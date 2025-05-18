Фіцо заявив про готовність підтримати референдум у Словаччині про скасування санкцій проти РФ

Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо заявив, що у Словаччині розглядають можливість скасування майбутніх санкцій проти Росії й можуть провести для цього референдум.

Про це він сказав в інтерв'ю, опублікованому на його сторінці у фейсбук у суботу, 17 травня, інформує Цензор.НЕТ.

Фіцо запитали про заклики у Словаччині щодо проведення референдуму за скасування санкцій проти РФ.

"Я не думаю, що потрібен референдум з цього приводу. Але, якщо буде такий референдум, я його підтримаю", - прем'єр Словаччини.

На його думку, Росія змогла адаптуватися до санкцій, а наразі шкоди подібні обмеження приносять тільки Європі.

Також Фіцо вважає, що останні пропозиції швидко ухвалити великий санкційний пакет проти Росії виглядають недоречними. Політик каже, що такі санкції нібито лише поглиблюють протистояння між Росією та Україною.

"Я завжди говорив, що ми будемо дивитися, чи не шкодять санкції Словацькій Республіці. Якщо є якісь санкції, які можуть зашкодити Словацькій Республіці, ми накладемо на них вето", - додав очільник словацького уряду.

Раніше повідомлялося, що у Словаччині створили петицію з вимогою оголосити референдум про скасування санкцій проти Росії. За даними ініціаторів, документ підписали майже 400 тисяч громадян.

