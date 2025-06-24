Трамп: Я не хочу зміни режиму в Ірані, це буде хаос

Лідер США Дональд Трамп заявив, що не хоче бачити зміни режиму в Ірані, оскільки такі зміни "призводять до хаосу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Я не хочу бачити зміни режиму в Ірані — це створює хаос. Вони не будуть володіти ядерною зброєю — це останнє, про що вони зараз думають", - додав Трамп.

Ці коментарі суперечать тому, що президент США заявив у неділю, коли він сказав: "Якщо нинішній іранський режим не здатний зробити Іран знову великим, чому б не відбулася зміна режиму?"

Нагадаємо, Трамп прямує на дводенний саміт НАТО, де приєднається до інших світових лідерів.

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Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню. Втім, вранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.

Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що й Іран, і Ізраїль порушили перемир’я.