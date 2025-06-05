Парламент Словакии одобрил резолюцию против антироссийских санкций
5 июня парламент Словакии принял резолюцию, призывающую членов правительства отказываться от поддержки новых санкций и торговых ограничений против России в международных организациях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
Инициатором документа выступила пророссийская Словацкая национальная партия (SNS), а его принятие вызвало резонанс не только в политических кругах - зал заседаний посетили организаторы петиции за отмену антироссийских санкций.
Кто поддержал резолюцию
За резолюцию проголосовал 51 из 76 присутствующих депутатов. Среди них - все члены фракции SNS, большинство от партии премьера Роберта Фицо Smer-SD, некоторые депутаты из коалиционной партии Hlas-SD, а также несколько внефракционных.
Против выступил лишь один депутат - Ян Ференчак из Hlas-SD, еще 23 парламентария из той же партии воздержались.
Оппозиционные депутаты бойкотировали голосование, не явившись на него.
Содержание резолюции
В резолюции утверждается, что санкции против России вызывают рост цен на энергоносители, нарушение цепочек поставок и снижение конкурентоспособности словацкой экономики.
Документ отвергает любое дальнейшее расширение ограничений, которые, по мнению авторов, могут негативно повлиять на промышленность, экономику и благосостояние граждан.
Кроме того, словацкий парламент призвал правительство решительно защищать национальные экономические интересы во внешней политике и выступать против международных шагов, которые могут повредить экономике Словакии.
"Это исторический документ, который является первым документом в рамках стран ЕС. Этот документ является резолюцией, которая говорит и противоречит тому, что вчера сказал президент. В нем четко сказано, что антироссийские санкции наносят ущерб словацкой экономике. Пленарное заседание словацкого парламента согласилось с этим", - похвастался после голосования лидер SNS Андрей Данко, чьи депутаты подали резолюцию в парламент.
Напомним, президент Словакии Петер Пеллегрини выступил против проведения в стране референдума по отмене санкций против России.
Ранее сообщалось, что в Словакии создали петицию с требованием объявить референдум об отмене санкций против России. По данным инициаторов, документ подписали почти 400 тысяч граждан.
Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил о готовности поддержать такой референдум.
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А от українська агентура , схоже , там взагалі відсутня ...
В українських посольствах багато москалів ще з часів Янека, та й у командировку посилають по блату, а не по патріотичних поглядах
Я би отправляла бувших військових - інвалидів у посольства. Вони кацапів розірвуть у любой країні
Цим русня і користується, знаючи, що для європейців добробут вищий за будь-які моральні норми та стратегічні цілі.
Будєтє с намі дружіть - будєт у вас дєшовий газ.