Рютте: У декларації саміту НАТО в Гаазі буде важлива підтримка України, але зміст поки не розголошують

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що в остаточній декларації саміту в Гаазі міститимуться ключові формулювання щодо України та її подальшої підтримки, включно з фінансовою.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на полях саміту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас він наголосив, що деталі документа поки не розголошуються.

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Рютте зазначив, що ухвалення рішень базується на підсумках минулорічного саміту у Вашингтоні, де було закріплено незворотність курсу України на вступ до НАТО.

"Ми зараз будуємо цей міст", - сказав він, коментуючи еволюцію від вашингтонських рішень до нинішнього саміту.

Генсек також нагадав, що союзники з Європи та Канади вже пообіцяли понад 35 мільярдів євро на підтримку України у 2025 році, і висловив упевненість, що за підсумками року ця сума перевищить торішні показники.

"Можемо з упевненістю припустити, що в декларації саміту буде важлива мова про Україну і про підтримку України, в тому числі й фінансову, в майбутньому", - додав Рютте.

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