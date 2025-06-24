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Новости РФ хочет проверить действенность НАТО і Запада Заявления Трампа о НАТО
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Трамп усомнился в трактовке 5 статьи НАТО: "Я стремлюсь спасать жизни"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил неуверенность относительно обязательства США соблюдать статью 5 Договора о НАТО, которая предусматривает коллективную оборону членов Альянса в случае нападения.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту Air Force One, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

В частности, на вопрос о том, готов ли он подтвердить обязательства США по статье 5 НАТО, Трамп сказал, что это "зависит от вашего определения" этой статьи.

"Существует множество толкований статьи 5. Вы это знаете, правда? Но я обязуюсь быть их другом, знаете, я подружился со многими из этих лидеров (государств НАТО. - Ред.) и готов помогать им", - сказал Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все страны НАТО должны выделять 5% от ВВП на оборону, кроме США, - Трамп

Позже на просьбу уточнить заявления по защите союзников по НАТО президент США ответил, что он стремится "спасать жизни людей" и предан "жизни и безопасности".

"Я дам вам точное определение (статьи 5 НАТО. - Ред.), когда приеду туда (на саммит НАТО. - Ред.). Я просто не хочу делать это в самолете", - добавил американский лидер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пятая статья договора НАТО не означает автоматический военный ответ в случае нападения России, - экс-глава военного комитета НАТО Бауэр

Статья 5 является фундаментальной основой НАТО после Второй мировой войны, которая защищала Западную Европу от Советского Союза во время "Холодной войны", и с тех пор является основой Альянса под руководством США.

Однако она уже давно является источником недовольства для Трампа, который жалуется, что союзники США слишком полагаются на оборонные расходы Вашингтона и должны больше способствовать коллективной безопасности.

Во время своего первого срока Трамп угрожал выйти из НАТО, а в прошлом году заявил, что позволит России делать "все, что угодно" с союзниками, которые не тратят достаточно на оборону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планируют оставаться в составе НАТО, но Альянс должен стать более жизнеспособным, - Рубио

Автор: 

НАТО (10177) США (27331) Трамп Дональд (5849)


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Топ комментарии
+29
Если бы я тогда был президентом, НАТО бы не было.
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24.06.2025 18:47 Ответить
+23
Ну вот і все руда бестія дала зрозуміти ***** що якщо він нападе на якусь державу Європи то йому нічого не буде.
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24.06.2025 18:51 Ответить
+19
Сильно його торкнуло
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24.06.2025 18:47 Ответить
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Сильно його торкнуло
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24.06.2025 18:47 Ответить
Чому торкнуло?
Звичайний кацапський холуй - відпрацьовує хазяйсьеу ласку...
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24.06.2025 18:55 Ответить
Він таким родився .
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24.06.2025 19:04 Ответить
Если бы я тогда был президентом, НАТО бы не было.
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24.06.2025 18:47 Ответить
Свиня з номером 5 бігає по Лувру і гадить.
А всіх турбує тільки де свині №1-4.
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24.06.2025 18:47 Ответить
А що робить підсвинок з номером 6?
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24.06.2025 19:42 Ответить
трамп вже тисячу разів казав, що сща не буде воювати за європку, бо європка болт ложила на свої армії. якщо хтось хоче воювати замість когось - вперед, воюйте.

