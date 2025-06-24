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Украина - это часть евроатлантической семьи, - премьер Нидерландов Схооф

Схооф назвал Украину частью евроатлантической семьи

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что Украина является частью евроатлантической семьи.

Об этом он сообщил в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Так, глава правительства Нидерландов провел двустороннюю встречу с Зеленским.

"Мы должны всегда осуждать российскую агрессию и поддерживать Украину - и мы это будем делать, как во времена войны, так и во времена мира. Мы будем помогать финансово, политически и военным образом", - сказал он.

Также, в контексте того, что встреча проходила перед началом саммита НАТО, он дал понять, что считает Украину частью пространства НАТО.

"Хочу сказать очень четко: Украина - это часть евроатлантической семьи", - подчеркнул премьер.

Читайте: Саммит НАТО должен продемонстрировать полную поддержку Украины, - премьер Нидерландов Схооф

Автор: 

НАТО (10177) Нидерланды (1615) Дик Схооф (25)


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Топ комментарии
+3
То вже впустіть в хату родича який з 14 року кров'ю стікає за європейські цінності.
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24.06.2025 13:24 Ответить
+3
У 2019 які цінності українці вибрали?
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24.06.2025 13:30 Ответить
+1
- Україну приймають в НАТО чи ні?
- Блбл незворотній шлях блбл частина євроатлтантичної родини блбл контрибутор безпеки блбл всеосяжна підтримка блбл
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24.06.2025 13:24 Ответить
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Роками чую.
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24.06.2025 13:22 Ответить
- Україну приймають в НАТО чи ні?
- Блбл незворотній шлях блбл частина євроатлтантичної родини блбл контрибутор безпеки блбл всеосяжна підтримка блбл
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24.06.2025 13:24 Ответить
То вже впустіть в хату родича який з 14 року кров'ю стікає за європейські цінності.
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24.06.2025 13:24 Ответить
У 2019 які цінності українці вибрали?
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24.06.2025 13:30 Ответить
за які ще європідарські цінності Україна кровʼю стікає?
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24.06.2025 13:44 Ответить
Гей, родичі, дайте ракет: товстих, жирних, довгих, швидких і побільше. Бо вашим піздєжом ******* по рф не уже виходить.
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24.06.2025 13:25 Ответить
Як вони вже задовбали своєю стурбованістю
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24.06.2025 13:36 Ответить
Більший українець ніж всі кварталісти разом взяті.
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24.06.2025 13:41 Ответить
Ну бовкнув, і що з того...
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24.06.2025 13:45 Ответить
поки усі ракети, шахеди, бомби, снаряди і т.д., які є в росії, летять виключно на територію України, ця спільнота НАТО може собі дозволити ******* багато гарних слів, тільки от бажаючих слухати їх стає з кожним днем все менше, в Україні так точно
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24.06.2025 13:52 Ответить
Загальновідомо, але всі мовчать! -

На Поділлі протягом XIV-XVIII століть Магдебурзьким правом користувалися 52 міста і містечка. У Галичині, за даними австрійського дослідника Р. Каіндля, більше 400 міст і сіл володіли Магдебурзьким правом. У Гетьманщині у XVII столітті Магдебурзьким правом володіли понад 30 міст, серед яких Київ, Чернігів, Переяслав, Стародуб, Ніжин, Остер, Козелець, Погар, Почеп, Мглин, Новгород-Сіверський та Полтава. Перші міста: Першими містами, що отримали Магдебурзьке право на українських землях, були Сянок (1339), Львів (1356) та Кам'янець-Подільський (1374). Київ отримав його у 1494 році (деякі дослідники вважають, що існують здогадки про застосування у Києві Магдебурзького права ще за Вітовта, тобто до 1430 року).
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24.06.2025 13:59 Ответить
Саме так ми є європейська нація від а до я , наші князі видавали своїх дітей одружуватись з європейцями утворювпли альянси з європейцями жили по європейскі...
а московія і московити завжди буди безрідними хапугами злодіями з якими ми помилково підписали угоду 350 років тому і з тих пір вони зазіхнули на наше надбання і весь цей час триває війна !
поясніть це Зелегському хтось бо він називає московитів руськими це сором *******
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24.06.2025 14:20 Ответить
 
 