Трамп усомнился в трактовке 5 статьи НАТО: "Я стремлюсь спасать жизни"
Президент США Дональд Трамп выразил неуверенность относительно обязательства США соблюдать статью 5 Договора о НАТО, которая предусматривает коллективную оборону членов Альянса в случае нападения.
Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту Air Force One, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
В частности, на вопрос о том, готов ли он подтвердить обязательства США по статье 5 НАТО, Трамп сказал, что это "зависит от вашего определения" этой статьи.
"Существует множество толкований статьи 5. Вы это знаете, правда? Но я обязуюсь быть их другом, знаете, я подружился со многими из этих лидеров (государств НАТО. - Ред.) и готов помогать им", - сказал Трамп.
Позже на просьбу уточнить заявления по защите союзников по НАТО президент США ответил, что он стремится "спасать жизни людей" и предан "жизни и безопасности".
"Я дам вам точное определение (статьи 5 НАТО. - Ред.), когда приеду туда (на саммит НАТО. - Ред.). Я просто не хочу делать это в самолете", - добавил американский лидер.
Статья 5 является фундаментальной основой НАТО после Второй мировой войны, которая защищала Западную Европу от Советского Союза во время "Холодной войны", и с тех пор является основой Альянса под руководством США.
Однако она уже давно является источником недовольства для Трампа, который жалуется, что союзники США слишком полагаются на оборонные расходы Вашингтона и должны больше способствовать коллективной безопасности.
Во время своего первого срока Трамп угрожал выйти из НАТО, а в прошлом году заявил, что позволит России делать "все, что угодно" с союзниками, которые не тратят достаточно на оборону.
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Звичайний кацапський холуй - відпрацьовує хазяйсьеу ласку...
А всіх турбує тільки де свині №1-4.
в першу чергу кожна країна ПОВИННА підтримувати СВОЮ армію в належному стані, а не надіятися на якісь папірці, і на те, що прийде дядько з іншого континента і буде воювати замість тебе.
те, що за тебе воювати ніхто не буде? так, ти сам повинен мобілізуватися, бо ти за це все життя з бюджета гроші отримував.
Ти бачиш те, чого нема.
Єдина стіка конструкція у мизку трампона - це любов до себе любого у п"ятій ступені . У щостіх ступені йде запах грошей (т.з. : show me money) . Жодної емпатії , до жодного народу . Жодного принципа . Рівень знань -- навіть не нульовий ... він негативний .
Порівнювати його з Невілом Чемберленом - явний "комплема" трампону . Бо сер Невіл був достаньо інформованим лідером , розбирався в ідеалогіях, знав історію світу й своєї країни .
А ось це чудо у пірррррях -- його навіть не образить така асоціація . Хоча він майже слово в слово півторює виправдання аля-Чемберлен . Але Чемберлен точно знав скільки загинуло у 1-й світовій й це був його залізний аргумент . А ось це "трампоно" не знає хто такий Чемберлен . Воно й термін "умиротворення" агресора - не знає . В його кабінеті висить світлина великого Уінстона , але воно не знає , що Черчиль усе своє життя боровся з тими , хто "годує крокодили в розрахунку, що той його з"їсть останнім"
А про "життя в безпеці" в Лос-Анджелесі розкажи.
Хтось ще сподівається, що стаття 5 спрацює автоматично? Можливо так, а можливо й ні. Поки Трамп є президентом це буде вирішувати навіть не Конгрес США, а він особисто? Так, як було з рішенням про удар по ядерним центрам Ірану?
А так він просто "косплеїть" (чи хоче таке зробити) путлєра - недотримання угод, підписаних його країною.
Дехто каже, що це така тонка політична гра американської дипломатії, але щось мені мало віри в таке (особливо, коли зважити на його заяви стосовно Пакістано-Індійського загострення, Ірано-Ізраїльської війни, ну і, звичайно, агресії московитів проти України).
Син - пєрвокласснік спрашіваєт
- Папа, что такоє "Пі" ?
- "Пі"? А вам что, ужє про чісло "Пі" школє рассказивалі?
- Да! Учітєльніца сєгодня чітала нам стіхі Пушкіна, в них било про "Пі", я но нє понял, что ето, но запомніл строку. Вот она:
"... І днєм, і ночью Кот учєний всє ходіт, поц, і "Пі" кругом..."
Хто ініціював активацію Статті 5 після 9/11?
Після терористичних атак 11 вересня 2001 року США не просили допомоги комунікантів.
Але вже 12 вересня Радою НАТО було ухвалено рішення активувати Статтю 5 - вперше в історії Альянсу .
Ініціатива виходила від самого НАТО, а не від США - саме Рада НАТО винесла цю пропозицію .
Й виходить претензій до США ніц
Найбільший внесок до бюджету Альянсу
США фінансують понад 70% оборонних витрат НАТО, тоді як інші країни намагаються лише дотягнутися до 2% ВВП - як це передбачає Хартія Альянсу.
Американський генерал - завжди головнокомандувач НАТО в Європі (SACEUR)
Цю посаду завжди займає високопоставлений американський військовий - нині це генерал Крістофер Каволі.
Політичний і військовий вплив
Жодне велике рішення Альянсу (розгортання військ, членство, санкції) не ухвалюється без підтримки або погодження з Білим домом і Пентагоном.
Ініціативи розширення НАТО
США були рушієм вступу до НАТО багатьох пострадянських країн - від Балтії до Чорного моря.
Гріт аген він такий...
реальність: існує безліч тлумачень статті 5. Ви це знаєте, правда? Але я зобов'язуюсь бути їхнім другом
Да и вообще как сказал Венс, весь союз с Европой был против зла - социализма и СССР. И если Европка вдруг стает наоборот СССР 2.0, и имеет совершенно другие ценности, то нахер с пляжа.
в американську зброю-оце й усе НАТО