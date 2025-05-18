УКР
Новини
4 461

Фіцо заявив про готовність підтримати референдум у Словаччині про скасування санкцій проти РФ

Фіцо про санкції проти рф

Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо заявив, що у Словаччині розглядають можливість скасування майбутніх санкцій проти Росії й можуть провести для цього референдум.

Про це він сказав в інтерв'ю, опублікованому на його сторінці у фейсбук у суботу, 17 травня, інформує Цензор.НЕТ.

Фіцо запитали про заклики у Словаччині щодо проведення референдуму за скасування санкцій проти РФ.

"Я не думаю, що потрібен референдум з цього приводу. Але, якщо буде такий референдум, я його підтримаю", - прем'єр Словаччини.

На його думку, Росія змогла адаптуватися до санкцій, а наразі шкоди подібні обмеження приносять тільки Європі.

Також Фіцо вважає, що останні пропозиції швидко ухвалити великий санкційний пакет проти Росії виглядають недоречними. Політик каже, що такі санкції нібито лише поглиблюють протистояння між Росією та Україною.

"Я завжди говорив, що ми будемо дивитися, чи не шкодять санкції Словацькій Республіці. Якщо є якісь санкції, які можуть зашкодити Словацькій Республіці, ми накладемо на них вето", - додав очільник словацького уряду.

Раніше повідомлялося, що у Словаччині створили петицію з вимогою оголосити референдум про скасування санкцій проти Росії. За даними ініціаторів, документ підписали майже 400 тисяч громадян.

Читайте також: Прем’єр Словаччини Фіцо розкритикував план відмови ЄС від російського газу

росія (67301) санкції (12582) Словаччина (1173) Фіцо Роберт (244)
+36
А у Німеччині, Франції та Італії синхронно референдуми щодо фінансової підтримки Словаччини.

І на цьому можна кар'єру Фіцо закривати.
18.05.2025 01:45 Відповісти
+30
Заодно може провести референдум про знищення нафтопроводу Дружба.
18.05.2025 01:52 Відповісти
+27
Ти диви як санкції "не діють" на засрашку..... аж рашиськи консерви у ЄС почали казати про припинення санкцій..... значить таки не все так добре у рашистов.
18.05.2025 01:56 Відповісти
А у Німеччині, Франції та Італії синхронно референдуми щодо фінансової підтримки Словаччини.

