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Новини Скасування санкцій проти Росії
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У Словаччині зібрали підписи для референдуму щодо скасування санкцій проти Росії

словаччина

У Словаччині створили петицію з вимогою оголосити референдум про скасування санкцій проти Росії. За даними ініціаторів, документ підписали майже 400 тисяч громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За даними ЗМІ, петицію з вимогою оголосити референдум про скасування санкцій проти Росії сьогодні передали президенту Словаччини Петеру Пеллегріні. Ініціатором виступив рух "Словацьке національне відродження", який заявляє, що петицію підписали майже 400 тисяч людей.

Організатори петиції закликають президента оголосити референдум із запитанням:
"Чи погоджуєтеся ви з тим, щоб Словацька Республіка не застосовувала санкції проти Російської Федерації, які шкодять словацьким громадянам, підприємцям і бізнесу?".

Лідер руху Роберт Швец висловив сподівання, що Пеллегріні не відкине ініціативу, зважаючи на те, що ще до президентства сам неодноразово заявляв, що антиросійські санкції шкодять Словаччині. Петицію також підтримали лідер Словацької національної партії (SNS) Андрей Данко і голова позапарламентської партії "Республіка" Мілан Угрік.

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У канцелярії президента зазначили, що "працюватимуть з петицією відповідно до чинного законодавства".

Референдум у Словаччині може оголосити президент, якщо його ініціює щонайменше 350 тисяч громадян. Глава держави має 30 днів із моменту отримання петиції, щоб ухвалити рішення. Перед цим він може звернутися до Конституційного суду з проханням перевірити, чи відповідає зміст референдуму Основному закону. Результати референдуму є чинними, якщо участь у ньому візьме понад 50% виборців і більшість із них підтримає поставлене питання.

Автор: 

референдум (628) санкції (11876) Словаччина (1104)


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Топ коментарі
+18
Кацапня послідовно працює з піаром проти України в усіх сусідніх к Україною країнах...і працює успішно, нажаль...
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05.05.2025 20:45
+12
От 3.14расы.
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05.05.2025 20:44
+12
Здалека заходите - збирайте підписи за входження до рашки
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05.05.2025 20:48
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От 3.14расы.
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05.05.2025 20:44 Відповісти
СПЛЯЧИЙ БРЮСЕЛЬ повинен робити своюсправу - якщо референдум -ТАК! то двері на вихід з ЄС!!! Й на цей випадок ВЖЕ повинні бути юридичні підстави.
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05.05.2025 21:06 Відповісти
Кацапня послідовно працює з піаром проти України в усіх сусідніх к Україною країнах...і працює успішно, нажаль...
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05.05.2025 20:45 Відповісти
ми за 30 років
- не створили посольствоа БАшкирії чи Ічкерії
- не роздали всім бажаючим в РФ автомати
- не назнімали 1000 0000 документалок про звірства РФ

ВСЕ ЩО РОБИЛОСЯ - розпил. Про що мова?
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05.05.2025 20:53 Відповісти
Вся українська пропаганда в нас зведена до безкінечних поїздок Зеленського.
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05.05.2025 20:56 Відповісти
Не зовсім. Більшість цієї "марафонщини" чи "позитивних блоХерів" піарять найвеличніше і призначають винними "папєрєднікав" (як в Україні, так і за кордоном), опозицію, військових, деяких призначенців боневтіка та інших (хто попада під "гарячу руку", не подобається або тягне рейтинг янєлоха вниз). Головна мета - створити образ "єдиного пабєдуна", якому всі заважають (або по-московитськи: "Царь хароший, а боярє плахіє")
Якось так...
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05.05.2025 21:13 Відповісти
І піар пустих " безпекових угод"...які діють як мертвому припарки...
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05.05.2025 22:14 Відповісти
А що ви хотіли після 2019?
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05.05.2025 21:01 Відповісти
ну і до 19 не багато було рухів в тому напрямку, крім як визнали якийсь корінний народ зникаючий на болотах.
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05.05.2025 21:25 Відповісти
Та ні ×ера не успішно - обсер за обсером, а орбан із фіцо постійно обтікають, як два обісцяні кондоми. Якщо чогось і домоглися, то воно і близько не те, чого прагнув ×уйло.
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05.05.2025 21:03 Відповісти
Ще й як успішно - блокування кордонів з Польщею, привели до влади у Словаччині прокацаську хвойду, зараз у Румунії те саме роблять і тд.
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05.05.2025 21:37 Відповісти
А толку? Смороду багато, а ККД - у підсумку практично нульовий. )) Поставки зброї і фінансів Україні нарощуються, санкції тривають, бабло немитої заблоковане, економіка балалайні згортається, сво - гальмує.
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05.05.2025 22:04 Відповісти
Ну от у Словаччині як привели Фіцо до влади - так Словаччина доразу відмовилась допомогати Україні, а допомогала досить сутьтєво.
Звісно, що приход до влади прокацаів у Словаччині не влинув на поставки з Франції - але над цив кацапи теж працюють.
От з Румунією у нас дуже тісне співнобітництво - а стане завтра там той фашист президентом, який у нас персона нон-грата - і що буде? А нічого хорошого - все сівробітництво будуть звертати. І залишиться нам тільки польский кордон для всіх поставок...а його кацапи вже перекривали..
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05.05.2025 22:29 Відповісти
Нема питань - обмінюємося територіями і прямим шляхом з ЄС до РФ.
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05.05.2025 20:46 Відповісти
Здалека заходите - збирайте підписи за входження до рашки
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05.05.2025 20:48 Відповісти
Чи погоджуєтесь ви з тим, що подальше знищення кацапами українців не шкодять словацьким громадянам і бізнесу? Так, словаки?
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05.05.2025 20:49 Відповісти
У вигляді особливої милості словакам нададуть можливість причаститися зі знаменитої *********** валізки!
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05.05.2025 20:51 Відповісти
Аж до ригачки.
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05.05.2025 21:28 Відповісти
Хто формує питання на референдум, той і отримує «ПРАВИЛЬНІ» відповіді від НАРОДУ, для себе!
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05.05.2025 20:52 Відповісти
Чи погоджуєтесь ви із тим що Словаччині для розвитку треба вийти з ЄС і стати регіоном РФ?
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05.05.2025 20:56 Відповісти
так провед1ть референдум щоб раша п1шла з Укра1ни
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05.05.2025 20:56 Відповісти
А все очень просто. Пока украинская власть держала удар, вся эта пророссийская банда только подтявкивала. А как только Зеленский прогнулся под Трампа и фактически согласился на частичную капитуляцию с отдачей под "эффективный контроль" оккупированных территорий России, вся пророссийская гниль сразу ободрилась, а их население как-то сникло: слабых не жалеют, а добивают в таких случаях. Зеленский ничего не выиграл, а только деморализовал украинское общество и доказал, что Путин все равно своего добьется.
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05.05.2025 20:57 Відповісти
нічяво он нє дабйотса.
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05.05.2025 20:59 Відповісти
Правильнее было написать, что добивается. Я очень надеюсь, что Путин не добьется желаемого, если власть сама не сольет Украину под капитуляцию
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05.05.2025 21:30 Відповісти
Мал клоп, да вонюч, это о словакии, мало по ним совок танками поездил, захотелось острых

