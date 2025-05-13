Глава МИД Литвы Будрис о визите Фицо в Москву на 9 мая: Это раскол позиции Словакии, ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил возмущение участием премьер-министра Словакии Роберта Фицо в параде ко Дню Победы 9 мая, состоявшемся в Москве.

Он заявил, что решение Фицо посетить мероприятие в стране-агрессоре является "абсолютно непонятным".

"Обидно, что лидер страны, которая является членом НАТО и Европейского Союза, решил поехать в столицу государства, которое совершает военные преступления против Украины, ведет агрессию против своих соседей, и поехал туда, чтобы что-то праздновать", - подчеркнул Будрис.

Дипломат также подчеркнул, что такое поведение словацкого премьера ставит под сомнение, чьи интересы он защищает.

"Это раскол в позиции Словакии, а также ЕС и НАТО. Это очень плохой знак", - добавил Будрис.

Напомним, в Москву прилетел президент Сербии Александр Вучич. В России из-за атаки беспилотников 7 мая закрывали воздушное пространство, поэтому на пути в Москву его самолет сел в Баку.

Еще раньше в РФ прилетел президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Бразилии Лула да Силва и глава Кубы Мигель Диас-Канель.

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву, чтобы посетить военный парад 9 мая.

Также сообщалось, что депутаты Европарламента от левопопулистской партии "Союз Сары Вагенкнехт" собрались в Москву на парад к 9 мая. Вместе с ними поедут еще трое евродепутатов - из Чехии, Кипра и Словакии.

В то же время сообщалось, что в Москву не приедут президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также лидер Лаоса - причины не уточнили. Ранее в Кремле заявляли, что ждут в Москве более 20 иностранных лидеров.

