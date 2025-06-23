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Новости Помощь Украине
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Европейские и канадские союзники предоставят Украине более 35 млрд евро дополнительной помощи в сфере безопасности, - Рютте

Рютте о помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил об активизации европейских и канадских союзников, в частности они предоставят Украине более 35 млрд евро дополнительной помощи в сфере безопасности на следующий год.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в понедельник в Гааге на пресс-конференции накануне саммита Организации Североатлантического договора, который состоится 24-25 июня.

"Мы все хотим мира для украинского народа и прекращения ужасной войны против него. Однако, пока идет работа над достижением справедливого и прочного мира, мы должны продолжать обеспечивать Украине все необходимое для защиты сегодня и сдерживания в будущем. Наша поддержка Украины непоколебима и будет продолжаться", - сказал Рютте.

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По его словам, согласно новым оценкам, "европейские и канадские союзники активизировались и уже обязались предоставить 20 млрд евро в течение первых трех месяцев этого года".

"Теперь они предоставят Украине более 35 млрд евро дополнительной помощи в сфере безопасности на следующий год. Так что за пару месяцев мы увеличили свою сумму с 20 млрд до 35 млрд. И я считаю, что это отличная новость. Поэтому здесь, в Гааге, союзники подтвердят нашу неизменную поддержку Украины. И к нам присоединится президент Зеленский и его команда для ряда различных встреч в течение следующих дней", - отметил Рютте.

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Автор: 

Европа (1940) Канада (2112) помощь (7903) Рютте Марк (418)


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23.06.2025 17:01 Ответить
Ніяких траншів....ППО
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23.06.2025 17:04 Ответить
Моментально буде вкладено в крипту, і зникне.
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23.06.2025 17:05 Ответить
Дякуємо, друзі!
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23.06.2025 17:12 Ответить
Щонайменше половину - вкрадуть наші мародери.
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23.06.2025 17:41 Ответить
 
 