Фицо не стоило ехать на парад в Москву. Мы не должны участвовать в российской пропаганде, - Липавский

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо не должен был ехать в Москву на парад, европейским лидерам не надо участвовать в российской пропаганде.

Об этом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сказал во Львове, отвечая на вопросы журналистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я рад, что чешские официальные политики не поехали туда. Я считаю, что мы должны стоять на стороне Украины и не участвовать в российской пропаганде", - сказал Липавский.

Он также подчеркнул важность единства с Украиной именно в то время, когда российское руководство проводит парад в Москве.

"Считаю, что пока Владимир Путин и его соратники устраивают парад на Красной площади в Москве, важно, чтобы мы продемонстрировали единство с Украиной. Вы можете видеть здесь министров - не только из ЕС, но и из многих других европейских стран", - подчеркнул он.

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Липавский напомнил, что победа во Второй мировой войне была достигнута усилиями всех европейских стран, и Россия не имеет права присваивать себе это достояние.

"Сегодня - символический день. Россия не имеет монополии на победу во Второй мировой войне. Это были совместные усилия всех европейских стран - и именно так ее следует воспринимать. Очень обидно, что Россия пытается использовать эту дату в своих целях", - сказал он.