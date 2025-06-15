Словаччина не має жодних причин страждати через Україну, - Фіцо про санкції проти РФ
Як заявив премʼєр-міністр Роберт Фіцо, Словаччина проситиме відкласти голосування за новий пакет санкцій ЄС проти Росії до обговорення проблеми постачання газу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив на пресконференції.
Фіцо заявив, що попросив міністра закордонних справ Словаччини Юрія Бланара, щоб на зустрічі в середу, 18 червня, не голосували за пакет санкцій, поки не буде вирішене питання з постачанням російського газу.
"Ми хочемо попросити, щоб зараз не обговорювали санкції, а спочатку цю тему", – сказав премʼєр Словаччини.
Він зауважив, що Братислава хоче знати, які матиме гарантії наявності достатніх запасів газу і відсутності стрімкого зростання ціни для домогосподарств.
Словаччина не має жодних причин страждати через Україну", – сказав Фіцо.
Що передувало
Нагадаємо, раніше Фіцо погрожував заблокувати будь-які санкції, які ЄС запроваджуватиме проти Росії, якщо вони завдають шкоди національним інтересам його країни.
10 червня Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій проти Росії.
Новий пакет стосується переважно російських банків та російського енергетичного сектору, а також передбачає розширення експортних заборон та контролю і посилення заходів з протидії обходу санкцій.
