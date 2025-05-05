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Новости Отмена санкций
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В Словакии собрали подписи для референдума об отмене санкций против России

словаччина

В Словакии создали петицию с требованием объявить референдум об отмене санкций против России. По данным инициаторов, документ подписали почти 400 тысяч граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным СМИ, петицию с требованием объявить референдум об отмене санкций против России сегодня передали президенту Словакии Петеру Пеллегрини. Инициатором выступило движение "Словацкое национальное возрождение", которое заявляет, что петицию подписали почти 400 тысяч человек.

Организаторы петиции призывают президента объявить референдум с вопросом:
"Согласны ли вы с тем, чтобы Словацкая Республика не применяла санкции против Российской Федерации, которые вредят словацким гражданам, предпринимателям и бизнесу?"

Лидер движения Роберт Швец выразил надежду, что Пеллегрини не отвергнет инициативу, учитывая то, что еще до президентства сам неоднократно заявлял, что антироссийские санкции вредят Словакии. Петицию также поддержали лидер Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко и председатель внепарламентской партии "Республика" Милан Угрик.

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В канцелярии президента отметили, что "будут работать с петицией в соответствии с действующим законодательством".

Референдум в Словакии может объявить президент, если его инициирует не менее 350 тысяч граждан. У главы государства есть 30 дней с момента получения петиции, чтобы принять решение. Перед этим он может обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить, соответствует ли содержание референдума Основному закону. Результаты референдума являются действительными, если участие в нем примет более 50% избирателей и большинство из них поддержит поставленный вопрос.

Автор: 

референдум (1504) санкции (11315) Словакия (983)


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Топ комментарии
+16
Кацапня послідовно працює з піаром проти України в усіх сусідніх к Україною країнах...і працює успішно, нажаль...
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05.05.2025 20:45
+10
От 3.14расы.
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05.05.2025 20:44
+8
Здалека заходите - збирайте підписи за входження до рашки
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05.05.2025 20:48
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От 3.14расы.
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05.05.2025 20:44 Ответить
СПЛЯЧИЙ БРЮСЕЛЬ повинен робити своюсправу - якщо референдум -ТАК! то двері на вихід з ЄС!!! Й на цей випадок ВЖЕ повинні бути юридичні підстави.
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05.05.2025 21:06 Ответить
Кацапня послідовно працює з піаром проти України в усіх сусідніх к Україною країнах...і працює успішно, нажаль...
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05.05.2025 20:45 Ответить
ми за 30 років
- не створили посольствоа БАшкирії чи Ічкерії
- не роздали всім бажаючим в РФ автомати
- не назнімали 1000 0000 документалок про звірства РФ

ВСЕ ЩО РОБИЛОСЯ - розпил. Про що мова?
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05.05.2025 20:53 Ответить
Вся українська пропаганда в нас зведена до безкінечних поїздок Зеленського.
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05.05.2025 20:56 Ответить
Не зовсім. Більшість цієї "марафонщини" чи "позитивних блоХерів" піарять найвеличніше і призначають винними "папєрєднікав" (як в Україні, так і за кордоном), опозицію, військових, деяких призначенців боневтіка та інших (хто попада під "гарячу руку", не подобається або тягне рейтинг янєлоха вниз). Головна мета - створити образ "єдиного пабєдуна", якому всі заважають (або по-московитськи: "Царь хароший, а боярє плахіє")
Якось так...
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05.05.2025 21:13 Ответить
А що ви хотіли після 2019?
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05.05.2025 21:01 Ответить
ну і до 19 не багато було рухів в тому напрямку, крім як визнали якийсь корінний народ зникаючий на болотах.
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05.05.2025 21:25 Ответить
Та ні ×ера не успішно - обсер за обсером, а орбан із фіцо постійно обтікають, як два обісцяні кондоми. Якщо чогось і домоглися, то воно і близько не те, чого прагнув ×уйло.
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05.05.2025 21:03 Ответить
Ще й як успішно - блокування кордонів з Польщею, привели до влади у Словаччині прокацаську хвойду, зараз у Румунії те саме роблять і тд.
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05.05.2025 21:37 Ответить
А толку? Смороду багато, а ККД - у підсумку практично нульовий. )) Поставки зброї і фінансів Україні нарощуються, санкції тривають, бабло немитої заблоковане, економіка балалайні згортається, сво - гальмує.
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05.05.2025 22:04 Ответить
Нема питань - обмінюємося територіями і прямим шляхом з ЄС до РФ.
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05.05.2025 20:46 Ответить
Здалека заходите - збирайте підписи за входження до рашки
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05.05.2025 20:48 Ответить
Чи погоджуєтесь ви з тим, що подальше знищення кацапами українців не шкодять словацьким громадянам і бізнесу? Так, словаки?
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05.05.2025 20:49 Ответить
У вигляді особливої милості словакам нададуть можливість причаститися зі знаменитої *********** валізки!
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05.05.2025 20:51 Ответить
Аж до ригачки.
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05.05.2025 21:28 Ответить
Хто формує питання на референдум, той і отримує «ПРАВИЛЬНІ» відповіді від НАРОДУ, для себе!
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05.05.2025 20:52 Ответить
Чи погоджуєтесь ви із тим що Словаччині для розвитку треба вийти з ЄС і стати регіоном РФ?
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05.05.2025 20:56 Ответить
так провед1ть референдум щоб раша п1шла з Укра1ни
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05.05.2025 20:56 Ответить
А все очень просто. Пока украинская власть держала удар, вся эта пророссийская банда только подтявкивала. А как только Зеленский прогнулся под Трампа и фактически согласился на частичную капитуляцию с отдачей под "эффективный контроль" оккупированных территорий России, вся пророссийская гниль сразу ободрилась, а их население как-то сникло: слабых не жалеют, а добивают в таких случаях. Зеленский ничего не выиграл, а только деморализовал украинское общество и доказал, что Путин все равно своего добьется.
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05.05.2025 20:57 Ответить
нічяво он нє дабйотса.
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05.05.2025 20:59 Ответить
Правильнее было написать, что добивается. Я очень надеюсь, что Путин не добьется желаемого, если власть сама не сольет Украину под капитуляцию
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05.05.2025 21:30 Ответить
Мал клоп, да вонюч, это о словакии, мало по ним совок танками поездил, захотелось острых

