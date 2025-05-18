Фицо заявил о готовности поддержать референдум в Словакии об отмене санкций против РФ

Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что в Словакии рассматривают возможность отмены будущих санкций против России и могут провести для этого референдум.

Об этом он сказал в интервью, опубликованном на его странице в фейсбук в субботу, 17 мая, информирует Цензор.НЕТ.

Фицо спросили о призывах в Словакии о проведении референдума за отмену санкций против РФ.

"Я не думаю, что нужен референдум по этому поводу. Но, если будет такой референдум, я его поддержу", - премьер Словакии.

По его мнению, Россия смогла адаптироваться к санкциям, а сейчас вред подобные ограничения приносят только Европе.

Также Фицо считает, что последние предложения быстро принять большой санкционный пакет против России выглядят неуместными. Политик говорит, что такие санкции якобы только углубляют противостояние между Россией и Украиной.

"Я всегда говорил, что мы будем смотреть, не вредят ли санкции Словацкой Республике. Если есть какие-то санкции, которые могут повредить Словацкой Республике, мы наложим на них вето", - добавил глава словацкого правительства.

Ранее сообщалось, что в Словакии создали петицию с требованием объявить референдум об отмене санкций против России. По данным инициаторов, документ подписали почти 400 тысяч граждан.

