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Новости Импичмент Трампа Удары США по Ирану
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В Конгрессе США снова выдвинули резолюцию об импичменте Трампа: на этот раз из-за ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп

Конгрессмен от Демократической партии США Эл Грин уже в четвертый раз объявил о намерении инициировать импичмент президенту США Дональду Трампу. На этот раз за американские удары по Ирану без согласования с Конгрессом.

Об этом сообщает The Hill, передает Цензор.НЕТ.

В резолюции Грина утверждается, что "президент Трамп злоупотребляет своими полномочиями, игнорируя принцип разделения власти, и превращает американскую демократию в авторитаризм, неконституционно узурпируя полномочия Конгресса объявлять войну".

Согласно статье 1 Конституции США, Конгресс имеет исключительное право "объявлять войну".

В резолюции Грина Трамп назван "авторитарным президентом" и "угрозой для американской демократии".

Демократ из Техаса также указал на нападение на Капитолий 6 января 2021 года, противоречивую иммиграционную политику и нападки на федеральных судей в своем стремлении к импичменту.

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Напомним, 6 апреля конгрессмен от Демократической партии Эл Грин заявил, что в течение следующих 30 дней подготовит представление об импичменте президента США Дональду Трампу.

28 апреля конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар объявил, что подал в палату представителей США статьи об импичменте Трампа.

Впоследствии Эл Грин заявил, что будет требовать проведения голосования относительно импичмента американского лидера Дональда Трампа.

В ночь на 22 июня армия США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

Иран пригрозил принять ответные меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о демократах, которые хотят его импичмента: "Вышли из-под контроля и полные психи"

Автор: 

импичмент (548) Иран (2041) Конгресс США (1249) США (27316) Трамп Дональд (5839)


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Топ комментарии
+9
Там зараз така концепція: погано - це допомогати Україні, а добре - це не заважати рф...
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24.06.2025 20:47 Ответить
+7
Але ж у спину Трампа дихає його наступник Венс. Вони обоє небезпечні. Американцям потрібно зрозуміти, що ними править кабінет, зібраний агентами пуйла. Всі вони повинні бути викинутими з крісел і відбувати терміни покарання.
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24.06.2025 20:48 Ответить
+6
Это была не война а просто отличная сделка по доставке супербомб заказчику.
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24.06.2025 20:48 Ответить
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24.06.2025 20:34 Ответить
допомагати ізраілю - погано чи добре? а то я заплутався.
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24.06.2025 20:41 Ответить
Там зараз така концепція: погано - це допомогати Україні, а добре - це не заважати рф...
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24.06.2025 20:47 Ответить
Просто хочуть позбутись ідіота підкацапного,от і використовують всі можливості
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24.06.2025 20:53 Ответить
не правильне питання. Правильне питання у цьому випадку "узурпація влади Конгресса СЩА" або "привласнення повноважень Конгресса США".
Вот дивись, із останнього. У нас зеленський узурпував владу ВР "Я ще не прийняв рішення щодо заміни Шмигаля". І що? Усім пікуй. А що це означає? Влада узурпована. Усі погоджуються з цим, а хто буде незгоден з цим - СБУ або мусора винесуть якусь підозру і посадять у СІЗО. Навіщо закони? навіщо Конституція? Ти той для зеленського, хто повинен платити податки або красти для нього. І все. Ну і повинен воювати, щоб зберегти цю владу.
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25.06.2025 07:32 Ответить
Это была не война а просто отличная сделка по доставке супербомб заказчику.
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24.06.2025 20:48 Ответить
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24.06.2025 20:55 Ответить
ще не вечір
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24.06.2025 22:19 Ответить
Бог трійцю любить.
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24.06.2025 20:48 Ответить
Але ж у спину Трампа дихає його наступник Венс. Вони обоє небезпечні. Американцям потрібно зрозуміти, що ними править кабінет, зібраний агентами пуйла. Всі вони повинні бути викинутими з крісел і відбувати терміни покарання.
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24.06.2025 20:48 Ответить
Сюр, не більше: сотні тисяч людей вийшли на вулиці Ірану святкувати «перемогу над Ізраїлем», - Irna.

Рада нацбезпеки Ірану заявила, що країна «змусила противника визнати поразку і припинити агресію в односторонньому порядку».
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24.06.2025 20:50 Ответить
Товарищ Трамп всё-таки продал Израиль за «сделку»

Фактически, по состоянию на 24 июня 2025, продвижение Ирана к ядерной бомбе приостановлено, но не прекращено.

Задержка участия США в неделю и, отдельно, предупреждение за двое суток до удара, позволили Ирану перепрятать около 600 кг обогащенного до 60% U235. Это еще не пригодные для бомбы 90%, но уже далеко и не энергетические 2-5%.

Вопрос только в том, сколько времени потребуется Ирану, чтобы сделать этот шаг. Всё зависит от того, сколько центрифуг и других мощностей, необходимых для получения металлического урана взрывного обогащения осталось у Ирана во-первых, а во-вторых, окажет ли Ирану помощь Китай и, скажем, Пакистан. Почему бы и нет, собственно?

