Украина - это часть евроатлантической семьи, - премьер Нидерландов Схооф

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что Украина является частью евроатлантической семьи.

Об этом он сообщил в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Так, глава правительства Нидерландов провел двустороннюю встречу с Зеленским.

"Мы должны всегда осуждать российскую агрессию и поддерживать Украину - и мы это будем делать, как во времена войны, так и во времена мира. Мы будем помогать финансово, политически и военным образом", - сказал он.

Также, в контексте того, что встреча проходила перед началом саммита НАТО, он дал понять, что считает Украину частью пространства НАТО.

"Хочу сказать очень четко: Украина - это часть евроатлантической семьи", - подчеркнул премьер.

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