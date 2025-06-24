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Новини Трамп про Іран Заяви Трампа Зміна режиму в Ірані
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Трамп: Я не хочу зміни режиму в Ірані, це буде хаос

Трамп заявив, що не хоче зміни режиму в Ірані

Лідер США Дональд Трамп заявив, що не хоче бачити зміни режиму в Ірані, оскільки такі зміни "призводять до хаосу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Я не хочу бачити зміни режиму в Ірані — це створює хаос. Вони не будуть володіти ядерною зброєю — це останнє, про що вони зараз думають", - додав Трамп.

Ці коментарі суперечать тому, що президент США заявив у неділю, коли він сказав: "Якщо нинішній іранський режим не здатний зробити Іран знову великим, чому б не відбулася зміна режиму?"

Нагадаємо, Трамп прямує на дводенний саміт НАТО, де приєднається до інших світових лідерів.

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Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню. Втім, вранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.

Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що й Іран, і Ізраїль порушили перемир’я.

Автор: 

Іран (2297) Трамп Дональд (6314)


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Топ коментарі
+25
зміна "американського режиму" привела до СВІТОВОГО ХАОСУ....
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24.06.2025 15:43 Відповісти
+25
То хотів, тепер перехотів, завтра знову перехоче. У мене кіт більш послідовний...
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24.06.2025 15:45 Відповісти
+20
Ти сам і є лідер світового хаосу.
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24.06.2025 15:43 Відповісти
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зміна "американського режиму" привела до СВІТОВОГО ХАОСУ....
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24.06.2025 15:43 Відповісти
Ти сам і є лідер світового хаосу.
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24.06.2025 15:43 Відповісти
То хотів, тепер перехотів, завтра знову перехоче. У мене кіт більш послідовний...
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24.06.2025 15:45 Відповісти
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24.06.2025 16:17 Відповісти
Хоче він.) Від нього вже мало що залежить. Та і взагалі всі на нього ложать.
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24.06.2025 15:47 Відповісти
Трамп це пародія на президента США. Трамп це ї є хаос якій зараз йде повний банкрот. Всюди защо не візьметься всюди безлад.
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24.06.2025 15:48 Відповісти
Бо сцить, що і його режим також змінять.
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24.06.2025 15:48 Відповісти
Вава Пукін заборонив змінювати.
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24.06.2025 15:48 Відповісти
Тоді ***** це все було починати? Якшо роздолбати центрифуги, це тільки відсрочить час Х, режим і далі буде ліпити бомбу, і потом руде мудло не ***** шо при тобі бомби не було, а от ти пішов і вона появилася!
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24.06.2025 15:53 Відповісти
так почав не Трамп, а Нетаньяху.
Трамп хіба що претензії аятолі висуваав, за ядерку.
І вже потім, коли Ізраїль зробив всю чорну роботу - Трамп добив своїми бомбами іранські бункери.
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24.06.2025 15:57 Відповісти
Тебе не спитають, риже опудало. Євреї самі вирішать чи буде хаос чи ні.
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24.06.2025 16:06 Відповісти
я вас зрозумів, але прохання точніше формулювати. Бо 73/43%зебіли таке формулювання могли би сприйняти на власну адресу
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24.06.2025 16:37 Відповісти
ТА НЕ БРЕШИ ТРАМПОН ТИ БОЛОБОЛ
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24.06.2025 15:55 Відповісти
На смену аятолле может прийти дикий ислам, как это произошло в Сирии.
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24.06.2025 16:06 Відповісти
Совершенно верно
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24.06.2025 16:07 Відповісти
Тобі що до цього ? Нова влада Сирії ще ніяк себе не показала
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24.06.2025 16:07 Відповісти
Еще как показала. Европейцам об этом нельзя знать. Коммисар Урсула запретила.
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24.06.2025 16:10 Відповісти
У Сирії ядерки немає і ніколи не буде, якщо ззовні не допоможуть.
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24.06.2025 16:08 Відповісти
Москалику,в Ірані до аятоли не було дикого ісламу НІКОЛИ, там монархія була. І багато людей старшого віку добре знає ті часи, коли можна було купити бухло в Тегерані або ж жінки могли ходити без хустини...
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24.06.2025 16:18 Відповісти
Фанатики делавшие революцию никуда не делись. Их стало в десятки раз больше. Светский Иран это уже фантастическое пошлое. Весь арабский регион катится в исламское безумие.
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24.06.2025 16:26 Відповісти
І саме тому в Ірані кілька років тому проходили масові багатотисячні протести проти вимоги жінкам носити хустки...
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24.06.2025 16:39 Відповісти
До чого тут Іран до арабів? І шо це за "арабський регіон"? І нахіба ти пишеш безграмотну діч, якщо можна її не писати?
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24.06.2025 18:12 Відповісти
аби він міг то сам би в себе відсосав
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24.06.2025 16:09 Відповісти
Довбограй.
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24.06.2025 16:17 Відповісти
Тепер, у світі два "всадніка апокаліпсіса"...
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24.06.2025 16:17 Відповісти
Була світська країна Іран і ніякого хаосу
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24.06.2025 16:22 Відповісти
Здрастя, приїхали.
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24.06.2025 16:33 Відповісти
Мабуть ху...ло добре за хотелку його потримав.
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24.06.2025 16:49 Відповісти
Все вірно - саме тосу і ***** ніхто на заході скидати не зацікавлений - він може і "сучий син" , але зберігає стабільність !
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24.06.2025 16:59 Відповісти
Ну точно, якби Трамп був президентом США під час 2-ї світової війни то Гітлер залишився би при владі бо інакше "це був би хаос", та підсумки війни виглядали б зовсім інакше!
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24.06.2025 17:10 Відповісти
Шабанов стверджує , що влада Ізраїля і влада Ірана це два проекта однієї матері!
https://www.youtube.com/shorts/vDXYsgT5MFE?feature=share
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24.06.2025 17:19 Відповісти
Рептилоїдної?
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24.06.2025 18:13 Відповісти
Він БОИТЬСЯ зміну режиму в Ірані та московіі, бо хаос буде заважати грати у гольф
ТОМУ ВІЙНИ НЕ ПРИПИНЯТСЯ
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24.06.2025 17:58 Відповісти
Теж саме Байден говорив про расію
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24.06.2025 18:20 Відповісти
Що там з хаосом в Сирії?
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24.06.2025 19:01 Відповісти
он (трамп) - **@нут_й!
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24.06.2025 21:58 Відповісти
 
 