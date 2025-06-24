Україна - це частина євроатлантичної родини, - прем’єр Нідерландів Схооф

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що Україна є частиною євроатлантичної родини.

Про це він повідомив на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Гаазі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Так, очільник уряду Нідерландів провів двосторонню зустріч із Зеленським.

"Ми маємо завжди засуджувати російську агресію і підтримувати Україну – і ми це робитимемо, як у часи війни, так і у часи миру. Ми будемо допомагати фінансово, політично і військовим чином", - сказав він.

Також, у контексті того, що зустріч відбувалася перед початком саміту НАТО, він дав зрозуміти, що вважає Україну частиною простору НАТО.

"Хочу сказати дуже чітко: Україна – це частина євроатлантичної родини", - наголосив прем'єр.

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