ощущений, они их получат.
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05.05.2025 20:58 Відповісти
Правильно будет звучать так:
Кремлевские прокси "В Словакии создали петицию..."
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05.05.2025 21:00 Відповісти
Ну от у своєму сраному колгоспі хай і скасовують. 😁
Що там Словаччина сама виробляє продає?
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05.05.2025 21:01 Відповісти
Двіжухи захотілось
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05.05.2025 21:03 Відповісти
Ну на місці Німечсини, Франції, Італії я б провів у відповідь референдум щодо виключення Словаччини з ЄС.

А потім просто порівняв би голоси в абсолютному значенні і надав Словаччині довідку скільки голосів у ЄС є проти Словаччини на один словацький голос за Роісю.
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05.05.2025 21:05 Відповісти
400000 фашистів!!!!Їм ***** ,що в Україні гинуть тисячі людей,головне- скасування санкцій..
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05.05.2025 21:05 Відповісти
З 400 000, 200 000 циганва !
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05.05.2025 22:04 Відповісти
Навіщо? Ви ж знаєте, що анкціі путькі тільки в радість? Ви краще збирайте підписи проти війни, яку рашка розвʼязала у Європі.
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05.05.2025 21:06 Відповісти
Потомки фашистів. Мабуть подобалось разом з гітлером грабувати сусідів.
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05.05.2025 21:08 Відповісти
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05.05.2025 21:10 Відповісти
Брюсель спить і пускає шептуни.
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05.05.2025 21:16 Відповісти
А чого одразу не включили пункт що до приєднання словачинні до рашки на правах губерніі?
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05.05.2025 21:29 Відповісти
То вже і трампаксу, треба сказати "ДЯКУЮ"!
Почав війну з Європою!!!
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05.05.2025 22:05 Відповісти
Тут же треба прораховувати комусь від санкцій більше шкоди. Для країн, які запроваджують санкції, чи російської федерації.
1. Санкції негативно впливають на економіку країн, що їх вводять. Втрата торговельних зв'язків відбивається на місцевих компаніях та галузях, що постачають товари або послуги.
2. Вони призвели до зміцнення режиму путіну і всієї влади в російській державі, пов'язаних з консолідацією навколо уряду, який представляє себе як жертву зовнішньої агресії.
3. Для країн, які вводять санкції, втрата впливу в регіоні та неможливість конструктивної взаємодії в майбутньому. Санкції для Росії вже призвели до створення альтернативних альянсів та економічних відносин з іншими державами. (Китай, Індія, Бразилія та багато інших союзників Росії) Санкції не працюють у довгу. Іран, Куба, Північна Корея, Венесуела, тому приклад.
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05.05.2025 22:07 Відповісти
меін здається це якийсь страшний сон. 400тис за скасування санкцій після всього, що зробила параша... Розбудіть мене. Ці ж люди просто хворі
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05.05.2025 22:40 Відповісти
 
 