Парламент Словакии одобрил резолюцию против антироссийских санкций

5 июня парламент Словакии принял резолюцию, призывающую членов правительства отказываться от поддержки новых санкций и торговых ограничений против России в международных организациях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Инициатором документа выступила пророссийская Словацкая национальная партия (SNS), а его принятие вызвало резонанс не только в политических кругах - зал заседаний посетили организаторы петиции за отмену антироссийских санкций.

Кто поддержал резолюцию

За резолюцию проголосовал 51 из 76 присутствующих депутатов. Среди них - все члены фракции SNS, большинство от партии премьера Роберта Фицо Smer-SD, некоторые депутаты из коалиционной партии Hlas-SD, а также несколько внефракционных.

Против выступил лишь один депутат - Ян Ференчак из Hlas-SD, еще 23 парламентария из той же партии воздержались.

Оппозиционные депутаты бойкотировали голосование, не явившись на него.

Содержание резолюции

В резолюции утверждается, что санкции против России вызывают рост цен на энергоносители, нарушение цепочек поставок и снижение конкурентоспособности словацкой экономики.

Документ отвергает любое дальнейшее расширение ограничений, которые, по мнению авторов, могут негативно повлиять на промышленность, экономику и благосостояние граждан.

Кроме того, словацкий парламент призвал правительство решительно защищать национальные экономические интересы во внешней политике и выступать против международных шагов, которые могут повредить экономике Словакии.

"Это исторический документ, который является первым документом в рамках стран ЕС. Этот документ является резолюцией, которая говорит и противоречит тому, что вчера сказал президент. В нем четко сказано, что антироссийские санкции наносят ущерб словацкой экономике. Пленарное заседание словацкого парламента согласилось с этим", - похвастался после голосования лидер SNS Андрей Данко, чьи депутаты подали резолюцию в парламент.

Напомним, президент Словакии Петер Пеллегрини выступил против проведения в стране референдума по отмене санкций против России.

Ранее сообщалось, что в Словакии создали петицию с требованием объявить референдум об отмене санкций против России. По данным инициаторов, документ подписали почти 400 тысяч граждан.

Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил о готовности поддержать такой референдум.