Словакия поддерживает членство Украины в ЕС, но не представляет ее вступления в НАТО, - Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что членство Украины в Европейском Союзе принесет его стране больше возможностей, чем негатива.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dennik N.
Премьер Словакии повторил, что поддерживает членство Украины в ЕС, но не может представить ее вступления в НАТО. Он добавил, что Украина должна быть "максимально подготовленной".
Офис вице-премьер-министра Петера Кмеца в своем анализе рекомендовал правительству поддержать вступление Украины в ЕС. Он не рассчитывает на то, что Словакия станет чистым донором в бюджет ЕС, хотя государство потеряет часть средств ЕС. Однако это будет компенсировано экономическим ростом.
Фицо предложил провести совместное заседание правительств Словакии и Украины.
Последний раз кабинеты министров двух стран встречались в 2024 году под Ужгородом, а до этого была встреча в словацком городе Михайловке. Фицо уже говорил о заинтересованности в совместной встрече в апреле 2025 года, однако она так и не состоялась.
Україна не за горами створить свій оборонний союз, до якого залюбки приєднаються адекватні країни. Бо немає зараз в світі такої армії, як наша - мільйон відважних, талановитих вояків з реальним бойовим досвідом. А ви продовжуйте цілуватись з трампом і пуйлом.
Цього фіцо, як туалетний папір, використав прутін, і забула його історія, а воно, щось від імені народу Словаччини, белькотить!