Саммит НАТО должен продемонстрировать полную поддержку Украины, - премьер Нидерландов Схооф
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф надеется, что саммит НАТО продемонстрирует полную поддержку Украины - финансовую, экономическую и военную.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.
"Я надеюсь, что саммит и все, что его сопровождает, четко продемонстрируют нашу полную поддержку Украины - финансовую, экономическую и военную. И что будет также объявление о нашей дальнейшей поддержке Украины. Генеральный секретарь НАТО также упомянул об этом на открытии форума, и наш министр обороны сегодня утром тоже высказался по этому поводу в утренней телепрограмме. Я предполагаю, что мы сделаем более масштабное объявление позже - в частности относительно дронов. Безопасность для Украины - это важно для самой Украины, но также важно для Европы, а следовательно, и для всего мира", - подчеркнул Схооф.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп будет присутствовать на саммите НАТО в Гааге, который состоится 24-26 июня 2025 года.
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зе!поц, буде пильнувати трампа, що б в очко назаглядатися так, що б доні, місяць сісти не зміг!