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Новости Санкции против России Отмена санкций
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Фицо угрожает заблокировать в Евросоюзе санкции против РФ

Фицо говорит, что заблокирует санкции против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает заблокировать любые санкции, которые ЕС будет вводить против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", заявление главы правительства Словакии приводит Reuters.

Слова Фицо прозвучали после того, как парламент Словакии принял резолюцию, призывающую членов правительства отказываться от поддержки новых санкций и торговых ограничений против России в международных организациях.

Также читайте: Науседа требует, чтобы санкции против РФ были похожи на "коктейль Молотова"

Он указал, что Словакия хочет оставаться конструктивным членом ЕС, но назвал резолюцию политическим инструментом с сильным посланием.

"Если будут санкции, которые могут нам навредить, я никогда за них не проголосую", - заявил Фицо.

Он добавил, что не может поддержать никаких мер по прекращению импорта российского топлива для словацких атомных электростанций.

"Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в Европейском Союзе, но не за счет Словакии", - отметил Фицо.

Читайте: Премьер Финляндии Орпо осудил намерение Трампа ослабить законопроект о санкциях против РФ

Автор: 

санкции (11471) Словакия (993) Фицо Роберт (196)


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Топ комментарии
+6
Закрийте нафтопровод Дружба на тиждень... час наказувати цього покидька.
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08.06.2025 17:14 Ответить
+5
недострелений, на жаль...
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08.06.2025 17:16 Ответить
+4
Малмй клоп але ж смердючий.
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08.06.2025 17:17 Ответить
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Коли їм вже припинять дотації і вони почнуть жити на свої?!
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08.06.2025 17:13 Ответить
От проблема... У відповідь треба заблокувать нафтопровід... На території Росії... Його тримали тільки для того, щоб Словаччина не мала перебоїв у забезпеченні пальним...
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08.06.2025 17:14 Ответить
Закрийте нафтопровод Дружба на тиждень... час наказувати цього покидька.
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08.06.2025 17:14 Ответить
недострелений, на жаль...
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08.06.2025 17:16 Ответить
Він такий встрелений як і трамп. Вже через пару тижнів після кількох куль в пузо вже на мітингу скакав. Хто в таке повірить бл?
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08.06.2025 17:56 Ответить
Малмй клоп але ж смердючий.
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08.06.2025 17:17 Ответить
Під час Другої світової словаки були на боці нацистів Німеччини, а сьогодні на боці нацистів-фашистів і терористів росії. Нічого дивного.
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08.06.2025 17:17 Ответить
Фіцо погрожує...

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08.06.2025 17:17 Ответить
В Словакии пророссийское население 25% за него Фицо и бьётся!
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08.06.2025 17:18 Ответить
Фіцо, проституцією більше у ху...ла заробляє, чим Словаччина отримує від ЄС. Тому як і ху...лу йому класти на свій народ
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08.06.2025 17:19 Ответить
Біснуватій Фіцьці ніяк адекватне лікування не підберуть.
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08.06.2025 17:23 Ответить
Нахєр з ЄС Угорщину та Словаччину викинути! Вини не з ЄС; вони з кремлем грають в одній команді.
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08.06.2025 17:23 Ответить
Недобитий комуняцький вибл@док відпрацьовує бабло ,
яке йому дає кремлівський вбивця !!
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08.06.2025 17:24 Ответить
А коли він не погрожував? - баба Яга проти
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08.06.2025 17:25 Ответить
***** з ЄС давно, словачинну ********* ніхто і не помітить
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08.06.2025 17:29 Ответить
Що і потрібно було доказати. Єдині санкції які можна ввести проти Сосії це ті які введе сама Україна. Патріотичні і мирні дрони можуть же не тільки по аеродромам літати а і регулярно провідувати рашистські нафто/газопроводи.
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08.06.2025 17:31 Ответить
ЕС как бы все время говорит украинцам - посмотрите на этих праативных мушчин, Орбан, Фицо, смотрите какие они ужасные штучки делают.... сравните с нами, с нашими сладкими речами и любите нас полностью!
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08.06.2025 17:36 Ответить
На відміну від США у ЄС хоч щось порядне є. А США стали областю ху...лостана. Коли трампонутий вас депортує в Україну, сам побачиш
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08.06.2025 17:45 Ответить
Угорщина та Словаччина це готова 5 колона ху....лостану в ЄС, якщо дійде до зіткнення то вони просто будуть робити те що ху...ло накаже, при цьому за гроші ЄС.
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08.06.2025 17:38 Ответить
Фіцо війде в Світову історію як поц звичайний...
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08.06.2025 17:40 Ответить
 
 