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Новости РФ хочет проверить действенность НАТО і Запада Возможна атака РФ на НАТО
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Пятая статья договора НАТО не означает автоматический военный ответ в случае нападения России, - экс-глава военного комитета НАТО Бауэр

Роб Бауэр о возможном нападении РФ на страну НАТО

Если Россия атакует какую-то из стран Балтии, то ответ НАТО будет зависеть от типа атаки. Если нападение будет ограниченным по масштабам и не будет представлять прямой угрозы территориальной целостности страны-члена, то сначала состоятся консультации между всеми участниками блока. Во время этих обсуждений будут решать, стоит ли начинать войну с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Die Welt заявил экс-глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Он заявил, что сейчас Европа не сможет отразить ракетные атаки по своей территории, если Россия решит атаковать так, как сейчас Иран атакует Израиль.

"У нас нет ряда ресурсов, запасы которых нам нужно увеличить и возможности которых нам нужно улучшить. Эти цели относительно возможностей будут в центре внимания саммита НАТО в Гааге, так сказать, списка покупок для всех государств-членов, чтобы мы могли реализовать наши современные концепции", - отметил Бауэр.

Но предупредил, что если РФ действительно атакует НАТО в Европе, то будет нанесен ответный удар на многих уровнях: на земле, в воздухе, на море, в космосе и в киберпространстве.

Однако добавил, что действия НАТО будут зависеть от "типа атаки".

"Если это относительно небольшая атака и общая территориальная целостность Эстонии не находится под угрозой, есть время для консультаций. Мы должны взвесить, хотим мы начать войну или нет. Так называемая гибридная война не менее вредна, чем война", - сказал экс-глава военного комитета НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ начала готовить стратегические резервы и планирует операции не только в Украине, - Сибига

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию "самой значительной и непосредственной угрозой", с которой сталкивается Альянс.

Автор: 

НАТО (10176) россия (96442) Роб Бауэр (44)


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Топ комментарии
+55
БРАВО! Це те, що ми знали й так. А тепер ще й почули.
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24.06.2025 06:57 Ответить
+50
Таке враження,що вони навмисно "запрошують" кацапів до нападу на якусь із країн Балтії.
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24.06.2025 07:05 Ответить
+45
Імпотентна організація
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24.06.2025 06:57 Ответить
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Про мотивацію тобі теж на щотижневому віче розказали? Як там Кроль, регулярно звітував перед тобою? Яке ж ти дурне і наївне...
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26.06.2025 13:14 Ответить
Нагадую тобі. дурному кацапоботу, що я був на Майдані на відміну від тебе і тому я знаю свою власну мотивацію і мотивацію тих, хто там був поряд зі мною. А тебе там не було і про мотивацію ти знаєш виключно з кремлівської пропаганди.
Але ти на стільки тупе, що реально вважаєш, що те, що написано у твоїй кремлівській методичці - це істина, а реальна інформація від особи, яка беспосоредньо там була - ні.
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26.06.2025 13:25 Ответить
Ти справді невиліковне. Знищило країну і так нічого і досі не зрозуміло. Знайди пророцтва мольфара Нечая. Саме завдяки тобі і тобі подібним це і станется.
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26.06.2025 13:39 Ответить
Черговий кремлівський нарратив. Це не РФ винна у окупації Криму і війні на Донбасі - це все Майдан винен. А те, що твоє кремлівське ***** готувало у себе на Селігері тн "Донєцкую респуліку" з 2004 року і планувало захоплення України на 2015й рік - цього ж ніхто не знає, так, ботяро? ***** ж саме через Майдан напало - це ти хочеш нам впарити, ботяра кремлівська?
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26.06.2025 13:58 Ответить
І так, ви з цим карго і є кацапськитми ботами, свіжозарєєстрованими.
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25.06.2025 14:50 Ответить
Всі вже давно зрозуміли що 5 стаття, це -- глибока, занурююча, всеосяжна стурбованність та Азабочєннасть!, -- довбойоби!(
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24.06.2025 07:31 Ответить
От тобі і НАТО!
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24.06.2025 07:33 Ответить
У БМ теж були консультації.
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24.06.2025 07:36 Ответить
бінго, блеат, нарешті
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24.06.2025 07:38 Ответить
Не по темы але актуально : інтервю справжнього президента України Порошенка Портнікову :

