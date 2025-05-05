В Словакии собрали подписи для референдума об отмене санкций против России
В Словакии создали петицию с требованием объявить референдум об отмене санкций против России. По данным инициаторов, документ подписали почти 400 тысяч граждан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным СМИ, петицию с требованием объявить референдум об отмене санкций против России сегодня передали президенту Словакии Петеру Пеллегрини. Инициатором выступило движение "Словацкое национальное возрождение", которое заявляет, что петицию подписали почти 400 тысяч человек.
Организаторы петиции призывают президента объявить референдум с вопросом:
"Согласны ли вы с тем, чтобы Словацкая Республика не применяла санкции против Российской Федерации, которые вредят словацким гражданам, предпринимателям и бизнесу?"
Лидер движения Роберт Швец выразил надежду, что Пеллегрини не отвергнет инициативу, учитывая то, что еще до президентства сам неоднократно заявлял, что антироссийские санкции вредят Словакии. Петицию также поддержали лидер Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко и председатель внепарламентской партии "Республика" Милан Угрик.
В канцелярии президента отметили, что "будут работать с петицией в соответствии с действующим законодательством".
Референдум в Словакии может объявить президент, если его инициирует не менее 350 тысяч граждан. У главы государства есть 30 дней с момента получения петиции, чтобы принять решение. Перед этим он может обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить, соответствует ли содержание референдума Основному закону. Результаты референдума являются действительными, если участие в нем примет более 50% избирателей и большинство из них поддержит поставленный вопрос.
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- не створили посольствоа БАшкирії чи Ічкерії
- не роздали всім бажаючим в РФ автомати
- не назнімали 1000 0000 документалок про звірства РФ
ВСЕ ЩО РОБИЛОСЯ - розпил. Про що мова?
Якось так...
ощущений, они их получат.
Кремлевские прокси "В Словакии создали петицию..."
Що там Словаччина сама виробляє продає?
А потім просто порівняв би голоси в абсолютному значенні і надав Словаччині довідку скільки голосів у ЄС є проти Словаччини на один словацький голос за Роісю.
Почав війну з Європою!!!
1. Санкції негативно впливають на економіку країн, що їх вводять. Втрата торговельних зв'язків відбивається на місцевих компаніях та галузях, що постачають товари або послуги.
2. Вони призвели до зміцнення режиму путіну і всієї влади в російській державі, пов'язаних з консолідацією навколо уряду, який представляє себе як жертву зовнішньої агресії.
3. Для країн, які вводять санкції, втрата впливу в регіоні та неможливість конструктивної взаємодії в майбутньому. Санкції для Росії вже призвели до створення альтернативних альянсів та економічних відносин з іншими державами. (Китай, Індія, Бразилія та багато інших союзників Росії) Санкції не працюють у довгу. Іран, Куба, Північна Корея, Венесуела, тому приклад.