Фицо не стоило ехать на парад в Москву. Мы не должны участвовать в российской пропаганде, - Липавский
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо не должен был ехать в Москву на парад, европейским лидерам не надо участвовать в российской пропаганде.
Об этом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сказал во Львове, отвечая на вопросы журналистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Я рад, что чешские официальные политики не поехали туда. Я считаю, что мы должны стоять на стороне Украины и не участвовать в российской пропаганде", - сказал Липавский.
Он также подчеркнул важность единства с Украиной именно в то время, когда российское руководство проводит парад в Москве.
"Считаю, что пока Владимир Путин и его соратники устраивают парад на Красной площади в Москве, важно, чтобы мы продемонстрировали единство с Украиной. Вы можете видеть здесь министров - не только из ЕС, но и из многих других европейских стран", - подчеркнул он.
Липавский напомнил, что победа во Второй мировой войне была достигнута усилиями всех европейских стран, и Россия не имеет права присваивать себе это достояние.
"Сегодня - символический день. Россия не имеет монополии на победу во Второй мировой войне. Это были совместные усилия всех европейских стран - и именно так ее следует воспринимать. Очень обидно, что Россия пытается использовать эту дату в своих целях", - сказал он.
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а йому навіть модні стрічку і значок кацапи не дали, з неграми поставили тусуватися
щоб дроном не вперіщили..?
путлєр - хло..
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Окрім Італії та Японії, союзниками Німеччини були:
Болгарія - Вони були змушені вибирати між вторгненням та співпрацею. Вони обрали останнє, вступили в Троїстий пакт та отримали землі як від Греції, так і від Югославії.
Фінляндія - Фінляндія була співвоюючим проти СРСР, їх також значною мірою постачала та підтримувала Німеччина.
Угорщина - Вони значною мірою були на боці Німеччини ще до війни завдяки німецькій допомозі. Вони також підписали Троїстий пакт та отримали в нагороду землі від Чехословаччини, Румунії та Югославії.
Ірак - Німеччина вважала Ірак своїм природним союзником проти Британії та разом з Італією надавала повітряну підтримку іракцям під час одночасної англо-іракської війни.
Румунія - Після анексії Радянським Союзом Бессарабії та Буковини румунські фашисти захопили владу та змусили Румунію приєднатися до Троїстого пакту, щоб захистити себе від СРСР.
Хорватія - Після капітуляції Югославії Німеччина вирішила зберегти Хорватію як державу-клієнта та змусила її підписати Троїстий пакт.
Словаччина - Те саме, що й вище, тільки замінити Югославію на Чехословаччину, а Хорватію на Словаччину.
Spain and Argentina were viewed as "friendly" toward Hitler.
загарбавши Польщу..
закінчилась друга світова 2 вересня 1945 о 9:02 за токійським часом на борту американського лінкора «Міссурі» ..
Схоже що хутин і його фсбєшки пересварили Фіцо з Орбаном на тлі територіальних притязаний . Угорці претендують на куски Словаччині Румунії Закарпаття. І агенти ФСБ активно двигають цю суперечку. Фіцо тому і поперся до мацкви, щоб просити хутина заспокоїти Орбана.
цирк тилькі починається. А хутину ця сварка дуже потрібна, щоб забратись у ЕС знову як миротворець.