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Україна - це частина євроатлантичної родини, - прем’єр Нідерландів Схооф

Схооф назвав Україну частиною євроатлантичної родини

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що Україна є частиною євроатлантичної родини.

Про це він повідомив на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Гаазі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Так, очільник уряду Нідерландів провів двосторонню зустріч із Зеленським. 

"Ми маємо завжди засуджувати російську агресію і підтримувати Україну – і ми це робитимемо, як у часи війни, так і у часи миру. Ми будемо допомагати фінансово, політично і військовим чином", - сказав він.

Також, у контексті того, що зустріч відбувалася перед початком саміту НАТО, він дав зрозуміти, що вважає Україну частиною простору НАТО.

"Хочу сказати дуже чітко: Україна – це частина євроатлантичної родини", - наголосив прем'єр.

Читайте: Саміт НАТО має продемонструвати повну підтримку України, - прем’єр Нідерландів Схооф

Автор: 

НАТО (6638) Нідерланди (1601) Схооф Дік (25)


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Топ коментарі
+3
То вже впустіть в хату родича який з 14 року кров'ю стікає за європейські цінності.
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24.06.2025 13:24 Відповісти
+3
У 2019 які цінності українці вибрали?
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24.06.2025 13:30 Відповісти
+1
- Україну приймають в НАТО чи ні?
- Блбл незворотній шлях блбл частина євроатлтантичної родини блбл контрибутор безпеки блбл всеосяжна підтримка блбл
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24.06.2025 13:24 Відповісти
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Роками чую.
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24.06.2025 13:22 Відповісти
- Україну приймають в НАТО чи ні?
- Блбл незворотній шлях блбл частина євроатлтантичної родини блбл контрибутор безпеки блбл всеосяжна підтримка блбл
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24.06.2025 13:24 Відповісти
То вже впустіть в хату родича який з 14 року кров'ю стікає за європейські цінності.
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24.06.2025 13:24 Відповісти
У 2019 які цінності українці вибрали?
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24.06.2025 13:30 Відповісти
за які ще європідарські цінності Україна кровʼю стікає?
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24.06.2025 13:44 Відповісти
Гей, родичі, дайте ракет: товстих, жирних, довгих, швидких і побільше. Бо вашим піздєжом ******* по рф не уже виходить.
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24.06.2025 13:25 Відповісти
Як вони вже задовбали своєю стурбованістю
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24.06.2025 13:36 Відповісти
Більший українець ніж всі кварталісти разом взяті.
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24.06.2025 13:41 Відповісти
Ну бовкнув, і що з того...
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24.06.2025 13:45 Відповісти
поки усі ракети, шахеди, бомби, снаряди і т.д., які є в росії, летять виключно на територію України, ця спільнота НАТО може собі дозволити ******* багато гарних слів, тільки от бажаючих слухати їх стає з кожним днем все менше, в Україні так точно
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24.06.2025 13:52 Відповісти
Загальновідомо, але всі мовчать! -

На Поділлі протягом XIV-XVIII століть Магдебурзьким правом користувалися 52 міста і містечка. У Галичині, за даними австрійського дослідника Р. Каіндля, більше 400 міст і сіл володіли Магдебурзьким правом. У Гетьманщині у XVII столітті Магдебурзьким правом володіли понад 30 міст, серед яких Київ, Чернігів, Переяслав, Стародуб, Ніжин, Остер, Козелець, Погар, Почеп, Мглин, Новгород-Сіверський та Полтава. Перші міста: Першими містами, що отримали Магдебурзьке право на українських землях, були Сянок (1339), Львів (1356) та Кам'янець-Подільський (1374). Київ отримав його у 1494 році (деякі дослідники вважають, що існують здогадки про застосування у Києві Магдебурзького права ще за Вітовта, тобто до 1430 року).
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24.06.2025 13:59 Відповісти
Саме так ми є європейська нація від а до я , наші князі видавали своїх дітей одружуватись з європейцями утворювпли альянси з європейцями жили по європейскі...
а московія і московити завжди буди безрідними хапугами злодіями з якими ми помилково підписали угоду 350 років тому і з тих пір вони зазіхнули на наше надбання і весь цей час триває війна !
поясніть це Зелегському хтось бо він називає московитів руськими це сором *******
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24.06.2025 14:20 Відповісти
 
 