Вообще же, пойдет теперь Иран на формальную ядерную сделку с Трампом или нет - вопрос открытый. Может и пойти, на указанный выше срок, а может и нет, мотивируя это отсутствием предмета переговоров: «вы же сами всё разбомбили!», и тогда США придется либо соглашаться с такой постановкой вопроса, либо признавать, что разбомбили очень далеко не всё, и делать вид, что всё в порядке.

Можно ли, хотя бы, говорить о том, что Трамп мощным ударом прекратил войну? Нет, конечно. Приостановил, хватая Израиль за руки после нанесения удара по Фордо: «хватит, хватит - всё уже разбомбили, астанавитесь и не реагируйте на провокации, «будьте выше этого».

Теперь товарищ Трамп повесит себе на грудь заслуженные медальки «миротворец» и «победитель Ирана» и будет лосниться от счастья. Молодец, спасибо.

Однако, в целом, ситуация в регионе осталась прежней. Цель Исламской республики Иран, согласно шиитским религиозным концепциям - добиться пришествия «скрытого имама Махди» - не изменилась, да и не могла измениться.

А для этого, по тем же религиозным догмам, должно быть устранено препятствие в виде существования Израиля. Обсуждать отказ Ирана от этого бессмысленно, тут речь идет про базовые религиозные принципы, основу существования шиитского течения в исламе, как такового.

Поэтому, в любом случае, обсуждать можно только величину отсрочки, какие цифры скрывает формулировка «несколько лет», но это никак не больше семи лет (согласно религиозным нормам ислама). Тем более, что: «Иран разработал план для восстановления ядерной промышленности, чтобы избежать перерывов в ее работе». Об этом заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

Так что пока в Тегеране сидит режим безумных аятолл - мира между Израилем и Ираном быть не может. Нравится это кому-то или нет - это так, потому что это так.

Илья Вайцман
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24.06.2025 21:06 Ответить
фактично трумп робить з ірану другу північну корею..
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24.06.2025 23:15 Ответить
Импичмент Импичментом но тут Рыжий был прав!!!Ядерку только мирную по всей планете!не более!!!а они нанычьку готовили таким как хуПутин помощ!!!в смысле тоже есть а мы в коалиции!!!темболее незабывайте они не настоящие МУСУЛЬМАНЕ они просто АЛАХОКХБАР !или как там ещё!!!?
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24.06.2025 21:07 Ответить
Коли буде імпічмент через маразм Трампа?
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24.06.2025 21:08 Ответить
Поки що одні тільки наміри, телиться.
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24.06.2025 21:14 Ответить
"Трампа номінували на Нобелівську премію миру

Президента США Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру після посередництва в угоді щодо припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, яку оголосили 24 червня

Про це https://www.foxnews.com/politics/trump-nominated-nobel-peace-prize-over-iran-israel-ceasefire-deal повідомляє Fox News.

На Нобелівську премію главу США висунув республіканець Бадді Картер. За його словами, Трамп відіграв «надзвичайну та історичну роль» у припиненні «збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном та запобіганні найбільшому у світі державному спонсору тероризму отримати найбільш смертоносну зброю на планеті».

Республіканець також стверджує в листі до комітету Нобелівської премії миру, що вплив Трампа «зіграв важливу роль» для укладання угоди й той вжив «сміливих, рішучих заходів».

«У регіоні, який страждає від історичної ворожнечі, такий прорив вимагає як мужності, так і ясності. Президент Трамп продемонстрував і те, і інше, пропонуючи світові рідкісний погляд на надію. З цих причин я з повагою подаю цю номінацію для Дональда Трампа», - додав Картер".
Світ збожеволів...
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24.06.2025 21:16 Ответить
Треба підтримати цей абсурд. Негайно номінувати цього довбой@ба Бадді Картера на премію професійного лизуна дупи.
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24.06.2025 21:23 Ответить
...та вже краще на премію Дарвіна (дай Боже!).
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24.06.2025 21:38 Ответить
Нда, Бадді Картер лизнув так лизнув )) Донні сподобалось
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25.06.2025 08:49 Ответить
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24.06.2025 21:15 Ответить
Позиція демпартії: будь-яка війна повинна тривати якомога довше без суттєвої переваги жодної зі сторін. Тоді спонсори демпартії - різні "трейдери" і "інвестори" дуже легко роблять гроші з повітря на коливаннях цін та акцій.
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24.06.2025 21:37 Ответить
це не позиція демократів, але позиція магашистів:
ще ніхто в історії так не мутив з акціями, цінами на нафту, криптою..,
як це роблять наркодеалери трумп та венс,
оголошуючи митну війну всім, а потім їх то відміняють, то знову оголошують..
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24.06.2025 23:27 Ответить
Скоріш з цього нічого не вийде , але розминку перед проміжними виборами в 2026 зробити потрібно.
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24.06.2025 22:24 Ответить
ну що ж ви таке робите?
імпічмент «миротворцю»?..
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24.06.2025 23:18 Ответить
 
 