Саммит НАТО должен продемонстрировать полную поддержку Украины, - премьер Нидерландов Схооф

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф надеется, что саммит НАТО продемонстрирует полную поддержку Украины - финансовую, экономическую и военную.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.

"Я надеюсь, что саммит и все, что его сопровождает, четко продемонстрируют нашу полную поддержку Украины - финансовую, экономическую и военную. И что будет также объявление о нашей дальнейшей поддержке Украины. Генеральный секретарь НАТО также упомянул об этом на открытии форума, и наш министр обороны сегодня утром тоже высказался по этому поводу в утренней телепрограмме. Я предполагаю, что мы сделаем более масштабное объявление позже - в частности относительно дронов. Безопасность для Украины - это важно для самой Украины, но также важно для Европы, а следовательно, и для всего мира", - подчеркнул Схооф.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп будет присутствовать на саммите НАТО в Гааге, который состоится 24-26 июня 2025 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский надеется на встречу с Трампом в Гааге во время саммита НАТО