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Новини Санкції проти Росії Скасування санкцій проти Росії
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Парламент Словаччини схвалив резолюцію проти антиросійських санкцій

словаччина

 5 червня парламент Словаччини ухвалив резолюцію, яка закликає членів уряду відмовлятися від підтримки нових санкцій і торговельних обмежень проти Росії в міжнародних організаціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Ініціатором документа виступила проросійська Словацька національна партія (SNS), а його ухвалення викликало резонанс не лише в політичних колах – до зали засідань завітали організатори петиції за скасування антиросійських санкцій.

Хто підтримав резолюцію

За резолюцію проголосував 51 з 76 присутніх депутатів. Серед них – усі члени фракції SNS, більшість від партії прем’єра Роберта Фіцо Smer-SD, деякі депутати з коаліційної партії Hlas-SD, а також кілька позафракційних.

Проти виступив лише один депутат – Ян Ференчак з Hlas-SD, ще 23 парламентарі з тієї ж партії утрималися.

Опозиційні депутати бойкотували голосування, не з’явившись на нього.

Зміст резолюції

У резолюції стверджується, що санкції проти Росії спричиняють зростання цін на енергоносії, порушення постачальних ланцюгів і зниження конкурентоздатності словацької економіки.

Документ відкидає будь-яке подальше розширення обмежень, які, на думку авторів, можуть негативно вплинути на промисловість, економіку та добробут громадян.

Окрім того, словацький парламент закликав уряд рішуче захищати національні економічні інтереси у зовнішній політиці та виступати проти міжнародних кроків, які можуть зашкодити економіці Словаччини.

"Це історичний документ, який є першим документом в рамках країн ЄС. Цей документ є резолюцією, яка говорить і суперечить тому, що вчора сказав президент. У ньому чітко сказано, що антиросійські санкції завдають шкоди словацькій економіці. Пленарне засідання словацького парламенту погодилося з цим", – похизувався після голосування лідер SNS Андрей Данко, чиї депутати подали резолюцію до парламенту.

Нагадаємо, президент Словаччини Петер Пеллегріні виступив проти проведення в країні референдуму щодо скасування санкцій проти Росії.

Раніше повідомлялося, що у Словаччині створили петицію з вимогою оголосити референдум про скасування санкцій проти Росії. За даними ініціаторів, документ підписали майже 400 тисяч громадян.

Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо заявив про готовність підтримати такий референдум.

Автор: 

резолюція (283) санкції (12097) Словаччина (1113) заморожені активи (579)


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Топ коментарі
+14
Ооо, мало вас в 68-м "денацифицировали" орки, хотите продолжения?
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05.06.2025 15:13 Відповісти
+7
Кацапська агентура працює .
А от українська агентура , схоже , там взагалі відсутня ...
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05.06.2025 15:15 Відповісти
+7
добробут громадян
Цим русня і користується, знаючи, що для європейців добробут вищий за будь-які моральні норми та стратегічні цілі.
Будєтє с намі дружіть - будєт у вас дєшовий газ.
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05.06.2025 15:15 Відповісти
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Ооо, мало вас в 68-м "денацифицировали" орки, хотите продолжения?
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05.06.2025 15:13 Відповісти
Це Прагу чавили танками, а про опір Братіслави я щось не чув, словаки завжди шанували то Гітлера, то Сталіна, і радянське рабство їх влаштовувало, а Московщину й досі ******* на відстані. Треба дати зрозуміти словацьким повіям (SNS), що підгодовуються Москвою, у Х-уйла не завжди будуть гроші для вас, власне, не буде їх дуже скоро, і про це вже зараз дбає Саудівська Аравія, яка хоче повернути свою частку на світовому ринку нафти за рахунок низьких цін. Х-уйло вчора скиглив зі сльозами, прохаючи країни ОПЕК+ не знижувати ціни на нафту, не допомогло.
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05.06.2025 16:08 Відповісти
Kokoti!!!
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05.06.2025 15:15 Відповісти
Кацапська агентура працює .
А от українська агентура , схоже , там взагалі відсутня ...
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05.06.2025 15:15 Відповісти
полковнік ГРУ Арестович же ж .
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05.06.2025 15:17 Відповісти
Посольство у кацапів у четверо більше українського - є кому працювати ( да і жити на болотах не хочуть)
В українських посольствах багато москалів ще з часів Янека, та й у командировку посилають по блату, а не по патріотичних поглядах
Я би отправляла бувших військових - інвалидів у посольства. Вони кацапів розірвуть у любой країні
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05.06.2025 16:30 Відповісти
Приде час, ми всім згадаємо, котрі нам викручували руки. І сраним ковбоям, котрим дебил зелька віддав ресурси, і мадярам, і словакам.
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05.06.2025 15:15 Відповісти
Так. згоден. Але виходячи з ******** реалій ,,згадувати,, доведеться і румунам, і полякам,і болгарам, і ще багатьом. Бо щось крайні праві-ліві пруть до керівництва семимильними кроками скрізь. Росія пішла ва-банк та засипає останніми мільярдами всю європейську шваль.
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05.06.2025 15:24 Відповісти
добробут громадян
Цим русня і користується, знаючи, що для європейців добробут вищий за будь-які моральні норми та стратегічні цілі.
Будєтє с намі дружіть - будєт у вас дєшовий газ.
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05.06.2025 15:15 Відповісти
Незабаром ще й анотація методів спротиву проти вступу України в НАТО та ЄС. Щоб Україна не ,,висосала,, словацьку частку єврів. Форинти вже тремтять. Зараз прийшов час і до євро із словацьким л(Ф)іцом.
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05.06.2025 15:20 Відповісти
Може до Фіцо пару фур послати?))
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05.06.2025 15:22 Відповісти
Там і самоката достатньо.
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05.06.2025 15:25 Відповісти
Словацьки свинособаки..
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05.06.2025 15:34 Відповісти
тобто пдрська більшість хвойд та тєрпіл, які проголосували ЗА, вірить у Перемогу України, а отже у недоторканості своїх кордонів від Московії, тому може дозволити собі побикувати для удовлєтворЄнія забаганки шалави уряду Словаччини, Фіфи *****..
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05.06.2025 16:12 Відповісти
Та зруйнувати той газовий хаб на кордоні Україні і раши , щоб кацапи перестали купляти Европу . І одразу Україну усі *********
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05.06.2025 16:31 Відповісти
 
 