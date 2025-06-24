У Конгресі США знову висунули резолюцію про імпічмент Трампа: цього разу через удари по Ірану

Конгресмен від Демократичної партії США Ел Грін вже вчетверте оголосив про намір ініціювати імпічмент президенту США Дональду Трампу. Цього разу за американські удари по Ірану без погодження з Конгресом.

Про це повідомляє The Hill, передає Цензор.НЕТ.

У резолюції Гріна стверджується, що "президент Трамп зловживає своїми повноваженнями, ігноруючи принцип поділу влади, і перетворює американську демократію на авторитаризм, неконституційно узурпуючи повноваження Конгресу оголошувати війну".

Згідно зі статтею 1 Конституції США, Конгрес має виключне право "оголошувати війну".

У резолюції Гріна Трамп названий "авторитарним президентом" і "загрозою для американської демократії".

Демократ з Техасу також вказав на напад на Капітолій 6 січня 2021 року, суперечливу імміграційну політику і нападки на федеральних суддів у своєму прагненні до імпічменту.

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Нагадаємо, 6 квітня конгресмен від Демократичної партії Ел Грін заявив, що протягом наступних 30 днів підготує подання про імпічмент президента США Дональду Трампу.

28 квітня конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар оголосив, що подав до палати представників США статті про імпічмент Трампа.

Згодом Ел Грін заявив, що вимагатиме проведення голосування щодо імпічменту американського лідера Дональда Трампа.

У ніч проти 22 червня армія США завдали ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.

Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.

Іран пригрозив вжити заходів у відповідь.

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