Трамп: Я не хочу зміни режиму в Ірані, це буде хаос
Лідер США Дональд Трамп заявив, що не хоче бачити зміни режиму в Ірані, оскільки такі зміни "призводять до хаосу".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
"Я не хочу бачити зміни режиму в Ірані — це створює хаос. Вони не будуть володіти ядерною зброєю — це останнє, про що вони зараз думають", - додав Трамп.
Ці коментарі суперечать тому, що президент США заявив у неділю, коли він сказав: "Якщо нинішній іранський режим не здатний зробити Іран знову великим, чому б не відбулася зміна режиму?"
Нагадаємо, Трамп прямує на дводенний саміт НАТО, де приєднається до інших світових лідерів.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню. Втім, вранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.
Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.
Президент США Дональд Трамп стверджує, що й Іран, і Ізраїль порушили перемир’я.
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Трамп хіба що претензії аятолі висуваав, за ядерку.
І вже потім, коли Ізраїль зробив всю чорну роботу - Трамп добив своїми бомбами іранські бункери.
https://www.youtube.com/shorts/vDXYsgT5MFE?feature=share
ТОМУ ВІЙНИ НЕ ПРИПИНЯТСЯ