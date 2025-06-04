Не може бути оголошений, - Пеллегріні виступив проти проведення в Словаччині референдуму щодо зняття санкцій з РФ
Президент Словаччини Петер Пеллегріні виступив проти проведення в країні референдуму щодо скасування санкцій проти Росії.
Заяву президента Словаччини цитує видання TASR, інформує Цензор.НЕТ.
Пеллегріні заявив, що петиція про проведення референдуму задля скасування санкцій проти Росії - не є конституційною та законною. Тому, за його словами, референдум не може бути оголошений.
"Якщо президент (Словаччини, - ред.) виявить, що будь-яка з передбачених конституційних або правових умов для проведення референдуму не виконана, він не має права його оголосити. Саме така ситуація з петицією, яку я аналізував останніми тижнями. Тому повторю: згаданий референдум просто не може бути оголошений", - сказав політик.
Видання нагадало, що ініціатором референдуму виступив позапарламентський рух Словацьке відродження (SHO). Рух вимаав, щоб президент оголосив референдум із питанням, яке звучить так:
"Чи погоджуєтеся ви з тим, що Словацька Республіка не повинна застосовувати санкції проти Російської Федерації, які завдають шкоди громадянам, торговцям та підприємцям Словаччини?".
Згідно з Конституцією Словаччини, президент зобов’язаний оголосити референдум, якщо цього через петицію вимагають щонайменше 350 тисяч громадян. Президент має 30 днів з моменту подання петиції на його оголошення.
Для того, щоб референдум вважався таким, що відбувся, у ньому повинні взяти участь понад 50% громадян, які мають право голосу, а більшість із них мають підтримати запропоноване рішення.
Раніше повідомлялося, що у Словаччині створили петицію з вимогою оголосити референдум про скасування санкцій проти Росії. За даними ініціаторів, документ підписали майже 400 тисяч громадян.
Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо заявив про готовність підтримати такий референдум.
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