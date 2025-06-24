Пятая статья договора НАТО не означает автоматический военный ответ в случае нападения России, - экс-глава военного комитета НАТО Бауэр

Если Россия атакует какую-то из стран Балтии, то ответ НАТО будет зависеть от типа атаки. Если нападение будет ограниченным по масштабам и не будет представлять прямой угрозы территориальной целостности страны-члена, то сначала состоятся консультации между всеми участниками блока. Во время этих обсуждений будут решать, стоит ли начинать войну с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Die Welt заявил экс-глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Он заявил, что сейчас Европа не сможет отразить ракетные атаки по своей территории, если Россия решит атаковать так, как сейчас Иран атакует Израиль.

"У нас нет ряда ресурсов, запасы которых нам нужно увеличить и возможности которых нам нужно улучшить. Эти цели относительно возможностей будут в центре внимания саммита НАТО в Гааге, так сказать, списка покупок для всех государств-членов, чтобы мы могли реализовать наши современные концепции", - отметил Бауэр.

Но предупредил, что если РФ действительно атакует НАТО в Европе, то будет нанесен ответный удар на многих уровнях: на земле, в воздухе, на море, в космосе и в киберпространстве.

Однако добавил, что действия НАТО будут зависеть от "типа атаки".

"Если это относительно небольшая атака и общая территориальная целостность Эстонии не находится под угрозой, есть время для консультаций. Мы должны взвесить, хотим мы начать войну или нет. Так называемая гибридная война не менее вредна, чем война", - сказал экс-глава военного комитета НАТО.

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Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию "самой значительной и непосредственной угрозой", с которой сталкивается Альянс.