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Новости Саммит НАТО в Гааге
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Саммит НАТО должен продемонстрировать полную поддержку Украины, - премьер Нидерландов Схооф

Схооф ожидает от саммита НАТО полную поддержку Украины

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф надеется, что саммит НАТО продемонстрирует полную поддержку Украины - финансовую, экономическую и военную.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.

"Я надеюсь, что саммит и все, что его сопровождает, четко продемонстрируют нашу полную поддержку Украины - финансовую, экономическую и военную. И что будет также объявление о нашей дальнейшей поддержке Украины. Генеральный секретарь НАТО также упомянул об этом на открытии форума, и наш министр обороны сегодня утром тоже высказался по этому поводу в утренней телепрограмме. Я предполагаю, что мы сделаем более масштабное объявление позже - в частности относительно дронов. Безопасность для Украины - это важно для самой Украины, но также важно для Европы, а следовательно, и для всего мира", - подчеркнул Схооф.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп будет присутствовать на саммите НАТО в Гааге, который состоится 24-26 июня 2025 года.

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Автор: 

НАТО (10177) Украина (45040) Дик Схооф (25)


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Повна підтримка язиками
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24.06.2025 13:17 Ответить
Та запхніть вже своє НАТО собі в сраку, куколди недієздатні! Треба створювати реальний військовий союз з країнами, які знають, що таке паРаша і не обсираються від *****.
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24.06.2025 13:22 Ответить
НАТО 🤮🥴
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24.06.2025 13:38 Ответить
та, яке в сраку нато!
зе!поц, буде пильнувати трампа, що б в очко назаглядатися так, що б доні, місяць сісти не зміг!
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24.06.2025 13:40 Ответить
3,14здаболи із НАТО США І ЄС язиками потужно підтримують Україну з 2014року, саміт НАТО продемонструє повну підтримку України - фінансову, економічну та військову.
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24.06.2025 15:36 Ответить
 
 