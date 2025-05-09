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Новини 9 травня у Росії Фіцо їде до Москви на 9 травня
2 005 14

Фіцо не варто було їхати на парад до Москви. Ми не повинні брати участі у російській пропаганді, - Ліпавський

роберт,фіцо

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо не мав їхати до Москви на парад, європейським лідерам не треба брати участь у російській пропаганді.

Про це міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський сказав у Львові, відповідаючи на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я радий, що чеські офіційні політики не поїхали туди. Я вважаю, що ми повинні стояти на боці України й не брати участь у російській пропаганді", - сказав Ліпавський.

Він також наголосив на важливості єдності з Україною саме в той час, коли російське керівництво проводить парад у Москві.

"Вважаю, що поки Володимир Путін і його соратники влаштовують парад на Красній площі в Москві, важливо, щоб ми продемонстрували єдність із Україною. Ви можете бачити тут міністрів - не лише з ЄС, а й з багатьох інших європейських країн", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опозиція Словаччини критикує Фіцо за візит на парад до Москви: Це плювок в обличчя нашим партнерам

Ліпавський нагадав, що перемога у Другій світовій війні була досягнута зусиллями всіх європейських країн, і Росія не має права привласнювати собі це надбання.

"Сьогодні - символічний день. Росія не має монополії на перемогу у Другій світовій війні. Це були спільні зусилля всіх європейських країн - і саме так її слід сприймати. Дуже прикро, що Росія намагається використати цю дату у власних цілях", - сказав він.

Автор: 

День Перемоги (457) Фіцо Роберт (211) Ліпавський Ян (110)


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Топ коментарі
+8
фіцу усе намагався ближче до ***** притиснутися,
а йому навіть модні стрічку і значок кацапи не дали, з неграми поставили тусуватися

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09.05.2025 16:57
+5
Да він би і не поїхав, но гроші тільки з рук у руки. Так ху...ло постановив
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09.05.2025 16:53
+5
З такою пикою, як у Фіца, зазвичай тікають від правосуддя.
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09.05.2025 16:57
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Да він би і не поїхав, но гроші тільки з рук у руки. Так ху...ло постановив
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09.05.2025 16:53 Відповісти
Він поїхав , бо знає що йому за це нічого не буде !
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09.05.2025 16:54 Відповісти
фіцу усе намагався ближче до ***** притиснутися,
а йому навіть модні стрічку і значок кацапи не дали, з неграми поставили тусуватися

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09.05.2025 16:57 Відповісти
Запізнився мабуть , от і не дісталося - Лукашенку також не дали ...
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09.05.2025 17:02 Відповісти
бульбофюрера із синулею взагалі ***** в остой загнав - біля пашиняна посадив, подалі від себе, приколовся ***** з бульби вусатої

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09.05.2025 17:13 Відповісти
може всі тиснуться до Сі Цзіньпіня,
щоб дроном не вперіщили..?
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09.05.2025 17:04 Відповісти
З такою пикою, як у Фіца, зазвичай тікають від правосуддя.
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09.05.2025 16:57 Відповісти
фіцо - кокот,
путлєр - хло..
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09.05.2025 16:57 Відповісти
Верхівка Словакії, Сербії, МУДЬЯрії відверто працюють на нашого ворога - Парашную ********* на чолі з ******. Незабаром і верхівка Румунії приєднаєтся до них.
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09.05.2025 17:11 Відповісти
Росія не має монополії на перемогу у Другій світовій війні. Це були спільні зусилля всіх європейських країн Джерело: https://censor.net/ua/n3551377
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Окрім Італії та Японії, союзниками Німеччини були:

Болгарія - Вони були змушені вибирати між вторгненням та співпрацею. Вони обрали останнє, вступили в Троїстий пакт та отримали землі як від Греції, так і від Югославії.

Фінляндія - Фінляндія була співвоюючим проти СРСР, їх також значною мірою постачала та підтримувала Німеччина.

Угорщина - Вони значною мірою були на боці Німеччини ще до війни завдяки німецькій допомозі. Вони також підписали Троїстий пакт та отримали в нагороду землі від Чехословаччини, Румунії та Югославії.

Ірак - Німеччина вважала Ірак своїм природним союзником проти Британії та разом з Італією надавала повітряну підтримку іракцям під час одночасної англо-іракської війни.

Румунія - Після анексії Радянським Союзом Бессарабії та Буковини румунські фашисти захопили владу та змусили Румунію приєднатися до Троїстого пакту, щоб захистити себе від СРСР.

Хорватія - Після капітуляції Югославії Німеччина вирішила зберегти Хорватію як державу-клієнта та змусила її підписати Троїстий пакт.

Словаччина - Те саме, що й вище, тільки замінити Югославію на Чехословаччину, а Хорватію на Словаччину.

Spain and Argentina were viewed as "friendly" toward Hitler.
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09.05.2025 17:16 Відповісти
другу світову війну розпочали Німеччина та ссср-рф в році 1939..
загарбавши Польщу..

закінчилась друга світова 2 вересня 1945 о 9:02 за токійським часом на борту американського лінкора «Міссурі» ..
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09.05.2025 17:31 Відповісти
фашорашисти святкують війну..
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09.05.2025 17:17 Відповісти
Ці гельмінти в кокошниках зжеруть ЄС зсередини, якщо вчасно не потруїти.
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09.05.2025 17:27 Відповісти
це такі рф-падли: самі жити не хочуть,.. і іншим не дають..
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09.05.2025 17:32 Відповісти
 
 