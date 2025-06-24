Саміт НАТО має продемонструвати повну підтримку України, - прем’єр Нідерландів Схооф

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф сподівається, що саміт НАТО продемонструє повну підтримку України - фінансову, економічну та військову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Я сподіваюся, що саміт і все, що його супроводжує, чітко продемонструють нашу повну підтримку України - фінансову, економічну та військову. І що буде також оголошення про нашу подальшу підтримку України. Генеральний секретар НАТО також згадав про це на відкритті форуму, і наш міністр оборони сьогодні вранці теж висловився з цього приводу у ранковій телепрограмі. Я припускаю, що ми зробимо більш масштабне оголошення пізніше - зокрема щодо дронів. Безпека для України - це важливо для самої України, але також важливо для Європи, а отже, і для всього світу", - наголосив Схооф.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп буде присутнім на саміті НАТО в Гаазі, який відбудеться 24-26 червня 2025 року.

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