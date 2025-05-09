Присутствие европейских лидеров на параде в Москве и аплодисменты Путину вызывают стыд, - Туск

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что присутствие лидеров стран на параде в Москве 9 мая вызывает стыд.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции для СМИ с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Нанси в пятницу, 9 мая, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня нет никаких сомнений, что присутствие на параде победы в Москве и аплодирование президенту Путину, который говорит, что "будет продолжать очищать Украину от нацизма", является позором для всех, кто там присутствует и делает вид, что не видит правды", - сказал Туск.

Политик подчеркнул, что в этом случае правда является черно-белой, и не может быть никаких спекуляций или интерпретаций событий.

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"Поэтому присутствие на параде победы у страны, которая бомбит города, больницы и детские сады, и кто вызвал в течение трех лет гибель и ранения более миллиона человек, является позором", - добавил польский премьер.

Напомним, что 9 мая в Москве на Красной площади прошел военный парад. На параде присутствовали диктатор РФ Владимир Путин и лидеры почти 30 государств, в частности Китая, Бразилии, Венесуэлы, Словакии, Сербии, Армении, Монголии, Кубы, Таджикистана и Беларуси.

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