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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Саміт НАТО має продемонструвати повну підтримку України, - прем’єр Нідерландів Схооф

Схооф очікує від саміту НАТО повну підтримку України

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф сподівається, що саміт НАТО продемонструє повну підтримку України - фінансову, економічну та військову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Я сподіваюся, що саміт і все, що його супроводжує, чітко продемонструють нашу повну підтримку України - фінансову, економічну та військову. І що буде також оголошення про нашу подальшу підтримку України. Генеральний секретар НАТО також згадав про це на відкритті форуму, і наш міністр оборони сьогодні вранці теж висловився з цього приводу у ранковій телепрограмі. Я припускаю, що ми зробимо більш масштабне оголошення пізніше - зокрема щодо дронів. Безпека для України - це важливо для самої України, але також важливо для Європи, а отже, і для всього світу", - наголосив Схооф.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп буде присутнім на саміті НАТО в Гаазі, який відбудеться 24-26 червня 2025 року.

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Автор: 

НАТО (6638) Україна (5990) Схооф Дік (25)


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Повна підтримка язиками
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24.06.2025 13:17 Відповісти
Та запхніть вже своє НАТО собі в сраку, куколди недієздатні! Треба створювати реальний військовий союз з країнами, які знають, що таке паРаша і не обсираються від *****.
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24.06.2025 13:22 Відповісти
НАТО 🤮🥴
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24.06.2025 13:38 Відповісти
та, яке в сраку нато!
зе!поц, буде пильнувати трампа, що б в очко назаглядатися так, що б доні, місяць сісти не зміг!
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24.06.2025 13:40 Відповісти
3,14здаболи із НАТО США І ЄС язиками потужно підтримують Україну з 2014року, саміт НАТО продемонструє повну підтримку України - фінансову, економічну та військову.
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24.06.2025 15:36 Відповісти
 
 