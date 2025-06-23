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Новости Возможна атака РФ на НАТО Наступление россии на страні НАТО
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Самую большую угрозу по-прежнему представляет РФ, которая ведет войну против Украины при поддержке КНДР, Ирана, Китая и Беларуси, - Рютте

Рютте об угрозе со стороны РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию "самой значительной и непосредственной угрозой", с которой сталкивается Альянс.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Рютте заявил в Гааге на пресс-конференции накануне саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.

"Конечно, самой значительной и непосредственной угрозой, с которой сталкивается этот альянс, остается Российская Федерация. Москва продолжает вести войну против Украины при поддержке Северной Кореи, Ирана и Китая, а также Беларуси", - заявил он.

Рютте подчеркнул, что союзники хотят мира для украинского народа и прекращения ужасной войны против него.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские и канадские союзники предоставят Украине более 35 млрд евро дополнительной помощи в сфере безопасности, - Рютте

"Однако, пока продолжается работа над достижением справедливого и прочного мира, мы должны продолжать обеспечивать Украине все необходимое для защиты сегодня и сдерживания в будущем. Наша поддержка Украины непоколебима и будет продолжаться", - добавил генсек НАТО.

Автор: 

россия (96420) Рютте Марк (418)


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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав Росію "найзначнішою та безпосередньою загрозою", з якою стикається Альянс.

Ну назвав.
На цьому - фсьо.
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23.06.2025 17:45 Ответить
Войовнича балакучисть
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23.06.2025 17:49 Ответить
Ваш хазяїн - підорас трамп і союзник ***** ,іншої думки.
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23.06.2025 17:54 Ответить
Пуйло не є загрозою для НАТО допоки застряг в Україні. В цьому і є сенс "захисту, стримування і непохитної підтримки на багато років".
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23.06.2025 17:57 Ответить
 
 