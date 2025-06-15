РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6954 посетителя онлайн
Новости Фицо о санкциях ЕС против РФ
6 171 76

Словакия не имеет никаких причин страдать из-за Украины, - Фицо о санкциях против РФ

фіцо

Как заявил премьер-министр Роберт Фицо, Словакия будет просить отложить голосование за новый пакет санкций ЕС против России до обсуждения проблемы поставок газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил на пресс-конференции.

Фицо заявил, что попросил министра иностранных дел Словакии Юрия Бланара, чтобы на встрече в среду, 18 июня, не голосовали за пакет санкций, пока не будет решен вопрос с поставками российского газа.

"Мы хотим попросить, чтобы сейчас не обсуждали санкции, а сначала эту тему", - сказал премьер Словакии.

Также читайте: Соратники Фицо хотят официально требовать от Украины компенсации за помощь Словакии

Он отметил, что Братислава хочет знать, какие будут гарантии наличия достаточных запасов газа и отсутствия стремительного роста цены для домохозяйств.

"Словакия не имеет никаких причин страдать из-за Украины", - сказал Фицо.

Что предшествовало

Напомним, ранее Фицо угрожал заблокировать любые санкции, которые ЕС будет вводить против России, если они наносят ущерб национальным интересам его страны.

10 июня Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.

Новый пакет касается преимущественно российских банков и российского энергетического сектора, а также предусматривает расширение экспортных запретов и контроля и усиление мер по противодействию обхода санкций.

Автор: 

санкции (11869) Словакия (1059) Фицо Роберт (237)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+45
Здається словаки лише наживаються на цій війні. ВПК працює в три зміни, за перевезення через їх територію військових вантажів також отримують грубі гроші, доять Єс. Страждальщики, вашу мать.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:21 Ответить
+27
еге ж. а ще до того хочуть і дешевий ху йловський газ. і не собі навіть. а щоб потім від свого імені і далі його продавати у Європу з наваром.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:23 Ответить
+21
То що українці гинуть щодня,то хєрня.Головне щоб газ дешевий був. Чого тебе не грохнули,краще було б так ?
показать весь комментарий
15.06.2025 12:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хочеш страждати через срасію?
показать весь комментарий
15.06.2025 12:16 Ответить
Здається словаки лише наживаються на цій війні. ВПК працює в три зміни, за перевезення через їх територію військових вантажів також отримують грубі гроші, доять Єс. Страждальщики, вашу мать.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:21 Ответить
еге ж. а ще до того хочуть і дешевий ху йловський газ. і не собі навіть. а щоб потім від свого імені і далі його продавати у Європу з наваром.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:23 Ответить
Я до них років 20 їздила..траблів небуло..це новий прикол
показать весь комментарий
15.06.2025 12:45 Ответить
словаки так само "наживаються" на брудних оборутках фіцо, як українці на коломийському чи фірташі і т.д.

.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:59 Ответить
Повезло нам з сусідами...
показать весь комментарий
15.06.2025 16:46 Ответить
Людина живе в соціумі, у тому числі міжнародному, для якого війна, голод, хвороби та стихійні лиха у сусідів викликають емпатію та бажання допомогти.

