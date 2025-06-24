Украина - это часть евроатлантической семьи, - премьер Нидерландов Схооф
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что Украина является частью евроатлантической семьи.
Об этом он сообщил в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Так, глава правительства Нидерландов провел двустороннюю встречу с Зеленским.
"Мы должны всегда осуждать российскую агрессию и поддерживать Украину - и мы это будем делать, как во времена войны, так и во времена мира. Мы будем помогать финансово, политически и военным образом", - сказал он.
Также, в контексте того, что встреча проходила перед началом саммита НАТО, он дал понять, что считает Украину частью пространства НАТО.
"Хочу сказать очень четко: Украина - это часть евроатлантической семьи", - подчеркнул премьер.
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На Поділлі протягом XIV-XVIII століть Магдебурзьким правом користувалися 52 міста і містечка. У Галичині, за даними австрійського дослідника Р. Каіндля, більше 400 міст і сіл володіли Магдебурзьким правом. У Гетьманщині у XVII столітті Магдебурзьким правом володіли понад 30 міст, серед яких Київ, Чернігів, Переяслав, Стародуб, Ніжин, Остер, Козелець, Погар, Почеп, Мглин, Новгород-Сіверський та Полтава. Перші міста: Першими містами, що отримали Магдебурзьке право на українських землях, були Сянок (1339), Львів (1356) та Кам'янець-Подільський (1374). Київ отримав його у 1494 році (деякі дослідники вважають, що існують здогадки про застосування у Києві Магдебурзького права ще за Вітовта, тобто до 1430 року).
а московія і московити завжди буди безрідними хапугами злодіями з якими ми помилково підписали угоду 350 років тому і з тих пір вони зазіхнули на наше надбання і весь цей час триває війна !
поясніть це Зелегському хтось бо він називає московитів руськими це сором *******