І на цьому можна кар'єру Фіцо закривати.
18.05.2025 01:45 Відповісти
Разве Италия донор в ЕС?
18.05.2025 06:15 Відповісти
погугли и не позорься
18.05.2025 08:37 Відповісти
Заодно може провести референдум про знищення нафтопроводу Дружба.
18.05.2025 01:52 Відповісти
І вихід з ЄС.
18.05.2025 11:28 Відповісти
Шо-то корбан мовчить після того як всіх його ОДНОГО шпіона впіймали на гарячому... 🤔
18.05.2025 01:52 Відповісти
Ти диви як санкції "не діють" на засрашку..... аж рашиськи консерви у ЄС почали казати про припинення санкцій..... значить таки не все так добре у рашистов.
18.05.2025 01:56 Відповісти
ще у Словаччині можно створити петицію про заборону продажу Україні зброї, виробленої у країнах ЄС. Таку петицію теж підпишуть 400 тисяч громадян.
18.05.2025 02:04 Відповісти
Дуже гарно пройде референдум у Кошице - де, дякуючи уряду Байдена, і американським грошовим вливанням, розвернулося металургійне виробництво, що працює на випуск снарядів. Подякують автомобілісти та зброярі, які випускають та ремонтують "Дани", "Зузани", та інше озброєння. Металурги теж "касками стукать по асфальту", вміють...
18.05.2025 03:38 Відповісти
Та не тільки у Кошице, Дубниці та Лієсковці, де знаходяться потужності Konštrukta-Defence, яка виробляє Дани/Зузани. Минулої осені компанія ZVS відкрила нову лінію з виробництва корпусів 155 мм артилерійських *********** у місті Сніна. У цей завод ZVS у Сніні було інвестовано понад 80 мільйонів євро. Там вже встановлені передові роботизовані лінії, а окремі виробничі ділянки повністю автоматизовані. А холдинг Czechoslovak Group розпочав реконструкцію заводу Chemko в місті Стражське. Там будуть вироблятись модульні заряди для снарядів великого калібру і здійснювати наповнення вибухівкою *********** калібру від 81 мм до 122 мм. А ще є словацька є MSM Group, який виробляє артилерійські ********** у калібрах 122-, 152- та 155 мм, мінометні міни, танкові ********** у калібрі 125-мм, 122-мм ********** для "Граду", а також 30-мм для автоматичних гармат радянського стандарту. Це все дуже великі гроші. Тому уявити ситуацію, коли якійсь фіцо зможе вплинути на експорт до України будь-якої військової продукції - доволі фантастично. Та фіцо і сам розуміє, що реальні перешкоди зброярському бізнесу можуть у наступний раз активувати зовсім не підстаркуватого прозаїка в окулярах.
18.05.2025 05:26 Відповісти
Так у Фіцо - мізки "гопника"... Чи "сільського крамаря"... Який вище і далі свого гаманця і "шинквасу" нічого не бачить... До нього "дійде" - коли його "візьмуть за горло" десятки тисяч робітників цих заводів, та члени їх сімей...
18.05.2025 05:35 Відповісти
навряд чи він доведе ситуацію до того, що його будуть "брати за горло", тому він постійно буде "ходити по краєчку". Йому головне - утриматись якнайдовше у політиці завдяки своєму ядерному електорату, якому він намагається подобатись подібними зайобами накшталт цього "референдуму".
18.05.2025 05:50 Відповісти
Що ж поробиш... У кацапів є прислів"я: "Любишь кататься? Люи саночки возить...". Це "негативна сторона демократії"... Коли пройдисвіти грають на неуцтві та недалекоглядності "охлосу", і за його спиною вирішують власні "оборудки"... Тут один "розумник", на днях, пробував мені "прочитать курс "Історії держави і права", стосовно "різних форм демократії". (При цьому признавшись, що він вивчав ФІЗИКУ, а не "псевдонауки", типу "історії" та "правознавства", які "створили Маркс і Ленін....". Коли я йому пояснив, шо правова система Європи базується на "римському праві" та "Кодексі Наполеона", які з"явилися та застосовувалися задовго до народження цих двох людей - "заткнувся"...)
Саме тому я вважаю, що "демократія" не повинна досягать рівня "охлократії" (однієї з крайніх форм свого виродження) - бо це призводить до занепаду держави...
18.05.2025 06:15 Відповісти
не повинна - це зовсім не значить, що у демократіях із застарілими принципами виборів та низьким рівнем освіченності населеня, суспільства не будуть періодично впадати у періоди какістократії.
18.05.2025 06:39 Відповісти
А в чому ти вбачаєш "застарілість"? За "застарілість" часто видають розширення прав "охлократії" - коли бажають розширить свій "електорат" за рахунок "новоприбулих"... Але постає цілком логічне питання: "А наскільки ці "новоприбулі" готові розділить та сприйнять ті норми моралі, які сповідує та спільнота, до якої вони вливаються?" Саме тому в полісах античної Греції "перієки" і не допускалися до виборів...
Найпростіший приклад: Живу у багатоквартирному будинку. В часи війни у домі з"явилася велика кількість нових жильців. Хто купив квартиру, хто просто наймає... Але мало хто з цих "перієків" дотримується "норм співжиття", вироблених "старожилами"... Дехто "село заніс " до під"їзду (у його негативних проявах), і позбавляться цього не бажає... Та ще, буває, й "у штики" сприймають цілком розумні зауваження...
18.05.2025 07:13 Відповісти
"застарілість" у тому, що навряд чи трамп переміг, як би вибори проходили через процес прямого голосування.
А "розширення прав охлократії" відбувається само собою одночасно із зниженням освіченності громадян. Цю тенденцію помітів ще п'ятдесят років тому один розумний американець, професор біохімії (хоча більшість людей його все ж вважають письменником), єврей за етнічним походженням і виходець з срср. Він тоді ще сказав: "В політичному і культурному житті постійно відчувається вплив антиінтеллектуалізму. Антиінтеллектуалізм створив хибне уявлення, ніби демократія - це коли "моє незнання рівноцінне твоєму знанню". Ось зараз ми і бачимо саме цей руйнівний прояв антиінтелектуалізму у американському суспільстві.
18.05.2025 07:39 Відповісти
Ти вважаєш дворівневу" систему виборів "застарілою"? Ну, у нас були "прямі" вибори (у 2019-му) Це не завадило "охлосу" вибрать "протоТрампа"... Ти ж сам собі в цьому суперечиш, посилаючись на слова Азімова... Справа не у формі демократії чи формі виборчого процесу... Справа саме у самосвідомості виборців та їх моральних пріоритетах... Коли в пріоритетах превалює принцип "Хліба і видовищ" - отримуємо "охлократію", незалежно від того, в яких рамках вона перебуває... Про "борщовий набір" пам"ятаєш? Оце на ньому і піднялася у нас "охлократія"...
18.05.2025 07:48 Відповісти
у США зіграли оидва фактори. У нас виявилось що достатньо одного.
18.05.2025 08:13 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, не кожна людина у державі мала право вибирати. І я зараз не про жінок, а про рабів та жебраків. Вибирати мали люди, яким було що губити в разі помилкового вибору, і вони вибирали відповідально. І тоді теж помилялися, але, може, на іншому рівні, і ,може, не так фатально.
А зараз голос мають ВСІ, кому виповнилося 18 років, тобто навіть по статистиці більшість з цієї маси - люди незаможні та безвідповідальні (оце "па пріколу" - яскравий приклад!), що вірять у казки, у "куріцу в каждой кастрюлє", "мир за 24 години" та "зарплату у 4 тисячі доларів на місяць". Які раз у чотири роки прокидаються, відлипають від телевізора та пляшки пива, виліазять із своєї хрущоби чи трейлера та бігцем біжать на виборчу дільницю за гречкою. Ось і маємо, що маємо...

