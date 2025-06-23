Европейские и канадские союзники предоставят Украине более 35 млрд евро дополнительной помощи в сфере безопасности, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил об активизации европейских и канадских союзников, в частности они предоставят Украине более 35 млрд евро дополнительной помощи в сфере безопасности на следующий год.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в понедельник в Гааге на пресс-конференции накануне саммита Организации Североатлантического договора, который состоится 24-25 июня.

"Мы все хотим мира для украинского народа и прекращения ужасной войны против него. Однако, пока идет работа над достижением справедливого и прочного мира, мы должны продолжать обеспечивать Украине все необходимое для защиты сегодня и сдерживания в будущем. Наша поддержка Украины непоколебима и будет продолжаться", - сказал Рютте.

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По его словам, согласно новым оценкам, "европейские и канадские союзники активизировались и уже обязались предоставить 20 млрд евро в течение первых трех месяцев этого года".

"Теперь они предоставят Украине более 35 млрд евро дополнительной помощи в сфере безопасности на следующий год. Так что за пару месяцев мы увеличили свою сумму с 20 млрд до 35 млрд. И я считаю, что это отличная новость. Поэтому здесь, в Гааге, союзники подтвердят нашу неизменную поддержку Украины. И к нам присоединится президент Зеленский и его команда для ряда различных встреч в течение следующих дней", - отметил Рютте.

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