https://www.youtube.com/watch?v=j-49YZKt03M
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24.06.2025 07:38 Ответить
В мене дежавю? Дідусь Бідон говорив у 2022 році: Якщо вторгнення в Україну буде невеликим, то ми це не помітимо
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24.06.2025 07:38 Ответить
Де це він таке казав?
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24.06.2025 08:46 Ответить
Казав, казав не конкретно цими словами, але смисл такий
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24.06.2025 13:05 Ответить
Давайте хоч якусь силку, якщо ні-то це маніпуляційна брехня.
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24.06.2025 14:31 Ответить
Хахаха,если насильник вставил полпениса и полножичка в жертву это не насилие и не попытка убийства,это повод для консультаций,демагогия рулит.
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24.06.2025 07:42 Ответить
Вашу ж мать! Якого біса майже 4 роки сидіти на дупі ровно та жувати козявки, якщо знаєте, що ані ППО нормального немає, ані ракет вдосталь?! Та ще й триндіти про це вголос.
Я так розумію, що попа вутін буде повним ідіотом, якщо просто зараз не жахне по Європці іскандером-іншим та не подивиться що буде. А буде зграя безголових кур метушитися, бігати, волати та виражати "озабочєнность". Угорщина завиє, що мати квіточку ростила, щоб її захищали, а не вона. Фіцо - що словаки невойовничий нарід, хіба що помідорів дасть на фронт, трумп знов напам'ятає про великий і прекрасний океан, а Франція піде шукати своїх Віши...
Мрак!
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24.06.2025 07:44 Ответить
До речі, в Африці пуйло дав Франції копняка під дупу, і ті утерлись та мовчки здриснули. Хоча вважали там себе хазяями декілька десятиліть
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24.06.2025 08:03 Ответить
Просто так такие заявления не делают! Интересно, зачем американец к Батьки ездил? Хотят показать Европе, что без США они "0"? И для этого, в игре, одну из стран Балтии разменять не жалко?
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24.06.2025 07:45 Ответить
цікаво, яку?
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24.06.2025 07:48 Ответить
Скоро увидим.
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24.06.2025 07:58 Ответить
Невже не можна ці консультації заздалегідь провести і затвердити план оборони на випадок вторгнення рашки? Кремлівських агентів в Європі більш ніж достатньо і вони не дадуть таке зробити, мабуть. Тварі продажні...
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24.06.2025 07:51 Ответить
НАТО - північно-атлантичний альянс чуть-шо ніх*я нероблячих країнююю
БРАВОбл*дь!
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24.06.2025 07:51 Ответить
На пів шишечки не рахується, або раз не Гондурас 🤦🤦🤦
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24.06.2025 07:52 Ответить
головне щоб штабквартира була ціла
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24.06.2025 07:53 Ответить
Може, вже на четвертий рік війни годі вже недооцінювати себе та переоцінювати НАТО. Фронт з москалями тримають українці за допомогою західної зброї. Сама зброя фронт не може тримати, а у НАТО просто немає людей, які б змогли стримати росію.
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24.06.2025 07:53 Ответить
отакої!
а як же 10 млн дронів? власних мін, снарядів. арти дана по 20 в місяць. ракети сапсан, що от от майже ос ось?
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24.06.2025 08:03 Ответить
Це що, він дозволив психічним хворим напасти на Прибалтику??!
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24.06.2025 08:08 Ответить
Ну так у нас гібридна війна. Тобто юридично ніхто нікому війну не об'являв. У нас військовий стан, у підарів СВО. Загально мобілізація не оголошена, економіка не працює лише для військових. Тобто ніхто не заважає підарасії просто в'їхати по якісь країні НАТИ Вам, не оголошуючи війну, потім почекати консультацій, глибоких занепокоєнь та тому подібне і знову в'їбати по якійсь країні НАТИ. А, іще послухати двотижневого про те, що вовік - ти був не прав.
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24.06.2025 08:14 Ответить
Все вірно, по шаблому - передбачає лише "глибоке занепокоєння". Питання - чому ми роками так носимся як дурень зі ступою з тим імпотентним НАТО???
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24.06.2025 08:24 Ответить
Що, пропонуєш таможенний союз??
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24.06.2025 08:42 Ответить
я пропонував це в дописі?
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24.06.2025 08:52 Ответить
Повний нейтралітет
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24.06.2025 12:37 Ответить
Екси щось дуже розкудахтались. Коли були при справах, то засунули язик в анус і сиділи рівно...