На істину у останній інстанції не претендую, просто ІМХО.
18.05.2025 12:11 Відповісти
Так і я ж цієї думки... Як мені дідок один, у Чопі, на вокзалі, розказував: Прийшли комуняки, Добрих господарів похапали до "пивниці" ("на підвал", по-*********). Знайшли одного пияка, що мав лише "халупу з горобцями", дали пістоля і призначили "війтом" ("присідатєлєм сельсавета"). А воно ж із шинку кожного вечора, рачки лазило! А став "власть"! Так намучилися ми з ним... Поки не прийшли хлопці з лісу, та не повісили на яворині...
18.05.2025 13:07 Відповісти
"До нього "дійде" ..." До нього і зараз доходить, але ніхто його за горло не візьме. Він не чинить нічого протизаконного, і він це прекрасно знає. Орбан-- так само. А рашистські брудні нафтодолари не такі вже і брудні...
18.05.2025 11:03 Відповісти
Про що тут мова? Ідеться ж про скасування санкцій проти рашки, а не припинення продажу зброї Україні чи кому-небудь іще...
18.05.2025 14:16 Відповісти
Там все "взаэмопов"язано"...
18.05.2025 14:19 Відповісти
Україна вже має подавати позов в міжн. суд проти кацапських шавок фіцо і орбана за злочини проти людяності, а не соплі жувати. Це ж типу європейці, і дістати їх в судовому порядку буде легше, ніж путіна чи стрелкова.
18.05.2025 02:27 Відповісти
Знову фріцо гроші в казино програв, ось і виконує замовлення ху...ла. напевно скоро поїде на зустріч, якщо ху...лу цей виступ сподобається.
18.05.2025 03:12 Відповісти
ну да - паразити типу цього фіцо і орбана з 2% населення і 1% ввп від ЄС буде санкції скасовувати? з цією худобою безмозглою в демократію гратись незрозуміло чому, коли вони відверто все саботують
18.05.2025 03:39 Відповісти
Значить,ЄС це вигідно.Нічого не робити і звинуватити фіцо і орбана,типу це вони не дозволили.Фіцо польші заборонив віддати Україні міг-29?чи ф-16 із швеції?
Їм просто вигідна війна.Путін їх не займає,зайнятий в Україні.
18.05.2025 07:50 Відповісти
Можна ще і в кинидири або на кубі референдуми про зняття санкцій прове-ти...
18.05.2025 05:45 Відповісти
Ну що тут поробиш, подобається пацанові без мила в задницю лізти пуйлу
18.05.2025 07:44 Відповісти
Оце, ***** відрижка демократії.... всім колгоспом не можуть дві нікчемні козявки розамазати по підлозі, суки...
18.05.2025 07:48 Відповісти
Сьогодні ще й третя може підійти - з Румунії, не дай бог!
18.05.2025 12:13 Відповісти
А за відміну корисних для Рашки санкцій хазяїн песика не похвалить.
18.05.2025 08:10 Відповісти
Маю пропозицію, а давайте обміняємо мадяр, і словаків, на наші області зайняті ******....
Буде їм, і референдум про приєднання,
і балалайкою по голові...добре курвам за нашими смертями ховатися....
18.05.2025 08:17 Відповісти
Слухай фіця: не влаштовує ЄС- на вихід. Насильно ж ніхто не тримає.
18.05.2025 08:23 Відповісти
Збір підписів- перепис словацьких фашистів.Так і до денацифікації недалеко...
18.05.2025 08:55 Відповісти
"...такі санкції нібито лише поглиблюють протистояння між росією та Україною" - кацапи прийшли вбивати українців, куди його далі поглиблювати, довбню?
18.05.2025 09:38 Відповісти
краще провести рехверендум
ро вихід з ЄС та приєднання до Абхазіі
18.05.2025 09:50 Відповісти
Треба у референдумі питання стояло із одночасним до зняття санкцій виходом у ЄС і НАТО. Бо ця хитрожопість набридає по трошку вже
18.05.2025 10:07 Відповісти
Є в мене тихенька надія, що словаки "мали на увазі" свого фіцу, так, як мали на увазі його закиди про неучасть в озброєнні України. Він там щось ото гавкає, а Словаччина відправляє снаряди та патрони! І багатотисячні мітинги проти того "лідора" я теж пам'ятаю.
Тому навряд чи фіцо взагалі наважиться на якийсь референдум. Це таке - подати голос, щоб у рашці почули: "Батя, я стараюсь!" (с)
18.05.2025 12:20 Відповісти
 
 