В Конгрессе США снова выдвинули резолюцию об импичменте Трампа: на этот раз из-за ударов по Ирану

Конгрессмен от Демократической партии США Эл Грин уже в четвертый раз объявил о намерении инициировать импичмент президенту США Дональду Трампу. На этот раз за американские удары по Ирану без согласования с Конгрессом.

Об этом сообщает The Hill, передает Цензор.НЕТ.

В резолюции Грина утверждается, что "президент Трамп злоупотребляет своими полномочиями, игнорируя принцип разделения власти, и превращает американскую демократию в авторитаризм, неконституционно узурпируя полномочия Конгресса объявлять войну".

Согласно статье 1 Конституции США, Конгресс имеет исключительное право "объявлять войну".

В резолюции Грина Трамп назван "авторитарным президентом" и "угрозой для американской демократии".

Демократ из Техаса также указал на нападение на Капитолий 6 января 2021 года, противоречивую иммиграционную политику и нападки на федеральных судей в своем стремлении к импичменту.

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Напомним, 6 апреля конгрессмен от Демократической партии Эл Грин заявил, что в течение следующих 30 дней подготовит представление об импичменте президента США Дональду Трампу.

28 апреля конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар объявил, что подал в палату представителей США статьи об импичменте Трампа.

Впоследствии Эл Грин заявил, что будет требовать проведения голосования относительно импичмента американского лидера Дональда Трампа.

В ночь на 22 июня армия США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

Иран пригрозил принять ответные меры.

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