Словакия поддерживает членство Украины в ЕС, но не представляет ее вступления в НАТО, - Фицо

премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что членство Украины в Европейском Союзе принесет его стране больше возможностей, чем негатива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dennik N.

Премьер Словакии повторил, что поддерживает членство Украины в ЕС, но не может представить ее вступления в НАТО. Он добавил, что Украина должна быть "максимально подготовленной".

Офис вице-премьер-министра Петера Кмеца в своем анализе рекомендовал правительству поддержать вступление Украины в ЕС. Он не рассчитывает на то, что Словакия станет чистым донором в бюджет ЕС, хотя государство потеряет часть средств ЕС. Однако это будет компенсировано экономическим ростом.

Фицо предложил провести совместное заседание правительств Словакии и Украины.

Последний раз кабинеты министров двух стран встречались в 2024 году под Ужгородом, а до этого была встреча в словацком городе Михайловке. Фицо уже говорил о заинтересованности в совместной встрече в апреле 2025 года, однако она так и не состоялась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия не имеет никаких причин страдать из-за Украины, - Фицо о санкциях против РФ

Топ комментарии
+7
Скоро **** уявиш....
16.06.2025 17:26 Ответить
+3
Для Фіцо, як й для Трампа, Україна це Зеленський і всі українці такі, як Зеленський. Це єдине розумне пояснення.
16.06.2025 17:29 Ответить
+1
Фица, ты вся такая в сомнениях - то против, то за, то не знаю...
16.06.2025 17:27 Ответить
Скоро **** уявиш....
16.06.2025 17:26 Ответить
Скажіть це тампону!
16.06.2025 17:46 Ответить
Пляшку з-під бояришника в своїй дупі він не уявляє, а треба щоб відчув. Вибачте за вульгарність.
16.06.2025 18:00 Ответить
Фица, ты вся такая в сомнениях - то против, то за, то не знаю...
16.06.2025 17:27 Ответить
А він не може вибрати що йому дорожче життя чи брудні пі.даросійські рублі.....!!!
16.06.2025 18:41 Ответить
Z- Фіцо такий кумедний.
16.06.2025 17:28 Ответить
Для Фіцо, як й для Трампа, Україна це Зеленський і всі українці такі, як Зеленський. Це єдине розумне пояснення.
16.06.2025 17:29 Ответить
Що це вони з Орбаном не можуть позиції узгодити?))) Орбан там уже псєшить через потенційний вступ України в ЄС...
16.06.2025 17:34 Ответить
Я навіть уявив порівняння військової міці України та Словаччини.
16.06.2025 17:36 Ответить
Хай не уявляє, удачі!
Україна не за горами створить свій оборонний союз, до якого залюбки приєднаються адекватні країни. Бо немає зараз в світі такої армії, як наша - мільйон відважних, талановитих вояків з реальним бойовим досвідом. А ви продовжуйте цілуватись з трампом і пуйлом.
16.06.2025 17:39 Ответить
Так, як і Словаччину, теж взяли до НАТО, за одним махом, щоб не теліпалися між ногами?? Як, одна випадкова особа в країні, може нести галіматню, від імені усього народу чи прикриваючись ним??
Цього фіцо, як туалетний папір, використав прутін, і забула його історія, а воно, щось від імені народу Словаччини, белькотить!
16.06.2025 17:41 Ответить
Словаччина - демократична країна. Хто несе хєрню, з якою не згодна більшість - того не обирають на наступних виборах. З цього роблю висновок, шо словаки підтримують кіздьож цього кідора.
16.06.2025 17:46 Ответить
Моцно задвинув.
16.06.2025 17:50 Ответить
процес перевзування пішов. Один лапоть фіцо вже зняв.
16.06.2025 18:31 Ответить
Україна та її народ щиро та від усього серця підтримує Фіцо! Тільки лежачим у труні!
16.06.2025 19:28 Ответить
не заздри *******.
16.06.2025 21:07 Ответить
 
 