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24.06.2025 08:24 Ответить
І навіщо воно потрібне, щоб співчуття виказувати.
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24.06.2025 08:28 Ответить
Секретная статья НАТО гласит что в случае нападения Рашки на страну НАТО то эта страна автоматически исключается из альянса.
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24.06.2025 08:29 Ответить
а члени НАТО знають про секретну статтю, чи це з методички путла?
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24.06.2025 08:44 Ответить
Це називається: ласкаво просимо, ху@ло.
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24.06.2025 08:31 Ответить
Європідарам скоро кінець.За більш як 3 роки війни у нас вони не те що не надають Україні достатню допомогу, а навіть про свою безпеку не подбали. Кацапи ще трохи побоюються сша але вже починають розуміти що коли вони нападуть на Балтію то трамп крім пропозицій ПізДіла і символічної допомоги зброєю нічого робити не стане. Єдиними хто вступить у війну це можливо скандінави через що кацапи і розгортають бази поблизу Фінляндії. Кацапи відразу ж запропонують європідарам відмовитися від допомоги Україні взамін на припинення війни проти них, на що ті радісно погодяться.
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24.06.2025 08:35 Ответить
Та ти "аналітєГ" від Бога,я дивлюсь, вже все передбачив,чи "баба Ванна" доморощена?
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24.06.2025 08:49 Ответить
до 17 вєка вся явропа гаваріла на руцкам язигє ! явропа ета іскона руцкіє зємлі сдавайтєсь спрасітє у хйла
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24.06.2025 08:39 Ответить
Захопить Росія в Естонії район-другий, пару-трійку міст. Яка дрібничка! Це не привід до п'ятої статті. Члени НАТО грізно проконсультуються і занепокояться. Вони вже сповістили Росію: можете захоплювати що вам потрібно. Навіть напрямок вказали. Питання: Куди ми так уперто намагаємося вступити? Чому українці думають, що ставши членами НАТО, ми будемо захищені? Та про Україну точно так же скаже натівський генерал.
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24.06.2025 08:48 Ответить
Дипломатичне, м'яке та ввічливе, запрошення кацапії до атаки будь кого та будь де...
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24.06.2025 08:51 Ответить
Чому ж будь-кого? Він ясно сказав Естонія!
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24.06.2025 11:21 Ответить
Ой бл..яяяя
🤦
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24.06.2025 08:58 Ответить
Я скажу те, що цей хоробрий генерал НАТО приховує від всіх. 5 стаття буде працювати негайно без консультацій країн, якщо .... буде напад на Британію, Францію, Германію. А балтійські країни почекають, коли великі гравці домовляться чи треба ризикувати ВИБОРАМИ через напад кацапів на країну, яку на мапі ледь видно. Полякам я б радив не задиратись до українців "Ми ж в НАТО !" Вони дійсно в НАТО, але є ще 5 стаття .... не про поляків чи словаків. "Чому британський солдат має гинути десь далеко на сході в країні, яку не всі британці знають ..." Якось так !
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24.06.2025 08:59 Ответить
Поки проведуть консультації то кацапи на захоплених територіях проведуть референдуми по приєднанню до рашки.
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24.06.2025 08:59 Ответить
Мощно. Консультации, заявление о недопустимости, красная линия, санкции... Короче, НАТО не пошутит
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24.06.2025 09:04 Ответить
відкритий прямий натяк ...як шо шо ...то Балтійські держави з Україною та Польшею хай розраховують на себе ...ніхто не хоче воювати з китайськорашиськіми золдатен ...а колись ,Європу врятували від монголо та османської орди ,якраз поляки з литовцями та українцями ще в XIII в...
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24.06.2025 09:29 Ответить
Там ответ будет только в штаны. Расплывшееся коричневое пятно сзади на брюках будет означать что 5 статья включилась в работу
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24.06.2025 09:30 Ответить
поки що це коричневе «пятно» на дупі путлєра хла..
яке не засохне аж до його смерті,
... від страху перед НАТО
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24.06.2025 22:53 Ответить
Шльоцики натовські тільки свою ма-стурбованість можуть висловити
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24.06.2025 09:41 Ответить
Точно так само ці всі єврошлюхи вели себе перед другою світовою задобрювали нацистів, закрили очі на Мюнхен, більше того одна із країн Польща брала участь в розподілі Чехії.
Так само вони торгували з Гітлером, продаючи йому компоненти для озброєння та обладнання для заводів, а американці давали кредити. Самі завжди вигодовують тих монстрів а потім з ними воюють.

