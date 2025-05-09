Фіцо не варто було їхати на парад до Москви. Ми не повинні брати участі у російській пропаганді, - Ліпавський
Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо не мав їхати до Москви на парад, європейським лідерам не треба брати участь у російській пропаганді.
Про це міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський сказав у Львові, відповідаючи на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я радий, що чеські офіційні політики не поїхали туди. Я вважаю, що ми повинні стояти на боці України й не брати участь у російській пропаганді", - сказав Ліпавський.
Він також наголосив на важливості єдності з Україною саме в той час, коли російське керівництво проводить парад у Москві.
"Вважаю, що поки Володимир Путін і його соратники влаштовують парад на Красній площі в Москві, важливо, щоб ми продемонстрували єдність із Україною. Ви можете бачити тут міністрів - не лише з ЄС, а й з багатьох інших європейських країн", - наголосив він.
Ліпавський нагадав, що перемога у Другій світовій війні була досягнута зусиллями всіх європейських країн, і Росія не має права привласнювати собі це надбання.
"Сьогодні - символічний день. Росія не має монополії на перемогу у Другій світовій війні. Це були спільні зусилля всіх європейських країн - і саме так її слід сприймати. Дуже прикро, що Росія намагається використати цю дату у власних цілях", - сказав він.
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а йому навіть модні стрічку і значок кацапи не дали, з неграми поставили тусуватися
щоб дроном не вперіщили..?
путлєр - хло..
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Окрім Італії та Японії, союзниками Німеччини були:
Болгарія - Вони були змушені вибирати між вторгненням та співпрацею. Вони обрали останнє, вступили в Троїстий пакт та отримали землі як від Греції, так і від Югославії.
Фінляндія - Фінляндія була співвоюючим проти СРСР, їх також значною мірою постачала та підтримувала Німеччина.
Угорщина - Вони значною мірою були на боці Німеччини ще до війни завдяки німецькій допомозі. Вони також підписали Троїстий пакт та отримали в нагороду землі від Чехословаччини, Румунії та Югославії.
Ірак - Німеччина вважала Ірак своїм природним союзником проти Британії та разом з Італією надавала повітряну підтримку іракцям під час одночасної англо-іракської війни.
Румунія - Після анексії Радянським Союзом Бессарабії та Буковини румунські фашисти захопили владу та змусили Румунію приєднатися до Троїстого пакту, щоб захистити себе від СРСР.
Хорватія - Після капітуляції Югославії Німеччина вирішила зберегти Хорватію як державу-клієнта та змусила її підписати Троїстий пакт.
Словаччина - Те саме, що й вище, тільки замінити Югославію на Чехословаччину, а Хорватію на Словаччину.
Spain and Argentina were viewed as "friendly" toward Hitler.
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