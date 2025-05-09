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Новости 9 мая в России
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Присутствие европейских лидеров на параде в Москве и аплодисменты Путину вызывают стыд, - Туск

Туск осудил лидеров, посетивших парад в Москве

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что присутствие лидеров стран на параде в Москве 9 мая вызывает стыд.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции для СМИ с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Нанси в пятницу, 9 мая, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня нет никаких сомнений, что присутствие на параде победы в Москве и аплодирование президенту Путину, который говорит, что "будет продолжать очищать Украину от нацизма", является позором для всех, кто там присутствует и делает вид, что не видит правды", - сказал Туск.

Политик подчеркнул, что в этом случае правда является черно-белой, и не может быть никаких спекуляций или интерпретаций событий.

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"Поэтому присутствие на параде победы у страны, которая бомбит города, больницы и детские сады, и кто вызвал в течение трех лет гибель и ранения более миллиона человек, является позором", - добавил польский премьер.

Напомним, что 9 мая в Москве на Красной площади прошел военный парад. На параде присутствовали диктатор РФ Владимир Путин и лидеры почти 30 государств, в частности Китая, Бразилии, Венесуэлы, Словакии, Сербии, Армении, Монголии, Кубы, Таджикистана и Беларуси.

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парад (649) путин владимир (31345) россия (95725) Туск Дональд (738)


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Це Фіцо європейський лідер?
Чи Вучич?
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09.05.2025 19:18 Ответить
"Присутність європейських лідерів на параді в Москві та аплодування Путіну викликає сором, - Туск" Цей факт повинен викликати не сором, а автоматичне виключення з Євросоюзу.
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09.05.2025 20:27 Ответить
туск лише попердить та побздить. реального механізму виключити тих гандонів з ЄС і НАТО не існує.
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09.05.2025 20:54 Ответить
Поганому виду-немає стиду...
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09.05.2025 19:19 Ответить
бо путін перемагає Україну і оті 30 держав вірять що треба з путіним а не европою корешитися.
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09.05.2025 19:29 Ответить
Це ганьба, аплодувати путлєру вбивці!
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09.05.2025 19:52 Ответить
а драп і далі курить бамбук і сподівається на милість )(уйла, обсираючи Байдена. драп особисто мені нагадує Зеленського з його 0Пою. таке ж нікчемне, брехливе і мстиве. підори (лідори) тих європейських держав котрі стали співучасниками кремлівського шабашу визначились, а чи визначиться Європа щодо них?
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09.05.2025 20:48 Ответить
Туск каже правду, до воєнного злочинця, який УБИВАЄ мирних Українців з 2014 року, можуть приїхати, тільки такіж злочинці-убивці!
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09.05.2025 22:49 Ответить
 
 