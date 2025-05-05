У Словаччині зібрали підписи для референдуму щодо скасування санкцій проти Росії
У Словаччині створили петицію з вимогою оголосити референдум про скасування санкцій проти Росії. За даними ініціаторів, документ підписали майже 400 тисяч громадян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За даними ЗМІ, петицію з вимогою оголосити референдум про скасування санкцій проти Росії сьогодні передали президенту Словаччини Петеру Пеллегріні. Ініціатором виступив рух "Словацьке національне відродження", який заявляє, що петицію підписали майже 400 тисяч людей.
Організатори петиції закликають президента оголосити референдум із запитанням:
"Чи погоджуєтеся ви з тим, щоб Словацька Республіка не застосовувала санкції проти Російської Федерації, які шкодять словацьким громадянам, підприємцям і бізнесу?".
Лідер руху Роберт Швец висловив сподівання, що Пеллегріні не відкине ініціативу, зважаючи на те, що ще до президентства сам неодноразово заявляв, що антиросійські санкції шкодять Словаччині. Петицію також підтримали лідер Словацької національної партії (SNS) Андрей Данко і голова позапарламентської партії "Республіка" Мілан Угрік.
У канцелярії президента зазначили, що "працюватимуть з петицією відповідно до чинного законодавства".
Референдум у Словаччині може оголосити президент, якщо його ініціює щонайменше 350 тисяч громадян. Глава держави має 30 днів із моменту отримання петиції, щоб ухвалити рішення. Перед цим він може звернутися до Конституційного суду з проханням перевірити, чи відповідає зміст референдуму Основному закону. Результати референдуму є чинними, якщо участь у ньому візьме понад 50% виборців і більшість із них підтримає поставлене питання.
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- не створили посольствоа БАшкирії чи Ічкерії
- не роздали всім бажаючим в РФ автомати
- не назнімали 1000 0000 документалок про звірства РФ
ВСЕ ЩО РОБИЛОСЯ - розпил. Про що мова?
Якось так...
Звісно, що приход до влади прокацаів у Словаччині не влинув на поставки з Франції - але над цив кацапи теж працюють.
От з Румунією у нас дуже тісне співнобітництво - а стане завтра там той фашист президентом, який у нас персона нон-грата - і що буде? А нічого хорошого - все сівробітництво будуть звертати. І залишиться нам тільки польский кордон для всіх поставок...а його кацапи вже перекривали..
ощущений, они их получат.
Кремлевские прокси "В Словакии создали петицию..."
Що там Словаччина сама виробляє продає?
А потім просто порівняв би голоси в абсолютному значенні і надав Словаччині довідку скільки голосів у ЄС є проти Словаччини на один словацький голос за Роісю.
Почав війну з Європою!!!
1. Санкції негативно впливають на економіку країн, що їх вводять. Втрата торговельних зв'язків відбивається на місцевих компаніях та галузях, що постачають товари або послуги.
2. Вони призвели до зміцнення режиму путіну і всієї влади в російській державі, пов'язаних з консолідацією навколо уряду, який представляє себе як жертву зовнішньої агресії.
3. Для країн, які вводять санкції, втрата впливу в регіоні та неможливість конструктивної взаємодії в майбутньому. Санкції для Росії вже призвели до створення альтернативних альянсів та економічних відносин з іншими державами. (Китай, Індія, Бразилія та багато інших союзників Росії) Санкції не працюють у довгу. Іран, Куба, Північна Корея, Венесуела, тому приклад.