Фіцо не варто було їхати на парад до Москви. Ми не повинні брати участі у російській пропаганді, - Ліпавський

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо не мав їхати до Москви на парад, європейським лідерам не треба брати участь у російській пропаганді.

Про це міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський сказав у Львові, відповідаючи на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я радий, що чеські офіційні політики не поїхали туди. Я вважаю, що ми повинні стояти на боці України й не брати участь у російській пропаганді", - сказав Ліпавський.

Він також наголосив на важливості єдності з Україною саме в той час, коли російське керівництво проводить парад у Москві.

"Вважаю, що поки Володимир Путін і його соратники влаштовують парад на Красній площі в Москві, важливо, щоб ми продемонстрували єдність із Україною. Ви можете бачити тут міністрів - не лише з ЄС, а й з багатьох інших європейських країн", - наголосив він.

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Ліпавський нагадав, що перемога у Другій світовій війні була досягнута зусиллями всіх європейських країн, і Росія не має права привласнювати собі це надбання.

"Сьогодні - символічний день. Росія не має монополії на перемогу у Другій світовій війні. Це були спільні зусилля всіх європейських країн - і саме так її слід сприймати. Дуже прикро, що Росія намагається використати цю дату у власних цілях", - сказав він.