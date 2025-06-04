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Новости Отмена санкций
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Не может быть объявлен, - Пеллегрини выступил против проведения в Словакии референдума о снятии санкций с РФ

Пеллегрини против референдума за отмену санкций в отношении РФ

Президент Словакии Петер Пеллегрини выступил против проведения в стране референдума по отмене санкций против России.

Заявление президента Словакии цитирует издание TASR, информирует Цензор.НЕТ.

Пеллегрини заявил, что петиция о проведении референдума для отмены санкций против России - не является конституционной и законной. Поэтому, по его словам, референдум не может быть объявлен.

"Если президент(Словакии. - Ред.) обнаружит, что любое из предусмотренных конституционных или правовых условий для проведения референдума не выполнено, он не имеет права его объявить. Именно такая ситуация с петицией, которую я анализировал в последние недели. Поэтому повторю: упомянутый референдум просто не может быть объявлен", - сказал политик.

Издание напомнило, что инициатором референдума выступило внепарламентское движение Словацкое возрождение (SHO). Движение требовало, чтобы президент объявил референдум с вопросом, который звучит так:

"Согласны ли вы с тем, что Словацкая Республика не должна применять санкции против Российской Федерации, которые наносят ущерб гражданам, торговцам и предпринимателям Словакии?"

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Согласно Конституции Словакии, президент обязан объявить референдум, если этого через петицию требуют не менее 350 тысяч граждан. Президент имеет 30 дней с момента подачи петиции на его объявление.

Для того, чтобы референдум считался состоявшимся, в нем должны принять участие более 50% граждан, имеющих право голоса, а большинство из них должны поддержать предложенное решение.

Ранее сообщалось, что в Словакии создали петицию с требованием объявить референдум об отмене санкций против России. По данным инициаторов, документ подписали почти 400 тысяч граждан.

Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил о готовности поддержать такой референдум.

Читайте также: Фицо заявил о готовности поддержать референдум в Словакии об отмене санкций против РФ

Автор: 

россия (96157) санкции (11450) Словакия (990) Петер Пелегрини (15)


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Ахах... Ну а как по мне нормальный был бы референдум. Главное поставить два вопроса и одно поле для утвердительного ответа. Словакия снимает санкции с рф?А второй вопрос: Хотите ли вы, чтоб Словакия вышла из ЕС и НАТО?
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04.06.2025 23:45 Ответить
спочатку "добрі" сусіди словаки проголосуйте що путін святий, а потім можете вже що завгодно голосувати..
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04.06.2025 23:45 Ответить
 
 