ощущений, они их получат.
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05.05.2025 20:58 Ответить
Правильно будет звучать так:
Кремлевские прокси "В Словакии создали петицию..."
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05.05.2025 21:00 Ответить
Ну от у своєму сраному колгоспі хай і скасовують. 😁
Що там Словаччина сама виробляє продає?
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05.05.2025 21:01 Ответить
Двіжухи захотілось
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05.05.2025 21:03 Ответить
Ну на місці Німечсини, Франції, Італії я б провів у відповідь референдум щодо виключення Словаччини з ЄС.

А потім просто порівняв би голоси в абсолютному значенні і надав Словаччині довідку скільки голосів у ЄС є проти Словаччини на один словацький голос за Роісю.
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05.05.2025 21:05 Ответить
400000 фашистів!!!!Їм ***** ,що в Україні гинуть тисячі людей,головне- скасування санкцій..
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05.05.2025 21:05 Ответить
З 400 000, 200 000 циганва !
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05.05.2025 22:04 Ответить
Навіщо? Ви ж знаєте, що анкціі путькі тільки в радість? Ви краще збирайте підписи проти війни, яку рашка розвʼязала у Європі.
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05.05.2025 21:06 Ответить
Потомки фашистів. Мабуть подобалось разом з гітлером грабувати сусідів.
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05.05.2025 21:08 Ответить
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05.05.2025 21:10 Ответить
Брюсель спить і пускає шептуни.
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05.05.2025 21:16 Ответить
А чого одразу не включили пункт що до приєднання словачинні до рашки на правах губерніі?
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05.05.2025 21:29 Ответить
То вже і трампаксу, треба сказати "ДЯКУЮ"!
Почав війну з Європою!!!
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05.05.2025 22:05 Ответить
Тут же треба прораховувати комусь від санкцій більше шкоди. Для країн, які запроваджують санкції, чи російської федерації.
1. Санкції негативно впливають на економіку країн, що їх вводять. Втрата торговельних зв'язків відбивається на місцевих компаніях та галузях, що постачають товари або послуги.
2. Вони призвели до зміцнення режиму путіну і всієї влади в російській державі, пов'язаних з консолідацією навколо уряду, який представляє себе як жертву зовнішньої агресії.
3. Для країн, які вводять санкції, втрата впливу в регіоні та неможливість конструктивної взаємодії в майбутньому. Санкції для Росії вже призвели до створення альтернативних альянсів та економічних відносин з іншими державами. (Китай, Індія, Бразилія та багато інших союзників Росії) Санкції не працюють у довгу. Іран, Куба, Північна Корея, Венесуела, тому приклад.
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05.05.2025 22:07 Ответить
 
 