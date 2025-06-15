Словакия не имеет никаких причин страдать из-за Украины, - Фицо о санкциях против РФ

Как заявил премьер-министр Роберт Фицо, Словакия будет просить отложить голосование за новый пакет санкций ЕС против России до обсуждения проблемы поставок газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил на пресс-конференции.

Фицо заявил, что попросил министра иностранных дел Словакии Юрия Бланара, чтобы на встрече в среду, 18 июня, не голосовали за пакет санкций, пока не будет решен вопрос с поставками российского газа.

"Мы хотим попросить, чтобы сейчас не обсуждали санкции, а сначала эту тему", - сказал премьер Словакии.

Он отметил, что Братислава хочет знать, какие будут гарантии наличия достаточных запасов газа и отсутствия стремительного роста цены для домохозяйств.

"Словакия не имеет никаких причин страдать из-за Украины", - сказал Фицо.

Что предшествовало

Напомним, ранее Фицо угрожал заблокировать любые санкции, которые ЕС будет вводить против России, если они наносят ущерб национальным интересам его страны.

10 июня Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.

Новый пакет касается преимущественно российских банков и российского энергетического сектора, а также предусматривает расширение экспортных запретов и контроля и усиление мер по противодействию обхода санкций.