в першу чергу кожна країна ПОВИННА підтримувати СВОЮ армію в належному стані, а не надіятися на якісь папірці, і на те, що прийде дядько з іншого континента і буде воювати замість тебе.
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24.06.2025 18:51 Ответить
"фєдя" - дічь(с)...
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24.06.2025 18:52 Ответить
що тобі конкретно не сподобалось, мусарок?
те, що за тебе воювати ніхто не буде? так, ти сам повинен мобілізуватися, бо ти за це все життя з бюджета гроші отримував.
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24.06.2025 18:56 Ответить
домовленність, є домовленність. Якщо ти її не дотримуєшся або підтримуєш її саботаж, то ти таке ж лайно як кацапи
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24.06.2025 19:05 Ответить
Я порушив якісь домовленості?
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24.06.2025 19:57 Ответить
Ніякі. Справно топиш по методичкам Ведмедчука. Допуск в кассу діє..
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24.06.2025 22:35 Ответить
Всі знають, що ти на зарплаті.
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25.06.2025 03:32 Ответить
підтримуєш саботаж домовленостей
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25.06.2025 00:12 Ответить
Де я кажу що це правильно? Цитату мого комента зроби якщо зможеш.
Ти бачиш те, чого нема.
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25.06.2025 03:30 Ответить
Якщо ти домовленості називаєш "якимось папірцем", ти вже копаєш під них
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25.06.2025 09:23 Ответить
тобто ти просто гавкнув аби гавкнути. будуть якісь факти, докази, тоді пиши мені.
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25.06.2025 19:52 Ответить
Нагавкав ти, твій коментар видалено, тому що ти обісрався. Іди штани поміняй, лайнюк.
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25.06.2025 20:18 Ответить
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25.06.2025 20:22 Ответить
Требо буть класичним , еталонним ідійотом , що пояснювати дії й тим більш "бла-бла-бла" трампона якимось логічними ланцюгами . А конкретно - причинно наслідковими зв"язками .
Єдина стіка конструкція у мизку трампона - це любов до себе любого у п"ятій ступені . У щостіх ступені йде запах грошей (т.з. : show me money) . Жодної емпатії , до жодного народу . Жодного принципа . Рівень знань -- навіть не нульовий ... він негативний .

Порівнювати його з Невілом Чемберленом - явний "комплема" трампону . Бо сер Невіл був достаньо інформованим лідером , розбирався в ідеалогіях, знав історію світу й своєї країни .
А ось це чудо у пірррррях -- його навіть не образить така асоціація . Хоча він майже слово в слово півторює виправдання аля-Чемберлен . Але Чемберлен точно знав скільки загинуло у 1-й світовій й це був його залізний аргумент . А ось це "трампоно" не знає хто такий Чемберлен . Воно й термін "умиротворення" агресора - не знає . В його кабінеті висить світлина великого Уінстона , але воно не знає , що Черчиль усе своє життя боровся з тими , хто "годує крокодили в розрахунку, що той його з"їсть останнім"
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24.06.2025 19:48 Ответить
можеш пояснювати що хочеш чим хочеш і як хочеш. Але трамп весь час казав що сша в Європі воювати не буде, і він знову це сказав сьогодні.
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24.06.2025 20:01 Ответить
як доведеться, то буде. а казав він це виключно в метою, щоб європейці не розслаблялися, а витрачали більше на оборонку. все ж логічно. якщо воювати у блоці НАТО, то воювати гуртом, а не бути членом НАТО, проте воювати за тебе мають американці. якщо блок, то всі разом. і це справедливо.
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24.06.2025 20:22 Ответить
Я не знаю як воно буде.
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24.06.2025 20:26 Ответить
Ну вот і все руда бестія дала зрозуміти ***** що якщо він нападе на якусь державу Європи то йому нічого не буде.
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24.06.2025 18:51 Ответить
Вкотре.
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24.06.2025 19:05 Ответить
Ну тобто ігнорувати напад і дозволити окупацію - це спосіб порятунку життів.
А про "життя в безпеці" в Лос-Анджелесі розкажи.
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24.06.2025 18:52 Ответить
Його слова можна зрозуміти так, що немає значення, що саме і як записано у статті 5, бо "існує безліч тлумачень статті 5", і всі про це знають.
Хтось ще сподівається, що стаття 5 спрацює автоматично? Можливо так, а можливо й ні. Поки Трамп є президентом це буде вирішувати навіть не Конгрес США, а він особисто? Так, як було з рішенням про удар по ядерним центрам Ірану?
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24.06.2025 19:35 Ответить
Та по Ірану воно само сприснуло.
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24.06.2025 19:43 Ответить
Це тільки початок. З такими темпами до кінця року Донні може засумніватися в доцільності блоку НАТО.
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24.06.2025 18:52 Ответить
З такими темпами він засумнівається в значенні числа "Пі" ("бо є декілька трактувань"), деяких законів фізики, які на трампона ніколи не впливали, звичаїв та обрядів інших народів, які йому не подобаються... і т.д.
А так він просто "косплеїть" (чи хоче таке зробити) путлєра - недотримання угод, підписаних його країною.
Дехто каже, що це така тонка політична гра американської дипломатії, але щось мені мало віри в таке (особливо, коли зважити на його заяви стосовно Пакістано-Індійського загострення, Ірано-Ізраїльської війни, ну і, звичайно, агресії московитів проти України).
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24.06.2025 19:48 Ответить
Так, ви правий, годі шукати виважених і раціональних вчинків в діях рафінованого соціопата з наполеонівськими замашками.
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24.06.2025 19:59 Ответить
Анєкдот

