В Конгрессе США снова выдвинули резолюцию об импичменте Трампа: на этот раз из-за ударов по Ирану
Конгрессмен от Демократической партии США Эл Грин уже в четвертый раз объявил о намерении инициировать импичмент президенту США Дональду Трампу. На этот раз за американские удары по Ирану без согласования с Конгрессом.
Об этом сообщает The Hill, передает Цензор.НЕТ.
В резолюции Грина утверждается, что "президент Трамп злоупотребляет своими полномочиями, игнорируя принцип разделения власти, и превращает американскую демократию в авторитаризм, неконституционно узурпируя полномочия Конгресса объявлять войну".
Согласно статье 1 Конституции США, Конгресс имеет исключительное право "объявлять войну".
В резолюции Грина Трамп назван "авторитарным президентом" и "угрозой для американской демократии".
Демократ из Техаса также указал на нападение на Капитолий 6 января 2021 года, противоречивую иммиграционную политику и нападки на федеральных судей в своем стремлении к импичменту.
Напомним, 6 апреля конгрессмен от Демократической партии Эл Грин заявил, что в течение следующих 30 дней подготовит представление об импичменте президента США Дональду Трампу.
28 апреля конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар объявил, что подал в палату представителей США статьи об импичменте Трампа.
Впоследствии Эл Грин заявил, что будет требовать проведения голосования относительно импичмента американского лидера Дональда Трампа.
В ночь на 22 июня армия США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.
Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.
Иран пригрозил принять ответные меры.
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Вот дивись, із останнього. У нас зеленський узурпував владу ВР "Я ще не прийняв рішення щодо заміни Шмигаля". І що? Усім пікуй. А що це означає? Влада узурпована. Усі погоджуються з цим, а хто буде незгоден з цим - СБУ або мусора винесуть якусь підозру і посадять у СІЗО. Навіщо закони? навіщо Конституція? Ти той для зеленського, хто повинен платити податки або красти для нього. І все. Ну і повинен воювати, щоб зберегти цю владу.
Рада нацбезпеки Ірану заявила, що країна «змусила противника визнати поразку і припинити агресію в односторонньому порядку».
Фактически, по состоянию на 24 июня 2025, продвижение Ирана к ядерной бомбе приостановлено, но не прекращено.
Задержка участия США в неделю и, отдельно, предупреждение за двое суток до удара, позволили Ирану перепрятать около 600 кг обогащенного до 60% U235. Это еще не пригодные для бомбы 90%, но уже далеко и не энергетические 2-5%.
Вопрос только в том, сколько времени потребуется Ирану, чтобы сделать этот шаг. Всё зависит от того, сколько центрифуг и других мощностей, необходимых для получения металлического урана взрывного обогащения осталось у Ирана во-первых, а во-вторых, окажет ли Ирану помощь Китай и, скажем, Пакистан. Почему бы и нет, собственно?
Вообще же, пойдет теперь Иран на формальную ядерную сделку с Трампом или нет - вопрос открытый. Может и пойти, на указанный выше срок, а может и нет, мотивируя это отсутствием предмета переговоров: «вы же сами всё разбомбили!», и тогда США придется либо соглашаться с такой постановкой вопроса, либо признавать, что разбомбили очень далеко не всё, и делать вид, что всё в порядке.
Можно ли, хотя бы, говорить о том, что Трамп мощным ударом прекратил войну? Нет, конечно. Приостановил, хватая Израиль за руки после нанесения удара по Фордо: «хватит, хватит - всё уже разбомбили, астанавитесь и не реагируйте на провокации, «будьте выше этого».
Теперь товарищ Трамп повесит себе на грудь заслуженные медальки «миротворец» и «победитель Ирана» и будет лосниться от счастья. Молодец, спасибо.
Однако, в целом, ситуация в регионе осталась прежней. Цель Исламской республики Иран, согласно шиитским религиозным концепциям - добиться пришествия «скрытого имама Махди» - не изменилась, да и не могла измениться.
А для этого, по тем же религиозным догмам, должно быть устранено препятствие в виде существования Израиля. Обсуждать отказ Ирана от этого бессмысленно, тут речь идет про базовые религиозные принципы, основу существования шиитского течения в исламе, как такового.
Поэтому, в любом случае, обсуждать можно только величину отсрочки, какие цифры скрывает формулировка «несколько лет», но это никак не больше семи лет (согласно религиозным нормам ислама). Тем более, что: «Иран разработал план для восстановления ядерной промышленности, чтобы избежать перерывов в ее работе». Об этом заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
Так что пока в Тегеране сидит режим безумных аятолл - мира между Израилем и Ираном быть не может. Нравится это кому-то или нет - это так, потому что это так.
Илья Вайцман
Президента США Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру після посередництва в угоді щодо припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, яку оголосили 24 червня
Про це https://www.foxnews.com/politics/trump-nominated-nobel-peace-prize-over-iran-israel-ceasefire-deal повідомляє Fox News.
На Нобелівську премію главу США висунув республіканець Бадді Картер. За його словами, Трамп відіграв «надзвичайну та історичну роль» у припиненні «збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном та запобіганні найбільшому у світі державному спонсору тероризму отримати найбільш смертоносну зброю на планеті».
Республіканець також стверджує в листі до комітету Нобелівської премії миру, що вплив Трампа «зіграв важливу роль» для укладання угоди й той вжив «сміливих, рішучих заходів».
«У регіоні, який страждає від історичної ворожнечі, такий прорив вимагає як мужності, так і ясності. Президент Трамп продемонстрував і те, і інше, пропонуючи світові рідкісний погляд на надію. З цих причин я з повагою подаю цю номінацію для Дональда Трампа», - додав Картер".
Світ збожеволів...
ще ніхто в історії так не мутив з акціями, цінами на нафту, криптою..,
як це роблять наркодеалери трумп та венс,
оголошуючи митну війну всім, а потім їх то відміняють, то знову оголошують..
імпічмент «миротворцю»?..