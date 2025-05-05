В Словакии собрали подписи для референдума об отмене санкций против России

В Словакии создали петицию с требованием объявить референдум об отмене санкций против России. По данным инициаторов, документ подписали почти 400 тысяч граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным СМИ, петицию с требованием объявить референдум об отмене санкций против России сегодня передали президенту Словакии Петеру Пеллегрини. Инициатором выступило движение "Словацкое национальное возрождение", которое заявляет, что петицию подписали почти 400 тысяч человек.

Организаторы петиции призывают президента объявить референдум с вопросом:

"Согласны ли вы с тем, чтобы Словацкая Республика не применяла санкции против Российской Федерации, которые вредят словацким гражданам, предпринимателям и бизнесу?"

Лидер движения Роберт Швец выразил надежду, что Пеллегрини не отвергнет инициативу, учитывая то, что еще до президентства сам неоднократно заявлял, что антироссийские санкции вредят Словакии. Петицию также поддержали лидер Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко и председатель внепарламентской партии "Республика" Милан Угрик.

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В канцелярии президента отметили, что "будут работать с петицией в соответствии с действующим законодательством".

Референдум в Словакии может объявить президент, если его инициирует не менее 350 тысяч граждан. У главы государства есть 30 дней с момента получения петиции, чтобы принять решение. Перед этим он может обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить, соответствует ли содержание референдума Основному закону. Результаты референдума являются действительными, если участие в нем примет более 50% избирателей и большинство из них поддержит поставленный вопрос.