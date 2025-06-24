У Конгресі США знову висунули резолюцію про імпічмент Трампа: цього разу через удари по Ірану
Конгресмен від Демократичної партії США Ел Грін вже вчетверте оголосив про намір ініціювати імпічмент президенту США Дональду Трампу. Цього разу за американські удари по Ірану без погодження з Конгресом.
Про це повідомляє The Hill, передає Цензор.НЕТ.
У резолюції Гріна стверджується, що "президент Трамп зловживає своїми повноваженнями, ігноруючи принцип поділу влади, і перетворює американську демократію на авторитаризм, неконституційно узурпуючи повноваження Конгресу оголошувати війну".
Згідно зі статтею 1 Конституції США, Конгрес має виключне право "оголошувати війну".
У резолюції Гріна Трамп названий "авторитарним президентом" і "загрозою для американської демократії".
Демократ з Техасу також вказав на напад на Капітолій 6 січня 2021 року, суперечливу імміграційну політику і нападки на федеральних суддів у своєму прагненні до імпічменту.
Нагадаємо, 6 квітня конгресмен від Демократичної партії Ел Грін заявив, що протягом наступних 30 днів підготує подання про імпічмент президента США Дональду Трампу.
28 квітня конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар оголосив, що подав до палати представників США статті про імпічмент Трампа.
Згодом Ел Грін заявив, що вимагатиме проведення голосування щодо імпічменту американського лідера Дональда Трампа.
У ніч проти 22 червня армія США завдали ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.
Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.
Іран пригрозив вжити заходів у відповідь.
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Вот дивись, із останнього. У нас зеленський узурпував владу ВР "Я ще не прийняв рішення щодо заміни Шмигаля". І що? Усім пікуй. А що це означає? Влада узурпована. Усі погоджуються з цим, а хто буде незгоден з цим - СБУ або мусора винесуть якусь підозру і посадять у СІЗО. Навіщо закони? навіщо Конституція? Ти той для зеленського, хто повинен платити податки або красти для нього. І все. Ну і повинен воювати, щоб зберегти цю владу.
Рада нацбезпеки Ірану заявила, що країна «змусила противника визнати поразку і припинити агресію в односторонньому порядку».
Фактически, по состоянию на 24 июня 2025, продвижение Ирана к ядерной бомбе приостановлено, но не прекращено.
Задержка участия США в неделю и, отдельно, предупреждение за двое суток до удара, позволили Ирану перепрятать около 600 кг обогащенного до 60% U235. Это еще не пригодные для бомбы 90%, но уже далеко и не энергетические 2-5%.
Вопрос только в том, сколько времени потребуется Ирану, чтобы сделать этот шаг. Всё зависит от того, сколько центрифуг и других мощностей, необходимых для получения металлического урана взрывного обогащения осталось у Ирана во-первых, а во-вторых, окажет ли Ирану помощь Китай и, скажем, Пакистан. Почему бы и нет, собственно?
Вообще же, пойдет теперь Иран на формальную ядерную сделку с Трампом или нет - вопрос открытый. Может и пойти, на указанный выше срок, а может и нет, мотивируя это отсутствием предмета переговоров: «вы же сами всё разбомбили!», и тогда США придется либо соглашаться с такой постановкой вопроса, либо признавать, что разбомбили очень далеко не всё, и делать вид, что всё в порядке.
Можно ли, хотя бы, говорить о том, что Трамп мощным ударом прекратил войну? Нет, конечно. Приостановил, хватая Израиль за руки после нанесения удара по Фордо: «хватит, хватит - всё уже разбомбили, астанавитесь и не реагируйте на провокации, «будьте выше этого».
Теперь товарищ Трамп повесит себе на грудь заслуженные медальки «миротворец» и «победитель Ирана» и будет лосниться от счастья. Молодец, спасибо.
Однако, в целом, ситуация в регионе осталась прежней. Цель Исламской республики Иран, согласно шиитским религиозным концепциям - добиться пришествия «скрытого имама Махди» - не изменилась, да и не могла измениться.
А для этого, по тем же религиозным догмам, должно быть устранено препятствие в виде существования Израиля. Обсуждать отказ Ирана от этого бессмысленно, тут речь идет про базовые религиозные принципы, основу существования шиитского течения в исламе, как такового.
Поэтому, в любом случае, обсуждать можно только величину отсрочки, какие цифры скрывает формулировка «несколько лет», но это никак не больше семи лет (согласно религиозным нормам ислама). Тем более, что: «Иран разработал план для восстановления ядерной промышленности, чтобы избежать перерывов в ее работе». Об этом заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
Так что пока в Тегеране сидит режим безумных аятолл - мира между Израилем и Ираном быть не может. Нравится это кому-то или нет - это так, потому что это так.
Илья Вайцман
Президента США Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру після посередництва в угоді щодо припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, яку оголосили 24 червня
Про це https://www.foxnews.com/politics/trump-nominated-nobel-peace-prize-over-iran-israel-ceasefire-deal повідомляє Fox News.
На Нобелівську премію главу США висунув республіканець Бадді Картер. За його словами, Трамп відіграв «надзвичайну та історичну роль» у припиненні «збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном та запобіганні найбільшому у світі державному спонсору тероризму отримати найбільш смертоносну зброю на планеті».
Республіканець також стверджує в листі до комітету Нобелівської премії миру, що вплив Трампа «зіграв важливу роль» для укладання угоди й той вжив «сміливих, рішучих заходів».
«У регіоні, який страждає від історичної ворожнечі, такий прорив вимагає як мужності, так і ясності. Президент Трамп продемонстрував і те, і інше, пропонуючи світові рідкісний погляд на надію. З цих причин я з повагою подаю цю номінацію для Дональда Трампа», - додав Картер".
Світ збожеволів...
ще ніхто в історії так не мутив з акціями, цінами на нафту, криптою..,
як це роблять наркодеалери трумп та венс,
оголошуючи митну війну всім, а потім їх то відміняють, то знову оголошують..
імпічмент «миротворцю»?..