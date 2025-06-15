УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8105 відвідувачів онлайн
Новини Фіцо про санкції ЄС проти РФ
6 171 76

Словаччина не має жодних причин страждати через Україну, - Фіцо про санкції проти РФ

фіцо

Як заявив премʼєр-міністр Роберт Фіцо, Словаччина проситиме відкласти голосування за новий пакет санкцій ЄС проти Росії до обговорення проблеми постачання газу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив на пресконференції.

Фіцо заявив, що попросив міністра закордонних справ Словаччини Юрія Бланара, щоб на зустрічі в середу, 18 червня, не голосували за пакет санкцій, поки не буде вирішене питання з постачанням російського газу.

"Ми хочемо попросити, щоб зараз не обговорювали санкції, а спочатку цю тему", – сказав премʼєр Словаччини.

Також читайте: Соратники Фіцо хочуть офіційно вимагати від України компенсації за допомогу Словаччини

Він зауважив, що Братислава хоче знати, які матиме гарантії наявності достатніх запасів газу і відсутності стрімкого зростання ціни для домогосподарств.

Словаччина не має жодних причин страждати через Україну", – сказав Фіцо.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Фіцо погрожував заблокувати будь-які санкції, які ЄС запроваджуватиме проти Росії, якщо вони завдають шкоди національним інтересам його країни.

10 червня Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій проти Росії.

Новий пакет стосується переважно російських банків та російського енергетичного сектору, а також передбачає розширення експортних заборон та контролю і посилення заходів з протидії обходу санкцій.

Автор: 

санкції (12746) Словаччина (1203) Фіцо Роберт (267)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+45
Здається словаки лише наживаються на цій війні. ВПК працює в три зміни, за перевезення через їх територію військових вантажів також отримують грубі гроші, доять Єс. Страждальщики, вашу мать.
показати весь коментар
15.06.2025 12:21 Відповісти
+27
еге ж. а ще до того хочуть і дешевий ху йловський газ. і не собі навіть. а щоб потім від свого імені і далі його продавати у Європу з наваром.
показати весь коментар
15.06.2025 12:23 Відповісти
+21
То що українці гинуть щодня,то хєрня.Головне щоб газ дешевий був. Чого тебе не грохнули,краще було б так ?
показати весь коментар
15.06.2025 12:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хочеш страждати через срасію?
показати весь коментар
15.06.2025 12:16 Відповісти
Здається словаки лише наживаються на цій війні. ВПК працює в три зміни, за перевезення через їх територію військових вантажів також отримують грубі гроші, доять Єс. Страждальщики, вашу мать.
показати весь коментар
15.06.2025 12:21 Відповісти
еге ж. а ще до того хочуть і дешевий ху йловський газ. і не собі навіть. а щоб потім від свого імені і далі його продавати у Європу з наваром.
показати весь коментар
15.06.2025 12:23 Відповісти
Я до них років 20 їздила..траблів небуло..це новий прикол
показати весь коментар
15.06.2025 12:45 Відповісти
словаки так само "наживаються" на брудних оборутках фіцо, як українці на коломийському чи фірташі і т.д.

.
показати весь коментар
15.06.2025 12:59 Відповісти
Повезло нам з сусідами...
показати весь коментар
15.06.2025 16:46 Відповісти
Людина живе в соціумі, у тому числі міжнародному, для якого війна, голод, хвороби та стихійні лиха у сусідів викликають емпатію та бажання допомогти.

