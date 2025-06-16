Словакия поддерживает членство Украины в ЕС, но не представляет ее вступления в НАТО, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что членство Украины в Европейском Союзе принесет его стране больше возможностей, чем негатива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dennik N.

Премьер Словакии повторил, что поддерживает членство Украины в ЕС, но не может представить ее вступления в НАТО. Он добавил, что Украина должна быть "максимально подготовленной".

Офис вице-премьер-министра Петера Кмеца в своем анализе рекомендовал правительству поддержать вступление Украины в ЕС. Он не рассчитывает на то, что Словакия станет чистым донором в бюджет ЕС, хотя государство потеряет часть средств ЕС. Однако это будет компенсировано экономическим ростом.

Фицо предложил провести совместное заседание правительств Словакии и Украины.

Последний раз кабинеты министров двух стран встречались в 2024 году под Ужгородом, а до этого была встреча в словацком городе Михайловке. Фицо уже говорил о заинтересованности в совместной встрече в апреле 2025 года, однако она так и не состоялась.

