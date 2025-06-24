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Новини Підтримка України Саміт НАТО у Гаазі
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Рютте: У декларації саміту НАТО в Гаазі буде важлива підтримка України, але зміст поки не розголошують

генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що в остаточній декларації саміту в Гаазі міститимуться ключові формулювання щодо України та її подальшої підтримки, включно з фінансовою.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на полях саміту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас він наголосив, що деталі документа поки не розголошуються.

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Рютте зазначив, що ухвалення рішень базується на підсумках минулорічного саміту у Вашингтоні, де було закріплено незворотність курсу України на вступ до НАТО.

"Ми зараз будуємо цей міст", - сказав він, коментуючи еволюцію від вашингтонських рішень до нинішнього саміту.

Генсек також нагадав, що союзники з Європи та Канади вже пообіцяли понад 35 мільярдів євро на підтримку України у 2025 році, і висловив упевненість, що за підсумками року ця сума перевищить торішні показники.

"Можемо з упевненістю припустити, що в декларації саміту буде важлива мова про Україну і про підтримку України, в тому числі й фінансову, в майбутньому", - додав Рютте.

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Автор: 

НАТО (6638) саміт (824) Рютте Марк (461)


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Топ коментарі
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Додатково виділять спальні мішки та спрей проти комах?
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24.06.2025 15:22 Відповісти
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Додатково виділять спальні мішки та спрей проти комах?
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24.06.2025 15:22 Відповісти
Потужно
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24.06.2025 15:23 Відповісти
"ЛИЦЕМІРНІ СВІТОВІ АФЕРИСТИ"- ДРУГА СТОРОНА МЕДАЛІ ,НА КОТРІЙ НАПИСАНО "НАТО"
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24.06.2025 15:24 Відповісти
"НАТО підтримує шлях України по мосту до відкритих дверей"
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24.06.2025 15:25 Відповісти
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24.06.2025 15:32 Відповісти
"Ми зараз будуємо цей міст", - сказав він, коментуючи еволюцію від вашингтонських рішень до нинішнього саміту. Джерело: https://censor.net/ua/n3559673

Отже зупинилися на мосту. А двері хоч відчинені?
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24.06.2025 15:33 Відповісти
Так ми й так знаємо.
Була непохитна підтримка,тепер буде ще і всеосяжною...
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24.06.2025 15:50 Відповісти
ага, ми її вже відчуваємо кожен день
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24.06.2025 15:51 Відповісти
Таємний зміст декларації:

Пункт 1 - Треба почекати довше. Можливо, Путін все ж таки хороший хлопець.
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24.06.2025 15:51 Відповісти
ми й так її знаємо цю підтримку - потужне занепокоєння!
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24.06.2025 16:14 Відповісти
Категорично-беззаперечно-потужна стурбованість + спільне фото?
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24.06.2025 17:24 Відповісти
 
 