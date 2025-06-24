Рютте: В декларации саммита НАТО в Гааге будет важна поддержка Украины, но содержание пока не разглашается
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что в окончательной декларации саммита в Гааге будут содержаться ключевые формулировки относительно Украины и ее дальнейшей поддержки, включая финансовую.
Об этом он заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита, сообщает Цензор.НЕТ.
В то же время он подчеркнул, что детали документа пока не разглашаются.
Рютте отметил, что принятие решений базируется на итогах прошлогоднего саммита в Вашингтоне, где была закреплена необратимость курса Украины на вступление в НАТО.
"Мы сейчас строим этот мост", - сказал он, комментируя эволюцию от вашингтонских решений до нынешнего саммита.
Генсек также напомнил, что союзники из Европы и Канады уже пообещали более 35 миллиардов евро на поддержку Украины в 2025 году, и выразил уверенность, что по итогам года эта сумма превысит прошлогодние показатели.
"Можем с уверенностью предположить, что в декларации саммита будет важная речь об Украине и о поддержке Украины, в том числе - и финансовой, в будущем", - добавил Рютте.
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