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Новости Санкции против России Отмена санкций
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Парламент Словакии одобрил резолюцию против антироссийских санкций

словаччина

5 июня парламент Словакии принял резолюцию, призывающую членов правительства отказываться от поддержки новых санкций и торговых ограничений против России в международных организациях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Инициатором документа выступила пророссийская Словацкая национальная партия (SNS), а его принятие вызвало резонанс не только в политических кругах - зал заседаний посетили организаторы петиции за отмену антироссийских санкций.

Кто поддержал резолюцию

За резолюцию проголосовал 51 из 76 присутствующих депутатов. Среди них - все члены фракции SNS, большинство от партии премьера Роберта Фицо Smer-SD, некоторые депутаты из коалиционной партии Hlas-SD, а также несколько внефракционных.

Против выступил лишь один депутат - Ян Ференчак из Hlas-SD, еще 23 парламентария из той же партии воздержались.

Оппозиционные депутаты бойкотировали голосование, не явившись на него.

Содержание резолюции

В резолюции утверждается, что санкции против России вызывают рост цен на энергоносители, нарушение цепочек поставок и снижение конкурентоспособности словацкой экономики.

Документ отвергает любое дальнейшее расширение ограничений, которые, по мнению авторов, могут негативно повлиять на промышленность, экономику и благосостояние граждан.

Кроме того, словацкий парламент призвал правительство решительно защищать национальные экономические интересы во внешней политике и выступать против международных шагов, которые могут повредить экономике Словакии.

"Это исторический документ, который является первым документом в рамках стран ЕС. Этот документ является резолюцией, которая говорит и противоречит тому, что вчера сказал президент. В нем четко сказано, что антироссийские санкции наносят ущерб словацкой экономике. Пленарное заседание словацкого парламента согласилось с этим", - похвастался после голосования лидер SNS Андрей Данко, чьи депутаты подали резолюцию в парламент.

Напомним, президент Словакии Петер Пеллегрини выступил против проведения в стране референдума по отмене санкций против России.

Ранее сообщалось, что в Словакии создали петицию с требованием объявить референдум об отмене санкций против России. По данным инициаторов, документ подписали почти 400 тысяч граждан.

Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил о готовности поддержать такой референдум.

Автор: 

резолюция (335) санкции (11458) Словакия (991) замороженные активы (295)


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Топ комментарии
+17
Ооо, мало вас в 68-м "денацифицировали" орки, хотите продолжения?
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05.06.2025 15:13 Ответить
+9
добробут громадян
Цим русня і користується, знаючи, що для європейців добробут вищий за будь-які моральні норми та стратегічні цілі.
Будєтє с намі дружіть - будєт у вас дєшовий газ.
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05.06.2025 15:15 Ответить
+8
Кацапська агентура працює .
А от українська агентура , схоже , там взагалі відсутня ...
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05.06.2025 15:15 Ответить
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Ооо, мало вас в 68-м "денацифицировали" орки, хотите продолжения?
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05.06.2025 15:13 Ответить
Це Прагу чавили танками, а про опір Братіслави я щось не чув, словаки завжди шанували то Гітлера, то Сталіна, і радянське рабство їх влаштовувало, а Московщину й досі ******* на відстані. Треба дати зрозуміти словацьким повіям (SNS), що підгодовуються Москвою, у Х-уйла не завжди будуть гроші для вас, власне, не буде їх дуже скоро, і про це вже зараз дбає Саудівська Аравія, яка хоче повернути свою частку на світовому ринку нафти за рахунок низьких цін. Х-уйло вчора скиглив зі сльозами, прохаючи країни ОПЕК+ не знижувати ціни на нафту, не допомогло.
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05.06.2025 16:08 Ответить
Kokoti!!!
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05.06.2025 15:15 Ответить
Кацапська агентура працює .
А от українська агентура , схоже , там взагалі відсутня ...
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05.06.2025 15:15 Ответить
полковнік ГРУ Арестович же ж .
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05.06.2025 15:17 Ответить
Посольство у кацапів у четверо більше українського - є кому працювати ( да і жити на болотах не хочуть)
В українських посольствах багато москалів ще з часів Янека, та й у командировку посилають по блату, а не по патріотичних поглядах
Я би отправляла бувших військових - інвалидів у посольства. Вони кацапів розірвуть у любой країні
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05.06.2025 16:30 Ответить
Приде час, ми всім згадаємо, котрі нам викручували руки. І сраним ковбоям, котрим дебил зелька віддав ресурси, і мадярам, і словакам.
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05.06.2025 15:15 Ответить
Так. згоден. Але виходячи з ******** реалій ,,згадувати,, доведеться і румунам, і полякам,і болгарам, і ще багатьом. Бо щось крайні праві-ліві пруть до керівництва семимильними кроками скрізь. Росія пішла ва-банк та засипає останніми мільярдами всю європейську шваль.
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05.06.2025 15:24 Ответить
добробут громадян
Цим русня і користується, знаючи, що для європейців добробут вищий за будь-які моральні норми та стратегічні цілі.
Будєтє с намі дружіть - будєт у вас дєшовий газ.
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05.06.2025 15:15 Ответить
Незабаром ще й анотація методів спротиву проти вступу України в НАТО та ЄС. Щоб Україна не ,,висосала,, словацьку частку єврів. Форинти вже тремтять. Зараз прийшов час і до євро із словацьким л(Ф)іцом.
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05.06.2025 15:20 Ответить
Може до Фіцо пару фур послати?))
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05.06.2025 15:22 Ответить
Там і самоката достатньо.
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05.06.2025 15:25 Ответить
Словацьки свинособаки..
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05.06.2025 15:34 Ответить
тобто пдрська більшість хвойд та тєрпіл, які проголосували ЗА, вірить у Перемогу України, а отже у недоторканості своїх кордонів від Московії, тому може дозволити собі побикувати для удовлєтворЄнія забаганки шалави уряду Словаччини, Фіфи *****..
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05.06.2025 16:12 Ответить
Та зруйнувати той газовий хаб на кордоні Україні і раши , щоб кацапи перестали купляти Европу . І одразу Україну усі *********
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05.06.2025 16:31 Ответить
 
 