Словакия не имеет никаких причин страдать из-за Украины, - Фицо о санкциях против РФ
Как заявил премьер-министр Роберт Фицо, Словакия будет просить отложить голосование за новый пакет санкций ЕС против России до обсуждения проблемы поставок газа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил на пресс-конференции.
Фицо заявил, что попросил министра иностранных дел Словакии Юрия Бланара, чтобы на встрече в среду, 18 июня, не голосовали за пакет санкций, пока не будет решен вопрос с поставками российского газа.
"Мы хотим попросить, чтобы сейчас не обсуждали санкции, а сначала эту тему", - сказал премьер Словакии.
Он отметил, что Братислава хочет знать, какие будут гарантии наличия достаточных запасов газа и отсутствия стремительного роста цены для домохозяйств.
"Словакия не имеет никаких причин страдать из-за Украины", - сказал Фицо.
Что предшествовало
Напомним, ранее Фицо угрожал заблокировать любые санкции, которые ЕС будет вводить против России, если они наносят ущерб национальным интересам его страны.
10 июня Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.
Новый пакет касается преимущественно российских банков и российского энергетического сектора, а также предусматривает расширение экспортных запретов и контроля и усиление мер по противодействию обхода санкций.
фіцо - нелюдь, він жалюгідна потвора
Почесать свое фицо...
Нет резинки от трусов.
Вот она, вот она,
На <***** Фицо намотана!
Агенти злили охолоджувальну рідину з трансформатора та підпалили об'єкт. Електропостачання було припинено.
Фіцо, вперду за нобель прайзом.
Це требо буть яким мерзотою, що б під клокотіння шахедів и десятки вбитих українських діточок відкривати його брудного рота на рахунок газу -- нажаль , що цю падаль не добили !!!
Напевно, так думали політики Європи перед другою світовою, віддаючи Гітлеру і Сталіну своїх сусідів.
Європа не має жодних причин страждати через Словаччину.
Але 5-6 дефективних менеджерів ЗЄ явно мають свій інтерес з кацапами.
Словачина страждє через расєю.
тоже хочет китаю показывать, что он не с европой вместе, а просто сбоку затисался,
чтобы китай открыл у него заводы как он сделал в Венгрии