Син - пєрвокласснік спрашіваєт
- Папа, что такоє "Пі" ?
- "Пі"? А вам что, ужє про чісло "Пі" школє рассказивалі?
- Да! Учітєльніца сєгодня чітала нам стіхі Пушкіна, в них било про "Пі", я но нє понял, что ето, но запомніл строку. Вот она:
"... І днєм, і ночью Кот учєний всє ходіт, поц, і "Пі" кругом..."
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24.06.2025 22:15 Ответить
GPT

Хто ініціював активацію Статті 5 після 9/11?

Після терористичних атак 11 вересня 2001 року США не просили допомоги комунікантів.

Але вже 12 вересня Радою НАТО було ухвалено рішення активувати Статтю 5 - вперше в історії Альянсу .

Ініціатива виходила від самого НАТО, а не від США - саме Рада НАТО винесла цю пропозицію .

Й виходить претензій до США ніц
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24.06.2025 18:53 Ответить
Чому США - неофіційний лідер НАТО:

Найбільший внесок до бюджету Альянсу

США фінансують понад 70% оборонних витрат НАТО, тоді як інші країни намагаються лише дотягнутися до 2% ВВП - як це передбачає Хартія Альянсу.

Американський генерал - завжди головнокомандувач НАТО в Європі (SACEUR)

Цю посаду завжди займає високопоставлений американський військовий - нині це генерал Крістофер Каволі.

Політичний і військовий вплив

Жодне велике рішення Альянсу (розгортання військ, членство, санкції) не ухвалюється без підтримки або погодження з Білим домом і Пентагоном.

Ініціативи розширення НАТО

США були рушієм вступу до НАТО багатьох пострадянських країн - від Балтії до Чорного моря.
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24.06.2025 18:58 Ответить
ДОННІ посрти на офіційні рішення світового співтовариства, а щодо неофіцйних зобовʼязань його зараз ОСОБИСТОЇ КРАЇНИ
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24.06.2025 19:00 Ответить
довіру дуже важко отримати але дуже легко зруйнувати, і такі його заяви точно її не скріплюють
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24.06.2025 19:08 Ответить
Так шо ж ти за Ізраїлем хвости заносиш, міратворєц ху'йов?...
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24.06.2025 18:54 Ответить
Может потому что Израиль основной союзник США вне НАТО и тратит много денег на свою оборону? В отличии от Европы, которая не хочет увеличивать расходы на обороны...
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24.06.2025 19:12 Ответить
Ізраїль тратить в основному американські гроші які отримує як пряму бюджетну та військову допомогу. Без тої допомоги у них армія була б як у Румунії...
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24.06.2025 19:23 Ответить
тампакс дав зрозуміти, що шара для Європи скінчилась.
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24.06.2025 18:55 Ответить
В Іраку, Афганістані, коли Європа штатам помагала, то 5 стаття не заважала. А як почалися проблеми у ЕС так - я вам нічьо не должен(с).
Гріт аген він такий...
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24.06.2025 18:59 Ответить
Нiчого нового. Америка буде барижити зброею та всим iншим в 3 дорога, як в другу свiтову.
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24.06.2025 18:56 Ответить
Доня, х-ло тебя скоро сделает пацифистом.
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24.06.2025 18:57 Ответить
А я вже подумав що він виздоровувати почав. Донні, 5 стаття НАТО була застосована лише раз, і це було після 11 вересня. Коли США нею скористалися. І прийшли на допомогу. Не плюй у водицю...
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24.06.2025 19:01 Ответить
Згідно оновленому законодавству США, президент не може одноосібно вивести країну із НАТО, для цього потрібні 2/3 голосів Конгресу.
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24.06.2025 19:02 Ответить
І в чому проблема? Думаєте не знайдуть?
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24.06.2025 19:25 Ответить
Досить питати про різні речі цю 5-річну за розвитком дитину. Хіба не видно що вона нервує від цього.
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24.06.2025 19:03 Ответить
очікування: ми готові захищати кожен квадратний дюйм території НАТО від нападів

