Рютте: В декларации саммита НАТО в Гааге будет важна поддержка Украины, но содержание пока не разглашается

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что в окончательной декларации саммита в Гааге будут содержаться ключевые формулировки относительно Украины и ее дальнейшей поддержки, включая финансовую.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита, сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время он подчеркнул, что детали документа пока не разглашаются.

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Рютте отметил, что принятие решений базируется на итогах прошлогоднего саммита в Вашингтоне, где была закреплена необратимость курса Украины на вступление в НАТО.

"Мы сейчас строим этот мост", - сказал он, комментируя эволюцию от вашингтонских решений до нынешнего саммита.

Генсек также напомнил, что союзники из Европы и Канады уже пообещали более 35 миллиардов евро на поддержку Украины в 2025 году, и выразил уверенность, что по итогам года эта сумма превысит прошлогодние показатели.

"Можем с уверенностью предположить, что в декларации саммита будет важная речь об Украине и о поддержке Украины, в том числе - и финансовой, в будущем", - добавил Рютте.

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