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Новости Поддержка Украине Саммит НАТО в Гааге
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Рютте: В декларации саммита НАТО в Гааге будет важна поддержка Украины, но содержание пока не разглашается

генсек НАТО Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что в окончательной декларации саммита в Гааге будут содержаться ключевые формулировки относительно Украины и ее дальнейшей поддержки, включая финансовую.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита, сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время он подчеркнул, что детали документа пока не разглашаются.

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Рютте отметил, что принятие решений базируется на итогах прошлогоднего саммита в Вашингтоне, где была закреплена необратимость курса Украины на вступление в НАТО.

"Мы сейчас строим этот мост", - сказал он, комментируя эволюцию от вашингтонских решений до нынешнего саммита.

Генсек также напомнил, что союзники из Европы и Канады уже пообещали более 35 миллиардов евро на поддержку Украины в 2025 году, и выразил уверенность, что по итогам года эта сумма превысит прошлогодние показатели.

"Можем с уверенностью предположить, что в декларации саммита будет важная речь об Украине и о поддержке Украины, в том числе - и финансовой, в будущем", - добавил Рютте.

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Автор: 

НАТО (10177) саммит (1230) Рютте Марк (418)


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Топ комментарии
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Додатково виділять спальні мішки та спрей проти комах?
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24.06.2025 15:22 Ответить
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Додатково виділять спальні мішки та спрей проти комах?
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24.06.2025 15:22 Ответить
Потужно
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24.06.2025 15:23 Ответить
"ЛИЦЕМІРНІ СВІТОВІ АФЕРИСТИ"- ДРУГА СТОРОНА МЕДАЛІ ,НА КОТРІЙ НАПИСАНО "НАТО"
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24.06.2025 15:24 Ответить
"НАТО підтримує шлях України по мосту до відкритих дверей"
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24.06.2025 15:25 Ответить
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24.06.2025 15:32 Ответить
"Ми зараз будуємо цей міст", - сказав він, коментуючи еволюцію від вашингтонських рішень до нинішнього саміту. Джерело: https://censor.net/ua/n3559673

Отже зупинилися на мосту. А двері хоч відчинені?
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24.06.2025 15:33 Ответить
Так ми й так знаємо.
Була непохитна підтримка,тепер буде ще і всеосяжною...
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24.06.2025 15:50 Ответить
ага, ми її вже відчуваємо кожен день
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24.06.2025 15:51 Ответить
Таємний зміст декларації:

Пункт 1 - Треба почекати довше. Можливо, Путін все ж таки хороший хлопець.
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24.06.2025 15:51 Ответить
ми й так її знаємо цю підтримку - потужне занепокоєння!
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24.06.2025 16:14 Ответить
Категорично-беззаперечно-потужна стурбованість + спільне фото?
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24.06.2025 17:24 Ответить
 
 