фіцо - нелюдь, він жалюгідна потвора

.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:57 Ответить
Я б ще добавив смерті,в тому числі і дітей.Фіцо,тобі це повернеться,надіюсь смертельними муками.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:05 Ответить
Здохни, недострелене!
показать весь комментарий
15.06.2025 12:16 Ответить
Може хай би фура з дронами до нього в гості завітала?))
показать весь комментарий
15.06.2025 12:23 Ответить
Дві
показать весь комментарий
15.06.2025 12:47 Ответить
Міг би й не ******* - одне й те саме
показать весь комментарий
15.06.2025 12:20 Ответить
"Страждаєш" ти, придурок, через т. зв. расію. Поки цього не зрозумієш так і будеш страждати...
показать весь комментарий
15.06.2025 12:20 Ответить
То що українці гинуть щодня,то хєрня.Головне щоб газ дешевий був. Чого тебе не грохнули,краще було б так ?
показать весь комментарий
15.06.2025 12:20 Ответить
Просто,Хвицю,людиною треба бути...
показать весь комментарий
15.06.2025 12:22 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2025 12:22 Ответить
Вышел заяц на крыльцо
Почесать свое фицо...
показать весь комментарий
15.06.2025 13:17 Ответить
Встал я утром в 7 часов,
Нет резинки от трусов.
Вот она, вот она,
На <***** Фицо намотана!
показать весь комментарий
15.06.2025 13:47 Ответить
🔥В Ірані знищено завод з виробництва «шахедів» та інших БпЛА - авіаудар армії Ізраїлю на всі 100% спрацював в місті Ісфахан
показать весь комментарий
15.06.2025 12:26 Ответить
https://t.me/voynareal/116649 🔥 Ого! Агенти ГУР атакували тимчасово російський Калінінград та знеструмили об'єкти путінського ВПК та армії, - джерела РБК-Україна в українській розвідці
Агенти злили охолоджувальну рідину з трансформатора та підпалили об'єкт. Електропостачання було припинено.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:28 Ответить
Європейцям на замітку: в цю гру можна грати вдвох.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:28 Ответить
На жаль такий реальний світ. Слова про демократію та свободу ллються доки справа не стосується грошей. А за гроші всі хороші. Навіть тоталітарний кривавий москальський газ для демократичної євросоюзної натівської крани.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:28 Ответить
Але чомусь Україна страждала через словаків- союзників Гітлера в 2 Світовій....
показать весь комментарий
15.06.2025 12:30 Ответить
Правильно. Будете страджати через Кацапію. З танками на вулицях Братислави. Як раніше у Пражську весну. Запасайтесь фарбами та білими трусами.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:30 Ответить
Так то ж Пражська весна, а не Братиславська. Може словакам було норм тоді.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:29 Ответить
без газу це стимул для розвитку альтернативних джерел енергії.
Фіцо, вперду за нобель прайзом.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:30 Ответить
Ці невимовні страждання можна миттєво припинити, вийшовши з Євросоюзу. Вперед!
показать весь комментарий
15.06.2025 12:30 Ответить
на всі 200%
показать весь комментарий
15.06.2025 13:41 Ответить
"Питання постачання газу" не може буть актуальним під час постійних ракетних обстрілів тих, хто працює в Україні на транзит того газу . Ящо фіцо той газ так потрібен - нехай знову прилетить до ***** широко відкриє кішені й йому те ***** відсипить як насіння ...
Це требо буть яким мерзотою, що б під клокотіння шахедів и десятки вбитих українських діточок відкривати його брудного рота на рахунок газу -- нажаль , що цю падаль не добили !!!
показать весь комментарий
15.06.2025 12:31 Ответить
Можеш, радетелЬ нац інтересів, за персональний кацапський відкат, покласти Словаччину під ноги *****, як батька Білорусь, чи як януковоч намагався покласти Україну.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:38 Ответить
Недострелений тридарас.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:38 Ответить
Через Україну чи росію, придурок??
показать весь комментарий
15.06.2025 12:41 Ответить
Може тобі запустити 4-5 тис. вагнерів через кордон? Щоб ти, опудало убоге зрозуміло що таке страждання.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:52 Ответить
Продажне за рублі виперднуло
показать весь комментарий
15.06.2025 12:53 Ответить
Фізіономія цього придурка така як і в орбана.Обидва ідіоти.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:56 Ответить
Так вирішуй. "Сама, сама" У договорах зазвичай є пункт - Форс-мажор. Війна в Україні, як у державі-транзитері, якраз відповідає
показать весь комментарий
15.06.2025 13:05 Ответить
Ще залишається нафта в «Дружбі».
показать весь комментарий
15.06.2025 13:10 Ответить
як це "по-трамповські""
показать весь комментарий
15.06.2025 13:23 Ответить
Скажу коротко - падло недобите.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:27 Ответить
А я правильно розумію, що ми й досі цьому покидьку перекачуємо газ/нафту через нашу територію? Якщо це так, то й ми не маємо страждати через нього.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:28 Ответить
Словаччина не має жодних причин страждати через Україну, - Фіцо про санкції проти РФ

Напевно, так думали політики Європи перед другою світовою, віддаючи Гітлеру і Сталіну своїх сусідів.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:31 Ответить
Люба людина чи країна сама обирає своє майбутнє! Підтримуєш Зло (росію) - буде страждання. Не підтримуєш Добро (Україну) - буде страждання.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:39 Ответить
Якщо Словаччина віжморожується від колективної безпеки Європи, то Європа має відморозитись від Словаччини.

Європа не має жодних причин страждати через Словаччину.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:41 Ответить
Якщо захворіє твоя Світлана або Міхал, не переймайся, Роберте. Чому ти повинен страждати через інших? Продовжуй жити в своє власне задоволення.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:42 Ответить
А чому не можна робити як Ізраїль ? Ну знаєте просто "прибрати" всіх хто проти нас ? Оцього тіпа наприклад ? Ну от так сталось що на нього циглина впала тричі 🤷 ми тут нідочого, типу того
показать весь комментарий
15.06.2025 13:45 Ответить
Не з Вавой Боневтіківной на чолі.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:51 Ответить
А Україна не має жодних причин забезпечувати транзит нафти у Словаччину.

