Парламент Словаччини схвалив резолюцію проти антиросійських санкцій
5 червня парламент Словаччини ухвалив резолюцію, яка закликає членів уряду відмовлятися від підтримки нових санкцій і торговельних обмежень проти Росії в міжнародних організаціях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
Ініціатором документа виступила проросійська Словацька національна партія (SNS), а його ухвалення викликало резонанс не лише в політичних колах – до зали засідань завітали організатори петиції за скасування антиросійських санкцій.
Хто підтримав резолюцію
За резолюцію проголосував 51 з 76 присутніх депутатів. Серед них – усі члени фракції SNS, більшість від партії прем’єра Роберта Фіцо Smer-SD, деякі депутати з коаліційної партії Hlas-SD, а також кілька позафракційних.
Проти виступив лише один депутат – Ян Ференчак з Hlas-SD, ще 23 парламентарі з тієї ж партії утрималися.
Опозиційні депутати бойкотували голосування, не з’явившись на нього.
Зміст резолюції
У резолюції стверджується, що санкції проти Росії спричиняють зростання цін на енергоносії, порушення постачальних ланцюгів і зниження конкурентоздатності словацької економіки.
Документ відкидає будь-яке подальше розширення обмежень, які, на думку авторів, можуть негативно вплинути на промисловість, економіку та добробут громадян.
Окрім того, словацький парламент закликав уряд рішуче захищати національні економічні інтереси у зовнішній політиці та виступати проти міжнародних кроків, які можуть зашкодити економіці Словаччини.
"Це історичний документ, який є першим документом в рамках країн ЄС. Цей документ є резолюцією, яка говорить і суперечить тому, що вчора сказав президент. У ньому чітко сказано, що антиросійські санкції завдають шкоди словацькій економіці. Пленарне засідання словацького парламенту погодилося з цим", – похизувався після голосування лідер SNS Андрей Данко, чиї депутати подали резолюцію до парламенту.
Нагадаємо, президент Словаччини Петер Пеллегріні виступив проти проведення в країні референдуму щодо скасування санкцій проти Росії.
Раніше повідомлялося, що у Словаччині створили петицію з вимогою оголосити референдум про скасування санкцій проти Росії. За даними ініціаторів, документ підписали майже 400 тисяч громадян.
Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо заявив про готовність підтримати такий референдум.
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А от українська агентура , схоже , там взагалі відсутня ...
В українських посольствах багато москалів ще з часів Янека, та й у командировку посилають по блату, а не по патріотичних поглядах
Я би отправляла бувших військових - інвалидів у посольства. Вони кацапів розірвуть у любой країні
Цим русня і користується, знаючи, що для європейців добробут вищий за будь-які моральні норми та стратегічні цілі.
Будєтє с намі дружіть - будєт у вас дєшовий газ.