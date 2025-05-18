Фицо заявил о готовности поддержать референдум в Словакии об отмене санкций против РФ
Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что в Словакии рассматривают возможность отмены будущих санкций против России и могут провести для этого референдум.
Об этом он сказал в интервью, опубликованном на его странице в фейсбук в субботу, 17 мая, информирует Цензор.НЕТ.
Фицо спросили о призывах в Словакии о проведении референдума за отмену санкций против РФ.
"Я не думаю, что нужен референдум по этому поводу. Но, если будет такой референдум, я его поддержу", - премьер Словакии.
По его мнению, Россия смогла адаптироваться к санкциям, а сейчас вред подобные ограничения приносят только Европе.
Также Фицо считает, что последние предложения быстро принять большой санкционный пакет против России выглядят неуместными. Политик говорит, что такие санкции якобы только углубляют противостояние между Россией и Украиной.
"Я всегда говорил, что мы будем смотреть, не вредят ли санкции Словацкой Республике. Если есть какие-то санкции, которые могут повредить Словацкой Республике, мы наложим на них вето", - добавил глава словацкого правительства.
Ранее сообщалось, что в Словакии создали петицию с требованием объявить референдум об отмене санкций против России. По данным инициаторов, документ подписали почти 400 тысяч граждан.
І на цьому можна кар'єру Фіцо закривати.
Саме тому я вважаю, що "демократія" не повинна досягать рівня "охлократії" (однієї з крайніх форм свого виродження) - бо це призводить до занепаду держави...
Найпростіший приклад: Живу у багатоквартирному будинку. В часи війни у домі з"явилася велика кількість нових жильців. Хто купив квартиру, хто просто наймає... Але мало хто з цих "перієків" дотримується "норм співжиття", вироблених "старожилами"... Дехто "село заніс " до під"їзду (у його негативних проявах), і позбавляться цього не бажає... Та ще, буває, й "у штики" сприймають цілком розумні зауваження...
А "розширення прав охлократії" відбувається само собою одночасно із зниженням освіченності громадян. Цю тенденцію помітів ще п'ятдесят років тому один розумний американець, професор біохімії (хоча більшість людей його все ж вважають письменником), єврей за етнічним походженням і виходець з срср. Він тоді ще сказав: "В політичному і культурному житті постійно відчувається вплив антиінтеллектуалізму. Антиінтеллектуалізм створив хибне уявлення, ніби демократія - це коли "моє незнання рівноцінне твоєму знанню". Ось зараз ми і бачимо саме цей руйнівний прояв антиінтелектуалізму у американському суспільстві.
А зараз голос мають ВСІ, кому виповнилося 18 років, тобто навіть по статистиці більшість з цієї маси - люди незаможні та безвідповідальні (оце "па пріколу" - яскравий приклад!), що вірять у казки, у "куріцу в каждой кастрюлє", "мир за 24 години" та "зарплату у 4 тисячі доларів на місяць". Які раз у чотири роки прокидаються, відлипають від телевізора та пляшки пива, виліазять із своєї хрущоби чи трейлера та бігцем біжать на виборчу дільницю за гречкою. Ось і маємо, що маємо...
На істину у останній інстанції не претендую, просто ІМХО.
Їм просто вигідна війна.Путін їх не займає,зайнятий в Україні.
Буде їм, і референдум про приєднання,
і балалайкою по голові...добре курвам за нашими смертями ховатися....
ро вихід з ЄС та приєднання до Абхазіі
Тому навряд чи фіцо взагалі наважиться на якийсь референдум. Це таке - подати голос, щоб у рашці почули: "Батя, я стараюсь!" (с)