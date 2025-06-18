2 458 25
НАТО засекретит данные о военной помощи Украине, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Альянс засекретит данные о военной помощи Украине.
Его цитирует Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
Об этом он заявил после встречи с Владимиром Зеленским.
Топ комментарии
+5 Dic Dolovo
показать весь комментарий18.06.2025 14:32 Ответить Ссылка
+5 Галина Боброва #582785
показать весь комментарий18.06.2025 14:32 Ответить Ссылка
+5 Сергей Толмачев #429900
показать весь комментарий18.06.2025 14:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не сможет записать очередной видос?
И в прямом эфире доложить кацапам - что нам дали союзники?
Нехорошо...
Не было доклада ,или я пропустила?
Неужто про ТАКОЕ президент ВИДОС не записал?
Ай- яй - яй
Нехорошо
Офішують - погано
Секретять - теж погано
Нам так сразу нє понять
Ти уж іх, браток, попробуй
Хоть нємного уважать!
Будут с водкою дєбати - отвєчай:
- Нєт, рєбята-дємократи - только чай,
От подарков іх сурово отвєрнісь,
Мол, у нас саміх добра такого - завалісь.
Єслі тєми там вознікнут- сразу снять!
Біть нє нужно, а нє внікнут - разъяснять..." (с)
а, нафіга нам допомога?
гундоса зе!гніда взяла на себе особисті зобов'язання беззаперечного припинення вогню.
чи, напам'ятайте мені, коли в останній раз палали нпз? заводи? будь що, на кацапії?
для Трампона,
бо той зіллє інфу хвуйлові та другу Кіму