.2025 14:47 Відповісти
Робимо відлік коли все накриється ******, і трамп знову обісреться!
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24.06.2025 14:47 Відповісти
То шо, ІзраЇль грає з трампом спільний спектакль «Дайте довбодятлу прємію міра»?
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24.06.2025 14:49 Відповісти
...підозрюю, що і іран в цій грі спільній грі реслерів в клоунських нарядах
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24.06.2025 14:56 Відповісти
МИРОТВОРЕЦЬ!
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24.06.2025 14:50 Відповісти
как же ст@рому п/д@расу хочется быть голубем мира и получить премию
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24.06.2025 14:52 Відповісти
А Ізраїль не вміє грати у гру "То не ми, гас там нема" , "Літаки, які літаки? То курди у горах знайшли".
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24.06.2025 14:54 Відповісти
Це ж євреї, вони ще і не так вміють.
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24.06.2025 15:26 Відповісти
давайте уявимо, що це правда.
моделюємо:
купа підрозділів, кожний зі своїм ризиком і відповідальністю, виконує роботу.
вся інфа збирається у якомусь центрі. аналізується.
купа високих чинів приймає рішення.
у підсумку, формується план. літаки заправляються, заряджаються. екіпажи отримують завдання.
все це у суворій секретності!
і тут дзвонить рудий скоморох і каже: бібі відміни наказ. заверни самолі.
і бібі такий: всім стояти, повертаємо.
так працює військова машина держави, що 70 років у війні проти всіх?
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24.06.2025 14:57 Відповісти
а уяви собі Україну 2019-тому році...

А тобі вдалося же розвернути!
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24.06.2025 15:00 Відповісти
у твоїй пісульки є зв'язок між словами?
який сенс у накаляканому?
і, як це відноситься до написаного мною?
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24.06.2025 15:07 Відповісти
ну, я розумію, твоє ІQ на рівні середньостатистичного 73%зебіла не дозволяє провести пералель, аналогію "розвороту" ізраїльської авіації з розворотом України на шляху власного забезпечення себе вітчизняною зброєю з гальмуванням цього процесу з 2019-го року.
Тому деталізувати не буду.
Тільки буду наголошувати для тих, хто це розуміє.
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24.06.2025 15:35 Відповісти
Мабуть вже скинути встигли, бо рахунок за горючі матеріали трампонутому не виставляють
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24.06.2025 14:57 Відповісти
Втім, повідомляється, що Ізраїль таки атакував іранський радар. Окрім того, у кількох містах Ірану повідомляють про вибухи. Джерело: https://censor.net/ua/n3559663
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24.06.2025 15:02 Відповісти
Аааааа...., якщо він зазначив, що "Ізраїль не збирається атакувати Іран. Усі літаки розвернуться та вирушать додому. Ніхто не постраждає", - то я зразу повірив...
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24.06.2025 14:58 Відповісти
О!
Отак треба в дипломатію!
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24.06.2025 15:05 Відповісти
Бібі і шабесгої
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24.06.2025 15:10 Відповісти
Пацан сказав , пацан зробив , а можливо і ні .
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24.06.2025 15:14 Відповісти
Каким телефоном?АЙФОНОМ?То это всё брехня!!!
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24.06.2025 16:00 Відповісти
Просто пєрєстать стрєлять...
Боюсь, Трумпу доведеться відчути, як на нього кладуть великий, довгий, товстий, обрізаний ЙУХ.
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24.06.2025 16:30 Відповісти
ПУТИНА!!!вы недописали!!!а так и будет!!!!
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24.06.2025 16:50 Відповісти
***@н.й хитродупий миротворець.
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24.06.2025 22:10 Відповісти
 
 