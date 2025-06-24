Рютте: У декларації саміту НАТО в Гаазі буде важлива підтримка України, але зміст поки не розголошують
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що в остаточній декларації саміту в Гаазі міститимуться ключові формулювання щодо України та її подальшої підтримки, включно з фінансовою.
Про це він заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на полях саміту, повідомляє Цензор.НЕТ.
Водночас він наголосив, що деталі документа поки не розголошуються.
Рютте зазначив, що ухвалення рішень базується на підсумках минулорічного саміту у Вашингтоні, де було закріплено незворотність курсу України на вступ до НАТО.
"Ми зараз будуємо цей міст", - сказав він, коментуючи еволюцію від вашингтонських рішень до нинішнього саміту.
Генсек також нагадав, що союзники з Європи та Канади вже пообіцяли понад 35 мільярдів євро на підтримку України у 2025 році, і висловив упевненість, що за підсумками року ця сума перевищить торішні показники.
"Можемо з упевненістю припустити, що в декларації саміту буде важлива мова про Україну і про підтримку України, в тому числі й фінансову, в майбутньому", - додав Рютте.
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