Х...во що ніхто не вчить історію багато помилок можна б було уникнути.
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24.06.2025 09:43 Ответить
Панове, ната такая же магучая как и вторая армія мира
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24.06.2025 09:47 Ответить
тепер до цієї статті добавимо поїздку Келлога до білорусі, а також заплановані навчанн білорусі та параші (цього літа) біля Прибалтики та України.
Очевидно США щось підозрюють, і вже включають "задню".
Або це залякування ЄС від США, з метою здати Україну пуйлу.
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24.06.2025 09:48 Ответить
все що треба знати про всрате нато. Ох і прилітало ж мені тут за фразу нату в сраку
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24.06.2025 09:54 Ответить
Оце бзднув правду матку .
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24.06.2025 10:09 Ответить
о начинають вже задню включати
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24.06.2025 10:09 Ответить
хтось ще хоче, щоб Україна вступила в нато? )
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24.06.2025 10:38 Ответить
Еталонний приклад куколдів.Зрештою, пофіг,головне-відбитись самим.
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24.06.2025 10:53 Ответить
ХАЙ ВОНА САМА РОЗВАЛИТЬСЯ !)
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24.06.2025 11:02 Ответить
Ну й навіщо тоді така безхребетна, слюняві ната потрібна?
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24.06.2025 11:25 Ответить
Поки ви будете там консультуватись, московська орда пів Європи загарбає.
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24.06.2025 11:49 Ответить
І цю пісюрву чомусь боявся свого часу совок.
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24.06.2025 12:17 Ответить
Так це секрет Полішинеля. Лише наше дебільне населення пропагандони переконали в тому, що НАТО то манна небесна і одразу всі майже 30 країн вступлять у війну у разі нападу на члена.
Але нічого подібного у п'ятій статті в жодному разі не написано. 20 років брехні і заливання лайна у вуха.
Лише зараз це вскривається, а українчики сприймають це як боязливість НАТО, а не того що не прописано в їх статуті насправді.
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24.06.2025 12:37 Ответить
Ти, ****** потужна, що значить українчики ? Є гарна і горда країна, яка має назву Україна, де живуть українці, які дають пи₴дюлини руским виродкам, поки ната чухається в сраці. І про натв перелякану всі все знали, але поки Америка ще була великою, то ната ще тріпалась
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24.06.2025 12:47 Ответить
У Гаазі оголошено в розшук НАТО. 76 років, було одягнуте в старий синій комбінезон із білим стилізованим хрестом на спині. Останнє місце роботи перед виходом на пенсію: гендерний психолог люксембурзького флоту. Загубилося під час екскурсії по мечетях.
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24.06.2025 17:33 Ответить
Це "ната" так відмовляє Україні (трамло постарався заради х%йла) - може вони тоді накуй самі розпустяться, а де ж буде харчуватися вся "натабюрократія"? Україна тепер може сама створити свое "НАТО" - наприклад з "нестримними", чи з "охочими"...
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24.06.2025 18:33 Ответить
Якщо ***** після такого зізнання не попре на країни Балтії, то він буде останнім лохозавром. Зараз в нього просто вікно можливостей з Трампом і сцикливим НАТО.
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24.06.2025 18:36 Ответить
Супер !!! Що і треба було доказати !!! Правий був великий китаєць , коли назвав нато паперовим тигром !!!
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24.06.2025 19:43 Ответить
це запрошення від цього пана путіну, щоб той нападав?
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24.06.2025 19:43 Ответить
Невже тільки приставка "екс" додає хоробрості і впевненості "екс" високопосадовцям?
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24.06.2025 20:37 Ответить
Дебилы поддерживайте Украину тогда что бы этого не случилось так нет сами говорят раше открыто . И вот эти тупышки будут Украине в дальнейшем указывать как нам жить и становится такими же либералами демократами
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25.06.2025 05:23 Ответить
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