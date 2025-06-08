Фицо угрожает заблокировать в Евросоюзе санкции против РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает заблокировать любые санкции, которые ЕС будет вводить против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", заявление главы правительства Словакии приводит Reuters.

Слова Фицо прозвучали после того, как парламент Словакии принял резолюцию, призывающую членов правительства отказываться от поддержки новых санкций и торговых ограничений против России в международных организациях.

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Он указал, что Словакия хочет оставаться конструктивным членом ЕС, но назвал резолюцию политическим инструментом с сильным посланием.

"Если будут санкции, которые могут нам навредить, я никогда за них не проголосую", - заявил Фицо.

Он добавил, что не может поддержать никаких мер по прекращению импорта российского топлива для словацких атомных электростанций.

"Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в Европейском Союзе, но не за счет Словакии", - отметил Фицо.

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