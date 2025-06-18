Польша на саммите в Гааге будет поддерживать намерения Украины по вступлению в НАТО, - Дуда

Польша на предстоящем саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, будет поддерживать стремление Украины к членству в НАТО.

Об этом в среду в начале заседания Совета национальной безопасности Польши заявил президент РП Анджей Дуда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я заранее могу сказать, что буду оказывать поддержку Украине в вопросе членства в Североатлантическом альянсе и, в целом, стремлению Украины как можно ближе связаться с западным сообществом", - подчеркнул Дуда, информируя о своем участии в предстоящем саммите НАТО.

Он добавил, что геостратегической задачей Польши является делать все ради того, чтобы как можно больше стран между Польшей и Россией, где возобновились агрессивные амбиции, были связаны с западным сообществом и чтобы именно так было в будущем также и с Беларусью.

"По моему убеждению, без сомнения нужно поддерживать Украину и украинцев в прозападном курсе как в вопросе безопасности - НАТО, так и в экономическом сотрудничестве и дальнейшем развитии, думаю о далекой перспективе - Евросоюз", - подчеркнул Дуда.

В Совете безопасности Польши кроме членов правительства во главе с премьером Дональдом Туском и лидерами крупнейших политических сил впервые участвует также новоизбранный президент РП Кароль Навроцкий. Его президентская каденция должна начаться 6 августа.

Как сообщалось, ранее глава МИД Литвы Будрис заявил, что приглашения Украины в НАТО в Гааге не будет.