фіцо - нелюдь, він жалюгідна потвора

.
показати весь коментар
15.06.2025 12:57 Відповісти
Я б ще добавив смерті,в тому числі і дітей.Фіцо,тобі це повернеться,надіюсь смертельними муками.
показати весь коментар
15.06.2025 13:05 Відповісти
Здохни, недострелене!
показати весь коментар
15.06.2025 12:16 Відповісти
Може хай би фура з дронами до нього в гості завітала?))
показати весь коментар
15.06.2025 12:23 Відповісти
Дві
показати весь коментар
15.06.2025 12:47 Відповісти
Міг би й не ******* - одне й те саме
показати весь коментар
15.06.2025 12:20 Відповісти
"Страждаєш" ти, придурок, через т. зв. расію. Поки цього не зрозумієш так і будеш страждати...
показати весь коментар
15.06.2025 12:20 Відповісти
То що українці гинуть щодня,то хєрня.Головне щоб газ дешевий був. Чого тебе не грохнули,краще було б так ?
показати весь коментар
15.06.2025 12:20 Відповісти
Просто,Хвицю,людиною треба бути...
показати весь коментар
15.06.2025 12:22 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2025 12:22 Відповісти
Вышел заяц на крыльцо
Почесать свое фицо...
показати весь коментар
15.06.2025 13:17 Відповісти
Встал я утром в 7 часов,
Нет резинки от трусов.
Вот она, вот она,
На <***** Фицо намотана!
показати весь коментар
15.06.2025 13:47 Відповісти
🔥В Ірані знищено завод з виробництва «шахедів» та інших БпЛА - авіаудар армії Ізраїлю на всі 100% спрацював в місті Ісфахан
показати весь коментар
15.06.2025 12:26 Відповісти
https://t.me/voynareal/116649 🔥 Ого! Агенти ГУР атакували тимчасово російський Калінінград та знеструмили об'єкти путінського ВПК та армії, - джерела РБК-Україна в українській розвідці
Агенти злили охолоджувальну рідину з трансформатора та підпалили об'єкт. Електропостачання було припинено.
показати весь коментар
15.06.2025 12:28 Відповісти
Європейцям на замітку: в цю гру можна грати вдвох.
показати весь коментар
15.06.2025 12:28 Відповісти
На жаль такий реальний світ. Слова про демократію та свободу ллються доки справа не стосується грошей. А за гроші всі хороші. Навіть тоталітарний кривавий москальський газ для демократичної євросоюзної натівської крани.
показати весь коментар
15.06.2025 12:28 Відповісти
Але чомусь Україна страждала через словаків- союзників Гітлера в 2 Світовій....
показати весь коментар
15.06.2025 12:30 Відповісти
Правильно. Будете страджати через Кацапію. З танками на вулицях Братислави. Як раніше у Пражську весну. Запасайтесь фарбами та білими трусами.
показати весь коментар
15.06.2025 12:30 Відповісти
Так то ж Пражська весна, а не Братиславська. Може словакам було норм тоді.
показати весь коментар
15.06.2025 14:29 Відповісти
без газу це стимул для розвитку альтернативних джерел енергії.
Фіцо, вперду за нобель прайзом.
показати весь коментар
15.06.2025 12:30 Відповісти
Ці невимовні страждання можна миттєво припинити, вийшовши з Євросоюзу. Вперед!
показати весь коментар
15.06.2025 12:30 Відповісти
на всі 200%
показати весь коментар
15.06.2025 13:41 Відповісти
"Питання постачання газу" не може буть актуальним під час постійних ракетних обстрілів тих, хто працює в Україні на транзит того газу . Ящо фіцо той газ так потрібен - нехай знову прилетить до ***** широко відкриє кішені й йому те ***** відсипить як насіння ...
Це требо буть яким мерзотою, що б під клокотіння шахедів и десятки вбитих українських діточок відкривати його брудного рота на рахунок газу -- нажаль , що цю падаль не добили !!!
показати весь коментар
15.06.2025 12:31 Відповісти
Можеш, радетелЬ нац інтересів, за персональний кацапський відкат, покласти Словаччину під ноги *****, як батька Білорусь, чи як януковоч намагався покласти Україну.
показати весь коментар
15.06.2025 12:38 Відповісти
Недострелений тридарас.
показати весь коментар
15.06.2025 12:38 Відповісти
Через Україну чи росію, придурок??
показати весь коментар
15.06.2025 12:41 Відповісти
Може тобі запустити 4-5 тис. вагнерів через кордон? Щоб ти, опудало убоге зрозуміло що таке страждання.
показати весь коментар
15.06.2025 12:52 Відповісти
Продажне за рублі виперднуло
показати весь коментар
15.06.2025 12:53 Відповісти
Фізіономія цього придурка така як і в орбана.Обидва ідіоти.
показати весь коментар
15.06.2025 12:56 Відповісти
Так вирішуй. "Сама, сама" У договорах зазвичай є пункт - Форс-мажор. Війна в Україні, як у державі-транзитері, якраз відповідає
показати весь коментар
15.06.2025 13:05 Відповісти
Ще залишається нафта в «Дружбі».
показати весь коментар
15.06.2025 13:10 Відповісти
як це "по-трамповські""
показати весь коментар
15.06.2025 13:23 Відповісти
Скажу коротко - падло недобите.
показати весь коментар
15.06.2025 13:27 Відповісти
А я правильно розумію, що ми й досі цьому покидьку перекачуємо газ/нафту через нашу територію? Якщо це так, то й ми не маємо страждати через нього.
показати весь коментар
15.06.2025 13:28 Відповісти
Словаччина не має жодних причин страждати через Україну, - Фіцо про санкції проти РФ