реальність: існує безліч тлумачень статті 5. Ви це знаєте, правда? Але я зобов'язуюсь бути їхнім другом
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24.06.2025 19:05 Ответить
Брехло, окрім власного паскудного життя трутня та шахрая тебе більш ничого не турбує.
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24.06.2025 19:06 Ответить
пуйло радіє, що Трамп розвалює НАТО.
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24.06.2025 19:08 Ответить
Це типу запрошення для росіян атакувати Європу🤦
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24.06.2025 19:13 Ответить
Зробити щось з цим вивертом людської особи можуть тільки Господь Бог і американське суспільство.
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24.06.2025 19:13 Ответить
Все просто - если Европка не платит положенные проценты - то хер им а не "защита". Это то же самое если бы я не платил за страховку, а потом жаловался б что меня нахаляву не лечат. Помоему только Польша влаживается норм, и то только последние годы.

Да и вообще как сказал Венс, весь союз с Европой был против зла - социализма и СССР. И если Европка вдруг стает наоборот СССР 2.0, и имеет совершенно другие ценности, то нахер с пляжа.
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24.06.2025 19:14 Ответить
Напекло сонечко? Носи панамку...
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24.06.2025 19:26 Ответить
Країни-члени НАТО мають прагнути витрачати на оборону 2% свого валового внутрішнього продукту (ВВП). Це є мінімальним рівнем, встановленим Альянсом. Тому ваші доводи - вигадки чистої води. Нагадаю також, чому виникло НАТО: 2-га світова закінчилася, але амбіції росії захопити весь світ нікуди не ділись
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24.06.2025 19:27 Ответить
Так. НАТО виникло проти соціалізму і СССР, за вільний світ, але хоч СССР здох, Європа сама стала соціалістичною СССР 2.0 і вже за пости в соцмережах садять та толерують міграцію. Спроба створити "советского человека 2.0".
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25.06.2025 11:56 Ответить
Дупу ти свою від компромату, що є на тебе у параши, та ганьби рятуєшь а не чиесь життя. Ти "миротворець" тоді ї там коли і де тобі накаже *****.
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24.06.2025 19:20 Ответить
Це сигнал іншим
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24.06.2025 19:21 Ответить
вкладуйте 5% свого ВВП
в американську зброю-оце й усе НАТО
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24.06.2025 19:27 Ответить
Унікальний п.д.р, перший президент Америки який встав раком перед кремльом.
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24.06.2025 19:29 Ответить
бо завербований кагебістами
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24.06.2025 19:32 Ответить
"Існує безліч тлумачень статті 5. Ви це знаєте, правда? Але я зобов'язуюсь бути їхнім другом, знаєте, я подружився з багатьма з цих лідерів (держав НАТО - ред.) і готовий допомагати їм, асобєнно Валодє", - сказав Трамп.
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24.06.2025 19:30 Ответить
Так, в оригіналі він не уточнив, про яких друзів йдеться, це здогадка редакції, але практика показує, що трактування того, що бовкає Трамп і що він має на увазі - марна праця.
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24.06.2025 19:54 Ответить
трактувати можуть психіатри, і то не усі, і не точно.
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24.06.2025 20:16 Ответить
клас! Трамп може сказати, на х.... то НАТО тоді здалося? Особливо зраділи прибалти. Та й Польща мабуть теж.
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24.06.2025 19:37 Ответить
Складається враження, що Трамп цим висером просто хоче спровокувати рашку на вторгнення до країни НАТО. І саме НАТО жує соплі саме для цього... Невже це навмисно? Коли рашка нападе на Балтію, буде привід бомбити рашку бункерним ракетами...
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24.06.2025 19:38 Ответить