Але 5-6 дефективних менеджерів ЗЄ явно мають свій інтерес з кацапами.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:50 Ответить
А чому газ має обов'язково здорожчати для домогосподарств Словаччини через запровадження санкцій? Я б ще зрозумів, якби Фіцо сказав, що країна тоді залишиться без газу. А щодо того, що хтось захоче під шумок збагатитися на штучному ажіотажі, то для цього існують регуляторні механізми, які можуть бути дуже жорсткими.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:52 Ответить
Таким лідерам, як Орбан та Фіцо, треба вже визначитися з ким вони: з Західними інститутами (НАТО, ЄС), які доктринально вважають рашку екзистенційним ворогом, чи все ж з Путлером. А НАТО та ЄС могли б набагато наполегливіше підштовхувати цих панів до такого вибору.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:59 Ответить
Пропоную фіцу, орбану та їм подібним винести на референдуми у своїх країнах питання щодо виходу з ЄС, втрати їхніми країнами суверенітету та послання до ради федерації соссії про включення їх до складу сосійської федерації. Буде їм і безкоштовний газ, нафта і нескінченні вливання в їхню економіку.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:22 Ответить
Якщо такі референдуми дадуть позитивний результат, а расєя пообіцяє підтримувати такі карликові економіки, ЄС навколішках буде вмовляти їх залишитись - прямо всередині ЕС та НАТО опиняться "зелені чоловічки". А це вже як в анекдоті про єврейських вояків: яка рукопашна? їх двоє, а ми одні...
показать весь комментарий
15.06.2025 17:57 Ответить
Так само житєлі дамбаса "страждали" через Україну, але путін їх врятував
показать весь комментарий
15.06.2025 14:28 Ответить
Цікаво, чому ці хвіци-орбани не кричать: ввєді вайска! Їм же відразу полегшає
показать весь комментарий
15.06.2025 17:47 Ответить
Страдать будут твои родственницы и жена и женская половина словакии, когда зайдут к вам руски zoldaten. Ты этого хочешь, т......Если бы не Украинцы фицо ходил бы в холуях у кокого то вагнеровца или кадирки. Т.... безмозглая. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
15.06.2025 14:39 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2025 14:42 Ответить
Цікаво, що за цей фільм євреї Гібсона почали цькувати, а тепер він підтримує єврейське кодло рудого рієлтера - шо з тими американцями пороблено? Віскі чи наркота, чи одне з іншим разом?
показать весь комментарий
15.06.2025 17:50 Ответить
Звісно не може! І не страждає!
Словачина страждє через расєю.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:56 Ответить
Таке те фіцко дрібненьке, а ТАААААААКЕ ГІМНИСТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
15.06.2025 15:05 Ответить
Цьому покидьку було 4 рочки, коли в 1968 р. радянські війська, керовані кремлем, окупували Чехословаччину - тоді воно не "страждало". Воно, певен, не "страждало" і потім, коли долучилося до "марксизму-ленінизму", а в 1986 стало членом ... компартії Чехословаччини. Схоже від цього "членства" не позбувся до сих пірю.
показать весь комментарий
15.06.2025 15:10 Ответить
колишніх кагебістів і попочлєнов-комуністів не буває --- вони члєни назавжди
показать весь комментарий
15.06.2025 18:35 Ответить
Цікаво, а через п*дерацію вони готові страждать?
показать весь комментарий
15.06.2025 15:29 Ответить
Ху...лостан це кормушка для фріцо, а на народ він поклав ще будучи комунякою. Там добре виховувати були спроможні
показать весь комментарий
15.06.2025 16:05 Ответить
яка потвора
показать весь комментарий
15.06.2025 15:31 Ответить
Це точно, вона і так страждає за такого дов...ба, з валізи ху...ла.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:00 Ответить
Смикани соточку коньяку. Це зменшує стражджання.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:06 Ответить
Воно за раз соточку не засмокче, а як і засмокче то впаде
показать весь комментарий
15.06.2025 17:44 Ответить
А Словаччина вже вважає себе частиною Рашки, бо як пояснити те, що санкції проти ЧебуРашки, а типу страждає песик Фіця.
показать весь комментарий
15.06.2025 17:35 Ответить
Щось Лі Харві Освальди перевелись...
показать весь комментарий
15.06.2025 17:42 Ответить
Євросоюз та Україна немають жодних причин страждати через пару трійку любителів *****
показать весь комментарий
15.06.2025 18:01 Ответить
Словаки страждають через те, що стрілок косий виявився.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:29 Ответить
словаччина і за адольфа гітлєра не страждала а була ..незалежною.. як зараз **********
показать весь комментарий
15.06.2025 18:32 Ответить
какой хитрый словак
тоже хочет китаю показывать, что он не с европой вместе, а просто сбоку затисался,
чтобы китай открыл у него заводы как он сделал в Венгрии
показать весь комментарий
15.06.2025 21:33 Ответить
Он завидует Трампону что неможет лизать так как он!трампон!ищет любые лазейки к путХуйлу!!!!
показать весь комментарий
15.06.2025 22:55 Ответить
А каким образом санкции на ***** приводят к страданиям Словакии?!?!?!
показать весь комментарий
16.06.2025 07:08 Ответить
 
 