Парламент Словаччини схвалив резолюцію проти антиросійських санкцій

5 червня парламент Словаччини ухвалив резолюцію, яка закликає членів уряду відмовлятися від підтримки нових санкцій і торговельних обмежень проти Росії в міжнародних організаціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Ініціатором документа виступила проросійська Словацька національна партія (SNS), а його ухвалення викликало резонанс не лише в політичних колах – до зали засідань завітали організатори петиції за скасування антиросійських санкцій.

Хто підтримав резолюцію

За резолюцію проголосував 51 з 76 присутніх депутатів. Серед них – усі члени фракції SNS, більшість від партії прем’єра Роберта Фіцо Smer-SD, деякі депутати з коаліційної партії Hlas-SD, а також кілька позафракційних.

Проти виступив лише один депутат – Ян Ференчак з Hlas-SD, ще 23 парламентарі з тієї ж партії утрималися.

Опозиційні депутати бойкотували голосування, не з’явившись на нього.

Зміст резолюції

У резолюції стверджується, що санкції проти Росії спричиняють зростання цін на енергоносії, порушення постачальних ланцюгів і зниження конкурентоздатності словацької економіки.

Документ відкидає будь-яке подальше розширення обмежень, які, на думку авторів, можуть негативно вплинути на промисловість, економіку та добробут громадян.

Окрім того, словацький парламент закликав уряд рішуче захищати національні економічні інтереси у зовнішній політиці та виступати проти міжнародних кроків, які можуть зашкодити економіці Словаччини.

"Це історичний документ, який є першим документом в рамках країн ЄС. Цей документ є резолюцією, яка говорить і суперечить тому, що вчора сказав президент. У ньому чітко сказано, що антиросійські санкції завдають шкоди словацькій економіці. Пленарне засідання словацького парламенту погодилося з цим", – похизувався після голосування лідер SNS Андрей Данко, чиї депутати подали резолюцію до парламенту.

Нагадаємо, президент Словаччини Петер Пеллегріні виступив проти проведення в країні референдуму щодо скасування санкцій проти Росії.

Раніше повідомлялося, що у Словаччині створили петицію з вимогою оголосити референдум про скасування санкцій проти Росії. За даними ініціаторів, документ підписали майже 400 тисяч громадян.

Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо заявив про готовність підтримати такий референдум.