Напевно, так думали політики Європи перед другою світовою, віддаючи Гітлеру і Сталіну своїх сусідів.
показати весь коментар
15.06.2025 13:31 Відповісти
Люба людина чи країна сама обирає своє майбутнє! Підтримуєш Зло (росію) - буде страждання. Не підтримуєш Добро (Україну) - буде страждання.
показати весь коментар
15.06.2025 13:39 Відповісти
Якщо Словаччина віжморожується від колективної безпеки Європи, то Європа має відморозитись від Словаччини.

Європа не має жодних причин страждати через Словаччину.
показати весь коментар
15.06.2025 13:41 Відповісти
Якщо захворіє твоя Світлана або Міхал, не переймайся, Роберте. Чому ти повинен страждати через інших? Продовжуй жити в своє власне задоволення.
показати весь коментар
15.06.2025 13:42 Відповісти
А чому не можна робити як Ізраїль ? Ну знаєте просто "прибрати" всіх хто проти нас ? Оцього тіпа наприклад ? Ну от так сталось що на нього циглина впала тричі 🤷 ми тут нідочого, типу того
показати весь коментар
15.06.2025 13:45 Відповісти
Не з Вавой Боневтіківной на чолі.
показати весь коментар
15.06.2025 13:51 Відповісти
А Україна не має жодних причин забезпечувати транзит нафти у Словаччину.

