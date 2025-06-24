Україна - це частина євроатлантичної родини, - прем’єр Нідерландів Схооф
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що Україна є частиною євроатлантичної родини.
Про це він повідомив на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Гаазі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Так, очільник уряду Нідерландів провів двосторонню зустріч із Зеленським.
"Ми маємо завжди засуджувати російську агресію і підтримувати Україну – і ми це робитимемо, як у часи війни, так і у часи миру. Ми будемо допомагати фінансово, політично і військовим чином", - сказав він.
Також, у контексті того, що зустріч відбувалася перед початком саміту НАТО, він дав зрозуміти, що вважає Україну частиною простору НАТО.
"Хочу сказати дуже чітко: Україна – це частина євроатлантичної родини", - наголосив прем'єр.
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На Поділлі протягом XIV-XVIII століть Магдебурзьким правом користувалися 52 міста і містечка. У Галичині, за даними австрійського дослідника Р. Каіндля, більше 400 міст і сіл володіли Магдебурзьким правом. У Гетьманщині у XVII столітті Магдебурзьким правом володіли понад 30 міст, серед яких Київ, Чернігів, Переяслав, Стародуб, Ніжин, Остер, Козелець, Погар, Почеп, Мглин, Новгород-Сіверський та Полтава. Перші міста: Першими містами, що отримали Магдебурзьке право на українських землях, були Сянок (1339), Львів (1356) та Кам'янець-Подільський (1374). Київ отримав його у 1494 році (деякі дослідники вважають, що існують здогадки про застосування у Києві Магдебурзького права ще за Вітовта, тобто до 1430 року).
а московія і московити завжди буди безрідними хапугами злодіями з якими ми помилково підписали угоду 350 років тому і з тих пір вони зазіхнули на наше надбання і весь цей час триває війна !
поясніть це Зелегському хтось бо він називає московитів руськими це сором *******