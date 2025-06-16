УКР
Словаччина підтримує членство України в ЄС, але не уявляє її вступу до НАТО, - Фіцо

прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що членство України в Європейському Союзі принесе його країні більше можливостей, аніж негативу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik N.

Прем'єр Словаччини повторив, що підтримує членство України в ЄС, але не може уявити її вступу до НАТО. Він додав, що Україна має бути "максимально підготовленою".

Офіс віцепрем'єр-міністра Петера Кмеца у своєму аналізі рекомендував уряду підтримати вступ України до ЄС. Він не розраховує на те, що Словаччина стане чистим донором до бюджету ЄС, хоча держава втратить частину коштів ЄС. Однак це буде компенсовано економічним зростанням.

Фіцо запропонував провести спільне засідання урядів Словаччини та України.

Востаннє кабінети міністрів двох країн зустрічалися у 2024 році під Ужгородом, а до цього була зустріч у словацькому місті Михайлівці. Фіцо вже казав про зацікавленість у спільній зустрічі у квітні 2025 року, проте вона так і не відбулась.

+7
Скоро **** уявиш....
показати весь коментар
16.06.2025 17:26 Відповісти
+3
Для Фіцо, як й для Трампа, Україна це Зеленський і всі українці такі, як Зеленський. Це єдине розумне пояснення.
показати весь коментар
16.06.2025 17:29 Відповісти
+1
Фица, ты вся такая в сомнениях - то против, то за, то не знаю...
показати весь коментар
16.06.2025 17:27 Відповісти
Скажіть це тампону!
показати весь коментар
16.06.2025 17:46 Відповісти
Пляшку з-під бояришника в своїй дупі він не уявляє, а треба щоб відчув. Вибачте за вульгарність.
показати весь коментар
16.06.2025 18:00 Відповісти
А він не може вибрати що йому дорожче життя чи брудні пі.даросійські рублі.....!!!
показати весь коментар
16.06.2025 18:41 Відповісти
Z- Фіцо такий кумедний.
показати весь коментар
16.06.2025 17:28 Відповісти
Що це вони з Орбаном не можуть позиції узгодити?))) Орбан там уже псєшить через потенційний вступ України в ЄС...
показати весь коментар
16.06.2025 17:34 Відповісти
Я навіть уявив порівняння військової міці України та Словаччини.
показати весь коментар
16.06.2025 17:36 Відповісти
Хай не уявляє, удачі!
Україна не за горами створить свій оборонний союз, до якого залюбки приєднаються адекватні країни. Бо немає зараз в світі такої армії, як наша - мільйон відважних, талановитих вояків з реальним бойовим досвідом. А ви продовжуйте цілуватись з трампом і пуйлом.
показати весь коментар
16.06.2025 17:39 Відповісти
Так, як і Словаччину, теж взяли до НАТО, за одним махом, щоб не теліпалися між ногами?? Як, одна випадкова особа в країні, може нести галіматню, від імені усього народу чи прикриваючись ним??
Цього фіцо, як туалетний папір, використав прутін, і забула його історія, а воно, щось від імені народу Словаччини, белькотить!
показати весь коментар
16.06.2025 17:41 Відповісти
Словаччина - демократична країна. Хто несе хєрню, з якою не згодна більшість - того не обирають на наступних виборах. З цього роблю висновок, шо словаки підтримують кіздьож цього кідора.
показати весь коментар
16.06.2025 17:46 Відповісти
Моцно задвинув.
показати весь коментар
16.06.2025 17:50 Відповісти
процес перевзування пішов. Один лапоть фіцо вже зняв.
показати весь коментар
16.06.2025 18:31 Відповісти
Україна та її народ щиро та від усього серця підтримує Фіцо! Тільки лежачим у труні!
показати весь коментар
16.06.2025 19:28 Відповісти
не заздри *******.
показати весь коментар
16.06.2025 21:07 Відповісти
 
 