Пісділ ти наш, ******* голубь міра. То розпусти це НАТО нахєр.
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24.06.2025 19:39 Ответить
Фсьо. Можна пити за упокій НАТО. Амінь.
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24.06.2025 19:43 Ответить
Коли ми нарешті вступимо у НАТО. ще буде як вступити в лайно. Хоча к тому часу ми мабуть будемо в НАТО найсильнішою країною.
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24.06.2025 19:46 Ответить
Старе одоробло взяло за основу міжнародної політики не відносини між державами, а свою симпатію чи антипатію до лідера держави. Це якийсь камʼяний вік! Скоро буде роздавати сабаліниє шуби с царскаґа плєча своїм вассалам.
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24.06.2025 19:52 Ответить
Боже, йому ж неможливо навіть було б довірити і трамваєм керувати. Як йому довірили керувати цілою краіною яка має вплив на всі подіі у свті? І як після таких слів і заяв має доцільність взагалі підписувати і складати будь які домовленності з Америкою, якщо там від будь якого моменту можуть відмовитись або будуть будь хто трактувати по своєму і як заманеться? Так , дійсно після цього персонажу Америці знадобиться ще багато сил та часу щоб хоча б повернути назад своі позиціі світового лідера, не кажучі вже про те щоб колись знову стати великою....
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24.06.2025 19:52 Ответить
існує безліч причин не виконувати статтю №5. і все це словоблудство лише прикриття однієї єдиної істинної причини: ЄС - один з головних економіних конкурентів США в світі і саме доля ЄС в світовій економіці і фінансовій системі збільшується, в той час як США - зменшується. тому не тільки магашисти, але й певна частина поміркованих консервативних еліт США вважають шо обороняти свого економічного конкурента та ще й за свої власні гроші - то вже занадто.
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24.06.2025 19:54 Ответить
Я вже сумніваюся,що якби європейці тих 5% для Нати,вирішили напряму заплатити американцям для захисту,то й тут Трампон би два тижні думав))точніше ,по два тижні думав))
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24.06.2025 20:13 Ответить
альянс на трампі закінчився. Але свято місце пустувати не буде.
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24.06.2025 20:13 Ответить
Завербований агент....як його там підпільний позивний.....? продовжує тему руйнування США і НАТО
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24.06.2025 20:14 Ответить
Коли США вступила у війну в Европі, коли Британія прижала фашистів на морі, і почала шліфувати з повітря. А Совіти виграли Курськ. Всраці їх лендліз, в танки і літаки треба комусь сідати.
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24.06.2025 20:25 Ответить
Чим ближче к тілу тим цікавіше!
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24.06.2025 20:33 Ответить
ІДІОТ.....
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24.06.2025 20:35 Ответить
Прийшов час розкривати замовників війни! https://youtu.be/JJIhC45Kun0
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24.06.2025 20:44 Ответить
Имею сомнение что этот придурковатый маразматик вообще прочитал весь устав НАТО и понял для чего он служит..
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24.06.2025 20:45 Ответить
Я не здивуюся, якщо Трумп одного разу засумнівається в доцільності скидання штанів перед тим, як сісти посрати...
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24.06.2025 22:07 Ответить
Довбойоб і ідіот!!! Всі хто створював НАТО зараз перевертаються, і думають як взагалі таке можливо вибрати преза США таким дебілом!!!
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24.06.2025 22:28 Ответить
З США вже Китай сміється
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24.06.2025 23:01 Ответить
Что дойдёт и старикам в погонах сбу
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24.06.2025 23:16 Ответить
 
 