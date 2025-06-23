Самую большую угрозу по-прежнему представляет РФ, которая ведет войну против Украины при поддержке КНДР, Ирана, Китая и Беларуси, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию "самой значительной и непосредственной угрозой", с которой сталкивается Альянс.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Рютте заявил в Гааге на пресс-конференции накануне саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.

"Конечно, самой значительной и непосредственной угрозой, с которой сталкивается этот альянс, остается Российская Федерация. Москва продолжает вести войну против Украины при поддержке Северной Кореи, Ирана и Китая, а также Беларуси", - заявил он.

Рютте подчеркнул, что союзники хотят мира для украинского народа и прекращения ужасной войны против него.

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"Однако, пока продолжается работа над достижением справедливого и прочного мира, мы должны продолжать обеспечивать Украине все необходимое для защиты сегодня и сдерживания в будущем. Наша поддержка Украины непоколебима и будет продолжаться", - добавил генсек НАТО.