Але 5-6 дефективних менеджерів ЗЄ явно мають свій інтерес з кацапами.
показати весь коментар
15.06.2025 13:50 Відповісти
А чому газ має обов'язково здорожчати для домогосподарств Словаччини через запровадження санкцій? Я б ще зрозумів, якби Фіцо сказав, що країна тоді залишиться без газу. А щодо того, що хтось захоче під шумок збагатитися на штучному ажіотажі, то для цього існують регуляторні механізми, які можуть бути дуже жорсткими.
показати весь коментар
15.06.2025 13:52 Відповісти
Таким лідерам, як Орбан та Фіцо, треба вже визначитися з ким вони: з Західними інститутами (НАТО, ЄС), які доктринально вважають рашку екзистенційним ворогом, чи все ж з Путлером. А НАТО та ЄС могли б набагато наполегливіше підштовхувати цих панів до такого вибору.
показати весь коментар
15.06.2025 13:59 Відповісти
Пропоную фіцу, орбану та їм подібним винести на референдуми у своїх країнах питання щодо виходу з ЄС, втрати їхніми країнами суверенітету та послання до ради федерації соссії про включення їх до складу сосійської федерації. Буде їм і безкоштовний газ, нафта і нескінченні вливання в їхню економіку.
показати весь коментар
15.06.2025 14:22 Відповісти
Якщо такі референдуми дадуть позитивний результат, а расєя пообіцяє підтримувати такі карликові економіки, ЄС навколішках буде вмовляти їх залишитись - прямо всередині ЕС та НАТО опиняться "зелені чоловічки". А це вже як в анекдоті про єврейських вояків: яка рукопашна? їх двоє, а ми одні...
показати весь коментар
15.06.2025 17:57 Відповісти
Так само житєлі дамбаса "страждали" через Україну, але путін їх врятував
показати весь коментар
15.06.2025 14:28 Відповісти
Цікаво, чому ці хвіци-орбани не кричать: ввєді вайска! Їм же відразу полегшає
показати весь коментар
15.06.2025 17:47 Відповісти
Страдать будут твои родственницы и жена и женская половина словакии, когда зайдут к вам руски zoldaten. Ты этого хочешь, т......Если бы не Украинцы фицо ходил бы в холуях у кокого то вагнеровца или кадирки. Т.... безмозглая. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
15.06.2025 14:39 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2025 14:42 Відповісти
Цікаво, що за цей фільм євреї Гібсона почали цькувати, а тепер він підтримує єврейське кодло рудого рієлтера - шо з тими американцями пороблено? Віскі чи наркота, чи одне з іншим разом?
показати весь коментар
15.06.2025 17:50 Відповісти
Звісно не може! І не страждає!
Словачина страждє через расєю.
показати весь коментар
15.06.2025 14:56 Відповісти
Таке те фіцко дрібненьке, а ТАААААААКЕ ГІМНИСТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
15.06.2025 15:05 Відповісти
Цьому покидьку було 4 рочки, коли в 1968 р. радянські війська, керовані кремлем, окупували Чехословаччину - тоді воно не "страждало". Воно, певен, не "страждало" і потім, коли долучилося до "марксизму-ленінизму", а в 1986 стало членом ... компартії Чехословаччини. Схоже від цього "членства" не позбувся до сих пірю.
показати весь коментар
15.06.2025 15:10 Відповісти
колишніх кагебістів і попочлєнов-комуністів не буває --- вони члєни назавжди
показати весь коментар
15.06.2025 18:35 Відповісти
Цікаво, а через п*дерацію вони готові страждать?
показати весь коментар
15.06.2025 15:29 Відповісти
Ху...лостан це кормушка для фріцо, а на народ він поклав ще будучи комунякою. Там добре виховувати були спроможні
показати весь коментар
15.06.2025 16:05 Відповісти
яка потвора
показати весь коментар
15.06.2025 15:31 Відповісти
Це точно, вона і так страждає за такого дов...ба, з валізи ху...ла.
показати весь коментар
15.06.2025 16:00 Відповісти
Смикани соточку коньяку. Це зменшує стражджання.
показати весь коментар
15.06.2025 16:06 Відповісти
Воно за раз соточку не засмокче, а як і засмокче то впаде
показати весь коментар
15.06.2025 17:44 Відповісти
А Словаччина вже вважає себе частиною Рашки, бо як пояснити те, що санкції проти ЧебуРашки, а типу страждає песик Фіця.
показати весь коментар
15.06.2025 17:35 Відповісти
Щось Лі Харві Освальди перевелись...
показати весь коментар
15.06.2025 17:42 Відповісти
Євросоюз та Україна немають жодних причин страждати через пару трійку любителів *****
показати весь коментар
15.06.2025 18:01 Відповісти
Словаки страждають через те, що стрілок косий виявився.
показати весь коментар
15.06.2025 18:29 Відповісти
словаччина і за адольфа гітлєра не страждала а була ..незалежною.. як зараз **********
показати весь коментар
15.06.2025 18:32 Відповісти
какой хитрый словак
тоже хочет китаю показывать, что он не с европой вместе, а просто сбоку затисался,
чтобы китай открыл у него заводы как он сделал в Венгрии
показати весь коментар
15.06.2025 21:33 Відповісти
Он завидует Трампону что неможет лизать так как он!трампон!ищет любые лазейки к путХуйлу!!!!
показати весь коментар
15.06.2025 22:55 Відповісти
А каким образом санкции на ***** приводят к страданиям Словакии?!?!?!
показати весь коментар
16.06.2025 07:08 Відповісти
 
 