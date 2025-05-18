Фіцо заявив про готовність підтримати референдум у Словаччині про скасування санкцій проти РФ
Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо заявив, що у Словаччині розглядають можливість скасування майбутніх санкцій проти Росії й можуть провести для цього референдум.
Про це він сказав в інтерв'ю, опублікованому на його сторінці у фейсбук у суботу, 17 травня, інформує Цензор.НЕТ.
Фіцо запитали про заклики у Словаччині щодо проведення референдуму за скасування санкцій проти РФ.
"Я не думаю, що потрібен референдум з цього приводу. Але, якщо буде такий референдум, я його підтримаю", - прем'єр Словаччини.
На його думку, Росія змогла адаптуватися до санкцій, а наразі шкоди подібні обмеження приносять тільки Європі.
Також Фіцо вважає, що останні пропозиції швидко ухвалити великий санкційний пакет проти Росії виглядають недоречними. Політик каже, що такі санкції нібито лише поглиблюють протистояння між Росією та Україною.
"Я завжди говорив, що ми будемо дивитися, чи не шкодять санкції Словацькій Республіці. Якщо є якісь санкції, які можуть зашкодити Словацькій Республіці, ми накладемо на них вето", - додав очільник словацького уряду.
Раніше повідомлялося, що у Словаччині створили петицію з вимогою оголосити референдум про скасування санкцій проти Росії. За даними ініціаторів, документ підписали майже 400 тисяч громадян.
І на цьому можна кар'єру Фіцо закривати.
Саме тому я вважаю, що "демократія" не повинна досягать рівня "охлократії" (однієї з крайніх форм свого виродження) - бо це призводить до занепаду держави...
Найпростіший приклад: Живу у багатоквартирному будинку. В часи війни у домі з"явилася велика кількість нових жильців. Хто купив квартиру, хто просто наймає... Але мало хто з цих "перієків" дотримується "норм співжиття", вироблених "старожилами"... Дехто "село заніс " до під"їзду (у його негативних проявах), і позбавляться цього не бажає... Та ще, буває, й "у штики" сприймають цілком розумні зауваження...
А "розширення прав охлократії" відбувається само собою одночасно із зниженням освіченності громадян. Цю тенденцію помітів ще п'ятдесят років тому один розумний американець, професор біохімії (хоча більшість людей його все ж вважають письменником), єврей за етнічним походженням і виходець з срср. Він тоді ще сказав: "В політичному і культурному житті постійно відчувається вплив антиінтеллектуалізму. Антиінтеллектуалізм створив хибне уявлення, ніби демократія - це коли "моє незнання рівноцінне твоєму знанню". Ось зараз ми і бачимо саме цей руйнівний прояв антиінтелектуалізму у американському суспільстві.
А зараз голос мають ВСІ, кому виповнилося 18 років, тобто навіть по статистиці більшість з цієї маси - люди незаможні та безвідповідальні (оце "па пріколу" - яскравий приклад!), що вірять у казки, у "куріцу в каждой кастрюлє", "мир за 24 години" та "зарплату у 4 тисячі доларів на місяць". Які раз у чотири роки прокидаються, відлипають від телевізора та пляшки пива, виліазять із своєї хрущоби чи трейлера та бігцем біжать на виборчу дільницю за гречкою. Ось і маємо, що маємо...
На істину у останній інстанції не претендую, просто ІМХО.
Їм просто вигідна війна.Путін їх не займає,зайнятий в Україні.
Буде їм, і референдум про приєднання,
і балалайкою по голові...добре курвам за нашими смертями ховатися....
ро вихід з ЄС та приєднання до Абхазіі
Тому навряд чи фіцо взагалі наважиться на якийсь референдум. Це таке - подати голос, щоб у рашці почули: "Батя, я стараюсь!" (с)