Трамп усомнился в трактовке 5 статьи НАТО: "Я стремлюсь спасать жизни"

Президент США Дональд Трамп выразил неуверенность относительно обязательства США соблюдать статью 5 Договора о НАТО, которая предусматривает коллективную оборону членов Альянса в случае нападения.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту Air Force One, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

В частности, на вопрос о том, готов ли он подтвердить обязательства США по статье 5 НАТО, Трамп сказал, что это "зависит от вашего определения" этой статьи.

"Существует множество толкований статьи 5. Вы это знаете, правда? Но я обязуюсь быть их другом, знаете, я подружился со многими из этих лидеров (государств НАТО. - Ред.) и готов помогать им", - сказал Трамп.

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Позже на просьбу уточнить заявления по защите союзников по НАТО президент США ответил, что он стремится "спасать жизни людей" и предан "жизни и безопасности".

"Я дам вам точное определение (статьи 5 НАТО. - Ред.), когда приеду туда (на саммит НАТО. - Ред.). Я просто не хочу делать это в самолете", - добавил американский лидер.

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Статья 5 является фундаментальной основой НАТО после Второй мировой войны, которая защищала Западную Европу от Советского Союза во время "Холодной войны", и с тех пор является основой Альянса под руководством США.

Однако она уже давно является источником недовольства для Трампа, который жалуется, что союзники США слишком полагаются на оборонные расходы Вашингтона и должны больше способствовать коллективной безопасности.

Во время своего первого срока Трамп угрожал выйти из НАТО, а в прошлом году заявил, что позволит России делать "все, что угодно" с союзниками, которые не тратят достаточно на оборону.

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