Словаччина підтримує членство України в ЄС, але не уявляє її вступу до НАТО, - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що членство України в Європейському Союзі принесе його країні більше можливостей, аніж негативу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik N.

Прем'єр Словаччини повторив, що підтримує членство України в ЄС, але не може уявити її вступу до НАТО. Він додав, що Україна має бути "максимально підготовленою".

Офіс віцепрем'єр-міністра Петера Кмеца у своєму аналізі рекомендував уряду підтримати вступ України до ЄС. Він не розраховує на те, що Словаччина стане чистим донором до бюджету ЄС, хоча держава втратить частину коштів ЄС. Однак це буде компенсовано економічним зростанням.

Фіцо запропонував провести спільне засідання урядів Словаччини та України.

Востаннє кабінети міністрів двох країн зустрічалися у 2024 році під Ужгородом, а до цього була зустріч у словацькому місті Михайлівці. Фіцо вже казав про зацікавленість у спільній зустрічі у квітні 2025 року, проте вона так і не відбулась.

